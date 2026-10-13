Premium|Student Protest on Gyanesh Kumar: विद्यार्थी आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय मदत मिळू शकते? संयुक्त राष्ट्रांपासून मानवाधिकार संघटनांपर्यंत कोणते पर्याय उपलब्ध?

पुणे - पुर्वी एक म्हण होती, पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद कुणाकडे मागायची..? जिथं योग्य मार्गाने आंदोलन करण्याचे सर्व पर्याय थकतात किंवा जिथं आपलं म्हणणं ऐकूनच घेतलं जाणार नाही हे लक्षात येतं तिथं पर्याय तरी काय? अशा अर्थाची ही म्हण..! भारतात सुरू असणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काहीशी अशीच स्थिती पहायला मिळते आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करू पहाणऱ्या विद्यार्थ्यांना, कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबंलं जातं आहे. यावर सर्वोच्च न्यायायलाकडून काहीतरी होईल अशी आशा असतानाच न्यायालयानेही विरोधात निकाल दिल्याने आता नेमकी दाद तरी कोणाकडे आणि कशी मागायची असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या या मारहानीबाबत, पत्रकारांना मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मदत मिळवणे खरंच शक्य आहे का? अशा प्रकारे एखाद्या देशाच्या अंतर्गत गोष्टीत दुसरे देश हस्तक्षेप करू शकतात का? विद्यार्थ्यांना मानवाधिकार संघटनांकडून मदत मिळू शकते का? याविषयीचे आंतरराष्ट्रीय नियम व कायदे काय आहेत हे सगळंच सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मदत मिळू शकते का?भारतातील नागरिकांना मानवी हक्कांचं उल्लंघन होत असल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मुख्यतः पाच मार्गांनी मदत मागता येऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाच्या विशेष कार्यपद्धतींकडे तक्रार करणं, मानवाधिकार परिषदेच्या तक्रार प्रक्रियेत माहिती सादर करणं, Amnesty International व Human Rights Watch यांसारख्या संस्थांकडे पुरावे पाठवणं, पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी CPJ सारख्या संस्थांची मदत घेणं आणि परदेशी सरकारं किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे राजकीय हस्तक्षेपाची मागणी करणं. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या देशनिहाय मानवाधिकार आढाव्यात नागरी संस्थांमार्फत मुद्दे मांडता येतात. मात्र या सर्व मार्गांचे अधिकार वेगवेगळे असून, प्रत्येक मार्गातून थेट कायदेशीर दिलासा किंवा सरकारवर बंधनकारक आदेश मिळतोच असं नाही.संयुक्त राष्ट्रांकडे कशी दाद मागता येते?संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाच्या म्हणजे OHCHR च्या माध्यमातून व्यक्ती, समूह, नागरी संस्था आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांना कथित मानवी हक्क उल्लंघनांची माहिती सादर करता येते. या प्रक्रियेत स्वतंत्र मानवाधिकार तज्ज्ञ संबंधित प्रकरणांचा अभ्यास करतात. त्यांना विश्वासार्ह माहिती मिळाल्यास ते संबंधित सरकार किंवा अन्य घटकांना पत्र पाठवून आरोपांबाबत स्पष्टीकरण मागू शकतात. उल्लंघन सुरू असल्याची किंवा होण्याचा गंभीर धोका असल्याची बाब समोर आल्यास तातडीचं आवाहनही करता येते.उदाहरणार्थ, पत्रकाराला धमक्या मिळणे, एखाद्या व्यक्तीला मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेणे, शांततापूर्ण निदर्शनांमध्ये अधिकारांचे उल्लंघन होणं किंवा एखाद्या कायद्यामुळं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असणं अशा मुद्द्यांची माहिती संबंधित तज्ज्ञांपर्यंत पोहोचवता येते.विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेसाठी प्रत्येक वेळी देशांतर्गत सर्व उपाय करून थकलेलं असणंही आवश्यक नाही. मात्र तक्रार तथ्याधारित, तपशीलवार आणि विश्वासार्ह असणं गरजेचं आहे. केवळ माध्यमांतील बातम्यांच्या आधारे केलेली तक्रार पुरेशी नसते.या प्रक्रियेला मर्यादाही आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे तज्ज्ञ न्यायालयाप्रमाणे शिक्षा सुनावत नाहीत. त्यांचे पत्र म्हणजे सरकारला स्पष्टीकरण देण्याची आणि आरोपांवर उत्तर देण्याची संधी मिळते. त्यातून केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वांना दाखवून दिलं जातं की अमुक तमुक देशात अशा अशा अयोग्य गोष्टी घडत आहेत. .आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांची भूमिका काय?Amnesty International आणि Human Rights Watch यांसारख्या संस्था जगभरातील मानवी हक्कांच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवतात. त्या घटनांची माहिती गोळा करतात, उपलब्ध पुरावे तपासतात, अहवाल प्रसिद्ध करतात आणि सरकारांकडे उत्तरदायित्वाची मागणी करतात.या संस्थांकडे एखाद्या घटनेची माहिती पोहोचल्यानं ती आपोआप तपासली जाईलच असं नाही. प्रकरणाचं गांभीर्य, पुराव्यांची उपलब्धता आणि संबंधित संस्थेच्या कामाची व्याप्ती यांनुसार त्यावर काम केलं जाऊ शकतं.मात्र एखाद्या घटनेची स्वतंत्रपणे पडताळणी होऊन ती आंतरराष्ट्रीय अहवालात नोंदवली गेली, तर तिच्याकडे बाकीच्या देशांची सरकारं, आंतरराष्ट्रीय संस्था, संशोधक आणि माध्यमांचं लक्ष वेधलं जाऊ शकतं. त्यामुळे त्या संबंधित मुद्याला सार्वजनिक स्वरूप निर्माण होतं. पण अशा संस्थांकडे माहिती पाठवताना मूळ कागदपत्रे, न्यायालयीन आदेश, घटनांचा कालक्रम आणि प्रत्यक्ष साक्षीदारांची माहिती देणं योग्य ठरतं.पत्रकारांना आंतरराष्ट्रीय मदत कशी मिळू शकते?अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न पत्रकारांच्या सुरक्षिततेशीही जोडलेला आहे. पत्रकाराला त्याच्या कामामुळे धमक्या मिळत असतील, अटक झाली असेल किंवा सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्याला स्थलांतर करावं लागत असेल, तर काही आंतरराष्ट्रीय संस्था मदतीसाठी उपलब्ध आहेत.Committee to Protect Journalists (CPJ) ही पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यासाठी काम करणारी संस्था आहे. Committee to Protect Journalists (CPJ) ही अमेरिकेतील, पण जगभर काम करणारी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय ना-नफा संस्था आहे. तिची स्थापना १९८१ मध्ये झाली असून मुख्यालय न्यूयॉर्क शहरात आहे. वॉशिंग्टन डी.सी. आणि लंडन येथेही तिची केंद्रं आहेत; भारतासह अनेक देशांत तिचे प्रतिनिधी किंवा संबंधित तज्ज्ञ कार्यरत आहेत. अनेक पात्र प्रकरणांमध्ये ती कायदेशीर मदत, सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शन, आपत्कालीन आर्थिक मदत, वैद्यकीय मदत किंवा सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरासाठी मदत देऊ शकते. मात्र मदत प्रकरणानुसार ठरते आणि प्रत्येक अर्ज स्वीकारला जाईलच असं नाही. पत्रकारितेमुळं निर्माण झालेल्या गंभीर धोक्याच्या परिस्थितीत पत्रकार किंवा त्यांच्या वतीनं काम करणाऱ्या व्यक्ती CPJ कडे संपर्क साधू शकतात..Premium|Amar Subramanya : अॅपलच्या AI नेतृत्वात मोठे बदल का झाले? कोण आहेत नव्याने आलेले अमर सुब्रमण्यम..?.भारताच्या मानवी हक्कांच्या नोंदीवर आंतरराष्ट्रीय देखरेखसंयुक्त राष्ट्रांची Universal Periodic Review (UPR) ही प्रक्रिया सदस्य देशांच्या मानवी हक्कांच्या परिस्थितीचा ठराविक कालावधीनंतर आढावा घेते. या प्रक्रियेत देशांना इतर सदस्य राष्ट्रांकडून शिफारशी मिळू शकतात. नागरी संस्था आणि इतर संबंधित घटकांची माहितीही या आढाव्याला हातभार लावू शकते.अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, न्यायप्रक्रिया, शांततापूर्ण आंदोलनांचा अधिकार किंवा पत्रकारांची सुरक्षितता यांसारखे प्रश्न या प्रक्रियेत मांडता येतात. मात्र हा एखाद्या व्यक्तीला तातडीनं न्याय मिळवून देणारा वैयक्तिक तक्रार निवारण मंच नाही. त्याचा भर देशाच्या मानवी हक्कांच्या नोंदीचा आढावा आणि सुधारणा सुचवण्यावर असतो.या प्रक्रियेत नागरी संस्थांनी सादर केलेली माहिती सार्वजनिक होऊ शकते. त्यामुळं वैयक्तिक प्रकरणं मांडताना संबंधित व्यक्तींच्या सुरक्षिततेचा विचार करणं आवश्यक ठरतं.आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे सरकार निर्णय बदलू शकते का?आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एखाद्या घटनेची दखल घेतली जाणं आणि त्यावर प्रत्यक्ष उपाय होणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मानवाधिकार संस्थांचे अहवाल, संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांची पत्रं आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतील वृत्तांकन यांमुळं सरकारला स्पष्टीकरण द्यावं लागू शकतं. राजकीय चर्चा किंवा सार्वजनिक दबावही निर्माण होऊ शकतो.मात्र भारतासारख्या सार्वभौम देशातील कायदे रद्द करण्याचा किंवा न्यायालयांना आदेश देण्याचा सर्वसाधारण अधिकार या संस्थांकडे नाही. आंतरराष्ट्रीय करार, संबंधित यंत्रणेचे अधिकारक्षेत्र आणि देशांतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया यांनुसार हस्तक्षेपाच्या मर्यादा येतात.त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मदतीकडे तातडीचा आणि हमखास उपाय म्हणून पाहण्याऐवजी, अन्यायाची नोंद ठेवणं, पुरावे सुरक्षित करणं, पीडितांना मदत मिळवून देणं आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणं या व्यापक प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. .Premium|US Green Card Suspension: अमेरिकेतल्या नोकरीचे रस्ते आता बंद होणार का? भारतीयांसाठी नेमकं काय बदलेल?.पण तरी तातडीने न्याय मिळण्याची शक्यता नाहीच...आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे दाद मागणे हा न्याय मिळवण्याचा एक पर्याय असू शकतो; मात्र तो तातडीने न्याय मिळवून देणारा मार्ग नाही. अशा संस्थांच्या हस्तक्षेपातून सरकारवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची नोंद घेतली जाऊ शकते आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. तरीही, लोकशाहीत न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया, देशांतर्गत कायदेशीर मार्ग आणि शांततापूर्ण लोकशाही आंदोलन यांचे महत्त्व कायम राहते. आंतरराष्ट्रीय मदत ही या प्रयत्नांना पूरक ठरू शकते; त्यांची जागा घेऊ शकत नाही.-------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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