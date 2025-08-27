Premium| Bacchu Kadu mother Indira: इंदिरा मायचं आयुष्य म्हणजे त्याग, कष्ट आणि प्रेमाची शिदोरी. तिच्या शिकवणीवरच बच्चू कडूंचा प्रवास उभा आहे

बच्चू कडूमाझी आई जेवढी तिखट स्वभावाची त्यापेक्षाही गोड मनाची होती. मेहनती, प्रामाणिक, सेवाभावी... सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, कुणालाही ‘आपलं’ वाटण्याची ताकद तिच्यात होती. ती फक्त माझीच नाही, तर आमच्या कार्यकर्त्यांचीही आई होती. माझ्या आंदोलनांची प्रेरणा होती, माझ्या राजकीय प्रवासाचा पाया होती... ‘माणसाला जे नाही, त्याची मदत करा आणि जे चुकीचं आहे, त्याविरुद्ध उभं राहा’... हा तिचा मंत्र आजही माझ्या प्रत्येक लढ्यात सोबत आहे.मामाचं गाव तळवेल... तेथील एक अत्यंत धार्मिक, प्रतिष्ठित बोंडे कुटुंब. त्याच कुटुंबातील माझी आई इंदिरा, बेलोरा गावाची सून झाली. मामाच्या गावात प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या नावांवरूनच आमची नावं भैया आणि बच्चू ठेवली गेली. आईच्या माहेरच्या संपन्न आध्यात्मिक वारशामुळे तिला अध्यात्म नीट कळत होतं आणि म्हणून ती नेहमी सच्चिदानंद असायची. कोणत्याही कष्टामध्ये तिच्यावर कधी नैराश्य किंवा तिच्या चेहऱ्यावर दुःखाची छाया आम्ही कधी पाहिली नाही. कितीही विपरीत परिस्थितीत स्वतःमधील आनंद टिकून ठेवण्यात ती नेहमीच यशस्वी राहिली..आई जेवढी तिखट स्वभावाची त्यापेक्षाही गोड मनाची होती. मेहनती, प्रामाणिक, सेवाभावी... आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, कुणालाही ‘आपलं’ वाटण्याची ताकद तिच्यात होती. अनेक मुलींना आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर जे माहेर राहिलं नव्हतं ते आईने दिलं. आईने त्यांच्या गरोदरपणामध्ये त्यांचे माहेरचे सर्व लाड-कौतुक पूर्ण केलं. आम्ही अकरा भावंडं. वडिलांचा मोठा मित्रपरिवार. त्यात माझे सवंगडी, कार्यकर्ते या सगळ्यांना ती मायेसारखी जपायची. आई म्हणजे कार्यकर्त्याची प्रेरणा, श्रमणाऱ्या कष्टकरी माणसाची ऊर्जा आणि सुसंस्काराचे पीठ.मला कधी वाटायचं, माझ्या मागे कार्यकर्त्यांचं जे वलय आहे ते माझ्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आहे. पण खरं सांगतो, ते सगळं आईच्या प्रेमामुळे, तिच्या समर्पणामुळे होतं. आई घराची-शेतीची कामं, व्यवहार सगळं स्वतः हाताळायची. ती अत्यंत कष्टाळू होती. आम्हा सर्व बहीण-भावांमध्ये श्रमाचं आणि कष्टाचं मूल्य रुजवलं ते आईने. आई स्वतः शेतामध्ये अपार कष्ट करायची, आम्हा सर्वांनासुद्धा शेतीच्या कामासाठी ती सोबत घेऊन... शेतातली कष्टाची कमाई आमच्या अंगात रुजवावी म्हणून ती आम्हा भावंडांना शेतात पाठवायची. सकाळी चार वाजता ती उठायची, तेव्हा सगळ्यांना उठावं लागायचंच. ‘लवकर निजा, लवकर उठा’ हा नियम तिने घरात लावला होता. ज्याला अभ्यासाची आवड त्याला ती मोकळं सोडायची. म्हणूनच मोठे भाऊ विजय भाऊ कृषी पदवीधर झाले, बहीण सरोजिनी ताई डॉक्टर झाली. अशोक दादा, बाळासाहेब, छोटू भाऊ यांना शेतीचं काम चांगलं येतं म्हणून त्यांच्याकडून तशी कामं करून घ्यायची. माधवी ताई, आक्का यांना उत्कृष्ट गृहिणी म्हणून धडे दिले आणि मला, भैयाला तर लहानपणापासून समाजकारणाची, लोकांची सेवा करण्याची प्रेरणा द्यायची..आर्थिक परिस्थिती तंग असली तरी, मी कुणाचं काम करण्यासाठी गावाबाहेर निघालो की आईच्या आजूबाजूला घुटमळायचो. तेव्हा तिच्या लक्षात यायचं, की याच्याकडे जाण्यासाठी पैसे नाहीत. तेव्हा सगळ्यांपासून लपून ती माझ्या खिशात दूधदुभतं विकून शिल्लक राहिलेले २० ते ५० रुपये द्यायची. कधी कधी तर ५० पैसे, एक रुपया-दोन रुपयाचं नाणंच द्यायची. त्यावेळेस माझ्याकडे कोणतीही गाडी नव्हती. माझे मोठे बंधू भैयासाहेब यांनी एक सेकंडहॅण्ड इंड-सुझुकी नावाची गाडी घेतली होती... भगव्या रंगाची. तीच गाडी आम्ही सर्व जण वापरत होतो. त्यामध्ये अर्ध पेट्रोल आणि अर्ध घासलेट टाकून आम्ही ती चालवायचो. कुठे कार्यकर्त्यांच्या कामासाठी तालुक्याला किंवा जिल्ह्याला जायचं म्हणजे आधी घासलेटची सोय लावायची मोठी परीक्षा होती. मी कधी एकटा त्या गाडीवर गेल्याचं आठवत नाही. नेहमी त्या गाडीवर डबल सीट किंवा ट्रिपल सीट राहायचो. ज्याला सोबत यायचं आहे त्याने पहिली घासलेटची सोय लावावी, ही पहिली अट होती. कार्यकर्त्यांचं किंवा समाजातील कोणाचं काम करता करता आमचं थोडंफार नाव व्हायला सुरुवात झाली होती. लोक आम्हाला एक चांगला कार्यकर्ता म्हणून ओळखत होते. त्यामुळे कधी कधी मोठी पंचाईत व्हायची. ती म्हणजे, आईने दिलेले ५० पैसे, एक रुपया-दोन रुपयाचं नाणं घेऊन पेट्रोलपंपावर जाताना मोठी हुरहूर वाटायची. आपण पेट्रोल भरणाऱ्याला चिल्लर देत आहे, असं जर कोणी बघितलं तर लोक काय म्हणतील, हे विचार मनात यायचे. तेव्हा आम्ही पेट्रोलपंपावरची सर्व रांग संपू द्यायचो. कोणी आम्हाला बघणार नाही, याची खात्री झाल्यावरच त्या पेट्रोल भरणाऱ्याच्या हातात ती चिल्लर द्यायचो. आमच्या भैयासाहेबांचा गाडीवर मोठा जीव होता. त्यामुळे डबल सीट किंवा ट्रिपल सीट जायचं असेल तर गावाच्या बाहेरून बसायचं आणि परत येताना गावाच्या पहिलं उतरायचं. नंतर मी हळूच गाडीचा आवाज न येता ती घरापर्यंत येऊन लावायची, हा आमचा नित्य नेम होता. रात्री उशिरा मी घरी आलो, की माझ्यासोबत कितीही मित्र असले तरी कुणाला उपाशी झोपू द्यायचं नाही, हा आईचा पक्का नियम होता..माझी धाकटी बहीण शीतल अचानक आजारी पडली. घरात पैसे नव्हते. आई-बापूने गावातील शिक्षकाकडून व्याजाने पैसे आणले. उपचार झाले; पण शीतल वाचली नाही. तरीही घेतलेलं कर्ज तारखेवर फेडावं लागलं. त्याच काळात भावंडांची लग्नं आली, पिकं आली; पण पिकाला भाव नव्हता. एका बहिणीच्या लग्नात मंगल कार्यालयाचं भाडं द्यायला पैसे नव्हते, तर आईने स्वतःची पोत विकली. ती अतिशय संवेदनशील आणि वृत्तीने अतिशय खंबीर होती. कुठलीही प्रतिकूलता, कुठलंही संकट तिला कधीच हरवू शकलं नाही. हीच ती आई, संकटात हार न मानणारी... मार्ग काढणारी.एकदा माझ्या हातून चुकून उभं सरपण आणि ज्वारीचं पीक जळलं. आखराच्या (गावाला लागून असलेलं शेत) बाजूने वर्षभरासाठी जमा केलेलं सरपण जळलं होतं. त्यामुळे मी घाबरून जाऊन आयुष्य संपवायचं ठरवलं. विहिरीत उडी घेतली. देवाच्या कृपेने वाचलो. आईची संतोषी मातेवर फार श्रद्धा होती. दुसऱ्या दिवशी तिने मला चोळी-पातळ आणि नैवेद्य देऊन ‘मातेचं दर्शन घेऊन ये’ सांगितलं. मी मंदिरात गेलो; पण तिथेच कोपऱ्यात भुकेल्या, फाटक्या कपड्यातल्या एका म्हातारीला पाहिलं. देवीकडे आधीच भरपूर आहे; पण या म्हातारीला याची खरी गरज आहे, असं मला वाटलं. नैवेद्य तिला खाऊ घातला, पाणी दिलं आणि चोळी-पातळ तिच्या हातात ठेवलं. घरी येऊन आईला सांगितलं. रागवण्याऐवजी ती म्हणाली ‘अशा लोकांनाच खरी सेवा हवी असते.’ त्याच दिवसापासून आम्ही गावात वर्गणी गोळा करून वृद्ध, मनोरुग्ण यांना आंघोळ घालणं, कपडे देणं, उपचारासाठी घेऊन जाणं हा उपक्रम सुरू केला, जो आजही सुरू आहे..Bachchu Kadu : बच्चू कडू यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; बँकेच्या संचालक अपात्रता प्रकरणात विरोधकांना धक्का.गावात तमाशाचा फड लागला. शेतकरी शेतीतून आलेले पैसे तिथे उधळायचे. घरात भांडणं, व्यसनाधीनता वाढली. मुलंही शाळा बुडवून तमाशाला जायला लागली. आईने मला बोलावून विचारलं, ‘ही मुलं बिघडताहेत, काहीतरी कर.’ मी आणि दोन मित्र रात्रभर सायकलवरून ३२ किमी प्रवास करत अचलपूर येथील उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांकडे गेलो. गावात तमाशा बंद करण्याची मागणी केली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी आले. सभा बोलावली. सुरुवातीला विरोध झाला; पण शेवटी गावकऱ्यांनी तमाशा बंदीचा निर्णय घेतला. पण, आईने पुढचा प्रश्न विचारला ‘त्या तमासगिरांचं काय?’ मग आम्ही धान्य गोळा करून त्यांना दिलं आणि परत न येण्याची विनंती केली.हे होतं माझं पहिलं आंदोलन. आईच्या मायेच्या छत्राखाली, तिच्या प्रेरणेने सुरू झालेलं समाजकारण. एकदा आमचा मित्र गुणा याला मी पहिल्यांदा शस्त्रक्रियेसाठी मुंबईला नेलं तेव्हा घरातला कापूस विकून मदत करणारी आई, ही आजतागायत असेपर्यंत आणि नसल्यावरही तिच्या त्या प्रेरक अस्तित्वाने माझ्या समाजकार्यासाठी माझ्यामध्ये कायम प्रेरणा बनून आतमध्ये झिरपत राहील... ती फक्त माझीच नाही, तर आमच्या कार्यकर्त्यांचीही आई होती. माझ्या आंदोलनांची प्रेरणा होती, माझ्या राजकीय प्रवासाचा पाया होती... आज आई नाही; पण तिचा आशीर्वाद, तिच्या शिकवणीचं छत्र कायम माझ्या डोक्यावर आहे. तिच्या सांगण्याप्रमाणे 'माणसाला जे नाही, त्याची मदत करा आणि जे चुकीचं आहे, त्याविरुद्ध उभं राहा'... हा मंत्र आजही माझ्या प्रत्येक लढ्यात सोबत आहे.अजूनही काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा उलगडा व्हायचा राहून गेलाय... पुन्हा भेट होईलच, तूर्तास थांबतो...(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष असून माजी मंत्री आहेत.) 