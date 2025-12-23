Premium| Employment Guarantee Act India: रोजगार हमी कायद्याचा गाभा कमकुवत होतोय का?

सीमा काकडेमूळ रोजगार हमी कायद्यातील हक्काधारित लोकाभिमुख आणि प्रागतिक आशयाला फाटा देण्यात आला आहे. हे विधेयक ज्या पद्धतीने लादले गेले आहे आणि महाराष्ट्राचा तसेच राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा ज्या पद्धतीने लागू झाला त्यातही मूलभूत फरक आहे.ऐतिहासिक अशा `महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्या’ला फाटा देऊन ‘विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान’ अर्थात ‘जीबी जी रामजी’ विधेयक प्रचंड गदारोळात आणि विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता १८ डिसेंबरच्या मध्यरात्री आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी किंवा संयुक्त समितीकडे चर्चेसाठी पाठवावे ही विरोधकांनी केलेली विनंतीदेखील फेटाळली गेली. रोजगार हमी कायद्यापेक्षाही हा कायदा अधिक सक्षम आणि कालसुसंगत असल्याचे भासवले जात असले, तरी मूळ रोजगार हमी कायद्यातील हक्काधारित लोकाभिमुख आणि प्रागतिक आशयाला फाटा देण्यात आला आहे. .हे विधेयक ज्या पद्धतीने लादले गेले आहे आणि महाराष्ट्राचा तसेच राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा ज्या पद्धतीने लागू झाला त्यातही मूलभूत फरक आहे. १९७७ मधे ‘जगातला पहिला रोजगार हमी कायदा करणारे राज्य’ हा मान महाराष्ट्राला मिळाला, त्यामागे दीर्घकाळ झालेल्या संघटित सामाजिक प्रयत्नांचा आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा वाटा होता. २००५ मधेही हेच घडल्यामुळे अस्तित्त्वात आलेल्या देश-व्यापी कायद्याने भारतालाही ‘जगातील सर्वात मोठा सार्वजनिक विकास (पब्लिक वर्क्स) कार्यक्रम’ राबवणारे राष्ट्र अशी ओळख मिळवून दिली. महाराष्ट्राच्या आणि राष्ट्रीय या दोन्ही कायद्यांच्या तरतुदींमधे फरक असला, तरीही रोजगार हक्काच्या माध्यमातून ग्रामीण भागांचा कायापालट करण्याचे, समावेशक विकासाचे स्वप्न हा या दोन्ही कायद्यांना जोडणारा समान धागा होता. .महाराष्ट्रात आणि देशातही त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक विकृतींचा शिरकाव झालेला असला, तरी जिथे-जिथे कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तिथे-तिथे शेवटच्या माणसाच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवण्याची कायद्याची ताकदही ठळकपणे अधोरेखित झाली. `गरीब, नडलेल्या मजुरांना सन्मानाने कमवण्याची संधी देणारा, ग्रामीण भागात मूलभूत संसाधनांची निर्मिती करणारा आणि कल्याणकारी योजना आणि विकासाची योजना यांचा सामाजिक उतरंडीच्या शेवटच्या पायरीवरील घटकांसाठी संगम घडवणारा कायदा’ ही या कायद्याची रास्त ओळख बनली. ‘काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक, मजुरांना खड्डे खायला लावणारी योजना’ या शब्दात या कायद्याची संभावना करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनाही कोविडच्या काळामध्ये लाखो ग्रामीण स्त्री-पुरुषांना उपासमारीपासून वाचवणाऱ्या या कायद्याचे महत्त्व मान्य करावे लागले होते.मूळ रोजगार हमी कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नवीन कायदा आणल्याचे समर्थन सत्ताधारी पक्षाने केले आहे. १०० ऐवजी १२५ दिवसांची हमी हे त्याचे उदाहरण म्हणून दिले आहे. पण कोविडच्या काळाचा अपवाद सोडला तर २०१४ पासून राष्ट्रीय पातळीवर प्रती कुटुंब सरासरी रोजगार ४० ते ५०/५४ दिवसाच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. महाराष्ट्र राज्यही याला अपवाद नाही. १०० दिवसांची हमीदेखील पूर्ण होऊ शकत नसताना १२५ दिवसाची हमी देणे, ही लबाडी नाही तर काय आहे? .मूळ केंद्रीय कायद्यामध्ये केंद्र सरकारवर शंभर दिवसांच्या मजुरीची म्हणजे अकुशल खर्चाची, तर राज्य सरकारांवर कुशल खर्च, तसेच १०० दिवसांपुढील मजुरी आणि बेरोजगार भत्त्याचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी होती. आता नव्या कायद्यात मात्र ईशान्य भारतातील राज्ये वगळता इतर सर्व राज्यांसाठी केंद्र सरकार केवळ ६० टक्के वाटा उचलणार आहे, आणि ४० टक्के वाटा राज्य सरकारांनी उचलायचा आहे. केंद्र सरकारच्या तुलनेत राज्य सरकारचे महसूलस्रोत कमी असताना, आणि जीएसटीद्वारे त्यावर अधिक बंधने पडलेली असताना योजनेचा आर्थिक बोजा त्यांच्यावरच ढकलण्यामुळे आधीच कमकुवत झालेली हमी नष्टप्राय होण्याचा धोका आहे. राज्य सरकारांना अशाप्रकारे कमकुवत करण्याबरोबरच प्रस्थापित जमीनदार वर्गाचे हितसंबंधही नव्या कायद्याने जपले आहेत. शेतीसाठी मजुरांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी शेतीच्या हंगामामध्ये वर्षातील ६० दिवस या नव्या रोजगारयोजनेची अंमलबजावणी चक्क अधिकृतपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. मूळ रोजगार हमी कायद्यातही 'शेतीसाठी मजुरांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होणार नाही, अशा रीतीने अंमलबजावणी करावी' अशी मार्गदर्शक सूचना होती; मात्र तरीही 'मागेल त्याला/तिला, मागेल तेव्हा, मागेल तेवढे काम, आणि कामाचा रास्त दाम' देण्याची हमी अबाधित होती. वर्षातून काही काळ अधिकृतपणे काम बंद ठेवणे, यामुळे लाखो अल्पभूधारक आणि भूमिहीन कष्टकऱ्यांना मिळेल त्या रोजावर मिळेल ते काम करण्याची वेळ येणार आहे. शंभर दिवसांची हमी वाढवण्याचा दावा अशा रीतीनेही फोल आहे. .'मनरेगा'मध्ये ग्रामसभेला सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका आणि अधिकार दिलेले होते. हे अधिकार प्रत्यक्षात येण्यात अडचणी असल्या तरी कायद्याने ते मान्य केलेले होते, ही 'विकेंद्रित कारभार' हे लोकशाही व्यवस्थेचे मूल्य बळकट करणारी गोष्ट होती. नव्या कायद्यामध्ये ग्रामसभेची भूमिका नाममात्र नियमनापुरती उरलेली आहे. केंद्र सरकारकडे योजनेचे सर्वाधिकार एकवटलेले असून राज्यांकडेही नाममात्र अधिकार आहेत. मूळ रोजगार हमी कायद्यातील त्रुटी कमी करण्याचा दावा करणाऱ्या या कायद्यात रोजगार हमीचा प्रागतिक आणि लोकाभिमुख गाभा मात्र काढून टाकण्यात आलेला आहे.खरे तर, गेल्या काही वर्षात निधीचा अपुरा पुरवठा करणे, मागणी नाही या नावाखाली अनेक जॉबकार्ड रद्द करणे, पारदर्शकतेचे कारण देऊन तंत्रज्ञानाचा अस्थानी आणि अतिरेकी वापर करून मजुरांसाठी योजना अधिकाधिक दुष्प्राप्य बनवणे, अशा प्रकारचे कायद्याच्या लोकाभिमुख तरतुदी कमकुवत करणारे अनेक धोरणात्मक बदल सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने सातत्याने चालवले होते. यामागे हक्काधारित दृष्टिकोनाचेच वावडे असल्याचे दिसते. वीस वर्षे अंमलात असलेला, आणि ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा कायदा रातोरात बदलणे, हा या बदलांच्या मालिकेतला शेवटचा घाव होता. .पूर्वचिकित्सा का नाही?वास्तविक पाहता, लाखो ग्रामीण कष्टकऱ्यांवर दूरगामी परिणाम करणारा, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि दीर्घ परंपरा असणारा कायदा बदलण्याआधी, त्याची राजकीय, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून चिकित्सा होणे, व्यापक जन-सुनवायांमधून जनमत घेतले जाणे नितांत गरजेचे होते. किंबहुना, अचानक नवीन कायदा करण्याऐवजी, मूळ रोजगार हमी कायद्यातील त्रुटी दूर करून कायदा अधिकाधिक मजुराभिमुख बनवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर विचारमंथन करणे गरजेचे होते. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक नामवंत अभ्यासकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही सत्ताधारी पक्षाने लोकशाही मूल्ये बाजूला सारून घेतलेल्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे, आणि आदिवासी, दलित आणि अनेक कष्टकरी समूहांसाठी जगण्याची लढाई अधिक खडतर होणार असल्याची रास्त चिंता व्यक्त केली आहे. संपूर्ण देशाला रोजगार हमी कायद्याची ओळख करून देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील जनतेनेही या लोकविरोधी निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी निर्भीडपणे आवाज उठवायला हवा.. 