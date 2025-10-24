Premium| Atmanirbhar Bharat: स्वदेशीच्या आवाहनानंतर आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने भारताची वाटचाल

डॉ. गिरीश जाखोटियापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वदेशीच्या आवाहनानंतर आयात-निर्यात,अन्य देशांवरील अवलंबित्व या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेचा विचार करत असताना, त्यासाठी आवश्यक बलस्थाने अधिक मजबूत करणेआणि कमकुवत दुव्यांवर जास्त काम करण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला स्वदेशीसाठी आवाहन केले. नागरिकांनी देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे आणि परदेशी उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे, स्वदेशी या मुद्द्यावर चर्चा होत आहे. सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या आणि अशांततेच्या काळात प्रत्येक देशाला इतरांवर अवलंबून न राहता आपण ‘आत्मनिर्भर’ व्हावे असे वाटणे, अगदीच नैसर्गिक आहे. यातही अमेरिका आणि चीन यांसारख्या बलाढ्य अर्थव्यवस्थांची आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील दादागिरी सहन करण्यापलीकडे जाते, तेव्हा स्वदेशीचा मूलमंत्र हा खूपच आचरणीय वाटतो. .जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये काही दशकांमध्ये मोठे बदल झाले असून, देशांतर्गत बाजारपेठ हा खूप महत्त्वाचा घटक म्हणून समोर आला आहे. भारतातील १४५ कोटी लोकसंख्येपैकी किमान ५० कोटी लोक मध्यमवर्गीय ग्राहक आहेत. त्यामुळे, एवढी मोठी बाजारपेठ काबीज करण्याचे प्रयत्न प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कंपनी, बँका आणि विविध देशांची सरकारे करत आली आहेत. साधारणतः १९९४-९५ मध्ये जागतिक बाजारपेठ मुक्त झाली, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम सदस्य देशांनी मान्य केले आणि भारतानेही या व्यापारी स्पर्धेत बऱ्यापैकी मुसंडी मारली. हरितक्रांतीनंतर अन्नधान्य आणि धवलक्रांतीनंतर दूध या दोन्ही मूलभूत क्षेत्रांत आपण स्वयंपूर्ण असू, तर अन्य क्षेत्रांमध्ये स्वदेशीचा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे, असे आज २०२५मध्ये आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना वाटू लागले आहे. आपलीच देशांतर्गत बाजारपेठ एवढी मोठी असताना आपण आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर, विशेषतः आयातीवर अवलंबून का राहावे? ५० कोटी भारतीयांची ‘ग्राहकशक्ती’ मोठी असताना निर्यातीसाठीही का तडजोडी करायच्या? रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याच्या कारणावरून ट्रम्प भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयातकर लावणार असेल, तर त्यांची अरेरावी का सहन करायची, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येतात..परावलंबित्वाची अपरिहार्यताआत्मनिर्भर असणे ही गोष्ट प्रत्येकालाच आवडते. त्यासाठी स्वदेशीचा नारा देणे हे खूप भावते. मात्र, आपल्या अर्थव्यवस्थेची आत्मनिर्भरता ही अनेक घटकांवर अवलंबून असते व त्यातील काही महत्त्वाचे घटक आपल्या नियंत्रणात नसतात. इंधनासाठी आजही आपल्या गरजेपैकी ८० टक्के कच्चे तेल विविध देशांमधून आयात करावे लागते. यासाठी अमेरिकी डॉलर किंवा अन्य परकीय चलनाची गरज असते. हे परकीय चलन मिळविण्यासाठी आपल्याला भरपूर निर्यात करावीच लागते. मुळात आपण किती आयात व किती निर्यात करू शकतो, हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या ‘कॉम्पिटिटिव्ह ॲडवांटेज’वर (स्पर्धात्मक ताकद) अवलंबून असते. यातही काही घटकांना काही वेळा देशाच्या म्हणजेच सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी त्याग करावा लागतो. इलेक्ट्रिक वाहनांतील छोट्या इलेक्ट्रॉनिक मोटारींचे चीनमध्ये स्वस्तात उत्पादन घेण्यात येते. त्यामुळे आपण त्या आयात करतो. याबाबतीत भारतीय उत्पादक चीनच्या किमतीशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. मात्र, भारतीय वाहन उत्पादक मात्र ‘स्वदेशी’ बाजूला ठेवून चिनी मोटार आयात करणार. कोकणातील अनेक शेतकऱ्यांना हापूस आंबा दुबईला निर्यात करून जास्त कमाई होणार असेल, तर ते आपला हापूस भारतात कमीच विकणार. यामुळे पुरवठा कमी असल्याने भारतातील बाजारपेठांमध्ये हापूसची किंमत वाढणारच. थोडक्यात, स्वदेशी व विदेशी या दोहोंमधील निवड ही देशपातळीवर होते, तशी ती व्यक्तिगत पातळीवरही होते आणि या दोन्ही निवडींमध्ये विवादास्पद असा संघर्षही निर्माण होऊ शकतो. .संशोधन, संधींची आव्हानेकोणत्याही अर्थव्यवस्थेची स्पर्धात्मक ताकद ही चार प्रमुख घटकांवर अवलंबून असते. आर्थिक संपन्नता किंवा नागरिकांची क्रयशक्ती व बचत, बौद्धिक महत्ता किंवा देशांतर्गत उपयोगी संशोधन करण्याची क्षमता, कार्यिक क्षमता किंवा उत्पादन क्षमता आणि सामाजिक समता किंवा समान संधी उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था हे ते चार प्रमुख घटक आहेत. आपण थोडे प्रामाणिक व तार्किक आत्मनिरीक्षण केले, तर जाणवेल की या चारही परिमाणांवर एक देश म्हणून आपली सांघिक कामगिरी आजही यथातथाच आहे. आत्मनिर्भर होण्यासाठी आयातीला पर्याय ठरू शकणाऱ्या चांगल्या वस्तू व सेवा या कमी किमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रचंड संशोधन करावे लागते. आज ८० कोटी जनतेला म्हणजे जवळपास ६० टक्के लोकांना आम्ही पाच किलो धान्य मोफत देतो. याचा अर्थ संधीची समानता, या संधीवर काम करू शकणारे कौशल्य व या कौशल्यासाठी द्यावयाचे योग्य वेतन या बाबींची आपल्याकडे आजही वानवा आहे. यामुळे आपली सामूहिक बचत ही घसरलेली आहे आणि म्हणून भांडवल निर्मिती धिम्या गतीने होत आहे. आपल्या येथील कामगारांची, व्यवस्थापकांची, शेतीची, सेवापुरवठादारांची व प्रशासकीय व्यवस्थेची कार्यक्षमता जागतिक परिमाणांच्या तुलनेत बऱ्यापैकी कमी असल्याने चीन, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, तैवान, जर्मनी या देशांमधून आयात होणाऱ्या गोष्टी आपल्याला अधिक चांगल्या व स्वस्तही वाटतात. येथील नवश्रीमंत मध्यमवर्गाकडे अधिकचे धन उपलब्ध असल्याने ते नवनवीन विदेशी वस्तू खरेदी करू इच्छितात व असे करताना त्यांना आपसूकच देशभक्तीचा सोईस्कर विसर पडतो. (बाकी व्हॉट्सॲप समूहांवर हीच मंडळी राष्ट्रवादाच्या गप्पा मारत असतात!) .आर्थिक संतुलनाचे घटकप्रत्येक अर्थव्यवस्थेचे संतुलन तिची बलस्थाने व दुर्बल बाजूंवर अवलंबून असते. जपानकडे अमाप भांडवल पडून आहे, परंतु साधारणपणे ३० टक्के जपानी जनता ही वृद्ध आहे. याचा परिणाम आताच जपानी उत्पादनक्षमतेवर दिसून येतोय. अमेरिकेत व हल्ली चीनमध्येही सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांचे वेतन बऱ्यापैकी वाढलेले असल्याने तेथील स्थानिक उत्पादक गरीब देशांमधून ‘मजूर’ आयात करू इच्छितात; परंतु अतिरेकी राष्ट्रवादाने पछाडलेले नेते अशी आयात फारशी होऊ देत नाहीत. भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही बरीवाईट वैशिष्ट्ये पाहता आपल्या अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे संतुलन अत्यंत महत्त्वाच्या सहा उद्दिष्टांवर किंवा घटकांवर अवलंबून आहे - १. पुरेशा व योग्य रोजगाराची सातत्याने निर्मिती २. उपलब्ध संसाधनांचा पूर्ण उपयोग ३. लोकांची व देशाची वित्तीय, तांत्रिक, नैसर्गिक व भावनिक क्षमता वाढविणे (यात मुख्यत्वे शेतकरी व असंघटित कामगार आले.) ४. वस्तू व सेवांची पुरेशी निर्मिती आणि जनतेला त्या योग्य किमतीस वेळेवर मिळण्याची ग्वाही ५. पुरेशा विदेशी चलनाचा साठा आणि ६. राजकीय आत्मनिर्भरता (विशेषतः संरक्षण, ऊर्जा, संशोधन, भांडवल इ. बाबतीत). आजच्या घडीला पुरेशी रोजगार निर्मिती व राजकीय आत्मनिर्भरता या दोन गोष्टी प्राधान्याने महत्त्वाच्या ठरतात; परंतु दोन्ही बाबींबाबत आपली सांघिक कामगिरी समाधानकारक नाही. अंतर्गत अस्वस्थता वाढत्या बेरोजगारीमुळे वाढत आहे, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही काही बाबतीत गोष्टी विरोधात जात आहेत. ही रस्सीखेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ‘सुयोग्य स्वदेशी’बद्दल भारतीय जनतेमध्ये भ्रम निर्माण करीत आहे. .हवी टिकाऊ स्वदेशीअर्थव्यवस्थेची ताकद व तिची दुर्बलता या दोहोंमधील असंतुलनामुळे ‘आंतरराष्ट्रीय परावलंबन’ हे एक वास्तव बनते. या परावलंबनामुळेच १०० टक्के स्वदेशी रचना ही शक्यच नसते. बऱ्याचदा दूरगामी व्यूहात्मक उद्देशामुळेही स्वदेशीची अंमलबजावणी ही पुढे ढकलावी लागते. अमेरिकेकडे नैसर्गिक वायूचा साठा प्रचंड आहे; परंतु आजही अमेरिका आपल्या ऊर्जेचा काही हिस्सा आयात करते. अमेरिकेला स्वतःचा नैसर्गिक वायू भविष्यासाठी जपून ठेवायचा आहे. कोणत्याही देशाने शक्यतो आपली आयात निर्यातीपेक्षा तसूभर कमीच ठेवली पाहिजे. अर्थात आपली अर्थव्यवस्था ही विकासाच्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, यावर हे गणित अवलंबून असते. आपण आजही पूर्णपणे विकसित देश नाही आहोत. आजही आमच्याकडे जवळपास ४० टक्के लोक गरीब आहेत. जीडीपीच्या ढोबळ आकाराने समजणार नाही. यासाठी ‘दरडोई वार्षिक उत्पन्न’ (परकॅपिटा इन्कम) पाहावे लागेल. आजही आपले दरडोई उत्पन्न बांगलादेशाच्या जवळपास आहे. स्वदेशीचा परिणाम हा टिकाऊ व सर्वांना समान संधी देणारा असला पाहिजे. अन्यथा ‘असमान स्वदेशीचा लाभ’ मोठ्या सामाजिक-राजकीय उलथापालथीकडे घेऊन जातो. काही देशांमध्ये असे प्रकार आपण नुकतेच पाहिले आहेत. .Premium|Gandhian philosophy : शाश्वत विकासाचा गांधीमार्ग.निर्यातीच्या संधीकाही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आपण स्वदेशी गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन करू शकतो, ते निर्यात करून आमची आंतरराष्ट्रीय चलनाची गंगाजळी सुधारू शकतो व अंतिमतः आमचे दरडोई उत्पन्नही सुधारू शकतो. अशी जी दहा क्षेत्रे ठळकपणे दिसतात ती - १. कापड उद्योग २. शेती ३. पर्यटन ४. आरोग्यसेवा ५. हस्तकला ६. विविध प्रकारच्या सुट्या भागांची निर्मिती ७. मूलभूत औषधांची निर्मिती ८. माहिती तंत्रज्ञान ९. इंजिनिअरिंग संशोधन व विकास आणि १०. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण. अशा निर्यातीचा प्रयत्न करताना आम्ही चीनचे मॉडेल टाळले पाहिजे. चीनची अर्थव्यवस्था ही निर्यातीवर अतिरेकी अवलंबून होती. राजकीय विश्वासार्हता ढासळल्याने व कोरोनाच्या एकत्रित परिणामामुळे चीनची निर्यात बरीच कमी झाली. यामुळे देशांतर्गत असलेल्या उत्पादकीय क्षमतेचा वापर कमी झाला, बऱ्याच लोकांचा रोजगार बुडाला. बँकांची बुडीत कर्जे वाढली, देशाची अर्थसंकल्पीय तूट वाढली आणि चिनी युआनचा दबदबा कमी झाला. दुसऱ्या बाजूला स्वतः एक विकसित देश व जागतिक नेता असूनही अमेरिकेने आपली आयात विशिष्ट मर्यादेत ठेवली नाही. यामुळे तिचे ‘आयात-निर्यात संतुलन’ बिघडले आणि ट्रम्प यासाठी जागतिक व्यापार संघटना, चीन, भारत इत्यादी मंडळींना दोष देऊ लागले. जर्मनी हा देश नैसर्गिक वायूसाठी रशियावर खूप अवलंबून होता. ही आयात जर्मनीने आपल्या इंजिनिअरिंग उत्पादनांच्या उत्तम निर्यातीतून भरून काढली. विशेष बाब म्हणजे या निर्यातीत छोट्या जर्मन उद्योगांचा सिंहाचा वाटा आहे. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.व्यूहात्मक प्रयत्नांची गरजभारतीय अर्थव्यवस्थेला स्वदेशीच्या म्हणजे आत्मनिर्भरतेच्या मार्गाने बळकट करायचे असेल, तर सहा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील आमची उत्पादकीय, संशोधकीय, वित्तीय व व्यूहात्मक कामगिरी खूप सुधारावी लागेल. ही क्षेत्रे म्हणजे १. ऊर्जा निर्मिती २. इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक सुटे भाग आणि डिझाइन ३. औषध निर्मितीसाठी लागणारे मूलभूत घटक ४. सुरक्षा साधने ५. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांसारखे अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि ६. लघुउद्योजक व छोट्या शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त भांडवल. ही सहाही क्षेत्रे आव्हानात्मक आहेत, जी व्यूहात्मक संकल्पानेच ‘आत्मनिर्भर’ होऊ शकतात. या सहा आव्हानात्मक क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर व्हायचे असेल, तर आपल्या अर्थव्यवस्थेला सर्व अंगांनी बळकट करावे लागेल. ‘स्वदेशी’ म्हणजे भूतकाळात रमत, वर्तमानकाळात वैज्ञानिक व विवेकी प्रयत्न न करता फक्त भविष्यकालीन स्वप्ने बघणे नव्हे. एका अर्थी स्वदेशी म्हणजे ‘देश’ या औपचारिक अवस्थेतून ‘राष्ट्र’ या सर्वांग प्रबळतेच्या अवस्थेत पोहोचणे. यासाठी आम्हाला एकत्रितपणे, वेगाने, चातुर्याने व नावीन्याने पुढील दहा गोष्टींवर काम करावे लागेल - १. तांत्रिक कौशल्य विकास २. जलव्यवस्थापन ३. आरोग्य सेवा ४. स्वस्त परंतु कार्यक्षम दळणवळण ५. प्रत्येक नागरिकाला किमान उत्पन्नाची हमी ६. छोट्या उद्योजकांसाठी व शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त भांडवलाची उपलब्धता ७. व्यवसाय - उद्योग करण्यातील सोपेपणा (प्रशासकीय पद्धतीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा) ८. वैज्ञानिक संशोधन व विचार ९. सर्वांना विकासाची समान संधी (अजस्त्र मक्तेदाऱ्या टाळणे) आणि १०. सर्व प्रकारच्या व थरांवरील भ्रष्टाचाराचे कठोर आणि वेगवान निर्मूलन. या दहा गोष्टींपैकी शेवटची बाब आपण करू शकलो तरी आपल्या ५० टक्के समस्या सुटतील. अर्थात यासाठी आपल्या ‘सामाजिक अर्थव्यवस्थे’त मोठा बदल करून आपल्याला शेतकरी, छोटे उद्योजक, ग्राहक, कामगार आणि विद्यापीठांची संशोधन केंद्रे यांचे पाच सहकारी संघ उभे करावे लागतील..स्वदेशी हा आपल्या आयुष्याचा मंत्र व्हायला हवा. स्वदेशीचा अभिमानाने स्वीकार करुया. माझी स्वदेशीची व्याख्या सोपी असून, कोणाच्या पैशाची गुंतवणूक आहे, हा विषय नाही. त्यातून कोणतेही उत्पादन घेण्यात येणार असेल, तरी त्यामध्ये माझ्या देशवासीयांचे कष्ट असायला हवेत. त्या उत्पादनाला माझ्या देशाच्या मातीचा गंध यायला हवा. नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.स्वदेशी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा संतुलनात्मक विचार हा ९० टक्के असलेल्या बहुजनांना आम्ही कसे विकासात सहभागी करतो यावर सर्वस्वी अवलंबून असेल. गरिबांना पाच किलो धान्य, शेतकऱ्यांना छोटी नुकसान भरपाई, लाडकी बहीण योजना इ. गोष्टी या ‘राजकीय अर्थकारणा’साठी नैमित्तिक फायद्याच्या ठरू शकतात; परंतु त्यामुळे ‘सामाजिक अर्थकारणा’चे मोठे नुकसान होते. ‘आत्मनिर्भरते’साठी या मलमपट्ट्यांनी अर्थव्यवस्थेला ठीकठाक करता नाही यायचे. देश म्हणजे देशातील माणसे. ही माणसेच आत्मनिर्भर होणार नसतील तर देश आत्मनिर्भर कसा होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 