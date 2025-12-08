प्रीमियम आर्टिकल
Premium|Indigo Airlines Monopoly : ऐन मोसमात हवाई गोंधळ
India flight cancellations air travel issues : भारतातील ६५ टक्के हवाई प्रवासी वाहतुकीचा वाटा असलेल्या ‘इंडिगो एअरलाईन्स’च्या एकाधिकारशाहीमुळे हजारो विमाने रद्द झाली आणि सामान्य प्रवाशांना मोठ्या भाडेवाढीचा फटका बसला.
सुनील चावके
भारतातील प्रवासी हवाई वाहतुकीमध्ये ६५ टक्के आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीत जवळपास २० टक्के वाटा असलेल्या ‘इंडिगो एअरलाइन्स’च्या एकाधिकारशाहीचा फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसला. केंद्र सरकारच्या नागरी उड्डयन मंत्रालयाचे अमलात न येऊ शकलेले नियमच या गोंधळाला कारणीभूत ठरले आहेत.