Premium| Asia Cup 2025 final: टांगा पलटी... नक्वी पसार

गेला म्हणजेच २८ सप्टेंबरचा रविवार मजेदार होता. आशिया कपचा अंतिम सामना अपेक्षेप्रमाणे भारत विरुद्ध पाकिस्तानदरम्यान रंगणार होता. अगोदर आपण त्यांना आरामात पराभूत केले वगैरे सगळे ठीक आहे; पण ‘अंतिम सामन्यात आपला संघ पचकायला नको. नाहीतर सगळे मुसळ केरात जाईल’, सतत चिंता करणाऱ्या भारतीय चाहत्यांची प्रतिक्रिया बोलकी होती. एक नक्की होते ते म्हणजे अंतिम सामना एकदम एकतर्फी होणार नाही, असे वाटत होते. कारण साधे होते, पाकिस्तान संघ कितीही सामान्य असला तरी त्यांना प्रोत्साहित करायला भारतासमोर सामना ही एकच गोळी लागू पडते. अंतिम सामन्यात पाकिस्तानी संघ जोरदार प्रतिकार करणार, हे अपेक्षितच होते. झालेही तसेच. अंतिम सामन्यात पाकिस्तानी संघाने जरा सुधारित खेळ केला. जरा दडपण टाकता येऊ लागले दिसल्यावर त्यांचा मूळ घाणेरडा स्वभाव बाहेर येऊ लागला. मैदानावर गोलंदाजी करताना पाकिस्तानी खेळाडू भारतीय फलंदाजांना वाट्टेल ते बोलू लागले. नाबाद फलंदाजांना बोलणे एकवेळ मान्य आहे; पण बाद झालेल्या फलंदाजाला बोलणे म्हणजे निव्वळ षंढपणा वाटतो. पेटून उठलेल्या पाकिस्तानी खेळाडूंना कशाचे भान राहिले नव्हते. त्यांच्या गरम झालेल्या तव्यावर तिलक वर्माने अप्रतिम नाबाद खेळी करून बादलीभर पाणी ओतले. भारताने अंतिम सामना आणि आशिया कप जिंकला. खेळलेले सर्व सामने जिंकत विजेतेपद पटकावल्याने भारतीय संघाचे वर्चस्व दिसून आले. .आशिया कप २०२५चा भारत विरुद्ध पाकिस्तानदरम्यानचा अंतिम सामना स्थानिक वेळेनुसार बरोबर रात्री १०.३० वाजता संपला. त्यानंतर जवळपास ९० मिनिटे नुसता सावळा गोंधळ मैदानावर बघायला मिळाला. पहिले म्हणजे, पाकिस्तानी संघ तंबूत परतला ते बराच काळ बाहेर आला नाही. दरम्यान, भारतीय संघाने एशियन क्रिकेट कौन्सिलचे सध्याचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून विजेतेपदाचा करंडक स्वीकारण्यास ठाम नकार दिला. रात्री ११.४५ वाजता कसातरी बक्षीस वितरण समारंभ चालू झाला. पाकिस्तान संघाच्या खेळाडूंनी उपविजेतेपदाची पदके बांगलादेश क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम यांच्याकडून स्वीकारली. मग भारताकडून तिलक वर्माने सामन्याच्या मानकरीसह दोन बक्षिसे घेतली. तर कुलदीप यादवला स्पर्धेवर छाप पाडणारा खेळाडू आणि अभिषेक शर्माला स्पर्धेच्या मानकऱ्याचे बक्षीस मिळाले. भारतीय खेळाडूंनी स्टेजवर जाऊन बक्षीस स्वीकारले; पण कोणाही पाहुण्याबरोबर हात मिळवला नाही. उपविजेतेपदाचा ७५ हजार अमेरिकन डॉलर्सचा चेक पाकिस्तान कप्तान सलमान आघाने घेतला आणि नंतर बोलायला जाताना भिरकावून दिला. .अभिषेक शर्माने शेवटचे वैयक्तिक बक्षीस घेतल्यावर नाटक झाले. मोहसिन नक्वी यांच्यासह स्टेजवरील सर्व पाहुणे तरातरा चालत निघून गेले. भारतीय खेळाडूंना ना विजेतेपदाची पदके दिली गेली ना विजेतेपदाचा करंडक. ‘जो देश भारताविरुद्ध युद्ध करतो आहे, त्या देशाच्या मंत्र्याकडून आम्ही बक्षीस स्वीकारणार नाही, हे आम्ही अगोदर अगदी स्पष्ट केले होते; पण याचा अर्थ त्या व्यक्तीने विजेतेपदाचा करंडक आणि खेळाडूंची पदके आपल्या हॉटेल रूममध्ये घेऊन जावी, असा अर्थ होत नाही. नोव्हेंबरमध्ये आयसीसीच्या बैठकीत भारतीय क्रिकेट नियामक त्याच व्यक्तीच्या वागणुकीवरून तीव्र नाराजी प्रकट करणार आहे’, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले. काही फरक पडत नाहीखरी मजा नंतरच्या पत्रकार परिषदेत झाली. बऱ्याच लोकांना वाटले, की विजेतेपदाची रक्कम आणि करंडक हाती न मिळाल्याने भारतीय संघ नाराज असेल... चिडलेला असेल. झाले उलटेच. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादवने संपूर्ण पत्रकार परिषदेत एकदम हसत उत्तरे दिली. करंडक दिला नाही जी गोष्ट पटण्यासारखी नाहीये, कारण आम्ही सर्व सामने जिंकत कष्टाने विजेतेपद पटकावलेले होते; पण काही फरक पडत नाही. कारण सामना संपल्यावर मोठ्या पडद्यावर स्पष्ट लिहिलेले होते... भारत आशिया कप विजेता. माझे करंडक माझे सहकारी खेळाडू आहेत. संपूर्ण भारतीय संघ सामन्यानंतर हसत खेळत वावरताना दिसला तिथेच खरा शालजोडीतला रट्टा भारतीय संघाने पाकिस्तानी संघाला आणि त्यांच्या क्रिकेट मंडळाला मारला होता. .शंका आणि उत्तरेउदारमतवादी लोकांना भारतीय संघाने सामन्यानंतर हस्तांदोलन न करणे किंवा मोहसिन नक्वी यांच्या हातून विजेतेपदाचा करंडक न स्वीकारणे पटले नव्हते. निषेध म्हणून संपूर्ण स्पर्धेतून अंग काढून घेणे आम्हाला मान्य होते; पण खेळल्यावर क्रिकेटची संस्कृती पाळणे गरजेचे होते, असा युक्तिवाद केला जात होता. कप्तान सूर्यकुमार यादवने भेटल्यावर बोलताना सांगितले, की खिलाडू वृत्तीपेक्षा काही गोष्टी वर असतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आमच्या कोणाच्यात मनात त्यांच्या खेळाडूंबरोबर हस्तांदोलन करावे, असे क्षणभरही वाटले नाही. जे काही करायचे ते सामन्यात वरचढ कामगिरी करून करायचे, अशीच सगळ्यांची भावना होती. आणि आम्ही तेच केले. खेळलेले सर्व सामने जिंकलो आणि पाकिस्तानला सलग तीन सामन्यांत पराभवाचा झटका दिला. तसेच अंतिम सामन्यानंतर मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते भारतीय संघ कोणतेच बक्षीस स्वीकारणार नाही, हे अगोदरच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे जे झाले त्याला जबाबदार फक्त ते लोक आहेत, सूर्यकुमारने भावना स्पष्ट केल्या. .आशिया कप स्पर्धेत भारतीय संघ जे वागला त्या मागचे कारण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सर्व काही बऱ्यापैकी चालू असताना १९९९ला पाकिस्तानने कारगील युद्ध छेडले. अगोदरच्या युद्धाप्रमाणेच कारगीलच्या युद्धात सपाटून मार खाल्ल्यावर २००१ला आग्रा येथे मुशर्रफ आणि अटलबिहारी वाजपेयींदरम्यान महत्त्वाची बैठक झाली. भारत सरकारने मन मोठे करून २००४ला भारतीय क्रिकेट संघाला पाकिस्तान दौऱ्यावर जायची परवानगी दिली. २००४ आणि २००६ला भारतीय संघाने पाकिस्तानचे दोन दौरे केले. पाकिस्तान संघही भारतात दौऱ्यावर येऊन गेला. २००८ला ऑगस्ट महिन्यात आशिया कप स्पर्धा पाकिस्तानात भरवली गेली, ज्यात भारतीय संघाने भाग घेतला होता.जरा कुठे संबंध ठीकठाक होत होते तेव्हा २००८च्या नोव्हेंबर महिन्यात पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी मुंबईवर हल्ला केला. तो इतका मोठा होता की भारत सरकारने पाकिस्तानसोबतचे संबंध तोडले. २०१४ला नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार होते तेव्हा त्यांनी मन मोठे करून नवाज शरीफ यांना समारंभाला बोलावले. इतकेच नाही, पुढील वर्षी परदेश दौऱ्यावरून परत येताना अचानक पाकिस्तानला थांबून नवाज शरीफ यांना, आपण भांडण्यापेक्षा आपल्या लोकांच्या भल्यासाठी देशाच्या प्रगतीसाठी काम करूयात, असा मैत्रीपूर्ण सल्ला दिला. कसले काय आणि कसले काय. २०१६ला पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी उरीला लष्कराच्या तळावर हल्ला केला. नंतर २०१९ला पुलवामा येथे भारतीय जवानांना घेऊन जाणारा ट्रक उडवण्यात पाकिस्तानी अतिरेक्यांचा हात होता. जेव्हा पहलगामला निरपराध पर्यटकांना गोळ्या घालून ठार मारण्यापर्यंत पाकिस्तानी अतिरेक्यांची मजल गेली तेव्हा भारत सरकारचा संयम सुटला. .जीटीयूचे रोगीदरवेळी भारत सरकारने ठोस पुरावे देऊनही पाकिस्तान सरकारने कोणतीही कारवाई अतिरेक्यांना जेरबंद करण्याची केली नाही. उलटपक्षी दहशतवादी संघटना चालवणाऱ्या त्यांच्या देशातील प्रमुखांना चौकशी न करताच प्रत्येकवेळी निर्दोष ठरवण्यात पाकिस्तान सरकारने धन्यता मानली. कितीही पुरावे दिले तरी ते पुरेसे नाहीत, असे सांगत तो मी नव्हेच नाट्यप्रयोग चालू ठेवला. युद्ध असो वा क्रिकेटचे सामने कितीही मार खाल्ला तरीही पाकिस्तानचे सरकार आणि त्यांचे महामूर्ख लोक काही केल्या चूक कबूल करत नाहीत. त्यांना खूप मोठा जीटीयू रोग झाला आहे. जीटीयू म्हणजे गिरे तो भी टांग उपर. भारतीय संघाकडून तीन सामन्यात पराभव होऊनही पाकिस्तानचा कप्तान सलमान अली आघा पत्रकार परिषदेत म्हणाला, की ‘आताच्या घडीलाही पाकिस्तानचा संघ भारतापेक्षा खूप सरस आहे. अभी उनका दौर चालू है... नसीब उनके साथ है इस लिये वो जित रहे है. आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम भारत को लगातार हराएगी.’ आता काय म्हणाल? आहेत की नाही जीटीयूचे रोगी! .फक्त वल्गनापाकिस्तानचा चार वेळा दौरा करून आल्याने आणि सात शहरांमध्ये भरपूर फिरल्याने आणि जनसामान्य लोकांशी संवाद साधल्याने मला थोडी कल्पना येते की पाकिस्तानी लोक असे का वागतात. त्यांच्या देशात एका आड एक सरकार लोकशाही आणि हुकूमशहांचे राहिले आहे. सध्याच्या घडीला तर पाकिस्तानची अवस्था घर ना घाट का, अशी झाली आहे. ना लोकशाही सरकार तिथे नांदू शकते ना झिया उल हक किंवा परवेझ मुशर्रफसारखे कोणी ताकदवान लष्करी हुकूमशहा राज्य करण्याची क्षमता राखून आहेत. परिणामी, सगळा कारभार अनागोंदी प्रकारात मोडतो. कोणाचाच पायपोस कोणाच्या पायात नाहीये. खरे श्रीमंत लोक पाकिस्तानात राहातच नाहीत आणि गरिबांना राहण्यावाचून दुसरा कोणताच पर्याय नाही, कारण एकंदर शिक्षण वगैरे गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या नाहीयेत. निगरगट्ट राजकारणी आणि लष्करात काम करणारे उच्चाधिकारी फक्त मजबूत भ्रष्टाचार करून प्रचंड माल बाळगून आहेत. पाकिस्तानात चांगल्या गोष्टीचे उत्पादन करणारे कारखाने नाहीत. म्हणूनच पाकिस्तानला अर्थकारणाची लंगडी बाजू सांभाळायला सौदी अरब किंवा अमेरिकेकडे हात पसरावे लागतात. .आशिया कप स्पर्धेत हस्तांदोलन न करून किंवा करंडक मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते न स्वीकारून भारताने पाकिस्तानचा जो काही अपमान केला आहे त्याला तोड नाही. महत्त्वाची बाब अशी, की पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवताना कोणाही भारतीय खेळाडूने अपशब्द उच्चारलेला नाही. हेच कारण असेल की पाकिस्तानच्या नुसत्या खेळाडूंना किंवा क्रिकेट मंडळाला किंवा सरकारला हा संदेश पोहोचलेला नाही, तर संपूर्ण पाकिस्तानी जनतेला हा अपमानाचा चटका योग्य जागी बसला आहे..असा सगळा प्रकार असूनही पाकिस्तानी असा सगळा प्रकार असूनही पाकिस्तानी राजकारणी आजी-माजी खेळाडू फक्त वल्गना करण्यात धन्यता मानतात तेव्हा कीव येते. सत्य परिस्थिती समोर दिसत असून तिच्याकडे कानाडोळा करण्यातच ते धन्यता मानतात. भारत सरकारने केवळ पर्याय नाही म्हणून पाकिस्तान खेळत असलेल्या बहुद्देशीय स्पर्धेत भाग घेण्याचा पर्याय निवडला आहे. वाटाघाटींचे बाकी सर्व दरवाजे कायमचे बंद झाल्यात जमा आहेत. 