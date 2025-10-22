Premium| Self Reliant India: कृषी क्षेत्रात नवा बदल, शेतकऱ्यांसाठी नवीन धोरणांची घोषणा

भारतीय अर्थव्यवस्था ही सध्या एका नव्या वळणावर उभी आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि ही अर्थव्यवस्था उद्योजकता, कौशल्य, आणि आव्हानांना सामोरी जाणारी आहे. ‘आत्मनिर्भरता’ या संकल्पनेने देशातील उद्योगक्षेत्रात मुळे रुजवली आहेत. ती आगामी काळात नक्कीच जास्त सक्षम होतील.भारताच्या आर्थिक विकासात सेवाक्षेत्राने जरी मोठे योगदान दिले असले तरी प्रगती अन् आत्मनिर्भरतेत उत्पादन क्षेत्राचे योगदान महत्त्वपूर्ण मानले जाते. तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) उत्पादन क्षेत्राचा वाटा कमी होत असल्याचे दिसते. देशाच्या एकंदर उत्पादन मूल्यवर्धनाचा एकंदर राष्ट्रीय उत्पादन मूल्यवर्धनात २०२३-२४ मध्ये सुमारे १५.९ टक्के ते १७ टक्के सहभाग होता. जागतिक बँक आणि ‘ग्लोबल इकोनॉमी’च्या आकडेवारीनुसार २०२४ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादन क्षेत्राचा राष्ट्रीय सकल उत्पादनांतील वाटा सुमारे १२.५ टक्के होता. .भारतीय स्त्रोतानुसार तो १६ ते १७ टक्के आहे. हा फरक मुख्यत्वे औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रांच्या व्याख्येने अन् समावेशाने होतो. भारताच्या उत्पादन क्षेत्राची वाढ होत असली तरी एकंदर त्याचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा अनेक वर्षे स्थिरच आहे. पुढील आर्थिक प्रवास, प्रगती, आपले ‘पाच ट्रिलियन’ अब्ज अर्थव्यवस्थेच्या उदिष्ट्याच्या पार्श्वभूमीवर ही एक चिंतेचीच बाब आहे. चीन, दक्षिण कोरिया किंवा व्हिएतनामसारख्या यशस्वी औद्योगिक देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २५ ते ३० टक्के योगदानापेक्षा आपले योगदान खूपच कमी आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’सारख्या स्वदेशी धोरणांमुळे उत्पादन क्षेत्राला पुन्हा गती मिळेल का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.उत्पादन ‘जीडीपी’ची घसरणजागतिक बँकेच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, भारतीय उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा १९९५ मध्ये सर्वाधिक १७.८७ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये तो १२.५३ टक्के या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. या घसरणीमागे अनेक कारणे आहेत. ज्यात जागतिक स्पर्धा, देशांतर्गत धोरणात्मक अडथळे आणि संरचनात्मक समस्यांचा समावेश आहे. भारतीय उत्पादन क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. .पायाभूत सुविधांचा अभावउत्पादन क्षेत्राच्या वाढीसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. भारतात या क्षेत्रात बरीच प्रगती झाली असली तरी, अनेक औद्योगिक क्षेत्रांत अजूनही अखंड वीजपुरवठा, खराब रस्ते आणि कमी वेगाची इंटरनेट उपलब्धता यांसारख्या समस्या आहेत. यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो अन् कंपन्यांची स्पर्धात्मकता कमी होते. यात सरकारी धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणीत अकार्यक्षमता महत्त्वाचा घटक आहे.जटिल कामगार कायदेयाबद्दल पुष्कळ चर्चा झाली आणि होत असते. केंद्राने जरी पुढाकार घेऊन बदल पुरस्कृत केले तरी स्थानिक पातळीवरील राजकारण यात अडथळाच आणतात. भारतातील कामगार कायदे अनेक आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे आहेत. यामुळे कंपन्यांना नवीन कामगार नियुक्त करणे किंवा गरज नसल्यास त्यांना कमी करणे कठीण होते. याने जागतिक स्पर्धात्मकतेला बाधा पोहोचते. सरकारने नवीन कामगार संहिता आणली तरी, अंमलबजावणीत अजूनही आव्हाने आहेत.तंत्रज्ञानाचा अभावासूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग अजूनही जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात आर्थिक मर्यादा आणि जागरूकतेचा अभाव आहे. यामुळे उत्पादकता कमी राहते आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने टिकत नाहीत. भारतातील उत्पादन आजही वस्त्र, वाहन, रसायने आणि मूलभूत अभियांत्रिकी यांसारख्या मध्यम-मूल्य क्षेत्रांपुरते मर्यादित आहे. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसिजन असे उच्चतंत्रज्ञान क्षेत्र म्हणजे कुशल अभियांत्रिकी आपल्याकडे बाल्यावस्थेत आहेत. उद्योगाच्या आंतरराष्ट्रीय वाढीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या संशोधन व विकासात भारतीय उद्योगांची सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ ०.७ टक्के गुंतवणूक आहे. याद्वारे आंतरराष्ट्रीय बाजार प्रवेशच नव्हे तर ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे उद्दिष्टही साध्य होणार नाही. ही गुंतवणूक इतर राष्ट्रांप्रमाणे २-३ टक्के आवश्यकच आहे. शिवाय लोकसंख्या प्रचंड असूनही उद्योगासाठी तयार कुशल मनुष्यबळ कमी आहे. केवळ ५ टक्के कामगारांना औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण आहे. जर्मनी किंवा कोरियात हेच प्रमाण ६०-९० टक्के आहे. ‘स्किल इंडिया मिशन’ आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे जाळे वाढत असले तरी गुणवत्ता अन् उद्योगाशी पूरकता कमी आहे. .निर्यातीवरच स्वावलंबनभारताच्या उत्पादन क्षेत्राचे आयात घटकांवर लक्षणीय अवलंबित्व आहे. व्यापार धोरणे, औद्योगिक वाढ आणि जागतिक आर्थिक प्रवाह प्रभाव पडला आहे. औद्योगिक अभ्यास संस्थेच्या (आयएसआयडी) अभ्यासात भारताच्या उत्पादित निर्यातीच्या आयात प्रमाणात लक्षणीय वाढ दिसते. ही वाढ २००७-०८ मध्ये २९ टक्क्यांवरून २०१३-१४ मध्ये ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. याचा अर्थ असा की निर्यात केलेल्या प्रत्येक डॉलरच्या उत्पादित वस्तूंसाठी, आयातीत घटकांचे मूल्य या काळात लक्षणीयरीत्या वाढले. ‘क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये प्रकाशित दुसऱ्या अभ्यासात असे आढळले, की आयातीत मध्यवर्ती घटकांवरील कमी शुल्कामुळे देशांतर्गत कंपन्यांद्वारे नवीन उत्पादनांचा परिचय होण्यात ३१ टक्क्यांनी वाढ झाली. यातून उत्पादन विविधीकरणात आयातीची भूमिका अधोरेखित होते. हे एक आव्हान आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा यातील सर्वांत महत्त्वाचा अडथळा आहे. ‘सेमीकंडक्टर’, सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक (एपीआय) आणि विशेष रसायनांसारख्या गंभीर क्षेत्रांत आव्हाने कायम आहेत.स्वदेशी धोरण : नवी आशा?चीन, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशकडून भारतीय उत्पादन क्षेत्राला तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. हे देश कमी उत्पादन खर्च, मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन अन् अनुकूल सरकारी धोरणांमुळे जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवत आहेत. चीनच्या स्वस्त उत्पादनांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतही भारतीयच नव्हे तर सर्व जागतिक कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे. उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’सारखी महत्त्वाकांक्षी स्वदेशी धोरणे सुरू केली. भारताला एक जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा त्यांचा उद्देश आहे. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, हा त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे. या योजनेची उद्योगातील स्वीकृती चांगली दिसते. मार्च २०२० मध्ये सुरू झालेली योजना, उत्पादन क्षेत्रासाठी एक बदलाचे वारे घेऊन आली आहे. या योजनेमुळे अनेक विदेशी कंपन्यांनी विशेषतः ‘इलेक्ट्रॉनिक्स’, वाहन उद्योग आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. याचा फायदा नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेण्यात नक्कीच होतो. ‘ॲपल’ आणि ‘सॅमसंग’सारख्या कंपन्यांनी भारतात आपले उत्पादन वाढवले आहे. ज्यामुळे भारत जगातील दुसरा सर्वांत मोठा ‘मोबाईल हँडसेट उत्पादक’ देश बनला. इतर उत्पादनाच्या बाबतीत आपण हे घडवून आणू शकतो का? .‘स्वदेशी’चा फायदा होणार का?या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सरकार बदलले तरी धोरणांत सातत्य राखणे आवश्यक आहे. काही वर्षांतील घडामोडी, बदलानंतर ही स्थिरता दिसते. आगामी काळात ती राहील. कामगार कायद्यांत अधिक सुधारणा आवश्यक आहे. त्यामुळे कंपन्यांना रोजगारनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळून उत्पादकता वाढेल. मोठ्या कंपन्यांसह लघु-मध्यम उद्योगांनाही या धोरणांचा फायदा मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न आवश्यक आहेत. त्यांना तंत्रज्ञान सक्षमता अन् त्यासाठी विशेष पतपुरवठ्याची मदत आवश्यक आहे. कौशल्य विकास आणि उत्पादन क्षेत्राला आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमांवर भर देणे आवश्यक आहे.मानसिकता, उद्योग संस्कृतीआत्मनिर्भरतेमागे सर्वात सूक्ष्म परंतु प्रभावी कारण म्हणजे मानसिकता. अनेक दशके भारतातील हुशार तरुणांनी आयटी, व्यवस्थापन, सेवा, वित्त याकडे जास्त कल दाखवला. उत्पादन क्षेत्र हे कठीण, जड आणि कमी प्रतिष्ठेचे मानले गेले. यामुळे औद्योगिक नेतृत्व आणि नवोन्मेष क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली. देशी आराखडे, संशोधन आणि उत्पादनातील आत्मविश्वास वाढविण्याची गरज अजून आहे.या मानसिकतेत बदल घडविणे महत्त्वाचे आहे.भविष्यातील दिशा-शिफारशीभारतीय उत्पादन क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी समग्र दृष्टिकोन आवश्यक आहे. सरकारी धोरणांवर अवलंबून न राहता, खासगी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी समाजाने एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात काही महत्त्वाच्या शिफारशी म्हणजे तंत्रज्ञान आणि नव पद्धतींवर भर. भारताने ‘इंडस्ट्री ४.० प्रणाली’च्या व्यापक स्वीकाराच्या दिशेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. यात यंत्रे अन् संगणकांचे एकत्रीकरण अपेक्षित आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ‘रोबोटिक्स’ आणि ‘ब्लॉकचेन’सारख्या नवीन तंत्रज्ञानांचा वापर करून उत्पादकता वाढवता येईल. सरकारने त्याच्या संशोधन आणि विकासासाठी विशेष निधी उभारावा. या बाबतीत आपण बरेच मागे आहोत. पर्यावरणाच्या चिंतेमुळे हरित उत्पादनांची मागणी वाढत आहे. भारताने या संधीचा फायदा घेत पुनर्वापरयोग्य आपरंपरिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि पर्यावरणपूरक उत्पादननिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करावे. यामुळे निर्यातीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. लघु-मध्यम उद्योगाचे सार्वत्रिक डिजिटायझेशन अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना देईल. .आंतरराष्ट्रीय सहकार्यभारताने जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी आणि अमेरिकेसारख्या देशांसोबत द्विपक्षीय करार करून तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमांना चालना दिली पाहिजे. बहिष्कार-बंदीसारख्या गोष्टींचा विचार न करता सामंजस्य, सहकार्याकडेच लक्ष देणे गरजेचे आहे.यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि निर्यातीची विविधता वाढेल. केवळ धोरणे निर्मिती न करता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, सतत पाठपुरावा अन् आवश्यकतेनुसार सुधारणा आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण जागतिक उत्पादन क्षेत्रात आघाडीचे स्थान मिळवू शकतो. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्राचा ‘जीडीपी’तील वाटा केवळ पूर्ववत होणार नाही, तर तो २०-२५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. यामुळे आर्थिक विकासासह ‘आत्मनिर्भर भारता’चे स्वप्न साकारेल. ‘आत्मनिर्भर’ उपक्रमाची आर्थिक वचनबद्धता सुमारे २० लाख कोटी रुपये आहे. ही आपल्या ‘जीडीपी’च्या अंदाजे १० टक्के आहे. ती अमलात आणणे गरजेचे आहे.सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांसाठी ‘स्पेक्स २.०’ योजना सुरू केली. यात ‘पीसीबी’ आणि ‘लिथियम-आयन बॅटरी’च्या उत्पादनाच्या स्थानिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन’बाबतीतही सरकार योग्य पावले उचलत आहे. हे नक्कीच आश्वासक आहे. भारतीय उत्पादन क्षेत्राची कहाणी म्हणजे असीम शक्यतांची अजून अधुरी कहाणी आहे. आपल्या हातात लोकशक्ती, बाजारपेठ आणि संधी आहे. दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टी, सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीची उणीव आहे. भारताला जागतिक औद्योगिक नकाशावर दृढ स्थान आपली इच्छा, दृढसंकल्प, शक्ती, कष्ट आणि निर्धार. त्यामुळे भारत आत्मनिर्भर नक्कीच होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.