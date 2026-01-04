Premium|Indian Economy Growth : लक्ष्य तिसऱ्या क्रमांकाचे !

भरत फाटकभारत आणि जपान या दोन्ही देशांच्या वाढीच्या दरात आठ टक्क्यांऐवजी फक्त सहा टक्के फरक गृहीत धरला, तरी चार वर्षांमध्ये जर्मनीला मागे टाकून भारताची तिसऱ्या क्रमांकावर पोचण्याची क्षमता निश्चितच आहे. मात्र धोरण योग्य हवे. आधुनिक जगातील एक विस्मयकारी कामगिरी करून दाखविणाऱ्या चीनने अनेक धाडसी आर्थिक सुधारणा करून मोठा पल्ला गाठला आहे. आपल्याला प्रगतिशील धोरण आणि कठोर परिश्रम याचाच आधार आहे.जगातील वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या क्रमवारीमध्ये २०२३ मध्ये इंग्लंडला मागे टाकून भारत पाचव्या क्रमांकावर पोचला. प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोने २०२५ हे भारताच्या आर्थिक वाढीला अजून सकारात्मक कलाटणी देणारे वर्ष ठरले असून, जपानला मागे टाकून आपण चौथ्या क्रमांकावर पोचल्याची ग्वाही दिली आहे. भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न ४.१८ ट्रिलियन डॉलरवर पोचले आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर जर्मनी असून, त्यांची अर्थव्यवस्था ५.०१ ट्रिलियन डॉलरच्या घरात आहे. सप्टेंबर २०२५ च्या तिमाहीमध्ये भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर ८.२ टक्के होता. ‘ओईसीडी’ या संस्थेच्या माहितीनुसार, जर्मनीचा वाढीचा दर या तिमाहीतच नव्हे, तर २०२५ या वर्षासाठी शून्य टक्क्याच्याच आसपास रेंगाळला आहे. दोन्ही देशांच्या वाढीच्या दरात आठ टक्क्यांऐवजी फक्त सहा टक्के फरक गृहीत धरला, तरी चार वर्षांमध्ये जर्मनीला मागे टाकून भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोचण्याची क्षमता निश्चितच आहे..Premium| US Visa Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने वाढवलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेचेच नुकसान?.अर्थातच, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निकषावर भारत पुढे जात असला, तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपण फक्त तीन हजार डॉलरच्या आगे-मागे राहतो. विकसित देशांचे दरडोई उत्पन्न साठ हजार डॉलरच्या घरात आहे. यामध्ये चलनाच्या क्रयशक्तीचा विचार करून ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ची तुलना केली जाते. या तुलनेत चीनचा विचार केला, तर त्यांचे राष्ट्रीय उत्पन्न १८ ट्रिलियन डॉलर, तर दरडोई उत्पन्न १३ हजार डॉलरवर पोचले आहे. ‘पीपीपी’च्या निकषावर चीनचे दरडोई उत्पन्न २८ हजार डॉलर मानले जाते. भारताचे दरडोई उत्पन्न ‘पीपीपी’प्रमाणे सुमारे १० हजार डॉलर असण्याचे अनुमान आहे.गेल्या ३० ते ४० वर्षांमध्ये चीनने आर्थिक प्रगतीचा चमत्कार करून दाखविला आहे. औद्योगिक, तांत्रिक व आर्थिक प्रगती करून चीन आज अमेरिकेला व इतर विकसित जगाला आव्हान देतो आहे; पण तरीही त्याची गणना ‘विकसित’ देशांमध्ये होत नाही. दक्षिण कोरिया पाठोपाठ चीन विकसित देशांच्या नामावलीत समावेश होण्याच्या उंबरठ्यावर निश्चितच आहे..चीनचे बदल धाडसीआधुनिक जगातील एक विस्मयकारी कामगिरी करून दाखविणाऱ्या चीनने अनेक धाडसी आर्थिक सुधारणा करून हा पल्ला गाठला आहे. डेंग झियाओ पेंग यांच्या कारकिर्दीत पोलादी मूठ वापरून अशक्य कोटीतील बदल प्रत्यक्षात आणले गेले. समाजवादी चौकट मोडून उघड अर्थव्यवस्थेचा अंशतः स्वीकार केला गेला. शेतीची व्यवस्था आमूलाग्र बदलली गेली. परदेशी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन देऊन चीन ‘जगाचा कारखाना’ बनला. मात्र फक्त स्वस्त आणि शिस्तबद्ध कामगारांचा पुरवठा करणे, एवढा मर्यादित दृष्टिकोन न ठेवता कौशल्य आणि तंत्रज्ञान आत्मसात केले. गुणवत्ता कल्पनेबाहेर सुधारली. कार्यक्षमतेचे नवे मानदंड प्रस्थापित केले. मूलभूत संशोधनात स्वावलंबी बनण्याचे धोरण कटाक्षाने राबविले. २००० ते २०१० या दशकामध्ये चीनचा आर्थिक वाढीचा दर दहा टक्क्यांच्या घरात सातत्याने टिकून राहिला होता.तरुणांची संख्या जमेची बाजूआर्थिक आणि औद्योगिक सुधारणा भारतामध्ये जनमताचा कौल घेऊन सर्वसंमतीनेच करता येतात. आर्थिक दृष्टिकोनातूनच बघायचे, तर चीनसारख्या वेगाने हे बदल घडत नाहीत, म्हणून नाराजी व्यक्त केली जाते. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असणारा भारत जगातील सर्वांत मोठी लोकशाहीसुद्धा आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने, संविधानाच्या चौकटीत राहून केलेले बदल हे अधिक टिकावू आणि बळकट असतात. १९९१ नंतर गेल्या ३५ वर्षांमध्ये भारताच्या धोरणात निर्णायक आणि आश्वासक बदल टप्प्याटप्प्याने प्रत्यक्षात येत गेले आहेत. तरुण लोकसंख्या ही भारताची जमेची बाजू आहे. भारतीय लोकसंख्येचे सरासरी वय २८ वर्षे आहे. कमावत्या वयातील (१५ ते ६५ वर्षे) आपली लोकसंख्या ६५ टक्क्यांवर आहे. हे प्रमाण पुढची २० वर्षे वाढतेच राहणार आहे. त्यामुळे संधीची दोन दशके आपण सत्कारणी लावू शकतो, तरच आपला उत्कर्ष होणार आहे. विकसित देशांमधील लोकसंख्येचे वय ५० च्या पुढे आहे..Premium| H-1B Visa fee hike: अमेरिकेत व्हिसा शुल्क वाढले; भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धोक्यात. पर्याय म्हणून कॅनडा-यूकेकडे वाढता ओढा.मुद्दा पायाभूत सोयींच्या खर्चाचाचीनमधील ‘कमावत्या’ वयाच्या जनतेचे प्रमाण २०१५ पासून सतत घटत आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून स्वयंचलित यंत्रे, रोबोटिक्स याकडे जाऊन कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न इतर देश करतीलच. तरीही आपली तरुणाई हे आपले बलस्थान आहे. त्यांना योग्य शिक्षण, तंत्र कौशल्य आणि बदलत्या काळात मागणी असणारे रोजगार उपलब्ध करू शकणे महत्त्वाचे आहे. सात टक्के दराने सातत्याने वाढ करता आली, तर पुढील २० वर्षांमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न १६ ट्रिलियन डॉलरच्या पातळीवर जाईल आणि दरडोई उत्पन्नसुद्धा आजच्या तुलनेत ४ पट वाढेल. यासाठी सुनिश्चित धोरण आणि अनुशासन अपरिहार्य आहे. एक अत्याधुनिक डिजिटल आर्थिक प्रणाली करून देशांतर्गत औद्योगिक उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन जरुरीचे आहे. दळणवळणातील भारतीय उद्योगांचा खर्च हा विक्रीच्या किमतीच्या सुमारे १२ टक्के आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील रेल्वे, बंदरे, महामार्ग यातील गुंतवणुकी उत्पादक पद्धतीने करून हा खर्च जागतिक सरासरी सहा ते सात टक्के इतका खाली आणला, तर आपली उत्पादने स्पर्धेत टिकतील. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि अणु ऊर्जा यातून पर्यावरणाला पूरक प्रगतीच्या दिशेने आपण पावले उचलत आहोत. जगातील उद्योग व व्यापार मोठ्या स्थित्यंतरातून जात असताना आपण लवचीकता आणि सुलभता यांच्या जोरावर आर्थिक वाढीचा दर टिकवून ठेवला आहे. जीएसटी, आयकर यांचे डिजिटायझेशन, जनधन - आधार- मोबाइलच्या त्रिसूत्रीतून आर्थिक व्यवहारांचा वेग वाढला आहे. जीएसटी, रेरा, बँकरप्टसी कायदा यांसारख्या मोठ्या सुधारणा आपल्या देशात झाल्या आहेत. कोविड, रशिया-युक्रेन युद्ध, भारत-पाकिस्तान संघर्ष आणि अमेरिकेची ‘टॅरिफ’ लढाई यातूनही अर्थव्यवस्था स्थिर राहिली आहे.एकाकी ‘स्वयंपूर्णता’ चुकीचीजगामध्ये पहिल्या क्रमांकावर असणारी अमेरिका व दुसऱ्या क्रमांकावर पोचून त्यांना ललकारणारा चीन या दोन बलाढ्य शक्ती आहेत. त्यांच्यामध्ये जागतिक वर्चस्वासाठी स्पर्धा आहे व ती राहणारच आहे. आपण तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकावरची मजल मारल्यानंतर या दोन्हींपैकी कोणाशीही संपूर्णतः संलग्न होऊ शकत नाही किंवा वैरही पत्करू शकत नाही. दोन्ही ध्रुवांशी संतुलित संबंध राखणे हिताचे ठरते. जागतिकीकरणानंतरच्या जगात एकाकी ‘स्वयंपूर्णता’ आणणे शक्य नाही आणि लाभदायकही नाही. एकीकडे ‘क्वाड’ सारख्या गटांमधून अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, जपानबरोबर सहकार्य, तर दुसरीकडे ‘ब्रिक्स’ मधून रशिया, चीन, ब्राझीलशी सामंजस्य असा सुवर्णमध्य गाठावा लागतो. अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रे, नौदल, वायुदल, भूसेना यांच्याबरोबरच अग्निबाण, उपग्रह, अवकाशयान या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये स्वयंपूर्णतेकडे पावले टाकणे हासुद्धा या जागतिक खेळातील महत्त्वाचा मुद्दा राहतो.‘गिग वर्कर्स’ ही नवीन श्रेणीराष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप कसे केले जाते, याबद्दलही शंका उपस्थित केली जाते. २०११ नंतर २०२१ मध्ये याचे मानदंड बदलणे आवश्यक होते; पण कोविडमुळे हे काम आता २०२६ मध्ये पूर्ण होईल. नवीन मानदंडामध्ये कालबाह्य झालेल्या घटकांना वगळून नवीन घटकांचा समावेश करावा लागेल. काही घटकांचे प्रमाणही बदलेल. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवून दाखविण्यासाठी असे बदल केले जात नसून ती एक रुळलेली प्रक्रिया आहे. यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाची पातळी संकुचित होण्याऐवजी वाढलेली दिसेल. अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये सध्या ‘गिग वर्कर्स’ ही नवीन श्रेणी दाखल झाली आहे. झोमॅटो किंवा ब्लिंकिटसाठी अर्धवेळ काम करणाऱ्यांपासून पॉडकास्ट करणारे यात समाविष्ट होतात. डेटा सेंटर, ग्लोबल कॉम्पिटन्सी सेंटरसारखी नवीन क्षेत्रे समोर येत आहेत. एआयमुळे नवीन आव्हाने आणि नवीन संधीही उपलब्ध होत आहेत. या सर्वांचा समावेश राष्ट्रीय उत्पन्नात कसा केला जातो ते पाहणे उपयुक्त आहे. संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच ‘अनौपचारिक’कडून अधिक नियोजित क्षेत्रांकडे जात आहे. सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र असो किंवा शिक्षण व क्रीडा क्षेत्र, महिला अधिक महत्त्वाची कर्तबगारी करताना दिसत आहेत. महिलांची क्रयशक्ती जशी औपचारिक क्षेत्रात अधिकाधिक समाविष्ट होईल, तेवढे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीला बळ मिळेल. आज घरगुती किंवा अनौपचारिक क्षेत्रातील त्यांचे मोठे योगदान राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या गणनेमध्ये धरले जात नाही..प्रगतशील धोरणाची गरजतरुणाईचे चैतन्य आणि नवीन आत्मविश्वासाची देहबोली हे आपले बलस्थान आहे. भारतासमोर असणारी प्रगतीची संधी पुढील दोन दशकांसाठीच आहे. चीन, जपान, कोरिया यांच्या उदाहरणांकडे पाहिले तर कठोर परिश्रम व शिस्त यातूनच विकासाचा मार्ग जातो हे स्पष्ट होईल. आपल्या क्षमतेचे प्रत्यक्षात रूपांतर करण्यासाठी प्रगतिशील धोरण ठरविणे आणि निर्धाराने त्याची अंमलबजावणी जरुरीचे आहे.(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक-विश्लेषक असून, ‘चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए’ आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 