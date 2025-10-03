Premium| Indira Gandhi Bonded Labour Law: वेठबिगारांच्या लढ्याला इंदिराजींच्या धाडसी कायद्याने बळ दिलं होतं. काय होता हा कायदा?

विवेक पंडितpvivek2308@gmail.comट्रान्झिस्टरवर इंदिरा गांधींच्या मृत्यूची बातमी कळताच मी आतून पुरता कोसळलो. मी सातवी-आठवीत असताना १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात बांगलादेशची निर्मिती करणाऱ्या इंदिराजी माझ्या पिढीला कमालीच्या प्रभावित करून गेल्या होत्या. नव्या बांगलादेशाच्या निर्मितीमुळे त्या काळाने त्यांना ‘दुर्गेचा अवतार’ मानलं होतं... वेठबिगार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत, जिल्हा प्रशासनाच्या आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अनास्थेबाबत मी सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेली पत्रं सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेत रूपांतरित करून घेतलेली होती. रिट याचिका दाखल करण्यापूर्वी महाराष्ट्र शासन आणि जिल्हा प्रशासनाला त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी दिली होती; परंतु ते त्यात कुचराई करीत होतं. रिट याचिका दाखल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कडक शब्दांत जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र शासनाची कानउघाडणी केली होती. स्वाभाविकपणे जवळपास दर महिन्याला स्थापन झालेल्या दक्षता समितीची बैठक ठाणे जिल्ह्यात नियमितपणे होऊ लागली होती. साधारणतः वर्षभरापूर्वीच मला आणि विद्युल्लताला दक्षता समितीत निमंत्रित करण्याची सूचना कामगार आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली होती; परंतु दक्षता समितीच्या सभा क्वचितच होत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर जात होती. रिट याचिकेनंतर मात्र दक्षता समितीच्या सभा नियमित होऊ लागल्या होत्या. त्यानंतर जवळपास वर्षभर दर महिन्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना तारखेला स्वतः हजर राहून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागे. त्यामुळे त्यांना उत्तरदायित्व दाखविण्याशिवाय दुसरा तरणोपाय नव्हता. .ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दक्षता समित्यांच्या बैठकांना जाण्यासाठी मला वैतरणा रेल्वेस्थानकानजीकच्या दहिसरहून ठाण्याला जाण्यासाठी खूप कसरत करावी लागे. दहिसर गावातून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील विरार फाट्याकडे मी येत असे. त्या रस्त्यावर वैतरणा खाडीकडे रेती काढली जात असे. त्या रेतीचे ट्रक याच रस्त्यावरून जात असत. मग त्यातल्याच मिळेल त्या ट्रकने विरार फाट्यापर्यंत यायचं किंवा मग महामार्गावर विरार फाट्यापाशीच गुजरातमधून येणाऱ्या वाहनांना हात दाखवून, थांबेल त्याने ठाणे किंवा घोडबंदर गाठायचं आणि मग घोडबंदरहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या कोणत्याही गाडीत बसून ठाण्यापर्यंत जायचं, असा द्राविडी प्राणायाम करावा लागत असे. बऱ्याचदा ट्रकमधून जाताना तलासरीच्या वनवासी कल्याण आश्रमचे माधवराव काणे यांची-माझी भेट होत असे. आम्ही दोघंही नावाने आणि कामाने परिचित असलो, तरीही अनेकदा झालेल्या या भेटीमध्ये एकमेकांना ‘नमस्कार’ म्हणण्यापलीकडे आमची कधीही चर्चा झाल्याचं मला स्मरत नाही. बाकी हायवेचा हा प्रवास म्हणजे त्रास आणि मौज दोन्ही असे. दर दिवशी वेगळं वाहन... वाहन म्हणजे बऱ्याचदा ट्रक वा टेम्पो असे. त्यातले ड्रायव्हर, क्लिनर, प्रवासी बहुतेक वेळा वेगवेगळे असत. पालघरमधून जिल्ह्याच्या मुख्यालयाकडे म्हणजे ठाण्याला जाण्याकरिता वकील, शिक्षक, शासकीय कर्मचारी, शिपाई असे विविध नोकरी-व्यवसाय करणारे सहप्रवासी असत, त्यामुळे प्रवास जिकिरीचा असला, तरी तो अनुभवसंपन्न करी... म्हणजे हायवेवर मिळेल त्या ट्रक-टेम्पोने सात-आठ तास प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला जीवनाचा समग्र अनुभव यावा, असा पूर्वनियोजित कटच असे. तलासरी-विरारच्या व्यक्तीला ठाण्याला पोहोचायला हा एकमेव मार्ग असे, त्यामुळे हात दाखवताच गाडी थांबवणारा ड्रायव्हर त्या वेळी परमेश्वराइतका वंदनीय-पूजनीय वाटे. सोबतच्या विविधढंगी प्रवाशांसोबत प्रवास करणं म्हणजे जगण्याची एक शाळाच असे. म्हणजे या प्रवासात पु. ल. देशपांडे जर प्रवासी असते, तर त्यांनी ‘व्यक्ती आणि वल्ली’ याच्या अनेक आवृत्त्या लिहिल्या असत्या, इतक्या सहप्रवाशांच्या, ड्रायव्हरच्या कहाण्या, लकबी, स्वभाव, व्यक्तिमत्त्वं दररोज भेटत असे... आता मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग हा चौपदरी आहे; परंतु त्या काळात तो अरुंद होता, त्यामुळे खूप वाहतूक कोंडी असे. .विरार-ठाणे प्रवासास सात-आठ तासही लागत. त्यात ड्रायव्हर इंधन भरायला पेट्रोल पंपावर थांबे. त्या वेळी आजच्यासारखे जागोजागी पेट्रोल पंप उगवलेले नव्हते. त्यामुळे पेट्रोल पंपावर इंधन भरायला रांगाच्या रांगा लागत. शिवाय, त्यातली बरीचशी वाहनं परराज्यातून येत, त्यामुळे मोठा प्रवास करून आलेले ड्रायव्हर, क्लिनर्स त्यांच्या नेहमीच्या टपरी वा हॉटेलवर नाश्ता- जेवण- चहाला हमखास थांबतच... आज याच हायवेवर पाठीला पाठ लावून अगदी एकमेकांना खेटून धाबे उभे आहेत; परंतु त्या काळात नाश्ता-खाण्याचे मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते. ट्रक-टेम्पोतील प्रवाशांना किती तातडीचं काम आहे, याचं ड्रायव्हरला काहीही पडलेलं नसे. त्याच्या इतका निखळ, निर्लेप माणूस विरळाच! त्यामुळे खाण्याकरिताचा त्याचा हा ‘थांबा’ किती वेळेचा असेल, याचा काहीच अंदाज प्रवाशांना येत नसे आणि त्याबद्दल ड्रायव्हरला विचारणा करण्याची प्रवाशांपैकी कुणाच्यात हिंमतही नसे, कारण जगण्याच्या प्रवासात ‘परमेश्वर’ आणि हायवेच्या प्रवासात ‘ड्रायव्हर’ हे दोघेही तितकेच अनिवार्य! त्यामुळे त्यांचं अस्तित्व आपल्या कोणत्याही तातडीच्या कामापेक्षा प्राधान्याचे वाटे... त्यामुळे ‘मागच्या वाहनांना हात दाखवणं’, ‘मागच्या गाडीच्या ड्रायव्हरला खाणा-खुणा करीत सूचना देणं’ यांसारख्या ड्रायव्हरच्या आज्ञा आम्ही अत्यंत नम्रपणे मुकाट पाळत असू... कधी क्लिनरच्या बाजूस बसायला जागा नसे, तेव्हा इंजिनावर गाडी साफ करायचा झिरमिरीत कपडा घालून त्यावर ड्रायव्हर आम्हाला बसायला सांगत असे. दूरवरच्या प्रवासाने आधीच इंजिन तापलेलं असे, त्यामुळे त्यावर बसल्यावर पार्श्वभागास उष्णता लागे; परंतु ‘गरजवंताला अक्कल नसते’ याची प्रचीती या प्रवासात पुरेपूर येत असे... रेडिओवर राजस्थानी-उत्तर भारतातील लोकगीतं कर्कश्श आवाजात लावली जात; तर अभावाने बातम्याही लावल्या जात. कधी या प्रवासात प्रवाशांच्या गप्पांमधून देशभरातल्या अनेक बातम्या कानी पडत. मोबाईल-इंटरनेटविरहित त्या काळात हा प्रवास आमच्याकरिता एक समाजमाध्यमच होतं....असाच मी दहिसरहून ठाण्याला दक्षता समितीच्या बैठकीला जात होतो. त्या दिवशी ट्रकमधील बातमीने मीच नाही, तर सारा देश हादरून गेला होता. ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी सकाळी देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर हल्ला झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. हल्ला झाला आहे, इतकीच माहिती येत होती. त्या काळात आजच्यासारखी समाजमाध्यमं नव्हती... मोबाईल नव्हते. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाही आजच्यासारख्या क्षणाक्षणाच्या अद्ययावत बातम्या देत नसे. आज क्षणाक्षणांचं विभाजन क्षणापेक्षाही अतिसूक्ष्म काळात होत असावं आणि त्या अतिसूक्ष्म काळातली अतिसूक्ष्म बातमी सांगितली जावी, इतक्या वेगाने आज बातम्या येतात. म्हणजे कोणत्याही घटनेला श्वासाचीही उसंत दिली जात नाही... मात्र त्यावेळचा काळ तसा नव्हता. इंदिराजींच्या जीवाचं प्रत्यक्षात काय झालं आहे? याची शंका प्रत्येकाच्या मनात असली, तरी बातमी मात्र त्यांच्यावर हल्ला झालाय, इतकीच येत होती. ठाण्याला पोहोचल्यावर दक्षता समितीची बैठक रद्द झाल्याचं कळलं... मग संध्याकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास मी त्याच मार्गाने परतून मेढ्याकडे परतत असताना नेहमीप्रमाणे संघटनेचे आदिवासी मला मेढ्याफाटा येथे नेण्यासाठी आले होते. मी मेढ्याला जात असताना वाटेत आंबोडे येथे त्यांनी मला थांबविले. संघटनेचा कार्यकर्ता नाशिक कुसळ याच्या घरात ट्रान्झिस्टर सुरू होता आणि इंदिरा गांधीजींना मृत जाहीर केल्याची बातमी त्यावरून प्रसारित करण्यात येत होती. सकाळी हल्ला झाल्याची बातमी कळल्यानंतर मनात शंकेची पाल चुकचुकतच होती; परंतु त्यांचं निधन झाल्याची बातमी मात्र संध्याकाळी मी स्वतःच्या कानाने ऐकली आणि आतून पुरता कोसळलो. माझ्या घरातलंच कुणीतरी गेलं असावं, इतकं दुःखं मला झालं. माझ्या डोळ्यांतून नकळतच अश्रुधारा वाहू लागल्या. इंदिरा गांधीजींच्या निधनाच्या बातमीने मी सुन्न झालो होतो. जरी पाच-पंचवीस लोक सोबत होते, तरी कुणीही एकमेकांशी बोलत नव्हतं. वातावरणात एक प्रकारची खिन्नता होती. आम्ही तसेच मेढ्यापर्यंत गेलो. मेढ्याच्या पलाटपाड्यात गणपत वडारीच्या घरात मेढ्यातल्या सर्व पाड्यांमधले लोक माझी वाट पाहत होते. माझा खिन्न चेहरा पाहताच सर्व माझ्या सांत्वनासाठी माझ्याजवळ आले. त्यांना काय झाले, ते कळेना. संघटनेच्या बैठकांची सुरुवात संघटनेच्या गीतांनी होत असते. त्यामुळे सर्व जण बसल्यावर नेहमीप्रमाणे जानू मेघवाले गीत घेण्यास उठला. मी जानूच्या खांद्यावर हात ठेवून त्याला बसवलं. माझा जड झालेला स्पर्श त्यालाही जाणवला आणि तो गीत न घेता तसाच खाली बसला. मी उभा राहिलो आणि हुंदके देत देतच बोलू लागलो, ‘आज मी खूप दुःखी आहे. आपल्या देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली आहे’... यापुढे मला काहीच बोलवेना. .खरंतर मी कधीच पक्ष म्हणून काँग्रेसचं काम केलेलं नव्हतं. उलटपक्षी माझं बालपण काँग्रेसच्या विरोधात गेलं होतं, कारण माझे वडील समाजवादी विचारांचे असल्याने डॉ. लोहिया यांच्या ‘काँग्रेस विरोध’ या सूत्राप्रमाणे माझ्या वडिलांचं व्यक्तिमत्त्व घडलं होतं आणि त्यांचाच प्रभाव माझ्यावरही होता. निवडणूक प्रचारावेळी आम्ही गावाच्या वेशीवर काँग्रेसच्या प्रचारालासुद्धा कुणाला येऊ देत नसू. समाजवादी विचारांच्या संस्कारांमुळे अबोध वयात ‘काँग्रेसचा विरोध’ इतकंच डोक्यात बिंबवलं गेलं होतं; मात्र सातवी-आठवीत असताना १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात बांगलादेशची निर्मिती करणाऱ्या इंदिरा गांधी माझ्या पिढीला कमालीच्या प्रभावित करून गेल्या होत्या. जगाच्या पाठीवरील नव्या बांगलादेशाच्या निर्मितीमुळे त्या काळाने त्यांना ‘दुर्गेचा अवतार’ मानलं होतं. १९७१च्या निवडणुकीतील त्यांचा ‘गरिबी हटाव’चा नारा माझ्यासारख्या समाजवादी वातावरणात वाढलेल्या युवकाला आकर्षित करून गेला होता. त्यानंतर मात्र आणीबाणीपूर्व वातावरण आणि आणीबाणीचा काळ यात इंदिरा गांधीजींबद्दल देशभरात प्रचंड विरोध तयार झाला होता. त्या वेळेस इंदिरा गांधी पराभूत झाल्यानंतर आम्ही अतिशय आनंदाने रात्री दोन वाजता नाचलोही होतो. आकाशवाणीवर त्यांच्या पराभवाची बातमी येण्यापूर्वी ‘सवेरेवाले गाडी से चले जाएंगे’ असं गाणं वाजवण्यात आलं. त्याचवेळेस इंदिरा गांधी पराभूत होत असल्याची चाहूल लागली होती; मात्र जनता पक्षाच्या राजवटीनंतर इंदिराजी पुन्हा सत्तेवर आल्या. पंजाबमधील खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या संदर्भात अमृतसरमध्ये त्यांनी ऑपरेशन ‘ब्लू स्टार’ राबवले आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या हत्येत झाला. त्यांचे अंगरक्षक बिअंत सिंग आणि सतवंत सिंग यांनी त्यांच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून तीस फुटांपेक्षाही कमी अंतरावरून गोळ्या झाडून त्यांच्या देहाची चाळण केली होती; परंतु एका विशिष्ट समुदायाविरोधात वातावरण तयार होईल म्हणून परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत दुपारी दोन वाजून २० मिनिटांपर्यंत ही बातमी जनतेपासून दडविण्यात आली असावी. इंदिराजींबद्दल इतक्या संमिश्र भावना असूनही त्या दिवशी मला दुःखाचा आवेग रोखता न येण्याचं मुख्य कारणही तसंच होतं... मला जीवापलीकडे प्रिय असलेल्या ‘श्रमजीवी संघटने’चं बळ वेठबिगारमुक्तीमध्ये होतं. संविधानाने शोषणाविरोधात मूलभूत अधिकार दिला होता; परंतु देशात गुलामी सुरूच होती. सर्व प्रकारच्या सक्तीचं काम, वेठ हे संविधानाच्या आत्म्याविरोधी असूनही संविधानाच्या पंचवीस वर्षांनंतरही आदिवासींचं शोषण सुरूच होतं. संविधानाने पाहिलेलं शोषणविरहित समाजाचं स्वप्न प्रत्यक्षात साकारलेलं नव्हतं... संविधानानुसार सक्तीची वेठ, सक्तीचं काम, जबरदस्तीचं काम गुन्हा ठरविण्यात आला होता; परंतु याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कुठेच नव्हती... वेठ सुरूच होती. कारण याची अंमलबजावणी करणारा कायदा देशात अस्तित्वात नव्हता. .Premium|Kudus attack: कुडूस अधिवेशनात संघटनेचा निर्धार; विरोधकांच्या दगडफेकीला शांततेने दिले उत्तर.आणीबाणीत असंख्य चुका इंदिराजींनी केल्या होत्या. आणीबाणी लादण्याची सर्वात मोठी चूक त्यांनी केली होती. देशवासीयांच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटला होता आणि देशाने त्यांना पराभूत करून त्याची सजाही दिली होती; परंतु या आणीबाणीमध्येच त्यांनी सावकारीविरोधी कायदा, कर्जमुक्ती कायदा, बंधबिगार पद्धती (उच्चाटन) कायदा मंजूर केला होता. त्यामुळे त्यांच्या या धाडसाबद्दल मला आदरही होता, अन्यथा इतर कायद्यांसारखा लोकसभेत चर्चा होऊन वेठबिगारमुक्तीचा कायदा संमत झाला असता का, याबद्दल मी कायम साशंक होतो. इंदिराजींनी देशासाठी जी धोरणं राबवली, विशेषतः बँकांचं राष्ट्रीयीकरण, कमाल जमीन मर्यादेचा कायदा आणि संस्थानिकांची तसंच राजे-महाराजांची वतनं, तनखे बंद करणारा कायदा हे सारे महत्त्वपूर्ण निर्णय इंदिराजींनी धाडसाने घेतले होते, हेही वास्तवच होतं... इंदिराजींचं अलौकिक व्यक्तिमत्त्व, धाडसी निर्णयक्षमता आणि त्यांची विलक्षण आभा याचं गारुड गावा-पाड्यातल्या आदिवासींवर आधीच होतं. त्यात बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयामुळे आदिवासी-गरिबांच्या आवाक्याबाहेरच्या बँका त्यांना आता त्यांच्या गावा-पाड्यात दिसू लागल्या होत्या... ‘गरिबी’ हा आपल्या ललाटीचा भोग समजून घेणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे ‘इंदिरा गांधी’ असा विश्वास ‘गरिबी हटाव’ या नाऱ्यामुळे आदिवासींच्या मनात नकळत रुजला होता. त्यात इंदिरा गांधींनी केलेला वेठबिगारमुक्तीचा कायदा राबवण्याला आलेला त्यांच्यासमोरचा एकमेव माणूस म्हणजे ‘विवेक पंडित’ आणि म्हणून तो ‘इंदिरा गांधींनी पाठवलेला माणूस’ अशी माझी उगाचंच वदंता झाली होती. त्यामुळे आदिवासींच्या मनात माझ्याविषयी अधिक विश्वास निर्माण झाला होता. कधीही प्रत्यक्ष न पाहिलेल्या इंदिरा गांधींजींशी आदिवासींचा ऋणानुबंध हा असा नकळत; परंतु दृढ होता. त्यामुळे त्यांच्या हत्येने प्रत्येक आदिवासी हळहळला होता. इंदिरा गांधीजींच्या कायद्याची अंमलबजावणी करायला आलेला ‘इंदिरा गांधींचा माणूस’ अशी आदिवासींनी देऊ केलेली उपाधी पुढे अनेक वर्षं मला अनाहूत जोडलेली राहिली. हे सारंच माझ्या मनात क्षणांत तरळून गेलं. .‘तमाच्या तळाशी दिवे लागले रे’ आणि ‘भूतां परस्परे जडो मैत्र जीवांचे’ हे दोन्ही लेख वाचले. आपणास चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगवास व्हावा, ही त्या जन्मपेठेच्या कैद्याची व्यथा आणि तुमची कथा काही वेगळी नाही. जुलमी राजवट, जुलमी सामाजिक व्यवस्था ही फक्त शोषणच करते. मला आश्चर्य वाटले, की शिवसेना आणि शेतकरी संघटना आपल्याविरोधात राहून शोषण करणाऱ्या मालकवर्गाच्या बाजूने उभ्या राहिल्या त्याचे. हे सत्य तुमच्या लिखाणामुळे मला आज कळले. तुमचे नेतृत्व दूरदृष्टी, संयमी आणि विचारी होते. बिचारा हा सोशिक वर्ग किती वर्षे सहन करत होता हे जुलमी मालकांचे शोषण... बेबंद मालकधार्जिण्या सरकारने तुमचे पोलिस संरक्षणही काढून घेतले हे पेपर वाचताना तुमच्या वडिलांना कळले आणि त्या धक्क्याने त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला, हे खूपच हृदयद्रावक सत्य. तुमच्यासारख्या साहित्याचा अभ्यासक आणि व्यासंगी मुत्सद्याकडे हे नेतृत्व होते. म्हणून त्यातून मार्ग काढणे शक्य झाले. भाऊ, किती सुंदर साहित्यिक ओघवत्या शैलीत हे लिखाण सुरू आहे. या लिखाणात माणुसकीला काळिमा लावणारी दुःख आणि वेदना असूनही सुंदर अभंग, कविता, शब्दांचे माधुर्य, त्यात अनेक ठिकाणी पेरलेले दिसते. त्यामुळे हा वाचनीय शब्दांचा लेखन प्रवास सुकर झालाय. वाचकांची पकड घेऊ लागला आहे.\r\n\r\n- अशोक मुळे, वसई.Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.खरंतर संघटनेची पायाभरणीच वेठबिगारांच्या मुक्तीच्या लढ्याने झाली होती. ज्याचा आधार घेऊन आम्ही मालकांविरोधात लढत होतो, पिढ्यान्-पिढ्यांच्या आदिवासींच्या गुलामीला संपवत होतो, तो आधार म्हणजे ‘वेठबिगारमुक्तीचा कायदा’च नसता, तर आम्ही ही लढाई कशी जिंकू शकलो असतो? वेठबिगारांच्या पायातली पिढ्यान्-पिढ्यांची गुलामीची शृंखला कशी तोडू शकलो असतो? आदिवासींच्या आयुष्यात माणुसकीचा, सन्मानाचा, स्वातंत्र्याचा प्रकाश कसा आणू शकलो असतो? स्वतंत्र भारतातले व्यवस्थेनेच निर्माण केलेले गुलाम कसे मुक्त करू शकलो असतो? आमच्या हातात त्या वेळी केवळ एकच अस्त्र होतं, ते म्हणजे ‘वेठबिगारमुक्तीच्या कायद्याचं’! या अस्त्राच्या ताकदीवरच आम्ही मालकांचे, राजकारण्यांचे सशस्त्र हल्ले परतवले आणि पचवलेही... अशा अनेक कारणांकरिता आदिवासींना, विशेषतः मुक्त वेठबिगारांसह आम्हाला इंदिराजींविषयी आत्मीयता होतीच. वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी लढणाऱ्या आम्हाला त्यांच्या एका धाडसी निर्णयाने ताकद दिली होती. कोडग्या व्यवस्थेविरोधात लढायला हातात कायद्याचं अस्त्र दिलं होतं. त्या दिवशी सर्व मुक्त वेठबिगारांनी आणि आदिवासींनी निःस्तब्ध राहून इंदिराजींना श्रद्धांजली वाहिली. ३१ ऑक्टोबर १९८४ या दिवशी देशभरात वेठबिगारांनी वाहिलेली ती पहिलीच श्रद्धांजली असावी. ज्या इंदिरा गांधीजींनी वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी कायदा केला, त्या मुक्त वेठबिगारांनी वाहिलेली ही श्रद्धांजली आगळी-वेगळी होती. कुणाच्या हातात ना पुष्पचक्र होतं ना पुष्पगुच्छ ना फूल; परंतु डोळ्यात कृतज्ञतेचे अश्रू होते... त्या दिवशी मीही इंदिराजींबद्दल अव्याहत बोलत राहिलो. समोर बसलेल्या माझ्या आदिवासींच्या आकृतीही धूसर झाल्या... माझ्या नजरेसमोर वेठबिगारांच्या मुक्तीचा संपूर्ण लढा, त्यासाठीचे हल्ले, व्यवस्थेशी वेळोवेळी केलेला संघर्ष, सर्वोच्च न्यायालयाने लढ्याला दिलेला कायदेशीर आधार आणि हे सारं ज्याच्या बळावर केलं, तो वेठबिगारमुक्तीचा कायदा तेवढा समोर होता आणि या कायद्याच्या निर्माणकर्त्याला अखेरचा सलाम करून माझ्या साऱ्या आदिवासींनी इंदिराजींना निःशब्द श्रद्धांजली वाहिली... ना हातात फुलं, ना भाषणं... कोणत्याही सोपस्काराविनाची अत्यंत साधी; परंतु आत्म्यातून वाहिलेली ही खरी श्रद्धांजली होती. (लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.