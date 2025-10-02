Premium| Digital Banking India: डिजिटल क्रांती, सरकारी योजना आणि फिनटेक कंपन्यांची प्रगती यामुळे बँकिंग क्षेत्राचे स्वरूपच बदलले आहे

विक्रम अवसरीकरगेल्या दहा वर्षांत भारतीय बँकिंग क्षेत्राने प्रचंड वेगाने प्रगती केली आहे. या बदलांमुळे बँका केवळ आर्थिक संस्था राहिलेल्या नाहीत, तर त्या तंत्रज्ञान-आधारित सेवा पुरवणारे मोठे प्लॅटफॉर्म्स झाल्या आहेत. डिजिटल बँकिंग, आर्थिक समावेशन आणि वाढलेली पारदर्शकता ही या बदलांची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. सरकारने दिलेला पाठिंबा, रिझर्व्ह बँकेची सक्रिय भूमिका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे हे बदल शक्य झाले. यामुळे भारतातील सामान्य नागरिक आता अधिक सुरक्षित, सोप्या आणि वेगवान बँकिंग सुविधांचा लाभ घेऊ शकत आहेत, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत (२०१४-२०२४) भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठे आणि निर्णायक बदल झाले आहेत. या बदलांनी केवळ बँकांची कार्यपद्धतीच बदलली नाही, तर सामान्य माणसासाठी बँकिंग व्यवहार अधिक सुलभ आणि वेगवानही केले. या बदलांमागे सरकारी धोरणे, तंत्रज्ञानाचा विकास, वाढती आर्थिक साक्षरता आणि जागतिक ट्रेंड्स अशी अनेक कारणे आहेत. या लेखात आपण गेल्या दहा वर्षांतील प्रमुख बदलांचा आणि त्यामागील कारणांचा सविस्तर आढावा घेऊ या..डिजिटल क्रांती आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावगेल्या दहा वर्षांतील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे बँकिंगमधील डिजिटल क्रांती. पूर्वी बँक म्हणजे फक्त शाखांमध्ये जाऊन रांगेत उभे राहून व्यवहार करणे, अशी कल्पना होती. आता स्मार्टफोन आणि इंटरनेटमुळे बँकिंग आपल्या खिशात आले आहे.प्रमुख बदलयूपीआयचा उदय : २०१६मध्ये सुरू झालेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसने (यूपीआय) भारताच्या पेमेंट सिस्टीमला पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. आज किराणा मालाच्या दुकानांपासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र यूपीआय पेमेंट स्वीकारले जाते. यामुळे रोख रकमेचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.मोबाईल बँकिंग आणि नेट बँकिंग : बँक खात्यातील शिल्लक तपासणे, पैसे ट्रान्सफर करणे, बिल भरणे आणि गुंतवणूक करणे यांसारखे व्यवहार आता स्मार्टफोनवरून काही मिनिटांत करता येतात. यामुळे बँकेच्या शाखेत जाण्याची गरज जवळपास संपुष्टात आली आहे.डिजिटल वॉलेट्स : पेटीएम, फोनपे, आणि गुगल पे यांसारख्या डिजिटल वॉलेट्सनी ऑनलाइन व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले आहे. .बदलांची कारणेजन धन योजना : २०१४मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे कोट्यवधी लोकांना बँकेची खाती मिळाली. या लोकांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सशी जोडणे आवश्यक होते. परंतु सध्या ह्या जन धन खात्यांपैकी २३ टक्के खाती बंद पडलेली आहेत. एकूण किती ठेवी आहेत आणि त्यांचे नेहमीच्या बचत खात्यातील ठेवींशी काय गुणोत्तर आहे, ह्याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे ह्या बाबतीत आपण नक्की निष्कर्ष काढू शकत नाही. एक मात्र झाले, ज्यांची खाती नव्हती त्यांनीदेखील खाती उघडली.डिजिटल क्रांती : तंत्रज्ञानातील बदल मोठ्या प्रमाणावर झाले.त्यामुळे डिजिटल स्वरूपात बँकांचे व्यवहार करणे सोपे झाले.स्मार्टफोनचा प्रसार: कमी किमतीच्या स्मार्टफोनमुळे आणि स्वस्त इंटरनेट डेटाच्या उपलब्धतेमुळे डिजिटल बँकिंग सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले.नोटबंदी : २०१६मधील नोटबंदीने रोख व्यवहारांवर मोठा परिणाम केला. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढला.आर्थिक समावेशन आणि नवीन ग्राहक वर्गपूर्वी बँकिंग सुविधांचा लाभ फक्त शहरी आणि उच्च उत्पन्न गटातील लोक घेत होते. गेल्या दहा वर्षांत, जन धन योजनेसारख्या योजनांमुळे निदान बचत खाते असणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. .Premium|Asian Paints Vs Varun Beverages : रंगाच्या व्यवसायातील कंपन्यांतील चढाओढ.प्रमुख बदलजन धन योजना : या योजनेमुळे सुमारे ५० कोटींहून अधिक लोकांची बँक खाती उघडली गेली. यांपैकी अनेक खाती ग्रामीण भागातील लोकांची आहेत.आधार आणि बायोमेट्रिक ओळख : बँक खाते उघडण्यासाठी आधार कार्डचा वापर अनिवार्य केल्यामुळे ओळख पटवणे सोपे झाले. यामुळे ‘नो-फ्रिल्स’ खाती मोठ्या प्रमाणात उघडली गेली.लघु वित्त बँका (स्मॉल फायनान्स बँक्स) आणि पेमेंट बँका : भारतीय रिझर्व बँकेने लहान आणि मध्यम उद्योगांना आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना बँकिंग सेवा देण्यासाठी लघु वित्त बँकांना आणि पेमेंट बँकांना परवाने दिले. यामुळे बँकिंग सुविधांचा विस्तार झाला.बदलांची कारणेसरकारी धोरण : कोणताही नागरिक बँकिंग व्यवस्थेबाहेर राहू नये, हे सरकारचे उद्दिष्ट होते. विविध सरकारी योजनांचे अनुदान (सबसिडी) थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर - डीबीटी) जमा करण्यासाठी ही खाती आवश्यक होती.गरज : ग्रामीण भागातील लोकांना कर्ज, विमा आणि इतर आर्थिक सेवांची गरज होती, ती गरज या नवीन बँकांनी पूर्ण केली.बँकांचे विलीनीकरण (Mergers of Banks)गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारने अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (पब्लिक सेक्टर बँक्स) विलीनीकरण केले आहे.प्रमुख बदलपंजाब नॅशनल बँक + ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स + युनायटेड बँक ऑफ इंडिया : या तीन बँकांचे विलीनीकरण होऊन पंजाब नॅशनल बँक ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक झाली.बँक ऑफ बडोदा + विजया बँक + देना बँक : या तिन्ही बँकांच्या विलीनीकरणामुळे एक मोठी आणि मजबूत बँक तयार झाली.स्टेट बँक ऑफ इंडिया + तिच्या सहयोगी बँका : २०१७मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने तिच्या पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँकेला स्वतःमध्ये विलीन केले.बदलांची कारणेआर्थिक स्थैर्य : अनेक लहान सरकारी बँका आर्थिक संकटातून जात होत्या आणि त्यांच्याकडे पुरेसे भांडवल नव्हते. विलीनीकरणामुळे त्या मोठ्या आणि मजबूत झाल्या.जागतिक स्पर्धा : विलीनीकरणामुळे भारतीय बँका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम झाल्या.कारभाराची सुधारणा : विलीनीकरणामुळे व्यवस्थापनाचे खर्च कमी झाले आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली.एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स) आणि दिवाला संहितासन २०१५-१६च्या आसपास भारतीय बँका मोठ्या प्रमाणात एनपीएच्या (बुडीत कर्ज) समस्येने त्रस्त होत्या. यामुळे बँकिंग क्षेत्राला मोठा धोका निर्माण झाला होता. .Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.प्रमुख बदलदिवाळखोरी संहिता (इन्सॉल्व्हन्सी ॲण्ड बँकरप्सी कोड - आयबीसी) २०१६ : ही संहिता (कायदा) अस्तित्वात आल्यानंतर कंपन्या आणि व्यक्तींना वेळेत कर्ज फेडता न आल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे सोपे झाले. या कायद्यामुळे बँकांचे कर्ज वसुलीचे प्रमाण वाढले.सरकारचे पुनर्भांडवलीकरण (रिकॅपिटलायझेशन): सरकारने सरकारी बँकांना त्यांच्या एनपीएची समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा मजबूत करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे भांडवल दिले.आर्थिक गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई : विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांसारख्या आर्थिक गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केल्यामुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा वाढला.बदलांची कारणेबुडीत कर्जांची वाढती समस्या : अनेक मोठ्या कंपन्यांनी घेतलेली कर्जे फेडली नाहीत. यामुळे बँकांचे मोठे नुकसान झाले होते.पारदर्शकतेची गरज : कर्जे देण्याच्या आणि वसूल करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे गरजेचे होते.फिनटेक कंपन्यांचा उदयगेल्या दहा वर्षांत फिनटेक (फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी) कंपन्यांचा भारतीय बाजारपेठेत मोठा प्रभाव दिसून आला आहे.प्रमुख बदलपेमेंट सेवा : फोनपे, गुगलपे, आणि भारतपे यांसारख्या कंपन्यांनी पेमेंटच्या क्षेत्रात क्रांती घडवली.डिजिटल कर्ज : अनेक फिनटेक कंपन्या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून त्वरित आणि कागदपत्रांशिवाय वैयक्तिक कर्ज देतात.गुंतवणूक आणि विमा : झिरोधा, ग्रो यांसारख्या ॲप्समुळे गुंतवणूक करणे सोपे झाले आहे.बदलांची कारणेतंत्रज्ञानाचा वापर : या कंपन्यांनी डेटा ॲनॅलिटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून ग्राहकांना सोप्या आणि वेगवान सेवा दिल्या.पारंपरिक बँकिंगमधील त्रुटी : पारंपरिक बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी वेळ लागतो आणि खूप कागदपत्रे लागतात. फिनटेक कंपन्यांनी ही प्रक्रिया सोपी केली.ग्राहकांची बदलती मानसिकता : आजचा ग्राहक वेगवान आणि सोप्या सेवा शोधतो, ज्या फिनटेक कंपन्या देतात.सायबर सुरक्षा आणि ग्राहकांचे संरक्षणडिजिटल बँकिंग वाढल्यामुळे सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. यामुळे बँकिंगमध्ये सायबर सुरक्षा आणि ग्राहकांच्या संरक्षणाचे महत्त्व वाढले आहे.प्रमुख बदलकठोर नियम : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांना सायबर सुरक्षेचे कठोर नियम पाळण्याचे आदेश दिले आहेत.वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) : प्रत्येक ऑनलाइन व्यवहारासाठी ओटीपी अनिवार्य केल्यामुळे सुरक्षितता वाढली आहे.जागरूकता मोहीम : बँका आणि सरकार ग्राहकांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी नियमितपणे जागरूकता मोहीम राबवतात.बदलांची कारणेसायबर हल्ल्यांची वाढती संख्या : फिशिंग, मालवेअर, आणि इतर सायबर हल्ल्यांमुळे ग्राहकांच्या पैशांना धोका निर्माण झाला होता.ग्राहकांचा विश्वास : ग्राहकांचा डिजिटल बँकिंगवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी सुरक्षितता आवश्यक आहे.गेल्या दहा वर्षांत भारतीय बँकिंग क्षेत्राने प्रचंड वेगाने प्रगती केली आहे. या बदलांमुळे बँका केवळ आर्थिक संस्था राहिलेल्या नाहीत, तर त्या तंत्रज्ञान-आधारित सेवा पुरवणारे मोठे प्लॅटफॉर्म्स झाल्या आहेत. डिजिटल बँकिंग, आर्थिक समावेशन आणि वाढलेली पारदर्शकता ही या बदलांची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. सरकारने दिलेला पाठिंबा, रिझर्व्ह बँकेची सक्रिय भूमिका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे हे बदल शक्य झाले. यामुळे भारतातील सामान्य नागरिक आता अधिक सुरक्षित, सोप्या आणि वेगवान बँकिंग सुविधांचा लाभ घेऊ शकत आहेत, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळाली आहे.सगळ्या सेवा-सुविधा ग्राहकांच्या हातात आल्या आहेत. परंतु या सुविधांचा सावधपणे, जागरूकपणे फायदा करून घेण्यासाठी प्रत्येकाने आपली आर्थिक साक्षरता वाढवणे अत्यावश्यक आहे.(विक्रम अवसरीकर पुणेस्थितगुंतवणूक सल्लागार व अर्थतज्ज्ञ आहेत.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 