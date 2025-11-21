Premium|Study Room भारताची परराष्ट्रनीती : गेल्या दशकातील प्रवास आणि पुढील दिशा

वैभव खुपसेगाझा संघर्षापासून ते हिंद-प्रशांत भागातील बदलत्या समीकरणांपर्यंत, जग नव्या आघाड्या आणि संघर्षांच्या युगात प्रवेश करत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. गेल्या दशकात भारताची परराष्ट्रनीती मोठ्या प्रमाणात बदलली, पण पुढील दशक हे ठरवेल की ही नवी कूटनीती भारताला खऱ्या जागतिक प्रभावाच्या स्थानावर नेऊ शकते का? ठाम आणि सक्रिय राजनैतिक दशक२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हा भारताची परराष्ट्रनीती सावध आणि मर्यादित स्वरूपाची होती. परंतु त्यानंतर भारताने पारंपरिक ‘नॉन-अलाइनमेंट’ (गटबाह्य धोरण) मागे ठेवून अधिक आत्मविश्वासपूर्ण ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ किंवा ‘अनेक देशांशी संतुलित संबंध’ अशी दिशा घेतली. आता भारत एकाचवेळी अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या प्रमुख शक्तींशी संवाद साधत आहे, पण निर्णयप्रक्रियेत आपले स्वातंत्र्य कायम ठेवत आहे.ही बदलाची दिशा केवळ धोरणात नव्हे, तर प्रतीकात्मक स्वरूपातही दिसली. ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाद्वारे भारताने दक्षिण आशियातील संबंध पुन्हा दृढ करण्याचा प्रयत्न केला, तर ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाने आग्नेय आशियात भारताची उपस्थिती वाढवली. SAARC आणि BIMSTEC परिषदांपासून ते २०२३ मधील जी-२० शिखर परिषदापर्यंत भारताने नव्या आत्मविश्वासाने आपले नेतृत्व दाखविले..Premium| India soft power diplomacy: चीन अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सॉफ्ट पॉवर म्हणून भारताची धोरणे काय असतील? .शेजारधोरण : यश आणि आव्हानेदक्षिण आशियात भारताचे संबंध मिश्र स्वरूपाचे राहिले. बांगलादेशसोबत सीमावाद सोडवणे, ऊर्जा सहकार्य, रेल्वे आणि नदीमार्गीय संपर्क प्रकल्प अशा अनेक सकारात्मक पावले उचलली गेली. भूतान आणि मालदीव यांच्यासोबतही भारताने विकास आणि संरक्षण सहकार्य वाढवले.पण आव्हानेही कमी नव्हती. २०२० मधील गलवान संघर्षाने भारत-चीन संबंधांमध्ये गंभीर अविश्वास निर्माण केला. पाकिस्तानाशी संवाद जवळजवळ थांबलेला आहे. जम्मू-कश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यापासून नवे तणाव निर्माण झाले आहेत. नेपाळचे चीनशी वाढते संबंध आणि श्रीलंकेवरील चीनचे कर्ज-प्रभाव भारताच्या सुरक्षेसाठी चिंतेचे कारण बनले आहेत.या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली चाबहार (इराण) आणि सित्तवे (म्यानमार) बंदर प्रकल्प, द्वीपीय राष्ट्रांना कर्ज व संरक्षण मदत, आणि ‘सागर’ (Security and Growth for All in the Region) उपक्रमाद्वारे हिंद महासागरात सामरिक सक्रियता वाढवली. मात्र, या प्रयत्नांना दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी भारताला सतत आर्थिक गुंतवणूक, व्यापार, आणि लोकसंपर्काचे पूल मजबूत करावे लागतील. जागतिक पातळीवर भारताचा उदयभारताची गेल्या दशकातील परराष्ट्रनीती ही जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करणारी ठरली आहे. २०२३ मधील जी-२० दिल्ली शिखर परिषद हे एक ऐतिहासिक उदाहरण ठरले. जिथे भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजेच विकसनशील राष्ट्रांचे नेतृत्व घेतले. युक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट आणि हवामानबदलासारख्या जागतिक विषयांमध्ये भारताने संवादक म्हणून भूमिका निभावली.अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियनसोबतचे संबंध क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक फ्रेमवर्कद्वारे मजबूत झाले. त्याचवेळी भारताने रशियासोबत S-400 करार आणि तेल व्यापार सुरू ठेवून आपली धोरणात्मक स्वायत्तता जपली.मध्यपूर्वेत भारताने इस्रायल, इराण, आणि गल्फ देशांशी संतुलित धोरण ठेवले. ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा, परदेशी भारतीयांच्या हक्कांचे रक्षण, आणि गुंतवणूक वाढवण्यात यश मिळाले. भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) ही या नव्या युगातील दृष्टी दाखवणारी योजना ठरली, जी चीनच्या ‘ बेल्ट अँड रोड’ला पर्याय मानली जाते..हिंद महासागर आणि इंडो-पॅसिफिकभारताने समुद्रराजनैतिक (Maritime Diplomacy) क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. सागर उपक्रम, मलाबार नौदल सराव आणि आंदमान-निकोबार कमांड यांच्या माध्यमातून भारताने स्वतःला हिंद महासागरातील ‘सुरक्षादाता’ म्हणून उभे केले आहे. मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका यांसारख्या देशांसोबत सागरी भागीदारी वाढवली आहे.मात्र, चीनच्या ग्वादर ते हंबनटोटा बंदरांपर्यंतच्या उपस्थितीने भारतासाठी आव्हान निर्माण केले आहे. त्यामुळे भारताने सागरी पायाभूत सुविधा, निळी अर्थव्यवस्था (Blue Economy) आणि प्रादेशिक वाहतूक नेटवर्कमध्ये अधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.आदर्श आणि हितसंबंध यांच्यात संतुलनभारतीय परराष्ट्रनीती नेहमीच नैतिक मूल्यांवर आधारित राहिली आहे. गुटनिरपेक्ष चळवळ आणि विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व हे त्याचे उदाहरण. पण गेल्या दशकात भारत अधिक वास्तववादी झाला आहे. संरक्षण करार, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि आर्थिक राजनैतिकी आता धोरणाचे केंद्र बनले आहे.तरीही विरोधाभास आहेत. भारत ज्या वेळी पश्चिमी लोकशाही देशांशी जवळीक वाढवत आहे, त्याच वेळी काही हुकूमशाही राष्ट्रांसोबतही व्यवहार करत आहे. त्यामुळे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे ‘मूल्ये आणि स्वार्थ यांच्यातील संतुलन’ राखणे..पुढील दशकाची दिशा : बहुध्रुवीय जगात भारताची भूमिका२१व्या शतकाच्या या बदलत्या टप्प्यात भारताची परराष्ट्रनीती प्रतीकात्मक नेतृत्वापासून धोरणात्मक प्रभावाकडे जावी लागेल. त्यासाठी भारताचे प्रमुख उद्दिष्ट तीन असावेत. प्रादेशिक स्थैर्य, आर्थिक सामर्थ्य, आणि जागतिक नेतृत्व.• शेजारी देशांवरील विश्वास पुनर्संचयित करणे : व्यापार, ऊर्जासंपर्क, शिक्षण आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांत गुंतवणूक वाढवून भारताने भागीदारीचा भाव निर्माण करावा.• धोरणात्मक स्वायत्ततेचे संस्थाकरण : मल्टी-अलाइनमेंट ही केवळ संधीसाधू नीती नसून तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि पुरवठा साखळी क्षेत्रात ठोस करारांवर आधारित असावी.• आर्थिक कूटनीतीचा विस्तार : व्यापार करार, उत्पादन भागीदारी आणि गुंतवणूक आकर्षण हे भारताच्या परराष्ट्रनीतीचे केंद्र असावे.• जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणांसाठी नेतृत्व : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारणा, हवामान कृती आणि डिजिटल शासकीयता या क्षेत्रांत भारताने पुढाकार घ्यावा.• राजनैतिक यंत्रणा मजबूत करणे : नवीन दूतावास, प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रशिक्षित अधिकारी, सायबर आणि अवकाश कूटनीतीत क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे..निष्कर्षआज भारत एका अशा वळणावर आहे, जिथे त्याची महत्त्वाकांक्षा आणि संधी दोन्ही शिखरावर आहेत. जगात सत्तासंतुलन बदलत असताना भारताने ना केवळ निरीक्षक राहावे, ना अंधानुकरण करणारा. त्याने तत्त्वनिष्ठ पण व्यवहार्य अशी परराष्ट्रनीती राबवली पाहिजे. जी भारताच्या उदयाला सन्मान आणि स्थैर्य दोन्ही मिळवून देईल.गेलंदशकभारताच्याआवाजालाजागतिकव्यासपीठावरपोहोचवण्याचंहोतं; आतापुढचंदशकहेसंवादाचाअजेंडाभारतानेठरवण्याचंअसायलाहवं. जगऐकतआहे. आताभारतानेकेवळस्वतःसाठी नव्हे, तर न्याय्य आणि संतुलित जगासाठी बोलण्याची वेळ आली आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 