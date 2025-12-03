Premium|India Mediterranean foreign policy : भूमध्यप्रांताचे महत्त्व आणि भारत

निरंजन मार्जनीइस्राइल, इजिप्त आणि सायप्रस या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये भारताचा दौरा केला. द्विपक्षीय स्तरावर भारतासाठी या प्रत्येक देशाचे एक वेगळे महत्त्व आहे. पण फक्त दोन महिन्यांत या तीन देशांशी संवाद साधत भारताने आपल्या परराष्ट्रधोरणात एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असे म्हणता येईल. इजिप्त आणि सायप्रस हे देश भूमध्य प्रांतात स्थित असल्याने भारताला या प्रांताबरोबरचे आपले संबंध मजबूत करायला मदत होणार आहे. ऐतिहासिक काळापासून भूमध्यसमुद्र किंवा भूमध्य प्रांत जागतिक राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आलेला आहे. पूर्व (आशिया) आणि पश्चिम (युरोप) यांना जोडणारा हा प्रांत असल्यामुळे व्यापार, दळणवळण तसेच युद्ध आणि आक्रमणे अशा घडामोडी भूमध्य प्रांताची ओळख बनल्या आहेत. आठव्या शतकातील युरोपवरच्या इस्लामी आक्रमणापासून ते १९व्या शतकातील ब्रिटन, रशिया आणि फ्रान्स यांच्यातील सामरिक प्रतिस्पर्धेपर्यंत भूमध्य समुद्र हा नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. .Premium|Study Room : आजचे शीतयुद्ध पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे का ठरत आहे?.वर्तमानकाळात सुद्धा भूमध्य समुद्राचे व्यूहात्मक महत्त्व कायम आहे. आशिया, आफ्रिका आणि युरोप या तीन खंडांच्यामध्ये स्थित असणाऱ्या या प्रांताची जगाच्या आर्थिक आणि सामरिक बाबींमध्ये निर्णायक भूमिका आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील अस्थिरतेचा भूमध्य प्रांतावर प्रत्यक्ष परिणाम होतो. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या परराष्ट्रधोरणात भूमध्य समुद्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले आहे. भारताचे भूमध्य प्रांताबद्दलचे धोरण चार प्रकारे समजून घेता येईल. पहिले, भूमध्य समुद्र हा भारतासाठी महत्त्वाचा असून सुद्धा भारताची या भागात पोहोच खूप मर्यादित होती. या प्रांतातल्या मोजक्या देशांसोबतच भारताचे संबंध दृढ होते. जसे फ्रान्स, इस्राईल आणि इजिप्त..जागतिक राजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटवण्यासाठी परराष्ट्रधोरणाचा विस्तार आवश्यक असतो. भूमध्य प्रांताच्या बाबतीत भारताने हे धोरण मागच्या एक दशकात अवलंबिले आहे. या भागातील इतर देशांबरोबर भारताने आपले संबंध मजबूत करण्यावर भर दिलेला आहे. युरोपमधील फ्रान्सव्यतिरिक्त इटली, स्पेन, ग्रीस आणि सायप्रस या देशांशी भारताचे संबंध विविध क्षेत्रांत वाढत आहेत. तसेच उत्तर आफ्रिकेमध्ये इजिप्तशिवाय आता मोरोक्कोशी असलेल्या संबंधांमध्ये पण प्रगती दिसून येत आहे. या सर्व देशांबरोबरच्या सहकार्यामध्ये संरक्षण क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. संरक्षण क्षेत्रातसुद्धा भारत आता फक्त आयात करणाऱ्या देशाच्या प्रतिमेतून बाहेर पडत शस्त्रउत्पादक आणि निर्यातक म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करतो आहे. यामुळे इटली, स्पेन, मोरोक्को आणि इजिप्त या देशांबरोबरचे भारताचे संरक्षणसंबंध शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणे यांचे संयुक्त उत्पादन करण्यावर केंद्रित आहेत. दुसरे, दळणवळणाच्या दृष्टीने; पण भूमध्यसमुद्र भारतासाठी महत्त्वाचा आहे..मुत्सद्देगिरी पणालाभारताच्या अध्यक्षतेखाली २०२३ मध्ये झालेल्या जी-२० शिखर संमेलनात भारत तसेच मध्य पूर्व आणि युरोपीय देशांमध्ये भारत-प. आशिया-युरोप आर्थिक मार्ग विकसित करण्याचा करार झाला. समुद्री मार्ग, रेल्वे तसेच महामार्ग यांचे संयोजन असणारा हा मार्ग भारताला युरोपपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक पर्यायी व्यवस्था आहे. पण युरोपला भारताशी जोडण्यामध्ये भूमध्य समुद्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. कारण या प्रकल्पामध्ये इस्राईल, ग्रीस, इटली यांच्यासारखे भूमध्यप्रांतांतले देशसुद्धा सदस्य आहेत. पश्चिम आशियातील सध्याची अस्थिरता हे या प्रकल्पापुढील एक मोठे आव्हान आहे. या मार्गाची यशस्वी सुरुवात होण्यासाठी भारताला आपली मुत्सद्देगिरी पणाला लावायला लागण्याची शक्यता आहे. पण ज्या पद्धतीने भारत सर्व पक्षांशी सलोख्याचे संबंध ठेवून संवाद साधतोय, त्यावरून नजीकच्या भविष्यात हा प्रकल्प कार्यरत होण्यास मदत होईल.तिसरे, जागतिक घडामोडींमध्ये सगळं वेळ तटस्थ राहण्याच्या भूमिकेतही भारताने आता बदल केला आहे. गुंतागुंतीच्या आणि कदाचित वादग्रस्त वाटतील अशा बाबींमध्ये सुद्धा कौशल्याने स्वतःचे हित साधणे हा मुत्सद्देगिरीचा भाग आहे. भूमध्य प्रांताच्या बाबतीत हे धोरण भारताने अवलंबिले आहे. पूर्व भूमध्य समुद्रामध्ये ग्रीस आणि सायप्रस या देशांचे तुर्कीयेशी वाद आहेत. ग्रीस आणि तुर्कीये यांचे समुद्री सीमेवरून वाद आहेत, तर सायप्रस या देशाच्या संप्रभुतेवर तुर्कीयेचा आक्षेप आहे. दुसरीकडे, तुर्कीये हा पाकिस्तानचा जवळचा मित्र असून काश्मीर मुद्द्यावर तुर्कीये हा नेहमी भारताच्या विरोधात पाकिस्तानची बाजू घेत आलेला आहे. या विषयात तुर्कीयेला शह देण्यासाठी भारताने ग्रीस आणि सायप्रस यांच्याशी फक्त आपले संबंध मजबूत केले नाहीत तर तुर्कीयेच्या विरोधात भारताने या दोन्ही देशांना समर्थन पण दिलेले आहे. यावरून भारत हा भूमध्य प्रांतात केवळ एक मित्रराष्ट्र म्हणून वावरत नसून वेळप्रसंगी त्या प्रांताच्या अंतर्गत राजकारणात सक्रिय भूमिका पण घेऊ शकतो हे दिसून येते..Premium| Nehru Patel Kashmir: खरच नेहरूंच्या निर्णयाचा काश्मीरवर प्रभाव झाला का? चौथे, भौगोलिक राजकारणात गेल्या एक दशकापासून हिंद-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) क्षेत्राला जशी चालना मिळाली आहे, जगातील अनेक देश आता या क्षेत्रात सहभागी व्हायला उत्सुक आहेत. अमेरिकेसाठी हिंद-प्रशांत हे क्षेत्र मुख्यतः आग्नेय आशियावर केंद्रित आहे. ज्यात चीनला शह देणे हा एक उद्देश आहे. पण भारतासाठी या क्षेत्राचा विस्तार अमेरिकेपासून ते आफ्रिकेपर्यंत आहे. आता तर या क्षेत्राबाहेरच्या पण अनेक देशांनी हिंद-प्रशांत मध्ये सहभागी होण्यासाठी धोरणे आखली आहेत. यात फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, इटली आदी युरोपीय देशांचा समावेश आहे.युरोपीय देशांच्या हिंद-प्रशांत क्षेत्राबद्दलच्या ज्या आकांक्षा आहेत. त्यातही भूमध्य प्रांत आणि भारत यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. भूमध्य समुद्र हा लाल समुद्राच्या माध्यमातून हिंद महासागराला जोडला जातो. याचा अर्थ भूमध्य प्रांत हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या राजकारणापासून स्वतंत्र नाही राहू शकत. दुसरे असे की बहुतांश देश हे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी भारताबरोबरच्या सहकार्याला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे भारत हा युरोपीय भूमध्य प्रांतातील देश (युरो-मेडिटेरेनियन) आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्र यांच्यातील दुवा आहे. या कारणाने सुद्धा भारताचा भूमध्य समुद्र 