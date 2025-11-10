Premium| India soft power diplomacy: चीन अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सॉफ्ट पॉवर म्हणून भारताची धोरणे काय असतील?

जागतिक राजकारणात अमेरिका व चीन यांच्यातील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. युरोप, रशिया व इतर राष्ट्रांनाही या संघर्षाच्या झळांना सामोरे जावे लागते. या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनने अमेरिकेला दिलेल्या वागणुकीपासून सावध पवित्रा घेत आपल्या वसुधैव कुटुंबकम, लोकशाही व सर्वसमावेशकपणाच्या मूल्यांची कास धरल्यास भारताच्या सॉफ्टपॉवर राजनयाचा विकास केल्यास एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे.आज जागतिक पटलावर दोन प्रमुख महासत्ता असणाऱ्या चीन आणि अमेरिका यांच्या संबंधांमध्ये तणाव असला तरी दोघेही परस्परांच्या सामर्थ्याचे नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दोघांमधील संबंध तणावपूर्ण आणि संघर्षमय असले तरी चीनच्या एकूणच आर्थिक विकासामध्ये किंवा चीनला जागतिक पटलावर आणण्यामध्ये अमेरिकेची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरुवात १९९२-९३ सालापासून म्हणजेच बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष असतानाच झाली. तेव्हापासून अगदी बराक ओबामांच्या काळापर्यंत अमेरिकेची ही प्रक्रिया निरंतनपणे सुरू होती. .विशेष म्हणजे अमेरिकेच्याच प्रयत्नांमुळे चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्यूटीओ) सदस्य बनू शकला. चीनला पुढे आणण्यामागे अमेरिकेची विशिष्ट स्वरुपाची भूमिका होती. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेला आणि अमेरिकी लोकांना चिनी वस्तू अत्यंत स्वस्तात मिळणार होत्या. त्याचबरोबर जागतिक पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने अमेरिकन उद्योगपती चिनी पुरवठादारांवर विसंबून होते. तसेच अमेरिकन उत्पादनांनाही एक मोठी बाजारपेठ चीनच्या माध्यमातून मिळणार होती. याच कारणास्तव चीनला जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व मिळावे यासाठी अमेरिकेने बराच खटाटोप केला. त्यानंतर चीनचा जागतिक अर्थकारणात आणि त्या माध्यमातून पुढे भू-राजकारणात खऱ्या अर्थाने उदय झालेला दिसतो. २००० ते २०१० हा दशकभराचा काळ चीन आणि अमेरिका यांच्यातील सुसंबंधांचा काळ मानला जातो. अमेरिकेने चीनला आपल्या पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट किंवा चीनला सामावून घेण्याच्या धोरणामुळे किंवा चीनसोबत भागीदारी वाढवण्याच्या धोरणामुळे अनेकदा मदत केली. २०१२-१३ मध्ये शी जिनपिंग चीनचे अध्यक्ष बनल्यानंतर परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली. चीनला २०५०पर्यंत जगातील सर्वांत मोठी किंवा पहिल्या क्रमांकाची सत्ता कशा प्रकारे बनवता येईल यासाठी जिनपिंग यांनी दीर्घकालीन धोरण आखणी केली. यासाठी त्यांनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली. त्या माध्यमातून जगभरातील विविध देशांमध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास सुरु केला. त्याआधारे दळणवळणाची एक मोठी क्रांती घडवून आणण्याचा संकल्प चीनने केला. यासाठी किती तरी ट्रिलियन डॉलर्स चीनकडून खर्च करण्यात आले..चीनचा आक्रमक विस्तारवादसर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जिनपिंग यांनी अमेरिकी किंवा पाश्चिमात्य विचारसरणीला नाकारत त्यांच्या आशिया खंडातील हस्तक्षेपाला कडाडून विरोध केला. आशियातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आम्हाला दुसऱ्या खंडातील देशांची गरज नाही. आशियाचे प्रश्न आशियाचे आहेत, असे सांगत त्यांनी चीनला आशिया खंडातील सर्वांत मोठी शक्ती म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. जिनपिंग यांचा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर चीनच्या विस्तारवादाला आक्रमक स्वरुप प्राप्त झाले. परिणामी अमेरिकेचे आशिया खंडातील आर्थिक व व्यापारी हितसंबंध धोक्यात आले.चीनने गेल्या दशकभरामध्ये दक्षिण चीन समुद्र, आशिया प्रशांत क्षेत्रातील बेटे गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली. या क्षेत्रात येणाऱ्या राष्ट्रांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देण्यास सुरुवात केली. कर्जाच्या विळख्यामध्ये अडकवून त्या देशांच्या जमिनी, बंदरे ही ९९ वर्षांसाठी लीजवर घेण्याचा चीनने अक्षरशः सपाटा लावला. या गिळंकृत केलेल्या बंदरांवर, बेटांवर चीनने आपले लष्करी तळ उभे करण्यास सुरुवात केली. हा चीनचा नववसाहतवादच होता. त्या माध्यमातून चीनने आपल्या कारखान्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर तयार झालेला माल जगभरातील बाजारपेठांमध्ये अक्षरशः ओतला. त्याचे दूरगामी नकारात्मक परिणाम अनेक राष्ट्रांमधील उद्योगव्यवस्थेवर आणि अर्थकारणावर झाले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यातून चीन आणि अमेरिका यांच्यामध्ये स्पर्धात्मक संघर्ष सुरू झाला आणि आज तो तणावग्रस्त बनला आहे. .कोविड महामारीचे संकट उद्भवेपर्यंत चीनला आपल्या आर्थिक विकासामध्ये कसल्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही याची खात्री होती. तसेच २०४९पर्यंत आपण आखलेल्या सर्व योजना सहजगत्या सफल होतील, असा जिनपिंग यांना विश्वास वाटत होता. मात्र कोविडने या सर्व प्रयत्नांवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी फेरले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनची विश्वासार्हता लयाला गेली. दुसरा मुद्दा म्हणजे कोविडपूर्व काळात जगातील मोठ्या प्रमाणावर देश आपल्या गरजांसाठी चीनवर विसंबून होते. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये चीनचा वाटा २० टक्क्यांपर्यंत होता. पण कोविडमुळे जागतिक पुरवठा साखळी बाधित झाली. त्यामुळे विकसित देशांमधील औद्योगिक उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटले. त्यातून चीनवरील अवलंबित्व कमी केले पाहिजे, चीनला पर्यायांचा शोध घेतला पाहिजे याची जाणीव जगाला झाली. रिझिलंट सप्लाय चेनचा जगाकडून सुरू झालेला शोध ही चीनची धोक्याची घंटा आणि भारतासाठी संधींचे दालन खुली करणारा होता. जागतिक पुरवठा साखळीचे पर्यायी स्रोत विकसित केले पाहिजेत, याबाबत जागतिक एकमत होऊ लागले. साहजिकच याचे नकारात्मक परिणाम चीनला भोगावे लागले. इतके असूनही अमेरिका आणि चीनमधील वितुष्ट कमी होताना दिसत नाही. याचे कारण स्पर्धात्मकता असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात चीनचा आर्थिक विकास अमेरिकेसाठी धोकादायक ठरलेला आहे हे मूळ कारण आहे..भारतासाठी धडाभारताने पहिल्यांदाच पुढील २५ वर्षांसाठीची आपल्या आर्थिक विकासाची योजना आखली आहे. यापूर्वी पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून भारताचा आर्थिक विकास सुरू होता. तथापि, आता पहिल्यांदा भारताने विकासाची व्यापक योजना आखली आहे. त्याला विकासाचा अमृतकाळ असेही म्हटले जात आहे. भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली असून आता आपण शंभरीकडे वाटचाल करत आहोत. येणाऱ्या २५ वर्षांच्या कालखंडात विकसनशील भारताला विकसित भारताकडे घेऊन जाण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. १९८० च्या दशकामध्ये चीननेही अशाच प्रकारच्या योजना हाती घेतल्या होत्या आणि त्या माध्यमातून चीनने आपला आर्थिक विकास घडवून आणला. पण तो करत असताना चीनने ज्यापद्धतीची आक्रमक धोरणे घेतली आणि इतरांच्या हितसंबंधांमध्ये अडथळे आणण्याचे प्रयत्न केले त्यामुळे पश्चिमी जगाचे आणि चीनचे वितुष्ट वाढत गेले. याउलट भारताचा आर्थिक विकास हा फारसा कुणाच्या डोळ्यावर येणार नाहीये. याचे कारण आजही भारताचा उल्लेख विकसनशील देश म्हणून केला जातो. जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा अवघा ३.६ इतका आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक प्रगतीने इतर देशांवर खूप मोठा परिणाम होईल अशी स्थिती नाही. तिसरा मुद्दा म्हणजे भारताचे दरडोई उत्पन्न ३००० डॉलरपेक्षाही कमी आहे. तसेच, पश्चिमी जगाशी भारताचे संबंध तणावग्रस्त नाहीत. दुसरे असे की अमेरिका आणि पश्चिमी देशांना भारताची गरज मोठ्या प्रमाणावर आहे. हे देश चीनचा पर्याय म्हणून भारताकडे पाहात आहेत. .त्यामुळे अमेरिकापुरस्कृत अनेक योजनांमध्ये भारताला प्राधान्य दिले जात आहे. अमेरिकापुरस्कृत संघटनांचे सदस्यत्व भारताला दिले जात आहे. जी-७ मध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून भारताला निमंत्रित देश म्हणून बोलावले जात आहे. त्यामुळे अमेरिका-पश्चिमी देश आणि भारत यांच्या संबंधांमधला हा मधुचंद्रकाळ (हनिमून टाईम) आहे. १९९३ ते २०१० हा काळ अमेरिका-चीन यांच्यातील मधुचंद्रकाळ होता. तथापि, तो फार काळ टिकला नाही. कारण त्यानंतर चीनचा आर्थिक विकास इतका प्रचंड झाला की त्यामुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण झाला. भारताने यापासून धडा घ्यायला हवा. २०४७ मध्ये भारत विकसित देश म्हणून नावारुपाला आल्यानंतरची परिस्थिती काय असेल याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. त्यावेळी भारताचा या देशांशी संघर्ष निर्माण होणार नाही यासाठी भारताने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विशेषतः ज्या चुका चीनने केल्या त्या चुका भारताने टाळायला हव्यात. यामध्ये सर्वांत उपयोगाची ठरणार आहे ती भारताची सॉफ्ट पॉवर. ही सॉफ्टपॉवर भारताची खूप मोठी संपत्ती आहे. यामध्ये भारताची लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, राजकीय मूल्ये, आपली संस्कृती, आपला इतिहास यांचा समावेश आहे..Premium|Swadeshi movement India: जागतिक सहकार्यावर आधारित नवी स्वदेशी चळवळ\n\n.सॉफ्टपॉवर हीच भारताची शक्तीप्राचीन काळापासून भारताच्या सर्व धोरणांना दिशा देणारे तत्त्व आहे ते म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम्. दुसरी गोष्ट म्हणजे इतिहासकाळापासून भारतावर अनेक आक्रमणे झाली; पण भारताने आजतागायत एकाही देशावर स्वतःहून आक्रमण केलेले नाही. याखेरीज भारताची संस्कृती हाही एक महत्त्वाचा भाग आहे. या सर्वांच्या माध्यमातून भारत जागतिक पटलावर आपली एक प्रतिमा तयार करु शकतो. या सॉफ्ट पॉवरमध्ये भारताची शिक्षण प्रणाली ही महत्त्वाची ठरणार आहे. आज भारत जगाला कौशल्यावर आधारित मनुष्यबळाचा पुरवठा करत आहे. सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे इंडियन डायस्पोरा. १२५ पेक्षा अधिक देशांमध्ये ३ कोटींहून अधिक भारतीय वास्तव्यास आहेत. हे भारतीय त्या-त्या देशांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. अमेरिका, ब्रिटनसह अनेक देशांच्या राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, शिक्षणप्रणालीमध्ये अनिवासी भारतीयांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातूनही भारताला एनआरआय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कारण त्यांच्या माध्यमातूनही भारताचा त्या-त्या देशांसोबत एक प्रकारचा सेतू तयार झालेला आहे. भारतीयांविषयीचा विश्वास तयार होण्यासही यामुळे हातभार लागला आहे..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.चीनचा आर्थिक विकास होत असताना सॉफ्ट पॉवरमध्ये चीन कमी पडला. चीन हा जागतिक नकाशाच्या केंद्रस्थानी आहे, त्यामुळे चीनने जगाला नेतृत्व दिले पाहिजे, चीन जगात नंबर वन झाला पाहिजे (याला मिडल किंग्डम थिअरी म्हणतात) याच विचारसरणीने चीनची वाटचाल होत राहिली. तसेच चीनमध्ये सूड घेण्याची भावना मोठ्या प्रमाणावर दिसते. चीन हा वसाहतवादाला बळी पडला होता. अनेकदा पश्चिमी जगताने त्यांना त्रास दिला. त्याचा बदला घेण्याची भावना चीन बाळगून आहे. शी जिनपिंग यांच्या अनेक भाषणांमधून ती दिसून आली आहे. तसेच चीन हा उघडपणाने हिंसेचे समर्थन करणारा आहे. त्यामुळे चीनविषयी भीती, संशय निर्माण होणे स्वाभाविक होते. आज चीन जागतिक राजकारणात एकाकी पडत चालला आहे. हा प्रकार भारताबाबत घडता कामा नये. यासाठी भारताने आपली सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी वाढवणे गरजेचे आहे. भारतातील समाजसुधारक, विचारवंत यांचे विचारही जागतिक राजकारणाला दिशा देणारे आहेत. रवींद्रनाथ टागोरांचा आंतरराष्ट्रीयवाद असेल, गांधीजींची अहिंसेची तत्त्वे असतील, त्याचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेमध्ये पडलेले आहे आणि त्यानुसार आपली वाटचाल सुरू आहे, त्याचा आधार भारताला घेता येईल. सारांशाने सांगायचे झाल्यास पश्चिमी जग, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सुसंवाद चीनच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा होता. भारताचा या देशांबरोबरचा सुसंवाद चीनपेक्षा अधिक काळ टिकवायचा असेल तर त्यासाठी भारताला आपल्या सॉफ्ट पॉवरचा विकास करावा लागणार आहे. त्या माध्यमातून आपली विश्वासार्हता तयार करावी लागणार आहे..........................................................सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 