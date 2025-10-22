Premium|Indian defence self reliance: भारतीय संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेची क्रांती; शस्त्रास्त्र निर्यातीत भारताची झेप!

काशीनाथ देवधरदुसऱ्या महायुद्धापासून भारत हा शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा देश म्हणून ओळखला जात होता. मात्र शस्त्रास्त्रांमध्ये आत्मनिर्भर होण्याचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेऊन काही वर्षांमध्ये प्रयत्न करण्यता आले. त्यामुळे, संरक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रणालींमध्ये भारत स्वावलंबी झाला असून, शस्त्रास्त्रांची निर्यातही करू लागला आहे.संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाचे महत्त्व सांगताना कलाम यांचे वरील विधान खूप महत्त्वाचे ठरते. स्वातंत्र्यापासून पारंपरिकपणे भारत हा शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा देश म्हणून ओळखला जातो. मात्र, शस्त्रास्त्रांचा आयात करणारा देश ही ओळख बदलत असून, शस्त्रास्त्रे निर्यात करणाऱ्या देशांच्या यादीत स्थान मिळत आहे. विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारतीय संरक्षण प्रणालींची क्षमता सिद्ध झाली असून, भारताच्या शस्त्रास्त्रे व संरक्षण प्रणालींविषयी जगभरात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .भारत जगासमोर ठामपणे उभा राहत नाही, तोपर्यंत कोणीही आपला सन्मान करणार नाही. या जगात भीतीला काहीच स्थान नाही, फक्त शक्तीच शक्तीचा आदर करते. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम.क्षेपणास्त्रनिर्मितीतून सज्जताकेंद्र सरकारने १९५८मध्ये संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेची (डीआरडीओ) स्थापना केली. गेल्या सहा दशकांपेक्षा जास्त काळ ‘डीआरडीओ’ स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करून विविध शस्त्रास्त्रे व शस्त्रप्रणाली यांचे संशोधन व निर्मितीचे कार्य करीत आहे. लष्कर, नौदल, हवाई दल या तिन्ही संरक्षण दलांच्या जोडीने शस्त्रास्त्र प्रणाली विकसित करणारा हा विभागही तितकाच महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) डॉ. कलाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एसएलव्ही-३’ हा उपग्रह प्रक्षेपक यशस्वीपणे विकसित केला. त्यानंतर ‘डीआरडीओ’मध्ये एकात्मिक निर्देशित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम हाती घेतला आणि त्याचे नेतृत्व कलामांकडे दिले. त्यांनी पाच वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावरील पाच क्षेपणास्त्रे विकसित केली. त्यामुळेच ‘मिसाइल मॅन’ अशी ओळख त्यांना मिळाली. यामध्ये जमिनीवरून जमिनीवर १०० किलोमीटरपर्यंत मारा करता येणारे ‘पृथ्वी’, जमिनीवरून हवेत २४ ते ३० किलोमीटरपर्यंत लक्ष्यभेद करणारे ‘आकाश’, जमिनीवरून हवेत सहा ते नऊ किलोमीटरच्या पल्ल्यापर्यंत तत्काळ मारा करणारे ‘त्रिशूल’, चार ते आठ किलोमीटर अंतरावर मारा करणारे रणगाडाविरोधी ‘नाग’ आणि एक हजार किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारे अण्वस्त्रक्षम ‘अग्नी’ या क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. .या पाचही क्षेपणास्त्रांची नावे भारतीय संस्कृतीला साजेशी देण्यात आली, यावरूनच त्यांना भारतीय संस्कृतीविषयी असणारा अभिमान दिसून येतो. भारतीय संरक्षण दलांच्या भात्यामध्ये आज ‘पृथ्वी-शृंखला, ‘सागरिका’, ‘प्रहार’, ‘शौर्य’, ‘प्रलय’, ‘अग्नी-शृंखला’ अशी विविध प्रकारची प्रगत तंत्रज्ञानाने निर्मिलेली क्षेपणास्त्रे आहेत.डॉ. कलाम यांच्या काळामध्ये विकसित केलेल्या क्षेपणास्त्रे आता नव्या रुपामध्ये सेवेत आहेत. आकाश क्षेपणास्त्र ‘आकाश प्राइम’, ‘आकाश न्यू जनरेशन’ आणि कमी, मध्यम अथवा लांब आणि जलद प्रतिक्रिया देणाऱ्या बनावटींची मालिकाच आहे. .वेगवान अस्त्रे भात्यातस्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करून ‘अस्त्र’ नावाचे हवेतून हवेमध्ये डागता येणारे असे क्षेपणास्त्र विकसित केले. विमानांमधून फायर करून अस्त्र हे क्षेपणास्त्र प्रभावीपणे पुढील लढाऊ विमान लक्ष्यवेध करू शकते. दृष्टीपलीकडील लक्ष्यभेद क्षमता (बीयाँड व्हिज्युअल रेंज) हे या क्षेपणास्त्राचे वैशिष्ट्य असून ते नौदल आणि हवाई दलामध्ये दाखल झाले आहे. अत्यंत नवीन स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करून ‘रुद्रम’ नावाचे क्षेपणास्त्र हे प्रामुख्याने रडार यंत्रणांचे मूळ ठिकाण शोधून शत्रूच्या गोटात आतपर्यंत घुसून शत्रूचे रडार केंद्र नष्ट करण्याची अचूकता हे याचे वैशिष्ट्य आहे. रशियाबरोबर एकत्रित कार्य करून ‘ब्राह्मोस’ एरोस्पेस नावाची कंपनी स्थापन करून ध्वनीच्या दुप्पट ते तिप्पट वेगाने जाणारे ‘ब्राह्मोस’ हे ‘क्रूझ’ वर्गातील जगातील सर्वांत वेगवान क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे. सुमारे २५ मित्रदेशांनी त्यासाठी मागणी केली असून, ते निर्यातक्षम आहे. .Premium|Green Technology: सामान्य माणसं हरित इंधनाचे पर्याय निवडतात, तेव्हा ते सीमोल्लंघन नाही तर दुसरं काय असतं?.स्वदेशी पाणबुडीवरून डागता येणारी आणि कमी व लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे ‘के सीरिज मिसाइल’ म्हणून ओळखली जातात. ‘के’ हे डॉ. कलामांचे आद्याक्षर असून, त्यांच्याप्रती सन्मान व्यक्त करण्यासाठी हे नामाभिधान केले आहे. बालासोर येथील व्हीलर बेटांवरून क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्र आहे, त्याचेही नामाभिधान ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम क्षेपणास्त्र चाचणी केंद्र’ असे करूनही सन्मान दिला आहेच. स्वनातीत क्षेपणास्त्रे (हायपरसॉनिक) म्हणजे ध्वनीच्या वेगाच्या पाच ते सहा पट वेगाने जाणारी क्षेपणास्त्रे आहेत. त्याच्याही प्राथमिक चाचण्या यशस्वी आल्या आहेत. यातील ‘गेमचेंजर तंत्रज्ञान’ म्हणजे ‘स्मार्ट मिसाइल’ (सुपरसॉनिक मिसाइल असिस्टेड रिलिज ऑफ टोर्पेडो). पाणबुडीच्या रुपात शत्रूचे लक्ष्य समुद्राच्या पोटात खूप दूरपर्यंत असेल, तर पाणतिराला (टोर्पेडो) तिथपर्यंत जाण्यासाठी खूप वेळ आणि ऊर्जा लागते. तोपर्यंत शत्रूकडून ते नष्ट केले जाण्याचा धोका असतो. मात्र, दूरवरील जहाजावरून अथवा किनाऱ्यावरून ध्वनीच्या दुप्पट-तिप्पट वेगाने टोर्पेडो एका कुपीतून डागले आणि लक्ष्यापासून जवळ ते अलगद बाहेर पडून पाण्यामध्ये स्वयंचलितपणे कार्यत झाले, तर शत्रू काहीही करू शकत नाही. या अस्त्रामुळे चीनसारख्या बलाढ्य शत्रूला नामोहरम करायचे साधन हाती आले आहे आणि दूर समुद्रावर याद्वारे आपली हुकुमत ठेवणे शक्य झाले आहे. .‘अग्नी-५’ हे आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र विकसित करून भारताने महासत्तेकडे वाटचाल सुरू केली आहे. या क्षेपणास्त्राचाचा पल्ला किमान ५५०० किलोमीटर आणि जास्तीत जास्त ८००० किलोमीटरचा आहे. या क्षेपणास्त्राच्या सर्व चाचण्या यशस्वी होऊन ते संरक्षण दलांमध्ये दाखल झाले आहे. तसेच, आठ ते १० हजार किलोमीटरच्या माऱ्याची क्षमता असणारे ‘अग्नी-६’ या क्षेपणास्त्राचे संशोधन सुरू आहे.अवकाशातही मारकक्षमताउपग्रह विकास, प्रक्षेपक विकास व पायाभूत सुविधांसह उड्डाण तळ विकसित केले असून, अवकाशातही भारताचे स्थान मजबूत झाले आहे. भू-निरीक्षण, हेरगिरी उपग्रह, संदेश दळणवळण, हवामान केंद्र, सूर्यमाला व बाहेरील अवकाश संशोधन अशा विविध कामांसाठी; तसेच विमाने, जहाजे, रेल्वे, वाहने आदी वाहतूक नियंत्रण, नियमन, संचालन आणि निर्देशन प्रणालीद्वारे आवागमन यंत्रणा, वैज्ञानिक प्रयोग, अवकाशस्थ ग्रह-तारे यांचे अवलोकन, गूढ रहस्य उलगडण्याचे कार्य अशा असंख्य मोहिमा, तसेच दूरचित्रवाणी, दूरभाष, भ्रमणध्वनी-दृश्य यंत्रणा कार्यरत करण्यासाठी उपग्रह अथवा उपग्रह मालिका निम्न-पृथ्वीकक्षा, भूस्थिर पृथ्वी कक्षामध्ये स्थित आहेत. ‘डीआरडीओ’ने या अवकाशातील संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी ‘उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्र’ विकसित करून २७ मार्च २०१९ रोजी यशस्वी चाचणीही घेतली. अशी चाचणी घेणारा भारत हा जगातील चौथा देश ठरला आहे. एका सेकंदात दहा किलोमीटर इतक्या प्रचंड वेगाने फिरणाऱ्या उपग्रहाचा अचूक वेध घेऊन क्षेपणास्त्राद्वारे तीनशे किलोमीटर अंतरावरील छोट्या उपग्रहाचा भेद करण्याचा पराक्रम पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी करून ‘डीआरडीओ’ने आपल्या उच्च कोटीची क्षमता सिद्ध केली आहे. .सरकार ठाम पाठिशी‘डीआरडीओ’ने स्वदेसी शस्त्रप्रणाली विकसित करत असताना, केंद्र सरकारकडून भारतीय उद्योगांना शस्त्रास्त्र प्रणालींच्या उत्पादनासाठी कार्यादेशही दिले. स्वदेशी बनावटीच्या ‘अर्जुन’ रणगाड्याचे उत्पादन चेन्नई येथे होत आहे. स्वदेशी बनावटीच्या ‘एटॅग्ज’ या तोफेसाठीही ३३५६ कोटी रुपयांचा कार्यादेश दिला असून, या ३१० तोफा लवकरच लष्करात दाखल होतील. याच तोफेसाठी भारतीय उद्योगाला नुकतीच १५.५५ कोटी डॉलरची निर्यातीची ऑर्डर मिळाली आहे, ही आणखी महत्त्वाची गोष्ट आहे. ‘पिनाक अग्निबाण’ याही महत्त्वाच्या ‘रॉकेट’ प्रणालीमध्ये स्वदेशी तंत्रज्ञान अशून, याची एक बॅटरी केवळ ४४ सेकंदामध्ये ३८ किलोमीटरवरील शत्रूलक्ष्यावर ७२ अग्निबाणांचा मारा करून शकते. त्याचा पल्ला ६० किलोमीटर करण्यासाठी संशोधन करण्यात येत आहे. पिनाक बहुनलिकीय अग्निबाण प्रणाली ही भारताची सध्याची प्रमुख शस्त्रप्रणाली आहे. या प्रणालीच्या २५ रेजिमेंट (वाहिनी) करण्याचे उद्दीष्ट ठरवले असून, सध्या १२ अग्निबाण वाहिन्या सीमेवर कार्यरत आहेत. उर्वरित वाहिन्या २०२६पर्यंत कार्यरत करण्यासाठी ११ हजार कोटी रुपये किमतीचा कार्यादेश दिला आहे. .हवाई-नौदलासाठी तरतूदनौदलासाठीही अनेक लहान-मोठ्या युद्धनौका बांधणीचे काम वेगाने पुढे जात आहे. स्वदेशी बनावटीच्या विक्रांत ही विमानवाहू नौका नौदलात आहे. यासाठी २३ हजार कोटी रुपये खर्च आला. या नौकेवरील ७६ टक्के भाग स्वदेशी असून, त्यावर ४० लढाऊ विमाने वाहून नेता येतात. ‘अरिहंत’ ही स्वदेशी बनावटीची अणुइंधनावरील पाणबुडी यशस्वीपणे बांधण्यात आली असून, या वर्गाच्या सहा पाणबुड्यांच्या निर्मितीसाठी ८८ हजार ७९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हवाई दलासाठी ही लढाऊ विमानांची गरज भागवण्यासाठी ‘तेजस’ हे स्वदेशी बनावटीचे हलक्या वजनाचे लढाऊ विमान अत्यंत क्लिष्ट अशा सर्व चाचण्या पूर्ण करून हवाई दलाच्या सेवेत दाखल आले आहे. त्याच्या दोन तुकड्या कार्यरत असून, ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिकल्स’ला ८३ तेजस विमाने निर्मितीचा कार्यादेश दिला असून, ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. २०१४मध्ये ‘एचएएल’ची क्षमता वर्षाला केवळ एक किंवा दोन विमाने बनवण्याची होती. आता वर्षाला ५० विमाने निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेऊन सुविधा व यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहेत. आता वर्षाला १२ विमाने एका वर्षात बनवण्याची क्षमता मिळाली आहे. तेजस विमानांची प्रत्यक्ष हवाई प्रात्यक्षिके व क्षमता पाहून अमेरीकेनेही खरेदीसाठी आपली इच्छा व्यक्त केली आहे. काही वर्षांत ही विमाने मित्रदेशांना प्रत्यक्ष निर्यात होताना दिसली तर नवल नाही. .हवाई दलासाठी ‘प्रचंड’ हे लढाऊ हेलिकॉप्टर असून, त्या एका हेलिकॉप्टरची किंमत २६० कोटी रुपये आहे. युद्ध क्षमता, मारकता, भेदकता लक्षात घेता सीमावर्ती भागात रक्षणासाठी, गस्त घालण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असे ‘प्रचंड’ निर्मितीसाठी ३८८७ कोटी रुपयांचा कार्यादेश दिला आहे. युद्धासाठी आवश्यक अशा यंत्रणा, साधने, संयंत्र जसे रडार, दूरबीण, लेझर वगैरे, स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करून ‘स्वदेश’ निर्मित उपकरणेही या दलांना, पुरवली जाऊन स्वावलंबी व सक्षम बनवतात. आत्मनिर्भर भारताचा प्रभाव अनेक छोट्या छोट्या भाग व उपप्रणालींचा ‘एमएसएमई’च्या माध्यमांतून निर्मितीसाठी 