Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य

Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य

Economic Development In India : मागील दहा वर्षांत भारताने आर्थिक वाढ, डिजिटल बदल आणि पायाभूत सुधारणा वेगाने साध्य केल्या. मात्र रोजगार, विषमता आणि कृषी क्षेत्रातील समस्यांनी विकासाचा संतुलन आव्हानात आणले आहे.
Economic Development In India

Economic Development In India

स्टडीरूम
श्रीकांत जाधव

प्रस्तावना

२०१५ ते २०२५ या दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने प्रचंड परिवर्तन अनुभवले आहे. वेगवान आर्थिक वाढ, तंत्रज्ञानाधारित सुधारणा, सामाजिक कल्याणाचा विस्तार आणि पायाभूत गुंतवणुकीची गती या सर्वांनी मिळून भारताला जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून उभे केले आहे. परंतु या प्रवासात अनेक संरचनात्मक आव्हाने अजूनही कायम आहेत. बेरोजगारी, विषमता, कृषी संकट आणि मानवी विकासातील अंतर.

