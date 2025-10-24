Premium|Swadeshi movement India: जागतिक सहकार्यावर आधारित नवी स्वदेशी चळवळ

राधिका अघोर, ज्येष्ठ पत्रकारभारताने २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याचं उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी वापर यांचा समन्वय साधला जात आहे. हा नवा सांस्कृतिक आणि तंत्रज्ञानाधारित राष्ट्रवाद आहे. गांधीजींच्या काळातील स्वदेशी हे परकीय वस्तूंच्या बहिष्कारावर आधारित होते. जागतिक परस्पर सहकार्य राखून राष्ट्रवादावर आधारित आजची स्वदेशी चळवळ आहे. परकीय तंत्रज्ञानाचा उपयोग करूनही भारतीय नियंत्रण, नवकल्पना आणि मूल्यवृद्धी राखणे असा त्याचा अर्थ आहे. स्वदेशी’ ही संकल्पना भारताला नवी नाही. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात लोकमान्य टिळकांच्या चतु:सूत्रीमध्ये स्वदेशीचा समावेश होता. त्यानंतर महात्मा गांधींनीही भारतीयांना स्वदेशीचा मंत्र दिला. या दोन्ही स्वदेशी चळवळींचा पहिला उद्देश परकीय शत्रूंशी लढताना त्यांच्या मालावर बहिष्कार टाकणं आणि भारतीय उत्पादनांचा वापर वाढवून, त्याद्वारे देशी उद्योग व्यवसाय जिवंत ठेवणे, पुनरुज्जीवित करणे हा होता. आता मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला स्वदेशीचा नारा यापेक्षा वेगळा आहे. स्वतंत्र भारतात त्याचा संदर्भ बदलला आहे. त्यात परकीय वस्तूंवर बहिष्कार अपेक्षित नाही. उलट जगाच्या सहकार्यातून आणि जगाला सहकार्य करत परस्पर लाभातून स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरता अपेक्षित आहे..यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पासूनच सुरुवात केली होती. २०१४ मध्ये त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेची घोषणा केली तेव्हा ते केवळ एक आर्थिक धोरण नव्हतं तर एका नवी स्वदेशी विचारसरणी रुजविण्याचा प्रारंभ होता. ‘स्वदेशी’ म्हणजे केवळ ‘भारतीय वस्तू वापरा’ एवढाच त्याचा अर्थ नाही, तर ‘भारतातच उत्पादन करा, भारतातच नवनिर्मिती करा आणि जगासाठीही भारतातूनच नवनिर्मिती करा,’ असा व्यापक अर्थ देणारी ही संकल्पना आहे. गेल्या दहा वर्षांत ही संकल्पना तीन टप्प्यांत विकसित झाली - ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि आता विकसित भारताच्या उद्दिष्टप्राप्तीसाठी ‘स्वदेशी’चा नारा..‘मेक इन इंडिया’ने आत्मविश्वासनव्वदीच्या दशकात भारताने जागतिकीकरणाचा, आर्थिक उदारीकरणाच्या मार्ग स्वीकारला आणि त्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी सावरली. मात्र त्यानंतरचा गेल्या सुमारे दोन दशकांचा, विशेषतः गेल्या दशकभरातील जगाचा प्रवास खूप मोठ्या उलथापालथी घडविणारा होता. अशा काळात देशांच्या स्थूल अर्थकारणाचा पाया कायम ठेवत, त्यावर मोदींनी संपूर्ण नवी इमारत रचायला सुरुवात केली. याचा पहिला मजला होता- भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणे, उद्योगपूरक सुधारणा, परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) वाढवणे आणि उद्योगस्नेही वातावरण तयार करणे या दिशेने मोठे पाऊल उचलण्यात आले. त्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या धाडसी आर्थिक सुधारणा, ‘जीएसटी’ कररचना, या सगळ्याचे परिणाम दिसायला लागले. अनेक जागतिक कंपन्यांची भारतात गुंतवणूक आणि उत्पादन प्रकल्प वाढले. देशात येणारी थेट परकीय गुंतवणूक २०१४ -१५ मध्ये ४५ अब्ज डॉलर इतकी होती, ती आता ८० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. उद्योगस्नेही वातावरणाच्या जागतिक क्रमवारीत भारत १४२ वरून ६३ व्या क्रमांकावर गेला आहे. तथापि, उत्पादन क्षेत्राचा सकल देशांतर्गत उत्पादनामधील (जीडीपी) वाटा अजूनही १७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. जो अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रातील रोजगारवाढही अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. तरीसुद्धा ‘मेक इन इंडिया’ने भारतीय उद्योगांना आत्मविश्वास दिला आणि भारतही निर्मिती करू शकतो, हे दाखवून दिले. .‘आत्मनिर्भर भारत’चा जन्मयाच प्रवासाचा दुसरा टप्पा काहीसा अनपेक्षितरीत्या सुरू झाला. जगावर आणि अर्थातच भारतावर आलेल्या कोविडच्या संकटातून यशस्वीपणे बाहेर पडताच भारताने या संकटात संधी शोधत आत्मनिर्भरतेचा गुरुमंत्र घेतला. ‘कोविड-१९’ महासाथीच्या काळात जेव्हा जागतिक पुरवठा साखळ्या कोसळल्या तेव्हा त्यातून ‘आत्मनिर्भर भारत मोहिमे’चा जन्म झाला. या उपक्रमाचं उद्दिष्ट केवळ स्वावलंबन नव्हे, तर आर्थिक स्थैर्य आणि स्वातंत्र्य हे ही होतं. यासाठी, सरकारने अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा विकसित करणे, यावर भर दिला. सरकारने प्रोत्साहन संलग्न सवलत (पीएलआय) योजना जाहीर करून इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती, सौर ऊर्जा आणि वाहन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली.नवा तंत्रज्ञानाधारित राष्ट्रवादतर दुसरीकडे भारताने तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती करताना त्यात सर्वसमावेशकता आणली आणि त्याचे लोकशाहीकरण सुरू केले. या मोहिमेने भारतीय ग्राहकांमध्ये स्थानिक उत्पादनांविषयी अभिमानाची भावना निर्माण केली. ‘यूपीआय’ आणि ‘डिजिटल पेमेंट प्रणालीं’नी भारतीय ‘फिनटेक’ जगाला नवं रूप दिलं. संरक्षण क्षेत्रात भारताने ७५ टक्क्यांहून अधिक उपकरणांचं स्वदेशी उत्पादन सुरू केलं. या उपक्रमांमुळे भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला. मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात झपाट्याने वाढ झाली, आणि भारत आता निर्यातदार देश बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. केवळ हेच नाही तर जागतिक पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त होण्याच्या घटनेतून धडा घेत, जास्तीत जास्त उत्पादने भारतातच तयार करण्यासाठी आपण सुरुवात केली. संरक्षण क्षेत्र, वाहन उत्पादनापासून ते अपारंपरिक, स्वच्छ ऊर्जा, हरित हायड्रोजन अशा सगळ्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी सुरू केलेला प्रवास आज ‘सेमीकंडक्टर’ आणि ‘चिप’निर्मितीपर्यंत पोहोचला आहे. तिसऱ्या टप्प्यात भारताने २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याचं उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी वापर यांचा समन्वय साधला जात आहे. हा नवा सांस्कृतिक आणि तंत्रज्ञानाधारित राष्ट्रवाद आहे. गांधीजींच्या काळातील स्वदेशी हे परकीय वस्तूंच्या बहिष्कारावर आधारित होते. आजचे स्वदेशी मात्र सहकार्यपूर्ण राष्ट्रवादावर आधारित आहे. परकीय तंत्रज्ञानाचा उपयोग करूनही भारतीय नियंत्रण, नवकल्पना आणि मूल्यवृद्धी राखणं असा त्याचा अर्थ आहे. .स्वदेशीची नवी उदाहरणे‘यूपीआय’, चांद्रयान-३, तेजस विमान, आणि देशी नवउद्योग (स्टार्टअप) ही या नव्या स्वदेशीची उदाहरणे आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ या पुढचा टप्पा गाठत ‘डिझाइन इन इंडिया’, भारतात संशोधन आणि उत्पादन अशी झेप भारताने घेतली आहे. योग, आयुर्वेद, भारतीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि चित्रपटांच्या माध्यमातून भारताची सुप्त शक्ती जागतिक स्तरावर नावाजली जात आहे. संकटातून संधी शोधणे हा भारतीयांचा स्वभाव आहे आणि त्याचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधान मोदी करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी भारत पाकिस्तान संघर्ष झाला आणि त्यानंतरच्या घडामोडी, विकसित अर्थव्यवस्था कोसळत असताना, अर्थव्यवस्था भक्कम टिकवून ठेवण्यात भारताला आलेले यश, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. जगभरातल्या अनेक देशांना अमेरिकेच्या बदललेल्या आर्थिक धोरणांचा आणि शुल्कवाढीचा फटका बसला आहे. जपान, जर्मनीसारख्या देशांनी तर त्यात देशहिताशी तडजोडही केली आहे. मात्र, भारताने त्वरित उत्तर देणेही टाळले आणि दुसरीकडे आपले नुकसान टाळण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग ही शोधले. खरे तर, अमेरिकेसोबत व्यापार करार व्हावा यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा करार दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल. मात्र सध्या तरी तो दृष्टिपथात नाही. अशा वेळी अमेरिकेच्या आयात शुल्कवाढीला प्रत्युत्तर म्हणून स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचा मंत्र भारताने दिला आहे. याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी व्हावी यासाठी, भारताने अलीकडेच क्रांतिकारक जीएसटी सुधारणा केल्या. ज्यामुळे देशांतर्गत मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली. स्वदेशी उत्पादनांना बाजारपेठ मिळाली. आणि दुसरीकडे निर्यातीलाही नवे पर्याय शोधले आहेत. गेल्या काळात आपण ‘युएई’सोबत केलेला मुक्त व्यापार करार असो, किंवा ब्रिटन सोबत केलेला व्यापारी करार असो, त्याचा फायदा भारताला मिळू लागला आहे. अमेरिकेने निर्यात शुल्क लावूनही भारताची गेल्या तिमाहीतली निर्यात वाढली आहे. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.भारतात रचना आणि उत्पादनभारताने आपल्या जन्मजात वृत्तीनुसार, संयम मात्र कणखरपणा दाखवत देशहिताशी कुठलीही तडजोड करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेशी शत्रुत्व न घेता, भारताने आपल्या कृतीतून शुल्कवाढीला प्रत्युत्तर दिले आहे. जेव्हा ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि चीनचं ‘मेड इन चायना २०२५’ या धोरणांनी जागतिक व्यापार समीकरणे बदलली. अशा परिस्थितीत भारताने आपले स्वतंत्र स्वयंपूर्णतेचे प्रारूप उभारले. मात्र, भारताचे धोरण सुरक्षात्मक नाही ते सहकार्य, गुंतवणूक आणि नवकल्पना यांचं मिश्रण आहे. भारत परकीय गुंतवणुकीचं स्वागत करत असतानाच देशांतर्गत उत्पादन आणि कौशल्यावर भर देतो. हीच त्याची वेगळी ओळख आहे. आता पुढच्या टप्प्यात भारताचे लक्ष्य आहे, ‘भारतात रचना आणि उत्पादन’ आणि यात अपारंपरिक हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, सेमीकंडक्टर उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अवकाश तंत्रज्ञान हे येत्या दशकातील केंद्रबिंदू असतील. या सगळ्या मागे भारताचे २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेपासून भारताला जागतिक नेतृत्वापर्यंत पोहोचवणे, हे एकच उद्दिष्ट आहे.पंतप्रधान मोदींचा हा दशकभरातला स्वदेशीचा प्रवास केवळ आर्थिक सुधारणा नाही तर मानसिक परिवर्तन करण्याची मोहीम आहे. आजचा भारत ‘आम्ही करू शकतो’ या भावनेने पुढे जात आहे. तंत्रज्ञान, उत्पादन, नवकल्पना आणि 