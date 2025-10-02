Premium| Digital Banking India: डिजिटल क्रांती, सरकारी योजना आणि फिनटेक कंपन्यांची प्रगती यामुळे बँकिंग क्षेत्राचे स्वरूपच बदलले आहे

प्रीमियम आर्टिकल

UPI Payments: गेल्या दहा वर्षांत भारतीय बँकिंग क्षेत्रात डिजिटल पेमेंट्स, जनधन योजना आणि बँकांचे विलीनीकरण अशा मोठ्या घडामोडी झाल्या आहेत. या बदलांमुळे बँकिंग सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत
गेल्या दहा वर्षांत भारतीय बँकिंग क्षेत्राने प्रचंड वेगाने प्रगती केली आहे. या बदलांमुळे बँका केवळ आर्थिक संस्था राहिलेल्या नाहीत, तर त्या तंत्रज्ञान-आधारित सेवा पुरवणारे मोठे प्लॅटफॉर्म्स झाल्या आहेत. डिजिटल बँकिंग, आर्थिक समावेशन आणि वाढलेली पारदर्शकता ही या बदलांची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. सरकारने दिलेला पाठिंबा, रिझर्व्ह बँकेची सक्रिय भूमिका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे हे बदल शक्य झाले. यामुळे भारतातील सामान्य नागरिक आता अधिक सुरक्षित, सोप्या आणि वेगवान बँकिंग सुविधांचा लाभ घेऊ शकत आहेत, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळाली आहे.

गेल्या दहा वर्षांत (२०१४-२०२४) भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठे आणि निर्णायक बदल झाले आहेत. या बदलांनी केवळ बँकांची कार्यपद्धतीच बदलली नाही, तर सामान्य माणसासाठी बँकिंग व्यवहार अधिक सुलभ आणि वेगवानही केले. या बदलांमागे सरकारी धोरणे, तंत्रज्ञानाचा विकास, वाढती आर्थिक साक्षरता आणि जागतिक ट्रेंड्स अशी अनेक कारणे आहेत. या लेखात आपण गेल्या दहा वर्षांतील प्रमुख बदलांचा आणि त्यामागील कारणांचा सविस्तर आढावा घेऊ या.

