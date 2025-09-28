Premium| Aslam Inamdar: चहाच्या टपरीपासून ते कबड्डीचा कर्णधार होण्यापर्यंतचा प्रवास!

सुनंदन लेलेsdlele3@gmail.comभारतात विविध खेळांच्या प्रोफेशनल लीग चालू झाल्या आहेत. प्रत्येक गोष्टीकडे बघून नाक मोडणाऱ्या काही लोकांना हा सगळा फक्त पैशाचा खेळ वाटतो. ज्यांना खेळाची जाण आहे, ते खोलात जाऊन तपासतात आणि मग त्यांना अशा लीगचे महत्त्व समजते. खेळाचा प्रचार-प्रसार या लीगमधून होतो. त्यानंतर खेळ छोट्या गावातून आणि अत्यंत साध्या घरातून आलेल्या खेळाडूंना हीरो कसे बनवते याच्या सत्यकथा बघायला मिळतात. अशीच एक अजब कथा आहे महाराष्ट्राच्या छोट्याशा गावातून आलेल्या मुलाची, ज्याने परिस्थितीवर केवळ मेहनतीने मात करत मोठ्या संघांचे दरवाजे उघडायला लावले. २०११ मध्ये त्याने खेळणे चालू केले आणि आज तो मुलगा खेळाच्या प्रोफेशन लीगमधील एका नावाजलेल्या संघाचा कप्तान आहे. होय मी कहाणी सांगतोय पुणेरी पलटण कबड्डी संघाच्या कप्तानाची... अस्लम इनामदारची. .महाराष्ट्राच्या अहिल्यानगर भागातील टाकळीभान नावाच्या छोट्या गावात इनामदार कुटुंब राहत होते. अस्लम इनामदारचे वडील २०११ मध्येच वारले. कुटुंबाची जबाबदारी पेलायला त्याची आई जाकीरा मुस्तफा इनामदारने खूप कष्ट घेतले. मुलांना वाढवायला त्यांना शिकवायला त्यांनी वेळप्रसंगी सकाळ-संध्याकाळ दोन-तीन ठिकाणी काबाडकष्टाची कामे केली. मोठा भाऊ वसीमला कबड्डीची आवड होती. तो एका छोट्या पिशवीत कपडे गुंडाळून गुपचूप खेळायला जायचा. स्थानिक खेळाडू राहुल आणि वसीमला लोक किती मानतात, त्यांच्या खेळाची भुरळ कशी पडायची, त्यांना लोक कसे मान द्यायचे या गोष्टी लहान अस्लम बघत होता. मग काय त्यानेही अपेक्षेप्रमाणे कबड्डी खेळणे चालू केले आणि मोठा भाऊ वसीम आणि राहुलने प्रशिक्षण देणे चालू केले..उराशी बाळगलेले खेळाचे स्वप्न साकारण्यासाठी अस्लमने लहान असताना चहाच्या टपरीवरही काम केले. संधी मिळेल तिथे कबड्डी खेळून त्याने मार्ग शोधणे चालू ठेवले. कबड्डीचे बाळकडू घरातून असल्याने अस्लमने खेळात झटपट प्रगती केली. महाराष्ट्राच्या कनिष्ठ संघाकडून खेळून झाल्यावर हळूहळू मोठ्या संघांकडून खेळणे गरजेचे होते. अशा वेळी कष्टाला हो म्हणणाऱ्या अस्लमला जय बजरंग संघाच्या राजू कद्रेने मदतीचा मोठा हात दिला. नुसते संघात दाखल करून घेतले नाही, तर अस्लमला स्वत:च्या घरी राहायला जागा देऊन खेळात पण मार्गदर्शन केले. ‘‘त्या कुटुंबाचे माझ्यावर अनन्य उपकार आहेत. गावाकडच्या कोणा अनोळखी मुलाला घरात नुसती राहायला जागा त्यांनी दिली नाही, तर आपल्या कुटुंबाचा भाग बनवले, इतके सगळे प्रेमाने वागले माझ्याशी. आजही मी त्यांच्या कुटुंबाचा भाग आहे आणि आजही माझा संघ.जय बजरंगच आहे’’, अस्लम अत्यंत आदराने बोलताना म्हणतो.पुणेरी पलटण उदयोन्मुख कबड्डीपटूंना शोधून मार्गदर्शन करून त्यांना संघात दाखल करून घेतात त्याच प्रक्रियेतून १०व्या प्रो कबड्डी मोसमात अस्लम इनामदार संघात आला. तो नुसता आला नाही, तर त्याने स्पर्धा दणाणून सोडताना पुणेरी पलटणला पहिले प्रो कबड्डी लीगचे विजेतेपद पटकावून देताना सिंहाचा वाटा उचलला. यशानंतर अपयश किंवा संकट येणे ही तर काळाची गती आहे. प्रो कबड्डी लीगच्या ११व्या मोसमाअगोदरच अस्लमच्या गुडघ्याला दुखापत झाल्याचे जाणवत होते. .नंतर ती दुखापत वाढत गेली. ‘‘माझे मलाच वेदना वाढल्याचे जाणवू लागले. एका कबड्डीपटूसाठी गुडघ्याला इजा होणे फार त्रासदायक असते. मी जेव्हा दुखापत दाखवायला निष्णात डॉक्टरकडे गेलो, तेव्हा ते म्हणाले, शस्त्रक्रिया करावीच लागेल. मी म्हणालो, मग तर लगेच करा. कारण मला त्याची गरज असल्याचे वेदनांमुळे कळले होते. मग वेळ कशाला घालवायचा. मला एक गोष्ट मनोमन माहीत होती, ती म्हणजे शस्त्रक्रिया आणि त्यातून बाहेर येण्याचा काळ हा २% शारीरिक आणि ९८% मानसिक कणखरतेचा असतो. मनातून मी घट्ट होतो. निग्रही होतो. दुखापत खेळाचा भाग आहे हे जाणून होतो म्हणून मला पुनर्वसन करताना त्रास झाला नाही,’’ अस्लमने कहाणी सांगितली..अस्लम इनामदारशी चालू असलेला संवाद मग प्रो कबड्डी लीगच्या आत्ता चालू असलेल्या मोसमाकडे आपोआप वळाला. गेली काही वर्षे पुणेरी पलटण संघाच्या कामगिरीतील सातत्याचे गमक कशात दडले आहे, असे विचारता अस्लम खूश झाला. ‘‘अशोक शिंदे सरांच्या देखरेखीखाली युवा पलटणचे काम वर्षभर चालू असते. नवनवे खेळाडू स्थानिक स्पर्धांतून हेरून काढणे, त्यांना युवा पलटणमध्ये सामील करून घेणे आणि मग एकत्र वर्षभर सराव करून तयारी करणे ही प्रक्रिया चालू असते, त्याचे हे फलित आहे.आदित्य शिंदे लोकांना चमकताना दिसतो आहे; पण युवा पलटणचे त्याच्यावरचे काम गेली काही वर्षे चालू होते,’’ अत्यंत शांतपणे उत्तर देत अस्लमने पुणेरी पलटणचे काम कसे होते हे समजावून सांगितले..पुणेरी पलटणचे मालक जय कोटक जातीने लक्ष घालतात. खेळाडू आणि प्रशिक्षकवर्गाला काय हवे नको सतत विचारत असतात. त्याचबरोबर ट्रेनर आणि फिजिओ खेळाडूंना कधी कोणता व्यायाम करायचा आणि कधी पूर्ण विश्रांती घ्यायची, याचे मार्गदर्शन करत असतात. म्हणूनच खेळाडू प्रत्येक सामन्याला त्याच तयारीने मॅटवर उतरताना दिसतात. सर्वात लक्षणीय गोष्ट अशीही आहे की, पुणेरी पलटण लिलावातून खूप जास्त खेळाडू घेत नाही. युवा पलटणच्या सराव शिबिरातून तयार होणाऱ्या खेळाडूंवर विश्वास ठेवते म्हणून संघभावना जागी करायला वेळ जात नाही, माहिती देताना अस्लम म्हणाला..अजून एक मला भेडसावणारा प्रश्न अस्लमला विचारला की कप्तान अस्लम रेडर अस्लमला जरा जास्त सावध खेळायला भाग पाडतोय का? ‘‘तसे काही नाहीये... मला माझ्या खेळाची कल्पना आहे. मी काय करू शकतो, काय नाही, माझी कोणत्या दिवशी काय लय आहे, मला लगेच समजते. त्याहीपेक्षा मला संघाला पुढे न्यायचे आहे. विजयी करायचे आहे. नुसते माझेच नाही, तर संघातील प्रत्येकाला मी हेच सांगतो की आपापल्या कामगिरीपेक्षा संघाला विजयी करायला काय करता येईल, याचा विचार करा. काही संघातील खेळाडू वैयक्तिक कमाल कामगिरी करताना दिसत असतीलही; पण त्यांचा संघ पुढे जाताना दिसतो आहे का, हे तपासा. माझ्या क्षमतेबद्दल मला विश्वास आहे. योग्य वेळी योग्य कामगिरी करायची धमक मी बाळगून आहे,’’ अस्लमने अगदी आत्मविश्वासाने उत्तर दिले..Premium|Study room: अब्जाधिशांचा निर्देशांक ते लष्करातील संभव प्रणाली वाचा, सकाळ डायरी मध्ये!.शेवटचा प्रश्न अर्थातच भावनिक होता. लहान गावातून अत्यंत कठीण परिस्थितीशी सामना करून आलेल्या अस्लम इनामदार आता हीरो बनला आहे त्याबद्दल त्याच्या भावना काय आहेत. ‘‘मला माझ्या आईने एकच शिकवले होते की, कोणी कोणाला काही मदत करणार नाही. तुम्हाला दोन हात, दोन पाय दिले आहेत. त्याचा योग्य वापर करा आणि मेहनत करा सातत्याने. कष्ट करणाऱ्या माणसाला नेहमी अडचणीतून रस्ता मिळत जातो. माझ्या आईने मला घडवले आहे, कणखर बनवले आहे, मेहनतीचा मार्ग दाखवला आहे, म्हणून माझी आईच माझा आदर्श आहे. शेवटी मी इतकेच सांगेन की, मी जे काही आहे ते आईच्या आशीर्वादामुळे, मला वेळोवेळी मिळालेल्या महान लोकांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि कबड्डी या खेळामुळे. प्रो कबड्डी लीगने माझ्यासारख्या अनेक मुलांचे आयुष्य घडवले आहे.’’ .Premium| Benzene Discovery: षटकोनी रिंगाची रचना असलेल्या बेंझीनचा शोध कसा लागला आणि त्याचे महत्त्व काय आहे?.परिस्थितीने घडलेला खेळाडू अस्लम इनामदार कमीतकमी शब्दात बरेच काही सांगून गेला. पुणेरी पलटणचा संघ सातत्याने चांगली कामगिरी का करतो आहे, याचे खरे कारण अस्लमबरोबर झालेल्या संवादातून समजले.ही एक अजब कथा आहे महाराष्ट्राच्या छोट्याशा गावातून आलेल्या मुलाची, ज्याने परिस्थितीवर केवळ मेहनतीने मात करत मोठ्या संघांचे दरवाजे उघडायला लावले. २०११ मध्ये त्याने खेळणे चालू केले आणि आज तो मुलगा खेळाच्या प्रोफेशन लीगमधील एका नावाजलेल्या संघाचा कप्तान आहे. होय मी कहाणी सांगतोय पुणेरी पलटण कबड्डी संघाच्या कप्तानाची... अस्लम इनामदारची!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.