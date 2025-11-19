Premium|Study Room : भारतातील कृषीविकास - मागील दशकातील यश, आव्हाने आणि भविष्याची दिशा

श्रीकांत जाधव परिचयभारतातील कृषी क्षेत्र हे आजही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख आधारस्तंभ मानले जाते. देशाच्या जवळपास अर्ध्या लोकसंख्येचा प्रमुख आधार असूनही, सकल देशांतर्गत उत्पन्नातील (GDP) त्याचा वाटा हळूहळू घटत आहे. मात्र, गेल्या दशकात म्हणजेच २०१४ ते २०२४ दरम्यान भारतीय कृषीने उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. या काळात कृषी क्षेत्राने सरासरी ५.२ टक्के वार्षिक वाढ दर राखला. कोविड-१९ महामारीच्या काळात, जेव्हा संपूर्ण अर्थव्यवस्था मंदावली होती, त्या वेळीही कृषी क्षेत्राने २०२०-२१ मध्ये ३.४ टक्के सकारात्मक वाढ नोंदवली, ज्यातून त्याची लवचिकता आणि स्थैर्य दिसून आले. या लेखात आपण मागील दशकातील प्रमुख घडामोडी, अडचणी आणि २०३० नंतरच्या उद्दिष्टांवर एक सर्वांगीण दृष्टी टाकू..मागील दशकातील कामगिरी१. विक्रमी उत्पादन आणि वैविध्य२०१४-२०२४ या काळात भारताचे अन्नधान्य उत्पादन सातत्याने वाढले. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताने ३२९.७ दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचा विक्रमी उच्चांक गाठला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत १४ दशलक्ष टनांनी वाढलेला होता. हे उत्पादन २००५-२०१४ च्या तुलनेत तब्बल २५ टक्क्यांनी जास्त आहे.भारत आज जगातील सर्वात मोठा दूध, कडधान्य आणि मसाल्यांचा उत्पादक आहे. तसेच तांदूळ, गहू, फळे आणि भाज्या उत्पादनात तो जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. फलोत्पादन क्षेत्राने विशेषतः मोठी झेप घेतली असून २०२२–२३ मध्ये ३५५ दशलक्ष टन इतके उत्पादन झाले. हे प्रमाण अन्नधान्य उत्पादनापेक्षाही जास्त असून यामुळे कृषी क्षेत्र आता केवळ धान्यकेंद्रित न राहता उच्च मूल्याच्या फळभाज्या आणि फुलशेतीकडे वळले आहे..Premium| Self Reliant India: कृषी क्षेत्रात नवा बदल, शेतकऱ्यांसाठी नवीन धोरणांची घोषणा.२. संलग्न क्षेत्रांचा (डेअरी, कुक्कुट, मत्स्य) विस्तारपशुधन, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन या क्षेत्रांनी कृषी अर्थव्यवस्थेला नवीन उंचीवर नेले आहे. २०१०-२०१९ दरम्यान पशुधन क्षेत्राने सरासरी ६.६ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली. भारत आज जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि दुग्धव्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा बनला आहे.निळ्या क्रांतीमुळे मत्स्य उत्पादनातही वाढ झाली असून त्यामुळे केवळ देशांतर्गत पोषणसुरक्षा नव्हे, तर निर्यात उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. पशुधन आणि मत्स्य क्षेत्रांनी शेतकऱ्यांना पीककेंद्री जोखमींपासून काही प्रमाणात संरक्षण दिले आहे. ३. कृषी निर्यात आणि जागतिकीकरणभारताच्या कृषी उत्पादनांनी जागतिक बाजारपेठेत मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. २०२२-२३ मध्ये कृषी आणि संलग्न उत्पादनांची निर्यात सुमारे ४.२ लाख कोटी रुपये (५० अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक) इतकी झाली. २०२३-२४ मध्येही ही निर्यात सुमारे ४६ अब्ज डॉलर राहिली.भारत तांदूळ, मसाले, साखर, कापूस आणि समुद्री उत्पादनांच्या जागतिक निर्यातीत अग्रस्थानी आहे. २००० मध्ये भारताचा जागतिक कृषी व्यापारातील हिस्सा १.१ टक्के होता, जो २०१८ पर्यंत २.२ टक्क्यांवर पोहोचला. ही वाढ देशातील उत्पादनवाढ, पुरवठा साखळी विकास आणि योग्य निर्यात धोरणांचा परिणाम आहे..४. तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण आणि डिजिटल शेती२०१४ नंतर सरकारने शेती यांत्रिकीकरणावर विशेष भर दिला. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान व प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आले. केंद्र सरकारने यासाठी ६,४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM) हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आज १.७७ कोटी शेतकऱ्यांना आणि २.५३ लाख व्यापाऱ्यांना जोडतो. १००० पेक्षा अधिक बाजारांमध्ये ऑनलाइन व्यवहार होतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट खरेदीदारांशी संपर्क मिळतो आणि मध्यस्थी कमी होते. २०२० मध्ये सुरू झालेली किसान रेल सेवा फळे आणि भाज्यांसारख्या नाशवंत वस्तू जलदगतीने बाजारात पोहोचवते. ५. शेतकरी कल्याणासाठी सरकारी उपक्रमगेल्या दशकात केंद्र सरकारने शेतकरी कल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि धोरणात्मक उपाय केले. २०१८ मध्ये सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून निश्चित करण्यात आली. यामुळे तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादनात वाढ झाली.२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत दरवर्षी सुमारे ११.८ कोटी शेतकऱ्यांना ६,००० रुपये थेट खात्यात दिले जातात. २०२३ पर्यंत या योजनेतून एकूण २.८ लाख कोटी रुपये वितरित झाले.२०१६ मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) जगातील सर्वात मोठी पीकविमा योजना ठरली असून दरवर्षी सुमारे ४ कोटी शेतकरी याखाली येतात. ६. पायाभूत सुविधा आणि सिंचन विकासप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत Per Drop More Crop या तत्त्वावर सूक्ष्म सिंचनाचा प्रसार झाला. जलसंधारण आणि शेततळ्यांमुळे पाणी वापर कार्यक्षमतेत वाढ झाली.कृषी अधोसंरचना निधी (AIF) अंतर्गत २०२३ अखेरपर्यंत सुमारे ३५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले आणि देशभरात ११,००० पेक्षा जास्त गोदामे व १,४०० पेक्षा अधिक शीतगृह उभारले गेले. .Premium|Infra Investment: पॉवर, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा लाभ कोणाला? .आव्हाने१) शेतीची रचना आणि संसाधनांचे अध:पतनतुकडीदार जमीनधारणा आणि कमी यंत्रीकरणामुळे उत्पादनक्षमता मर्यादित राहते. रासायनिक खतांचा अति वापर, मातीचे अध:पतन आणि भूजलाची घट ही संसाधन संकटाची प्रमुख कारणे आहेत.२) हवामान बदल आणि बाजारातील जोखीमअनियमित पावसाळा, दुष्काळ आणि पूर यांमुळे पिकांचे नुकसान होते. साठवण सुविधांचा अभाव आणि किंमत अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळण्यात अडथळे येतात.३) तांत्रिक, संस्थात्मक आणि डिजिटल मर्यादाकृषी विस्तार सेवा आणि संशोधनातील गुंतवणूक कमी आहे. ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी आणि शिक्षणाचे अभाव यांमुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान व सरकारी योजनांचा पूर्ण फायदा घेऊ शकत नाहीत.भविष्याचे उद्दिष्टे आणि दिशानिर्देश१. शेतकरी उत्पन्न वाढविणेसरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, जे अजून पूर्णपणे साध्य झालेले नाही. तरी पुढील काळात उत्पादकता वाढवून, बाजारभाव स्थिर ठेवून आणि मूल्यवर्धनाद्वारे हे साध्य करण्यावर भर दिला जात आहे. दुग्ध, मत्स्य, बागायती आणि कृषी क्षेत्रांत वैविध्य आणत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा केंद्रबिंदू आहे.२. शाश्वत आणि हवामान-सहनशील शेती हरित आणि हवामानाचा अभ्यास करत भारताची वाटचाल सुरू आहे. दुष्काळ, पूर आणि उष्णता याला तोंड देणाऱ्या वाणांचा विकास, जलसंधारण, ठिबक सिंचन, सेंद्रिय शेती आणि मृदा आरोग्य पुनर्संचयित करणे यावर भर दिला जात आहे. ३. अन्न आणि पोषण सुरक्षालोकसंख्येच्या वाढीबरोबरच पोषणाची गरजही वाढत आहे. त्यामुळे धान्याबरोबरच कडधान्ये, तेलबिया, फळे, भाज्या आणि पशुधन उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. जैव-सशक्त आणि पोषक धान्य सार्वजनिक वितरण यंत्रणेत आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ४. डिजिटल आणि तंत्रज्ञान आधारित कृषीडिजिटल कृषी मिशनअंतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, बाजारभाव आणि कीड-रोगांवरील सल्ले मोबाईलवर मिळू शकतात. उपग्रह निरीक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे शेती अधिक अचूक आणि परिणामकारक करण्याचे उद्दिष्ट आहे. e-NAM आणि इतर प्लॅटफॉर्म जोडून राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध डिजिटल कृषी बाजार उभारला जाणार आहे.५. मूल्यवर्धन आणि प्रक्रिया उद्योगप्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आणि PLI योजनांमुळे फूड प्रोसेसिंग क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. ग्रामीण भागात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग-पॅकिंग युनिट्स आणि फूड पार्क्स उभारले जात आहेत. या उपाययोजनांमुळे नुकसान कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना थेट नफा मिळेल. ६. धोरणात्मक सुधारणा आणि संस्थात्मक बळकटीAPMC बाजार सुधारणे, सुरक्षित करारशेती प्रोत्साहन, जमीन-भाडेपट्टा सुलभता आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांना (FPOs) बळकटी देणे ही आगामी दशकातील प्रमुख धोरणे असतील. तसेच कृषी संशोधन आणि विस्तार सेवांचे आधुनिकीकरण, तरुणांना कृषी उद्योजकतेकडे आकर्षित करणे आणि विमा-कर्ज यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक आहे..निष्कर्षमागील दशकाने भारतीय कृषीला नवीन ऊर्जा दिली आहे. विक्रमी उत्पादन, डिजिटल बाजार, पीकविमा आणि थेट आर्थिक सहाय्य यांनी कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम केले आहे. तथापि, तुकडीदार जमीन, हवामान बदल, साधनांची हानी आणि अपुरी बाजारव्यवस्था या समस्या अजूनही सोडवायच्या आहेत.भविष्यातील कृषी विकास शाश्वत, तंत्रज्ञानाधारित आणि शेतकरीकेंद्रित असला पाहिजे. उत्पादनवाढीसह पर्यावरणसंवर्धन आणि ग्रामीण समृद्धी यांचा समतोल राखूनच भारताचे कृषी हरित क्षेत्र हरित क्रांतीतून डिजिटल आणि शाश्वत क्रांतीच्या नव्या युगात प्रवेश करेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.