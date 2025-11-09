Premium| Women cricket World Cup 2025: भारतीय संघाने रचला इतिहास, पन्नास वर्षांनंतर अनुभवला सुवर्णक्षण

महिलांना कोणत्याही खेळात कारकीर्द करणे सोपे नसते. क्रिकेटमध्ये महिला संघाने मिळविलेले जगज्जेतेपद, हे अनेक अर्थांनी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. विश्वकरंडक विजयानंतरचा देशभरातील जल्लोष, माध्यमांमधली प्रसिद्धी यातून आपल्याला याची प्रचिती येते आहे. हे यश देशाच्या कानाकोपऱ्यातील मुलींना क्रिकेटमध्ये कारकीर्द घडवण्यासाठी प्रेरणा देईल, अधिक मेहनत घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करेल. भारतीय महिला क्रिकेट संघ असंख्य वेळेस विश्वकरंडक विजयाच्या स्वप्नापासून दूर राहिला. कधी उपांत्य, तर कधी अंतिम सामन्यातील पराभवाचे शल्य मनात ठेवून वाटचाल करत राहिला. अखेरीस २०२५चा घरच्या मैदानावरील विश्वकरंडक, हे शल्य दूर करणारा ठरला. ‘हरल्यावर कसं वाटतं, हे आम्ही अनेकदा अनुभवलं आहे. आता जिंकल्यावर कसं वाटतं, ते अनुभवायचे आहे,’ असं हरमनप्रीत कौरने विश्वकरंडकापूर्वी म्हटलं होतं. तिच्या म्हणण्यामागे देखील गेल्या काही वर्षांमधील याच निसटत्या पराभवांचं शल्य होतं. .खरंतर आपल्या संघात नेहमीच अनेक गुणवान खेळाडू होते. तरीही कोणत्या ना कोणत्या कारणानं मोठ्या विजयापासून आपण दूर राहत होतो. काही जणांच्या मते, आपल्या खेळाडू मानसिकरित्या कणखर नसल्याचा हा परिणाम होता. २०१७च्या विश्वकरंडकातील अंतिम सामन्यातील हाराकिरी, हे त्याचं एक उदाहरण म्हणता येईल. पण क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा आणि तंदुरुस्ती, हा त्यातला एक महत्त्वाचा आयाम होता. फलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्ये आपण उत्तम असलो, तरी या दोन गोष्टीमध्ये आपल्या खेळाडू कमी पडायच्या. तंदुरुस्तीचा थेट परिणाम ‘रनिंग बिटवीन द विकेट्स’वर व्हायचा आणि मग एकेरी-दुहेरी धावांपेक्षा आपले फलंदाज जास्त धोका पत्करून चौकार-षटकारांसाठी प्रयत्न करायचे. त्यातून मग निर्धाव चेंडूंचं प्रमाणही वाढायचं. सामन्याच्या निकालात पाच-सहा धावांनी पराभव झाल्याचं दिसल्यावर मग एकेरी-दुहेरी धावांचं महत्त्व लक्षात यायचं..खेळ उंचावण्याचे प्रयत्नगेल्या काही वर्षांमध्ये खेळाडूंनी आणि प्रशिक्षकांनी या बाबींवर भरपूर मेहनत घेतली. गेल्या वर्षभरात तर त्यावर विशेषत्वानं लक्ष देण्यात आलं. भारतीय संघ २०२०मध्ये ऑस्ट्रेलियातील टी-२० विश्वकरंडकाच्या अंतिम सामन्यात पोहोचला होता. त्यानंतर गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये मोठ्या स्पर्धांमध्ये आपल्या संघाची कामगिरी निराशाजनक होती. मागील दोन-तीन वर्षांत खेळाडूंना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये मात्र लक्षणीय सुधारणा झाल्या. चांगल्या दर्जाची मैदानं, अनुभवी प्रशिक्षक, आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे नियमित आयोजन, अशा खेळ उंचावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबी पुरवण्यात आला.महिला क्रिकेटपटूंना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ झाली. २०१७ पासून करारपद्धती सुरू झाली. सामन्यांचे मानधन वाढले; त्यानंतर ‘बीसीसीआय’ने तर समान वेतन देखील सुरू केले. त्याचा सकारात्मक परिणाम खेळाडूंच्या सरावावर दिसू लागला. आर्थिक पाठबळ मिळाल्याने अनेक महिला खेळाडूंनी योग्य जिममध्ये जाऊन तंदुरुस्तीसाठी मेहनत, त्यासाठी चांगल्या प्रशिक्षकांकडून मार्गदर्शन घ्यायला सुरुवात केली. तीन वर्षांपूर्वी सुरू झालेली वुमन्स प्रिमीयर लीग (डब्ल्यूपीएल) हा यातला महत्त्वाचा टप्पा ठरला. अनेक मुली या लीगमध्ये खेळण्यासाठी उत्सुक होत्या. या लीगमुळे टी-२० क्रिकेटला महत्त्व आले आणि त्या प्रकारात सर्वोत्तम तंदुरुस्तीला पर्याय नाही. त्यामुळे साहजिकच खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीचा दर्जा वाढायला लागला..लीग क्रिकेटचा फायदाया लीगमध्ये खेळताना मोठ्या प्रेक्षकसंख्येसमोर खेळण्याची संधी महिला खेळाडूंना मिळाली. दबावाखाली खेळण्याची त्यांना सवय झाली. त्यामुळे या विश्वकरंडकात संपूर्ण मैदान भरलेले असतानाही खेळाडूंच्या कामगिरीवर त्याचा परिणाम झाल्याचं दिसलं नाही. गेल्या काही वर्षांत १९ वर्षांखालील विश्वकरंडकाची सुरुवात झाली. यातील दोन विश्वकरंडक भारतीय संघानं जिंकले. त्या संघातील काही खेळाडू यंदाच्या संघात होत्या. विश्वकरंडकासारख्या मोठ्या व्यासपीठावर खेळण्याचा आणि तेथे कामगिरी उंचावण्याचा अनुभव पाठीशी असल्याचा त्यांना फायदा झाला. .याशिवाय आपले देशांतर्गत क्रिकेटचे जाळे अतिशय सक्षम आहे. जगातील अन्य कोणत्याही देशांपेक्षा आपले देशांतर्गत क्रिकेटचे प्रारूप सर्वोत्तम आहे. त्यामुळे या सर्व सकारात्मक बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे यंदाचा विश्वकरंडक विजय आहे. ‘बीसीसीआय’ने महिला क्रिकेटमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचे यश या विजयात सामावले आहे.या विश्वकरंडकाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे संघातील प्रत्येक खेळाडूने दिलेले योगदान. या संपूर्ण विश्वकरंडकात प्रत्येक सामन्यात आपल्याला नवीन ‘मॅचविनर’ मिळाली. कधी स्मृती मानधना, कधी प्रतिका रावल, कधी जेमिमा रॉड्रिग्ज तर कधी दीप्ती शर्मा. प्रत्येक सामन्यात वेगवेगळ्या सामनावीर आपल्याला पाहायला मिळाल्या. आपण कोणत्याही एक-दोन खेळाडूंवर पूर्णतः विसंबून नव्हतो आणि हेच उत्तम संघाचे लक्षण आहे. संघातील कोणत्याही खेळाडूला नैराश्य आले किंवा आत्मविश्वासाची उणीव जाणवली, तर इतर खेळाडू एकत्रितपणे तिला प्रोत्साहन देत असत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी संघात निर्माण केलेला आत्मविश्वास या विजयासाठी निर्णायक ठरला. .पराभवानंतरही खचून न जाता पुनरागमन करण्याची क्षमता, हे देखील या विश्वकरंडकात महत्त्वाचे ठरले. खरंतर तीन लागोपाठ सामने हरल्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्ध विजय आवश्यक असणाऱ्या सामन्यात खेळाडूंवर मोठं दडपण होतं. पण त्या दडपणाखाली त्यांनी खेळ अधिक उंचावला. ही फार मोठी सकारात्मक गोष्टी होती. सगळ्या खेळाडूंनी परस्परांना दिलेला पाठिंबा आणि त्यांच्यातली संघभावना मोलाची होती.फलंदाजी हे आपले बलस्थान होते; गोलंदाजीमध्ये काही वेळा आपण कमी पडत होतो. मात्र फलंदाजीतून आणि क्षेत्ररक्षणातून आपण ती उणीव भरून काढली. विशेषतः अंतिम सामन्यातील क्षेत्ररक्षण अव्वल दर्जाचे झाले. एकूण विश्वकरंडक अभियानाची सुरुवात काहीशी अडखळत झाली असली, तरी शेवटच्या तीन सामन्यांमध्ये संघाने आपला खेळ उंचावला आणि दीर्घ काळापासून प्रतीक्षा असलेलं स्वप्न पूर्ण केलं. .महिलांच्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेला सुरुवात झाल्यानंतर तब्बल ५० वर्षांनी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्याव्यतिरिक्त एक नवा विजेता मिळाला आहे. इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियाचा समावेश नसलेला तर हा विश्वकरंडकाचा पहिलाच अंतिम सामना होता. यावरूनच या संघांच्या दबदब्याची कल्पना येऊ शकते. त्यामुळे भारतीय संघाचे हे विश्वविजेतेपद अनेक बाबींमध्ये बदल घडवणारे ठरेल, हे निश्चित.महिला क्रिकेट खऱ्या अर्थाने बहरायचे असेल, तर भारतीय संघाला विश्वकरंडक जिंकावा लागेल, असे आम्ही नेहमी म्हणायचो. कारण भारतीय संघ जिंकला तर त्याकडे अधिक लोकांचं लक्ष जातं, अधिक प्रेक्षक सामन्यांकडे आकर्षित होतात. २०१७मध्ये लॉर्ड्सला विश्वकरंडकाचा अंतिम सामना झाला, तेव्हाही संपूर्ण मैदान भरलं होतं. २०२०मध्ये ऑस्ट्रेलियातल्या टी-२० विश्वकरंडकाच्या अंतिम सामन्यातही भारत असल्यामुळे तब्बल ८५ हजार क्षमतेचे मेलबर्नचे मैदान प्रेक्षकांनी खचाखच भरले होते. या विश्वकरंडकाला भारतात किती उदंड प्रतिसाद मिळाला, हे तर आपण पाहिलेच. त्यामुळे महिला क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी भारतीय संघाचे विश्वविजेतेपद महत्त्वाचे ठरणार आहे. .प्रोत्साहन मिळण्यास उपयोगमहिलांना कोणत्याही खेळात कारकीर्द करणे, सोपे नसते. क्रिकेट हा खेळ तर पुरुषांचाच आहे, असे म्हटले जायचे. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये महिला संघाने मिळवलेले जगज्जेतेपद, हे अनेक अर्थांनी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. विश्वकरंडक विजयानंतरचा देशभरातील जल्लोष, माध्यमांमधली प्रसिद्धी यातून आपल्याला याची प्रचिती येते आहे. अंतिम सामन्याला चार दिवस झाल्यानंतरही मला भेटणारी प्रत्येक व्यक्ती विश्वकरंडकाबद्दलच बोलते आहे. अगदी ऑटोरिक्षा चालकापासून ते कधीही क्रिकेट न पाहणाऱ्या कॉर्पोरेट लोकांपर्यंत, सगळेच याबद्दल बोलत आहेत. या विजयासाठी संघातील खेळाडूंना विविध पारितोषिके जाहीर झाली आहेत. येत्या काळात या खेळाडूंना अधिक प्रायोजक, जाहिराती मिळतील. नामांकित कंपन्या महिला क्रिकेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येतील. हे यश देशाच्या कानाकोपऱ्यातील मुलींना क्रिकेटमध्ये कारकीर्द घडवण्यासाठी प्रेरणा देईल, अधिक मेहनत घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करेल. यापुढील काळात महिला क्रिकेटची व्याप्ती वाढतच जाईल आणि उत्कर्षाचा काळ पाहायला मिळेल. भारतीय महिला क्रिकेट संघही या एका विजयावर समाधान मानणार नाही. जागतिक क्रिकेटमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करण्याची भूक त्यांना असेल. त्यामुळे दर्जा उंचावून हा खेळ नवी उंची गाठल्याचे पाहायला मिळेल, याची मला खात्री आहे.महिला क्रिकेटपटूंना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ झाली. २०१७ पासून करारपद्धती सुरू झाली. सामन्यांचे मानधन वाढले; त्यानंतर ‘बीसीसीआय’ने तर समान वेतन देखील सुरू केले. त्याचा सकारात्मक परिणाम खेळाडूंच्या सरावावर दिसू लागला. आर्थिक पाठबळ मिळाल्याने अनेक महिला खेळाडूंनी योग्य जिममध्ये जाऊन तंदुरुस्तीसाठी मेहनत, त्यासाठी चांगल्या प्रशिक्षकांकडून मार्गदर्शन घ्यायला सुरुवात केली. तीन वर्षांपूर्वी सुरू झालेली वुमन्स प्रिमीयर लीग (डब्ल्यूपीएल) हा यातला महत्त्वाचा टप्पा ठरला. अनेक मुली या लीगमध्ये खेळण्यासाठी उत्सुक होत्या. या लीगमुळे टी-२० क्रिकेटला महत्त्व आले आणि त्या प्रकारात सर्वोत्तम तंदुरुस्तीला पर्याय नाही. त्यामुळे साहजिकच खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीचा दर्जा वाढायला लागला. .लीग क्रिकेटचा फायदाया लीगमध्ये खेळताना मोठ्या प्रेक्षकसंख्येसमोर खेळण्याची संधी महिला खेळाडूंना मिळाली. दबावाखाली खेळण्याची त्यांना सवय झाली. त्यामुळे या विश्वकरंडकात संपूर्ण मैदान भरलेले असतानाही खेळाडूंच्या कामगिरीवर त्याचा परिणाम झाल्याचं दिसलं नाही. गेल्या काही वर्षांत १९ वर्षांखालील विश्वकरंडकाची सुरुवात झाली. यातील दोन विश्वकरंडक भारतीय संघानं जिंकले. त्या संघातील काही खेळाडू यंदाच्या संघात होत्या. विश्वकरंडकासारख्या मोठ्या व्यासपीठावर खेळण्याचा आणि तेथे कामगिरी उंचावण्याचा अनुभव पाठीशी असल्याचा त्यांना फायदा झाला.याशिवाय आपले देशांतर्गत क्रिकेटचे जाळे अतिशय सक्षम आहे. जगातील अन्य कोणत्याही देशांपेक्षा आपले देशांतर्गत क्रिकेटचे प्रारूप सर्वोत्तम आहे. त्यामुळे या सर्व सकारात्मक बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे यंदाचा विश्वकरंडक विजय आहे. ‘बीसीसीआय’ने महिला क्रिकेटमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचे यश या विजयात सामावले आहे.या विश्वकरंडकाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे संघातील प्रत्येक खेळाडूने दिलेले योगदान. या संपूर्ण विश्वकरंडकात प्रत्येक सामन्यात आपल्याला नवीन ‘मॅचविनर’ मिळाली. कधी स्मृती मानधना, कधी प्रतिका रावल, कधी जेमिमा रॉड्रिग्ज तर कधी दीप्ती शर्मा. प्रत्येक सामन्यात वेगवेगळ्या सामनावीर आपल्याला पाहायला मिळाल्या. आपण कोणत्याही एक-दोन खेळाडूंवर पूर्णतः विसंबून नव्हतो आणि हेच उत्तम संघाचे लक्षण आहे. संघातील कोणत्याही खेळाडूला नैराश्य आले किंवा आत्मविश्वासाची उणीव जाणवली, तर इतर खेळाडू एकत्रितपणे तिला प्रोत्साहन देत असत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी संघात निर्माण केलेला आत्मविश्वास या विजयासाठी निर्णायक ठरला. .पराभवानंतरही खचून न जाता पुनरागमन करण्याची क्षमता, हे देखील या विश्वकरंडकात महत्त्वाचे ठरले. खरंतर तीन लागोपाठ सामने हरल्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्ध विजय आवश्यक असणाऱ्या सामन्यात खेळाडूंवर मोठं दडपण होतं. पण त्या दडपणाखाली त्यांनी खेळ अधिक उंचावला. ही फार मोठी सकारात्मक गोष्टी होती. सगळ्या खेळाडूंनी परस्परांना दिलेला पाठिंबा आणि त्यांच्यातली संघभावना मोलाची होती.फलंदाजी हे आपले बलस्थान होते; गोलंदाजीमध्ये काही वेळा आपण कमी पडत होतो. मात्र फलंदाजीतून आणि क्षेत्ररक्षणातून आपण ती उणीव भरून काढली. विशेषतः अंतिम सामन्यातील क्षेत्ररक्षण अव्वल दर्जाचे झाले. एकूण विश्वकरंडक अभियानाची सुरुवात काहीशी अडखळत झाली असली, तरी शेवटच्या तीन सामन्यांमध्ये संघाने आपला खेळ उंचावला आणि दीर्घ काळापासून प्रतीक्षा असलेलं स्वप्न पूर्ण केलं.महिलांच्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेला सुरुवात झाल्यानंतर तब्बल ५० वर्षांनी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्याव्यतिरिक्त एक नवा विजेता मिळाला आहे. इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियाचा समावेश नसलेला तर हा विश्वकरंडकाचा पहिलाच अंतिम सामना होता. यावरूनच या संघांच्या दबदब्याची कल्पना येऊ शकते. त्यामुळे भारतीय संघाचे हे विश्वविजेतेपद अनेक बाबींमध्ये बदल घडवणारे ठरेल, हे निश्चित.महिला क्रिकेट खऱ्या अर्थाने बहरायचे असेल, तर भारतीय संघाला विश्वकरंडक जिंकावा लागेल, असे आम्ही नेहमी म्हणायचो. कारण भारतीय संघ जिंकला तर त्याकडे अधिक लोकांचं लक्ष जातं, अधिक प्रेक्षक सामन्यांकडे आकर्षित होतात. २०१७मध्ये लॉर्ड्सला विश्वकरंडकाचा अंतिम सामना झाला, तेव्हाही संपूर्ण मैदान भरलं होतं. २०२०मध्ये ऑस्ट्रेलियातल्या टी-२० विश्वकरंडकाच्या अंतिम सामन्यातही भारत असल्यामुळे तब्बल ८५ हजार क्षमतेचे मेलबर्नचे मैदान प्रेक्षकांनी खचाखच भरले होते. या विश्वकरंडकाला भारतात किती उदंड प्रतिसाद मिळाला, हे तर आपण पाहिलेच. त्यामुळे महिला क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी भारतीय संघाचे विश्वविजेतेपद महत्त्वाचे ठरणार आहे. .Premium ! Women's World Cup - फ्लॅश लाइट्स, जयघोष, आनंदाश्रू… भारतीय महिलांनी खाचखळग्यातून साकारलेला ऐतिहासिक क्षण.प्रोत्साहन मिळण्यास उपयोगमहिलांना कोणत्याही खेळात कारकीर्द करणे, सोपे नसते. क्रिकेट हा खेळ तर पुरुषांचाच आहे, असे म्हटले जायचे. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये महिला संघाने मिळवलेले जगज्जेतेपद, हे अनेक अर्थांनी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. विश्वकरंडक विजयानंतरचा देशभरातील जल्लोष, माध्यमांमधली प्रसिद्धी यातून आपल्याला याची प्रचिती येते आहे. अंतिम सामन्याला चार दिवस झाल्यानंतरही मला भेटणारी प्रत्येक व्यक्ती विश्वकरंडकाबद्दलच बोलते आहे. अगदी ऑटोरिक्षा चालकापासून ते कधीही क्रिकेट न पाहणाऱ्या कॉर्पोरेट लोकांपर्यंत, सगळेच याबद्दल बोलत आहेत. या विजयासाठी संघातील खेळाडूंना विविध पारितोषिके जाहीर झाली आहेत. येत्या काळात या खेळाडूंना अधिक प्रायोजक, जाहिराती मिळतील. नामांकित कंपन्या महिला क्रिकेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येतील. हे यश देशाच्या कानाकोपऱ्यातील मुलींना क्रिकेटमध्ये कारकीर्द घडवण्यासाठी प्रेरणा देईल, अधिक मेहनत घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करेल. यापुढील काळात महिला क्रिकेटची व्याप्ती वाढतच जाईल आणि उत्कर्षाचा काळ पाहायला मिळेल. भारतीय महिला क्रिकेट संघही या एका विजयावर समाधान मानणार नाही. जागतिक क्रिकेटमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करण्याची भूक त्यांना असेल. त्यामुळे दर्जा उंचावून हा खेळ नवी उंची गाठल्याचे पाहायला मिळेल, याची मला खात्री आहे.वर्ष २०१७. स्थळ : लॉर्ड्सचे मैदान. इंग्लंड विरुद्ध भारत असा महिला एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना. भारताला जिंकण्यासाठी ४४ चेंडूत अवघ्या ३८ धावांची गरज आणि सात विकेट्स शिल्लक. असा सोप्या स्थितीत असलेला सामना; पण फलंदाजांच्या हाराकिरीमुळे भारताने तो नऊ धावांनी गमावला आणि अगदी जवळ येऊनही विश्वकरंडक पुन्हा दूरच राहिला.वर्ष २०२२. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका. दक्षिण आफ्रिकेला जिंकण्यासाठी दोन चेंडूत तीन धावांची गरज. दीप्ती शर्माने टाकलेला चेंडू दक्षिण आफ्रिकेची फलंदाज उंच उडवते, हरमनप्रीत कौर झेल पकडते आणि भारतीय संघ जल्लोष करू लागतो. तितक्यात पंच नो-बॉलचा इशारा करतात आणि भारताच्या विजयावर आणि करंडक जिंकण्याच्या स्वप्नांवरही पाणी फेरले जाते.(शब्दांकन - महिमा ठोंबरे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.