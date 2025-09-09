Premium| PM Modi's SCO Address: SCO परिषदेत मोदींनी अनेक देशांवर लादलेल्या आयात शुल्कावर काय भूमिका घेतली?

डॉ. मनीष दाभाडेचीनच्या तिआनजिन शहरामध्ये नुकत्याच झालेल्या शांघाय सहकार्य परिषदेमध्ये (एससीओ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले. त्यांची या परिषदेची उपस्थिती अन्य कोणत्याही बहुराष्ट्रीय परिषदेच्या तुलनेमध्ये जास्त लक्षवेधी ठरली. जून २०२०मध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारत-चीन यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. त्याचबरोबर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर आयात शुल्क लादले असून, भारत, चीन आणि रशिया या देशांवर निर्बंधही आणले आहेत. या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय संदर्भांचा विचार करता, मोदी यांची चीनमधील या परिषदेला हजेरी जगाचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली..अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या दृष्टीने ट्रम्प यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असली, तरीही त्यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिका प्रतिबंधित करू पाहणाऱ्या देशांमध्ये नवा पॅटर्न दिसून येत आहे. शांघाय सहकार्य परिषदेमध्ये सहभागी झाल्यानंतरही, पाश्चिमात्यविरोधी गटामध्ये सहभागी असल्याचे चित्र निर्माण होऊ नये, अशी काळजी भारताकडून घेतली जाते. या परिषदेच्या व्यासपीठाचा उपयोग आशिया खंडातील व्यवस्था बहुध्रुवीय असावी, यासाठी भारताने केला आहे. त्यामागे सामरिक स्वायत्तता आणि नव्या युगातील अलिप्ततावाद हा विचार आहे..पहलगाम हल्ल्याचा निषेधशांघाय सहकार्य परिषद भारतासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. सुरक्षा, संधी आणि दळणवळण या तीन स्तंभांवर भारताचा या संघटनेतील सहभाग आधारित आहे, असे मोदी यांनीही तिआनजिनमध्ये सांगितले. या तिन्ही गोष्टी भारतासाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि मूलतत्त्ववाद यांचा धोका एखाद्या देशाला नाही, तर संपूर्ण मानवजातीला आहे, असा उल्लेख मोदी यांनी केला. पहलगाममध्ये एप्रिल महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये २६ भारतीयांचा मृत्यू झाला होता. मोदी यांनी शांघाय सहकार्य परिषदेतील उल्लेख केल्यानंतर या हल्ल्याची आठवण ताजी झाली. .या परिषदेच्या अंतिम घोषणापत्रामध्ये या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. काही महिन्यांपूर्वी संरक्षणमंत्र्यांच्या परिषदेमध्ये पहलगाम हल्ल्याच्या निषेधावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला होता आणि पाकिस्तानचा सार्वकालिक मित्रदेश असणाऱ्या चीनने त्यांना मदत केली होती. त्यामुळे, शांघाय सहकार्य परिषदेमध्ये सर्व सदस्य देशांचे एकमत होणे दुर्मिळ असताना, दहशतवादविरोधाला प्राधान्य देताना पहलगामच्या मुद्द्यावर भारताला मिळालेले यश निश्चितच महत्त्वाचे आहे..दळणवळणाचा पर्यायदळणवळणाच्या प्रयत्नांवर अन्य देशांचे सार्वभौमत्व आणि भौगोलिक अखंडता यांचा आदर राखलाच पाहिजे, या भारताच्या भूमिकेचा मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. अप्रत्यक्षपणे या भूमिकेतून चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’, विशेषतः पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणाऱ्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला भारताचा असणारा विरोध दिसून येतो. त्याचबरोबर अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाला थेट जोडणाऱ्या इराणमधील चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग यांसारख्या भारताच्या प्रयत्नांचा उल्लेख त्यांनी केला. युरेशियन भागाला जोडणाऱ्या दळणवळणाच्या मार्गावर चीनचा प्रभाव वाढत आहे. .त्याचे पर्यायी मार्ग सांगताना भारताने चीनच्या या प्रभावाचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. पाकिस्तानकडून भारताला भूमार्गावरील प्रवेश नाकारण्यात येतो. त्यानंतरही दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण करण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरूच आहेत. दळणवळणाच्या सुविधा या परस्परांविषयीचा विश्वास आणि विकास यांच्याशी आहे. भारताचे युरेशियन प्रदेशाशी असणारे नाते उपयुक्ततेपेक्षा वैधतेवर आधारित आहे, हे भारताने दाखवून दिले आहे..विस्ताराची आकांक्षामोदी यांनी संधी हा तिसरा स्तंभ असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे, शांघाय सहकार्य परिषदेचा पारंपरिक सुरक्षेच्या मुद्द्याच्या पुढे नेऊन विस्तार करण्याची भारताची आकांक्षा दिसून येते. या परिषदेचे अध्यक्षपद २०२३मध्ये भारताकडे होते. त्यावेळी मोदी यांनी स्टार्टअप, डिजिटल समावेशकता, पारंपरिक औषधी, युवकांशी संवाद, बौद्ध वारसा यांसारख्या क्षेत्रातील उपक्रमांना सुरुवात केली होती. आता तिआनजिनमध्ये त्यांनी सांस्कृतिक संवाद व्यासपीठाच्या निर्मितीचा प्रस्ताव मांडला. .त्यातून सदस्य देशांमधील सामाईक कला, साहित्य आणि परंपरा यांना व्यासपीठ मिळणार आहे. ही केवळ सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी नाही. तर, सदस्य देशांमधील जनतेतील संपर्क वाढवून केवळ सुरक्षेच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेली काही देशांचा गट असे वाटणाऱ्या शांघाय सहकार्य परिषदेचे पारंपरिक चित्र बदलण्याचा प्रयत्न आहे. परिषदेच्या सुधारणेच्या प्रयत्नांतून भारताच्या विधायक आणि सुधारणावादी देश असल्याची प्रतिमा अधोरेखित होते..संवेदनशील संतुलनमोदी यांच्या या परिषदेतील सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीशी जगाला देणेघेणे नाही. मात्र, त्यातून मिळालेला भूराजकीय संदेश जगासाठी महत्त्वाचा आहे. ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर लादलेल्या आयातशुल्कामुळे परस्परावलंबित्वाची दीर्घकालीन व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. निर्यातीचे प्रचंड महाकाय मॉडेल तयार केलेल्या चीनला या आयातशुल्कांचा सर्वांत मोठा फटका बसला आहे. तर, इंधनावरील निर्बंधांमुळे रशियासाठीची बाजारपेठ मर्यादित झाली आहे. भारताच्या दृष्टीने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करू नये, यासाठी दबाव वाढविला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयांचा वेगळाच परिणाम झाला असून, यातून या तिन्ही देशांमध्ये शांघाय सहकार्य परिषदेसारख्या संघटनेच्या माध्यमातून संवाद आणखी वाढला आहे. अजून तरी रशिया व चीनच्या तुलनेत भारताची स्थिती निश्चित वेगळी आहे. .पाश्चिमात्य देशांचा प्रभाव झुगारून देण्यासाठी शांघाय सहकार्य परिषद हे एक माध्यम म्हणून रशिया आणि चीन पाहू शकतात; मात्र भारत त्या पद्धतीने पाहू शकत नाही. मोदी यांच्या विधानामध्येही हीच गोष्ट दिसून येते. मोदी यांनी म्हटले आहे, की ‘भारत पाश्चिमात्य नाही, मात्र तो पाश्चिमात्यविरोधीही नाही.’ याचाच अर्थ शांघाय सहकार्य परिषदेमध्ये सहभागी होताना, भारत अमेरिकाविरोधी आघाडीमध्ये नाही, हे स्पष्ट करण्याची भारताची सामरिक स्वायत्तता दिसून येते..शांघाय सहकार्य परिषदेकडून असणाऱ्या अपेक्षांतून भारताने संवेदनशीलपणे संतुलन साधले आहे. दहशतवादविरोधी ऐक्याचे आवाहन मोदी यांनी केले. त्यासाठी या परिषदेच्या दहशतवादविरोधी व्यवस्थेतील समन्वय वाढविण्याची गरज, कट्टरतावाद आणि दहशतवाद्यांच्या वित्तपुरवठ्याला विरोध यांसाठी संयुक्त कृती करण्याची गरज व्यक्त केली. संघटित गुन्हे, अमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर हल्ल्यांचा सामना करताना परिषदेची नवी केंद्रे स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे मोदी यांनी स्वागत केले. यातून भारताच्या देशांतर्गत आणि विभागीय धोक्यांच्या चिंतेचा विचार करण्यात आला आहे. .मोदी यांनी या परिषदेचा संबंध व्यापक जागतिक सुधारणांशी जोडला. दक्षिणी जगताच्या आकांक्षा केवळ काळ्या-पांढऱ्या पडद्यांपुरत्या मर्यादित ठेवणे अन्यायकारक असून, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेसारख्या जागतिक संस्थांच्या सुधारणांसाठी परिषदेच्या सदस्यांनी एकजुटीने आवाज उठवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. सद्यस्थितीतील सत्तांच्या वास्तवाचा विचार करून, बहुराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचा हा विस्तारित भाग आहे..आव्हाने कायमयानंतरही भारतासमोरील आव्हाने कायम आहेत, ते म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन यांच्याकडून भारताच्या संयमाची परीक्षा पाहण्यात येत आहे. शांघाय सहकार्य परिषदेतील सदस्य देशांमध्येच चांगल्या शेजाराचा अभाव आहे, अशा आशयाचे विधान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. त्यातून सदस्य देशांमध्ये असणारा विश्वासाचा अभाव दिसून येतो. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शत्रुत्वाची छाया या परिषदेवरही कायम असून, पाकिस्तानला अडचणीत आणणाऱ्या संदर्भांना रोखण्याचे प्रकार चीनकडून सुरूच आहेत. .रशिया आणि चीन यांच्यातील मैत्र वाढत असल्यामुळे, चीनच्या या प्रभावातून निर्माण होणाऱ्या प्रभावांना रोखण्यामध्ये भारताला मर्यादा येत आहेत. अंतिम घोषणापत्रामध्ये पहलगामचा उल्लेख ही गोष्ट भारताचे यश मानली, तरीही त्यामध्ये पाकिस्तानच्या नावाचा उल्लेख करता आला नाही. चीन आणि पाकिस्तानचे हितसंबंध असणाऱ्या गोष्टींवर संघटनेमध्ये एकमत होत नाही, हीच गोष्ट यातून दिसून येते. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला भारताकडून विरोध होत असला, तरीही अन्य देशांचा या कार्यक्रमाला पाठिंबा आहे. त्यामुळे, या मुद्द्यावर भारत एकाकीच राहिला आहे..त्यानंतरही, भारताला प्रयत्न सुरू राहावे लागणार आहे. प्रयत्न सुरूच राहिले, तर युरेशियन प्रदेशामध्ये चीन व पाकिस्तानचे एककलमी वर्चस्व निर्माण होण्यापासून रोखता येऊ शकते. यातूनच नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आणि राजनैतिक क्षमतांचा विचार करता, भारताला मध्य आशियाबरोबरील संबंध बळकट होतील. बहुराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून दहशतवादविरोधी कार्यक्रमाला बळकटी मिळते. त्याचबरोबर, एखाद्या पेचप्रसंगांमध्ये विरोधी भूमिकांमधील चर्चेसाठी व्यासपीठ मिळते. लडाखमधील भारत-चीन तणावावेळी शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने भारताचे संरक्षण व परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनच्या मंत्र्यांशी संवाद साधला होता. भारताच्या दृष्टीने ही परिषद म्हणजे कोणतीही सवलत नाही, तर हितसंबंधांचे आघाडीवरच संरक्षण आहे..बहुध्रुवीय आशियाचा विचारतिआनजिन परिषदेमध्ये भारताचा शांघाय सहकार्य परिषदेतील सहभाग आश्वासक आणि विरोधाभासी असे दोन्ही चित्र दिसून आले. मोदी यांनी या परिषदेला हजेरी लावली. त्यातून, भारताने युरेशियन विभाग सोडून दिलेला नाही, तर विपरित परिस्थितीमध्येही या भागातील हितसंबंधांसाठी भारताचे प्रयत्न सुरूच राहतील आणि गैरपाश्चिमात्य व्यासपीठांवरील भारताची उपस्थिती कायम राहील व पाश्चिमात्य देशांबरोबरील संबंधही कायमच राहतील, हा संदेश भारताने अतिशय आत्मविश्वासपूर्वक दिला आहे. ट्रम्प यांचे आयातशुल्क आणि निर्बंधांच्या परिसरामध्ये भारताने संवेदनशीलपणे संतुलन साधले आहे. मोदी यांच्या या सहभागाकडे पाश्चिमात्य विश्लेषक बारकाईने पाहात होते आणि भारत चीन-रशिया गटाकडे झुकणे त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. मात्र, भारताने सातत्याने सार्वभौमता, सुधारणा आणि विधायक बहुराष्ट्रवाद या मुद्द्यांवर निःसंशयपणे जोर दिला आहे. भारताला पाश्चिमात्य देशांकडे दुर्लक्ष करायचे नाही. मात्र, आशिया कोणत्याही एका देशाच्या प्रभावाखाली न येता बहुध्रुवीय व्यवस्थेमध्ये असावी, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दाखवून दिले..Premium| India GDP Growth: भारताची जीडीपी वाढ ग्रामीण भागापर्यंत का पोहोचत नाहीये?.भारताच्या दृष्टीने शांघाय सहकार्य परिषद हे परिपूर्ण किंवा अतिशय सोपे व्यासपीठ नाही. हे व्यासपीठ विरोधाभासांनी भरलेले असून, वेगवेगळ्या शत्रूंबरोबर एकाच व्यासपीठावर बसायचे आहे. वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे नेहमीच एकमताचा अभाव दिसून येतो. तरीही हे व्यासपीठ अत्यावश्यक आहे. मोदी यांच्या सहभागातून हीच गोष्ट अधोरेखित होते. सुरक्षा, दळणवळण आणि संधी या त्रिसूत्रीला पुढे नेताना, सुधारणांचा पाठपुरावा करताना आणि दहशतवादाचा स्पष्टपणे उल्लेख करून निषेध करण्यात आला. आपली सामरिक भूमिका टिकवून ठेवत लहान-लहान पण महत्त्वपूर्ण फायदे मिळवू शकतो, हे भारताने दाखवून दिले आहे. शांघाय सहकार्य परिषद हे स्पर्धेचे मैदान असून, भारतासाठी स्वायत्ततता, सार्वभौमत्व आणि बहुध्रुवीय आशियाच्या दृष्टिकोनासारख्या स्वतःच्या भूमिकांची मांडणी करण्याची जागाही आहे, हे भारताने दाखवून दिले..Premium| 'No Backbencher' Policy: 'बॅकबेंचर्स' आता 'फ्रंटबेंचर्स' का होत आहेत? केरळच्या शाळांमधील प्रयोग काय आहे?.चीनच्या तिआनजिन शहरामध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य परिषदेतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. अमेरिकेच्या आयात शुल्काच्या दबावाविरोधात भारत, चीन आणि रशिया या देशांची आघाडी 