Premium| India China trade challenge: स्वदेशीला चीनचे आव्हान

भारताकडून स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखण्यात येत असले, तरीही यामध्ये चीन हा घटक महत्त्वाचा आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये भारत चीनवरच अवलंबून आहे. चीनच्या निर्यातकेंद्री अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनांचे दर आणि प्रमाण यांमुळे जगावर वर्चस्व निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भारताच्या स्वदेशी मॉडेलसमोर चीन हे एक आव्हान असणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर चर्चा करत असताना, चीनच्या वेगवान विकासाची आणि विकासाच्या मॉडलेची चर्चा होत असते. त्यामध्ये चीनकडून निर्यातकेंद्री उत्पादनांवर भर देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येतो. भारतामध्ये स्वदेशी अर्थव्यवस्थेचा विचार करतानाही, चीनचा प्रामुख्याने होतो. चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील धोरणांची चर्चा करतानाच, भारतामध्ये स्वदेशी उत्पादनांचा विचार करताना चीनच्या स्वस्त आणि मुबलक प्रमाणातील उत्पादनांमुळे असणाऱ्या आव्हानांकडेही गांभीर्याने पाहावे लागते..उत्पादनाचे चिनी मॉडेलचीनच्या विकासाची ही यशोगाथा केवळ निर्यातकेंद्री उत्पादनावर अवलंबून नाही. चीनकडून त्यांच्या लोकसंख्येतील तरुणांच्या संख्येचा मिळालेला लाभ, संस्थात्मक समन्वय आणि प्रांतीय स्पर्धा यातून चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा झाला आहे. चीनमध्ये १९८० ते २०१० या काळामध्ये उत्पादनक्षम लोकसंख्या ३८ कोटींपर्यंत वाढली असून, यातून उद्योगांना मुबलक मनुष्यबळ मिळाले. जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला आंतरक्षेत्रीय समन्वय आणि प्रांतांमधील स्पर्धेतून चीनने व्यापक उत्पादन क्लस्टर निर्माण केले आहे. या क्लस्टरनी नव्याने विकसित होत असलेल्या जागतिक निकषांची अचूक वेळ, प्रमाण आणि सुसंगतता साधली. चीनने केलेला उत्पादनातील चमत्कार हा उत्पादन संस्था आणि उत्पादक यांचे यश नाही, तर किफायतशीर दर, प्रचंड उत्पादन आणि बाजारपेठांतील वर्गवारी यातून जागतिक स्पर्धकांना मागे टाकण्याची चीन सरकारने समोर ठेवलेल्या दूरदृष्टीचा परिणाम आहे. दिशादर्शक औद्योगिक धोरण १९८०च्या दशकांतील छोट्या शहरांमधील कंपन्यांपासून २०००च्या दशकातील मोठ्या निर्यातदारांपर्यंत विस्तारले आहे. या धोरणामुळे चीनला मागणीनुसार पुरवठा, जागतिक बाजारपेठेमध्ये किफायतशीर दरामध्ये वस्तूंचा प्रचंड पुरवठा आणि एखाद्या वस्तूच्या वापराची सवय लावणे, हे टप्पे गाठता आले. चीनचा १९९०मध्ये जागतिक उत्पादनातील वाटा चार टक्क्यांपेक्षा कमी होता, तर २०१०मध्ये तो वाढून १९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला..चीनचे संस्थात्मक प्रयत्नविकासाच्या या मॉडेलमुळे चीनला दोन महत्त्वाचे फायदे झाले. यातील पहिला फायदा म्हणजे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) सबलीकरण झाले. चीनच्या जीडीपीमध्ये ‘एमएसएमई’चा वाटा ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असून, नवोन्मेषातील वाटा ७० टक्के आहे. तसेच, शहरी रोजगारामध्ये या उद्योगांचे प्रमाण ८० टक्के आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारकडून रचनात्मक अडथळे नियोजनबद्धपणे दूर केले. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांकडून कमी दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले, कररचना सुलभ करण्यात आली, निर्यातीवर ‘व्हॅट’चा परतावा देण्यात येतो, भूखंड व वीज सवलतीच्या दरात उपलब्ध होते आणि प्रांतीय यंत्रणेकडून स्थानिक कंपन्यांना स्पर्धेपासून संरक्षण देण्यात येते. या उपायांमुळे अन्य देशांत दिसणाऱ्या नोकरशाहीच्या अडथळ्यांशिवाय ‘एमएसएमई’ राष्ट्रीय औद्योगिक प्राधान्यानुसार वेगाने विस्तारेल, अशी पूरकसंस्था निर्माण झाली.अंतर्गत बाजारपेठेचे महत्त्वचीनमधील महाकाय प्रकल्प नव्हे, तर सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगच विकासाचे इंजिन आहेत. या उद्योगांचा विस्तार मोठा असल्यामुळे, त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होते आणि निर्यातीला गतिशीलताही मिळाली. या उद्योगांच्या माध्यमांतून नव्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करीत उत्पादन कौशल्ये आणखी सुधारत आणि स्थानिक ब्रँड व पुरवठा साखळ्या विकसित करण्यात येतात. यातून चिनी ब्रँडने इलेक्ट्रॉनिक्सपासून वस्त्रोद्योगापर्यंत अनेक क्षेत्रांत वर्चस्व मिळविले असून, देशांतर्गत ग्राहकांमध्येही ‘मेड इन चायना’ उत्पादनांचे प्रमाण व मूल्य यांवर पकड मिळविली आहे. २०१८नंतर अमेरिका आणि अन्य विकसित देशांनी चीनच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली, त्यावेळी देशांतर्गत विस्तारामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यावर मोठा परिणाम झाला नाही. स्थानिक पातळीवर परस्परांना बळकटी देणाऱ्या व जोडलेल्या उत्पादन व्यवस्थेमुळे बाह्य धक्क्यांना तोंड देत चीनच्या विकासाचा वेग कायम राहिला आहे. चीनने २०१५मध्ये जाहीर केलेले ‘मेड इन चायना २०२५ धोरण’ या प्रवासाचे प्रतीक होते. यामध्ये कमी किमतीच्या निर्यातकेंद्री उत्पादनांपासून उच्चमूल्य नावीन्यपूर्ण उत्पादनाकडे वळण्यावर भर देण्यात आला. तसेच, देशांतर्गत क्षमतांचा जागतिक निकषांशी ताळमेळ साधण्यात आला..भारताचे प्रयत्नस्थानिक आणि स्वदेशी विकासाच्या साध्या कल्पनाही नियोजनपूर्वक आणि सातत्याने राबवल्या जातात, तेव्हा त्या परिवर्तनकारी ठरतात. तंत्रज्ञानाचे स्थानिकीकरण, उत्पादन व्यवस्थेवरील प्रभुत्व, आणि देशांतर्गत नवोन्मेषाला चालना देऊन या तत्त्वांना चीनने कार्यक्षमतेने अमलात आणले आणि त्यामुळेच त्या औद्योगिक नेतृत्वाच्या प्रभावी साधनांमध्ये रूपांतरित झाल्या. संशोधनातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, राज्यमार्गदर्शित नवोन्मेष समूहांची निर्मिती आणि कौशल्याधारित प्रगत उत्पादन प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण यांद्वारे चीनने या संकल्पनांना धोरणात्मक फायद्यात रूपांतरित केले. त्यामुळेच चीन कमी खर्चाच्या उत्पादक देशापासून अत्याधुनिक उत्पादन आणि तंत्रज्ञान स्वावलंबनात जागतिक अग्रणी देश झाला आहे. या काळात चीनने जागतिक स्तरावरील आपल्या अस्तित्वाचा ठसा वाढवला असून, शेजारी व अन्य सर्व देशांबरोबरील व्यापारही स्वतःच्या बाजूने फायद्याचा केला आहे. भारताचेच उदाहरण घेतल्यानंतरही ही गोष्ट लक्षात येते. ‘मेक इन इंडिया’ आणि स्वदेशी उत्पादन उपक्रमांची धोरणे चीनप्रमाणेच ‘कॉपी’ केल्यासारखी वाटू शकतात; मात्र संस्थात्मक अनियमिततेमुळे या धोरणाची प्रगती अडखळत होत आहे. वित्तपुरवठा, कौशल्य विकास आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यांचे एकसंध औद्योगिक वर्तुळ उभारण्यात भारताला अजूनही अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचवेळी परदेशी विशेषतः चिनी ब्रँडचा इलेक्ट्रॉनिक्सपासून पायाभूत सुविधांपर्यंतच्या क्षेत्रांवर प्रभाव आहे. यातून निर्माण होणारी स्पर्धा देशांतर्गत उद्योगांसाठी हानिकारक असून, बाजारपेठ संतृप्त होण्याचा धोकाही आहे. चीनची उत्पादनक्षमता झपाट्याने वाढली, त्याप्रमाणे औद्योगिक परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न असून, ती अंशतः निर्माण झाली आहे. .महत्त्वाकांक्षेतील कच्चे दुवेचीनच्या विकासाचे मॉडेल राज्यकेंद्री आणि कठोर औद्योगिक व्यूहरचनेतून विकसित करण्यात आले आहे. मात्र, भारताच्या स्वदेशी आणि नवोन्मेषी विकासाचे मॉडेल वेगळे आहे. सुधारणांनंतरच्या काळात भारताने आपल्या विकास प्रवासात संरचनात्मक परिवर्तन आणि सामाजिक कल्याण यांचा संतुलित मेळ साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवोन्मेष आणि बदलांना चालना देताना सध्याची उपजीविका नष्ट न करता आणि उत्पादन प्रणालींमध्ये अचानक उलथापालथ न घडवता प्रगती साधण्याचे धोरण अवलंबले. मात्र, सततच्या बाह्य दडपणामुळे विशेषतः चीनच्या वाढत्या व विकृत व्यापारी प्रभावामुळे स्वदेशी उत्पादन आणि आत्मनिर्भरतेच्या या प्रयत्नांना सामोरे जावे लागत आहे. दोन दशकांत भारतातील अनेक क्षेत्रांचे चीनवरील अवलंबित्व वाढले आहे. आज चीन हा भारताचा सर्वांत मोठा आयात स्रोत ठरला आहे. २०२३ मध्ये भारताच्या एकूण आयातींपैकी जवळपास १५ टक्के म्हणजेच १०१ अब्ज डॉलरहून अधिक आयात चीनकडून झाली आहे. त्याच वेळी भारतातून चीनला होणारी निर्यात केवळ १६ अब्ज डॉलर होती. दोन्ही देशांतील व्यापार तुटीचा आकडा ८५ अब्ज डॉलरच्या वर गेला आहे. औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सौर उपकरणे आणि रसायने यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये चीनवरील या अवलंबित्वाचे संकट अधोरेखित होते. भारतातील सक्रिय औषधी घटकांपैकी ७० टक्के आणि सौर मॉड्यूल उपकरणांपैकी सुमारे ८५ टक्के उपकरणे चीनकडून आयात केले जातात. परिणामी, भारताची औद्योगिक स्वायत्तता धोक्यात येत असून, स्थानिक उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होत आहे. जागतिक पुरवठा साखळी कोरोनाच्या काळामध्ये विस्कळित झाली. त्यावेळी उपकरणे आणि कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे भारताच्या उत्पादनातील दुर्बलता उघड झाली..सुधारणांची गरजगेल्या दशकभरात भारताने ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन’ (पीएलआय) यांसारख्या उपक्रमांद्वारे स्वदेशी आणि नवोन्मेषी औद्योगिक दृष्टिकोनाला चालना दिली आहे. या उपक्रमांच्या माध्यमातून स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि कल्याणाभिमुख चौकटीत सूक्ष्म स्तरावरील नवकल्पना साधणे असा समतोल दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने २०२४च्या अर्थसंकल्पात ‘एमएसएमई’ आणि कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमांसाठी १.७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कौशल्य विकास आणि ग्रामीण विकासासाठी केलेल्या सार्वजनिक गुंतवणुकीतून भारताने विकास आणि समता यांचा एकत्रित मार्ग स्वीकारल्याचे दिसून येते. मात्र, चीनच्या झपाट्याने घडलेल्या औद्योगिक पुनर्रचनेच्या तुलनेत भारताचा हा विकास मार्ग सावकाश आहे. या विकासाची गती शासकीय आदेशांऐवजी संस्थात्मक समायोजन, लोकशाही मार्गाने मंजुऱ्या आणि टप्प्याटप्प्याने क्षमतावृद्धीवर आधारित आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या योजनांद्वारे स्थानिक उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले असले, तरी क्षमता-कसर, जास्त उत्पादन खर्च आणि मर्यादित तंत्रज्ञान प्रसार यामुळे परिसंस्था अजूनही अपुरी ठरते.भारताने २०२३मध्ये चीनकडून तब्बल ५५ अब्ज डॉलरच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची आयात केली होती. ही गोष्ट स्थानिक पुरवठा साखळीतील सखोल एकत्रिकरणाच्या अभावाचे निदर्शक आहे. या संरचनात्मक दुर्बलतेच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी दुहेरी धोरणाची आवश्यकता आहे. एकीकडे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पुरवठा-साखळीतील विविधता आणि तंत्रज्ञान भागीदारी वाढवणे; भारताने २०२३मध्ये चीनकडून तब्बल ५५ अब्ज डॉलरच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची आयात केली होती. ही गोष्ट स्थानिक पुरवठा साखळीतील सखोल एकत्रिकरणाच्या अभावाचे निदर्शक आहे. या संरचनात्मक दुर्बलतेच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी दुहेरी धोरणाची आवश्यकता आहे. एकीकडे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पुरवठा-साखळीतील विविधता आणि तंत्रज्ञान भागीदारी वाढवणे; दुसरीकडे देशांतर्गत संशोधन, सूक्ष्म-मध्यम उद्योग आणि कौशल्य परिसंस्था मजबूत करून नवोन्मेषी औद्योगिक पाया तयार करणे, असे धोरण राबविता येऊ शकते..संशोधनाला प्रोत्साहनभारतीय आर्थिक धोरणांतील स्वदेशी दृष्टिकोन उद्योगांच्या कामगिरीच्या अपेक्षेपुरता मर्यादित न ठेवता, त्यांच्या बळकटीकरणासाठी संस्थात्मक आधार व धोरणात्मक सहाय्यातून विश्वासार्हता निर्माण करता येऊ शकते. जोखमीच्या उत्पादन क्षेत्राच्या तुलनेमध्ये सेवा क्षेत्राच्या विस्ताराला प्रोत्साहन देणाऱ्या परिसंस्थेमध्ये भारतीय कंपन्या काही दशकांपासून कार्यरत आहेत. यासाठी धोरणनियोजन पुरेसे नाही, तर नवोन्मेष, संशोधन व तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन आवश्यक आहे. अन्यथा, दीर्घकालीन आयातीवरील विशेषतः चीनवरील अवलंबित्व भारताच्या स्वतंत्र औद्योगिक प्रयोगक्षमता आणि संशोधनाला मारक ठरू शकते. भारताची उत्पादन क्षमता पुनरुज्जीवित करण्यासाठी विकासाच्या मॉडेलचे फेरसंतुलन करावे लागेल. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.आज भारताच्या जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा ५४ टक्के आहे, तर उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १७ टक्के आहे. चीनच्या जीडीपीमध्ये उत्पादनाचे प्रमाण २७ टक्के आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट सेवा क्षेत्राचा वेग कमी करणे नसून, उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करत रोजगारनिर्मिती, पुरवठासाखळीचे बळकटीकरण आणि दीर्घकालीन विकासाचा पाया तयार करणे हे आहे. वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स जुळणी आणि ऑटोमोटिव्ह उपकरणांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांसोबतच सेमीकंडक्टर आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या भांडवल-तंत्रज्ञानप्रधान क्षेत्रांनाही प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. लोकसंख्येतील तरुणांचा फायदा २०३५पर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे. सरकारने सुसंगत औद्योगिक धोरण, कौशल्यविकास आणि बाजार हमी निर्माण झाली, तर भारत आपली स्वदेशी दृष्टी एक बलशाली, स्पर्धात्मक उत्पादनाच्या पायामध्ये रूपांतरित करू शकेल.तथापि, चीनबरोबरील व्यापारातील वाढता असमतोल भारताच्या स्वदेशी औद्योगिक प्रयत्नांना आव्हान देत आहे. स्वस्त किंमत धोरण, व्यापक प्रमाण आणि भारतीय ग्राहक व पायाभूत क्षेत्रामध्ये केलेली घुसखोरी यांमुळे चिनी कंपन्यांचा प्रभाव अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. परिणामी, भारताच्या स्वावलंबी आणि नवोन्मेष-आधारित विकास स्वप्नाला आता एका अशा प्रादेशिक वास्तवाशी जुळवून घ्यावे लागत आहे, जिथे चीनची आर्थिक आक्रमकता थेट भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या निर्धाराची परीक्षा घेत आहे. 