Premium|Year 2026 Predictions : नोस्ट्रॅडॅमस आणि बाबा वँगा यांचे २०२६ साठी भयंकर इशारे; निसर्ग कोपणार की तंत्रज्ञान तारणार?

कल्याणी शंकरपुढील वर्षांत राजकीय क्षेत्रामध्ये विविध बदल होण्याची अपेक्षा असून, हे वर्ष स्थित्यंतराचे असल्याचे म्हटले जाते. सन २०२६ मध्ये भारताच्या 'जीडीपी' वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के वर्तविण्यात आला आहे. ही वाढ मुख्यतः मजबूत देशांतर्गत मागणी, सरकारी पायाभूत सुविधा खर्च, आणि स्थिर महागाईमुळे होईल. याशिवाय जागतिक पातळीवर अनेक बदल अपेक्षित असून, हवामान बदलही मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे. वर्ष २०२५ आता संपायला आले आहे आणि सन २०२६ पुढे उभे ठाकले आहे. कसे असेल २०२६? पुढच्या वर्षामध्ये नक्की काय घडेल, कोणते राजकीय बदल होतील, नवीन वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्रात स्थित्यंतर होईल याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. विविध राजकीय बदल नवीन वर्षांत होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. प्रसिद्ध फ्रेंच भविष्यवेत्ता नोस्ट्रॅडॅमस यांचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. त्यांनी वर्तविलेले बहुतांश भविष्य खरे झाले आहे. दोन जागतिक युद्धे, हिरोशिमा आणि नागासाकीवरील अणुबॉम्ब हल्ले, अमेरिकेतील ९/११ दहशतवादी हल्ले यांसारख्या अनेक घटना त्यांनी १५५५ मध्ये लिहिल्या होत्या. कालांतराने त्या प्रत्यक्षात आल्या आहेत. त्यांच्या मजकुरातील अस्पष्ट शब्दरचनेचे अनेक अर्थ निघू शकतात. इतिहासकार अनेकदा त्यांनी वर्तविलेल्या भविष्यवाणीच्या विश्वासार्हतेवर चर्चा करतात..नोस्ट्रॅडॅमसच्या २०२६ चा अंदाज महत्त्वपूर्ण जागतिक अस्थिरतेचा इशारा देणाऱ्या आहेत. पूर्व आणि पश्चिम यांच्यात वाढत्या संघर्षामुळे सुमारे सात महिने चालणारे मोठे युद्ध होईल. त्यांनी स्वित्झर्लंडच्या टिसिनो प्रदेशात रक्तपाताचा इशारा दिला आहे. काही अर्थांनुसार एक शक्तिशाली 'प्रकाशपर्व' सुरू होईल; तसेच अधिक हवामान आपत्ती आणि तांत्रिक बदल होतील. काही लोकांना वाटते की, त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत भविष्यवाणी केली होती. 'किंग डोनाल्ड'चा उल्लेख त्यांनी केला होता. हा संदर्भ कदाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबाबतचा असू शकतो.बाबा वँगा या देखील प्रतिष्ठित बल्गेरियन भविष्यवेत्त्या. त्यांनी भूकंप, ज्वालामुखी उद्रेक आणि तीव्र हवामान बदल याबाबत भविष्यवाणी केली होती. या पर्यावरणीय बदलांमुळे पूर, त्सुनामी, आणि इतर तीव्र घटना घडू शकतात. त्यामुळे शेती, पायाभूत सुविधा, आणि आपत्ती तयारी यांसारख्या क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. जरी या कल्पना वैज्ञानिकदृष्ट्या अद्याप सिद्ध झालेल्या नसतील, तरी त्यांच्या संभाव्य परिणामांचा विचार केल्याने भविष्यातील धोके समजण्यास मदत होते..पुढील वर्षी इथिओपिया, रशिया यांसारख्या देशांमध्ये दहा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांद्वारे होणारे राजकीय बदल जागतिक घडामोडींना आकार देऊ शकतात. भारतातदेखील पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, आसाम, आणि पुदुच्चेरी येथे विधानसभा निवडणूक होणार असून, त्याची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे.पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला भाजप आव्हान देणार आहे.तमिळनाडूमध्ये, अण्णाद्रमुक-भाजप आघाडी द्रमुकला सत्तेतून हटविण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, द्रमुक अधिक शक्तिशाली असून, त्याविरोधात लढण्याचे मोठे आव्हान असेल.केरळमध्ये भाजप फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, तरी राज्य 'एलडीएफ' आणि 'यूडीएफ' यांच्यात विभागलेले आहे.आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे. आगामी निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस पक्ष राज्यातील आपला प्रभाव टिकवण्यासाठी स्पर्धा करतील.निवडणुकीचे निकाल भाजप आणि प्रादेशिक नेत्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.जरी जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावत असल्याचे सध्या चित्र असले तरी आगामी काळामध्ये ती मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढणार असून, पुढील वर्षांत त्यातील सकारात्मक बदल दिसण्याची अपेक्षा आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्रात अनेक बदल होणार आहेत. विविध क्षेत्रांत रशिया आणि चीन संसाधनांसाठी स्पर्धा करत आहेत. त्यामुळे या दोन राष्ट्रांमध्ये संघर्ष होऊ शकतो. हेनोस्ट्रॅडॅमसच्या राजकीय अस्थिरतेच्या इशाऱ्याशी जुळते. बल्गेरियन भविष्यवेत्त्या बाबा वँगानेदेखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सावधगिरीचा सल्ला दिला होता..वाढ मंदावणार?सन २०२६ मध्ये व्यापार तणाव आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे त्यातही विकसित देशांमधील वृद्ध लोकसंख्येमुळे जागतिक आर्थिक वाढ मंदावण्याची अपेक्षा आहे. जरी अमेरिकेचा २.२ टक्के वाढीचा दर आशादायक असला तरीही त्याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे रोजगार बाजारपेठा आणि गुंतवणूक वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. भारतात महागाई दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये काही स्वरूपाची अस्थिरता निर्माण होणार आहे. सध्या सुरू असलेला व्यापार करार आणि धोरणात्मक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर या बदलांकडे पाहायला हवे. तथापि, कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील वाढीव गुंतवणूक, तसेच कमी शुल्क, उत्पादकता वाढवणे अशा अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे.भारताचा आर्थिक दृष्टिकोनावर अतिरिक्त आयातशुल्क आणि त्याबाबतच्या धोरणांमुळे परिणाम होणार आहे. सन २०४७ पर्यंत विकसित देशाचा दर्जा मिळवण्यासाठी, सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि जागतिक बाजारपेठेत संचार वाढविणे या गोष्टींवर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.सन २०२६ मध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण काय असेल हेदेखील पाहावे लागणार आहे. 'नेबरहूड फर्स्ट' आणि 'अॅक्ट ईस्ट' उपक्रमांवर भारताचा भर असणार आहे. भारत 'क्वाड'द्वारे अमेरिकेसोबत आणि युरोप, विशेषतः जर्मनीसोबत संरक्षण आणि आर्थिक सहकार्य वाढवून धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करत आहे. याशिवाय, भारत २०२६ च्या ब्रिक्सच्या अध्यक्षपदाचा उपयोग 'ग्लोबल साऊथ'चे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी करणार आहे; तसेच अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धाही येत्या काळात तीव्र होणार आहे. धोरणात्मक बदल, डिजिटल स्तरावरील बदल आणि हवामान बदल या क्षेत्रातील उपक्रमांनाही प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. या सर्वांमुळे धोरणात्मक स्वायत्तता आणि सर्वसमावेशकता यामध् 