Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य

श्रीकांत जाधव प्रस्तावना२०१५ ते २०२५ या दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने प्रचंड परिवर्तन अनुभवले आहे. वेगवान आर्थिक वाढ, तंत्रज्ञानाधारित सुधारणा, सामाजिक कल्याणाचा विस्तार आणि पायाभूत गुंतवणुकीची गती या सर्वांनी मिळून भारताला जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून उभे केले आहे. परंतु या प्रवासात अनेक संरचनात्मक आव्हाने अजूनही कायम आहेत. बेरोजगारी, विषमता, कृषी संकट आणि मानवी विकासातील अंतर..प्रमुख आर्थिक कामगिरी (२०१५ - २०२५)१. जीडीपी वाढ आणि जागतिक स्थानगेल्या दशकात भारताने सरासरी ६ ते ७ टक्के दराने आर्थिक वाढ साधली. २०२५ मध्ये भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला. ब्रिटन आणि जपानला मागे टाकत. २०१४–१५ मध्ये सुमारे २ ट्रिलियन डॉलर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था २०२४–२५ पर्यंत जवळपास ४ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचली. या वाढीमागे आंतरिक मागणी, औद्योगिक गुंतवणूक, सुधारित वित्तीय व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक सुधारणा यांचे मोलाचे योगदान आहे. या घडामोडींनी भारताला जागतिक आर्थिक मंचावर अधिक सक्षम स्थान प्राप्त करून दिले.२. पायाभूत सुविधा विकासाचा वेगकेंद्र सरकारने गेल्या दशकात पायाभूत क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली. राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी २०१४ मधील ९१,००० किमी वरून २०२५ मध्ये १,४६,००० किमीपर्यंत वाढली. दररोज सरासरी ३० किमीपेक्षा जास्त रस्ते बांधले जाऊ लागले. रेल्वे आधुनिकीकरण, मेट्रो प्रकल्प, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तसेच हवाई संपर्कात मोठी झेप दिसली. २०२५ पर्यंत १६० हून अधिक विमानतळ कार्यान्वित झाले आहेत, जे २०१४ मध्ये सुमारे १०० होते. या गुंतवणुकींनी वाहतूक खर्च कमी केला, बाजारपेठांचा विस्तार केला आणि ग्रामीण-शहरी आर्थिक संबंध अधिक घट्ट केले..३. डिजिटल भारत आणि आर्थिक समावेशन२०१६ नंतर सुरू झालेल्या 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाने आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासनात क्रांती घडवली. युपीआय (Unified Payments Interface) प्रणालीमुळे डिजिटल पेमेंट व्यवहारांत प्रचंड वाढ झाली. २०१८च्या तुलनेत २०२४ मध्ये जवळपास ही वाढ नऊपट होती. जन-धन योजना, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीमुळे नागरिकांचा मोठा भाग औपचारिक बँकिंग प्रणालीत समाविष्ट झाला. २०१४ मधील ४८% प्रौढ नागरिकांकडे बँक खाते होते; २०२१ पर्यंत हे प्रमाण ७१% झाले. आधार ओळख प्रणालीमुळे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) शक्य झाले आणि शासकीय योजनांतील गळती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. या डिजिटल क्रांतीमुळे केवळ व्यवहार सुकर झाले नाहीत, तर वित्तीय पारदर्शकता, कर संकलन आणि नागरिकांवरील विश्वास वाढला.४. सामाजिक कल्याण आणि जीवनमान सुधारणा 'न्यू वेल्फरिझम' या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने अनेक सामाजिक योजना राबवल्या.● स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ११ कोटी शौचालये बांधली गेली.● सौभाग्य योजनामुळे ९९% गावांत वीज आली● उज्ज्वला योजनेतून सर्व घरांना गॅस जोडणी मिळाली.● जल जीवन मिशनद्वारे १५ कोटींपेक्षा अधिक घरांपर्यंत सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचले.● कोविड काळात, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत ८० कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य पुरवले गेले.या उपक्रमांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा झाली, दारिद्र्य कमी झाले आणि स्त्रिया व ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले..५. सुधारणा आणि व्यापक आर्थिक स्थैर्य२०१६ मधील दिवाळखोरी संहिता (IBC) आणि २०१७ मधील वस्तू व सेवा कर (GST) या दोन सुधारणांनी अर्थव्यवस्थेला नवे रूप दिले. GST मुळे देश 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' या संकल्पनेखाली एकत्र आला. बँकिंग क्षेत्रातील अप्रामाणिक कर्जांचे प्रमाण १२ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आले (सुमारे २.६%). महागाई दर ८% वरून ४–५% पर्यंत नियंत्रणात आला. परकीय गुंतवणूक प्रवाह २०२५ मध्ये ५० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आणि संचयी एफडीआय १ ट्रिलियन डॉलर ओलांडले. निर्यातीतही ७६% वाढ झाली असून २०२४–२५ मध्ये भारताची एकूण निर्यात $ ८२५ अब्जांवर पोहोचली. या स्थैर्यामुळे भारताने कोविडनंतरही जगातील सर्वात वेगाने सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून स्थान मिळवले.६. दारिद्र्यनिर्मूलननीति आयोग आणि जागतिक बँकेच्या मते, भारतातील अत्यंत दारिद्र्य दर २०११ मधील १६% वरून २०२२ मध्ये २% पर्यंत खाली आला. ग्रामीण भागातील पायाभूत विकास, थेट लाभ हस्तांतरण, स्वच्छता आणि आरोग्य सेवांमुळे लाखो लोक दारिद्र्य रेषेपलीकडे गेले. या दशकात भारताने 'विकसनशील अर्थव्यवस्था' या संकल्पनेला वास्तव रूप दिले आहे.कायम असलेली आव्हाने१) रोजगार आणि असमानताआर्थिक वाढ असूनही गुणवत्तापूर्ण रोजगारनिर्मिती मर्यादित राहिली आहे. उत्पादन क्षेत्रातील वाटा कमी आणि तरुण बेरोजगारी जास्त आहे. उत्पन्न विषमता आणि प्रादेशिक असमतोल वाढल्याने सामाजिक संतुलन व मागणीवर परिणाम होतो.२) अनौपचारिक क्षेत्र आणि स्त्रियांचा सहभागसुमारे ८०% कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात असून त्यांच्याकडे सामाजिक सुरक्षा नाही. महिलांचा कामगार सहभाग कमी असून शिक्षण, सुरक्षितता आणि सामाजिक पूर्वग्रह हे त्यांच्या आर्थिक योगदानातील अडथळे ठरत आहेत.३) कृषी व मानवी विकास आव्हानेशेतीत मोठी लोकसंख्या कार्यरत असूनही उत्पादनक्षमता कमी आहे. हवामान बदल आणि बाजारातील चढउतार समस्यात्मक आहेत. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ता आणि उपलब्धता असमान राहिल्याने एकूण मानवी विकासात अंतर दिसते..भावी लक्ष्य आणि आर्थिक दृष्टीकोन१. $५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचालभारताला २०२७-२८ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य आहे. हे साध्य करण्यासाठी उत्पादन, पायाभूत गुंतवणूक आणि परकीय भांडवल या तीन आघाड्यांवर विशेष भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय पायाभूत गुंतवणूक योजना, औद्योगिक कॉरिडॉर, लॉजिस्टिक पार्क आणि डिजिटल पायाभूत व्यवस्था हे या प्रवासाचे मुख्य आधारस्तंभ ठरतील.२. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्नस्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी म्हणजे २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनविण्याचा दृष्टीकोन विकसित भारत २०४७ राबविण्यात येत आहे. हे साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन ८% आर्थिक वाढ, गुंतवणुकीचा दर 