Premium|Stock Market Recommendations : अस्थिर बाजारात घसरणीत खरेदीची संधी; बँकिंग, ऊर्जा, डिफेन्स व ऑटो क्षेत्रातील निवडक शेअर्सवर वर्षभरात दमदार परताव्याचा अंदाज

सिद्धार्थ खेमका मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. सध्याच्या अस्थिर वातावरणात शेअर बाजारात तीव्र चढ-उतार होत आहेत. घसरणीत खरेदीची संधी असली, तरी नेमके कोणते शेअर घ्यावेत आणि कधी घ्यावेत, असा संभ्रम गुंतवणूकदारांच्या मनात असतो. चांगल्या शेअरची निवड अतिशय महत्त्वाची असते. यासाठी काही शेअरची शिफारस येथे केली आहे.(उद्दिष्टपूर्तीचा अपेक्षित कालावधी : एक वर्ष)कमिन्स (उद्दिष्ट : रु. ५५००) पायाभूत सुविधा, रिअल इस्टेट, निर्मिती, डाटा सेंटर, हॉटेल व हॉस्पिटल या क्षेत्रांकडून कमिन्स इंडियाच्या वीज जनित्रांना भक्कम मागणी असल्याने तिचे उत्पन्न व नफ्याचे प्रमाण यातही वाढ दिसत आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ या काळात कंपनीचा महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १७ टक्के, १९ टक्के व १९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे आणि कामकाजी लाभ, सुधारित औद्योगिक मागणी, उच्च वितरण व निर्यात यामुळे उत्पन्नाचे प्रमाण तर सातत्याने २१ टक्क्यांवर राहील, असे खात्रीने वाटते.स्टेट बँक (उद्दिष्ट : रु. १३००)स्टेट बँकेच्या सर्वांत लक्षणीय परिवर्तनामागे तिचा मालमत्ता दर्जा कारणीभूत आहे. अर्थवर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ग्रॉस एनपीए गुणोत्तर १.५७ टक्क्यांपर्यंत, तर नेट एनपीए गुणोत्तर ०.३९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले असून, ही गेल्या २० वर्षांतील सर्वांत कमी पातळी आहे. पत खर्च केवळ ०.२९ टक्के असून, प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो जबरदस्त म्हणजे ७५.५ टक्के आहे. बँकेचा ताळेबंद स्पर्धकांच्या तुलनेत उत्तम व भक्कम आहे. रिटेल, छोटे व मध्यम उद्योग, कृषी या क्षेत्रांचे बँकिंग भक्कम असून, कंपनी कर्जपुरवठ्यात लक्षणीय सुधारणा दिसत आहे. ही बँक साधारणतः २०.७ टक्के भांडवली परतावा आणि १.२ टक्के मालमत्ता परतावा देत आहे.फेडरल बँक (उद्दिष्ट : रु. ३१०)फेडरल बँकेने सुस्थिती कायम ठेवली आहे. अर्थवर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत तिने भक्कम निव्वळ नफा मिळवला आहे. एसएमई, गोल्ड लोन, सीव्ही व कॉर्पोरेट या श्रेणींत कर्जपुरवठा वाढून वार्षिक तत्त्वावर साधारणतः ११ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. कासा गुणोत्तर ३२ टक्क्यांपर्यंत सुधारल्याने ठेवींतील वाढ स्थिर राहिली आहे. ब्लॅकस्टोनच्या ९.९९ टक्के (सुमारे ६,१९६ कोटी रुपये) गुंतवणुकीमुळे बँकेचा भांडवली पाया मजबूत झाला आहे. अर्थवर्ष २७ अखेरपर्यंत बँकेचा मालमत्तेवरील परतावा व शेअरवरील परतावा अनुक्रमे १.२६ टक्के आणि १२.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.आदित्य बिर्ला कॅपिटल (उद्दिष्ट : रु. ४१५)आदित्य बिर्ला कॅपिटल कंपनी भक्कम कमाईच्या टप्प्यात प्रवेश करत असून, त्यामागे एनबीएफसी,गृहकर्ज, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी व विमा व्यवसायांच्या समन्वित गतिशीलतेचे पाठबळ आहे. अर्थवर्ष २६ ते २८ या काळात कंपनीच्या निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर साधारणतः २६ टक्क्यांच्या आसपास तर शेअरवरील परतावा विस्तारून साधारणतः १६ टक्क्यांपर्यंत राहण्याची अपेक्षा आहे. हे घटक दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिताला पाठबळ देणारे आहेत.भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (उद्दिष्ट : रु. ५२०)भारत इलेक्ट्रॉनिक्सकडे सध्या ७३० अब्ज रुपयांच्या ऑर्डर असून, त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. लष्कर, नौदल व हवाईदल यांच्या विशाल कार्यक्रमांचा लाभ मिळणार असल्याने महसुली वाढ आगामी वर्षांत १५ टक्क्यांहून अधिक राहण्याची अपेक्षा आहे. अर्थवर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महसूल व नफाप्रमाण अपेक्षेहून अधिक उत्तम राहिले आहे. शिस्तबद्ध खर्च नियंत्रण, कामकाजी लाभ, प्रभावी पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यामुळे सेमीकंडक्टरचा तुटवडा किंवा कच्च्या मालाच्या किंमतीतील चढ-उतार यापासून कंपनीचे संरक्षण झाले आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ या काळात महसूल व निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे १८ टक्के व १६ टक्के दराने वृद्धी करण्याची अपेक्षा आहे..सिमेन्स एनर्जी (उद्दिष्ट : रु. ३६००)सिमेन्स एनर्जी कंपनी स्थानिक व जागतिक वीज वहन व वितरण भांडवली खर्च चक्राचा फायदा घेण्यासाठी सज्ज आहे. ट्रान्स्फॉर्मरच्या मागणीत वाढ होत असून, दीर्घकाळात सातत्याने मोठी मागणी व निर्यात संधी स्पष्ट आहेत. कंपनीच्या महसुलात वार्षिक तत्त्वावर २६ टक्के वाढ झाली असून, व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचे प्रमाण दोन टक्क्यांनी वाढून २४.१ टक्क्यांवर पोचले आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ अखेर महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे २७ टक्के, ३१ टक्के व ३२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.टीव्हीएस मोटर (उद्दिष्ट : रु. ४४६१)टीव्हीएस मोटर कंपनीला शहरी व ग्रामीण बाजारपेठांमधून संतुलित मागणी असून, अर्थवर्ष २७ च्या चौथ्या तिमाहीत व पहिल्या सहामाहीत भक्कम वृद्धीची अपेक्षा आहे. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका व प्रमुख आशियाई बाजारपेठांतून मागणी वाढत असल्याने निर्यातवाढीला पाठबळ मिळत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची श्रेणी नफ्यात आली आहे. अर्थवर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीने ९.७ अब्ज रुपये नफा नोंदवला आहे. व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न वार्षिक तत्त्वावर १.२ टक्क्यांनी वाढून १३.१ टक्क्यांवर पोचले आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ काळात कंपनीचा महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे २१ टक्के, २६ टक्के व २९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.जैन रिसोर्स रिसायकलिंग (उद्दिष्ट : रु. ५२०)जैन रिसोर्स रिसायकलिंग ही भारतातील नॉन-फेरस मेटल रिसायकलर्स कंपन्यांपैकी असून, तिच्या प्रकल्पात विविध धातूंवर प्रक्रिया करण्याची २.८७ लाख टन क्षमता आहे. कंपनीने शिसे (४४ टक्के उत्पन्न), तांबे (५० टक्के उत्पन्न) व ॲल्युमिनियम (४ टक्के उत्पन्न) या धातूंत कामकाज विस्तारल्याने धातूंच्या फेरवापरात तिचे स्थान भक्कम झाले आहे. ही कंपनी १२० हून अधिक देशांतून भंगार आयात करुन धातूंवर फेरप्रक्रिया करते व त्याची निर्यात २० हून अधिक देशांना करते. अर्थवर्ष २५ ते २८ काळात कंपनीचा महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे ३६ टक्के, ४८ टक्के व ५६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..रुबीकॉन रिसर्च (उद्दिष्ट : रु. ८५०)रुबीकॉन रिसर्च ही झपाट्याने विस्तारणारी, संशोधन व विकास चलित औषध उत्पादक कंपनी असून, तिने नियंत्रित बाजारपेठेवर भर दिला आहे. कंपनीचा उत्पादन संग्रह केवळ तीन वर्षांत १८ वरुन ७० पर्यंत वाढला आहे. कंपनीला झपाट्याने विस्तारणाऱ्या अमेरिकी औषधसंयुग श्रेणीमधून फायदा मिळणार आहे, ज्यामुळे कॅलेंडर वर्ष २५ ते ३० या काळात तिचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर ९.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. ही क्षमता अर्थवर्ष २५ मधील ४.१ पटींवरुन अर्थवर्ष २६ मध्ये ५.१ पटींपर्यंत वाढेल ज्याचा फायदा महसूल वाढीत दिसेल. अर्थवर्ष २५ ते २८ काळात कंपनीचा महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर अनुक्रमे २९ टक्के, ३२ टक्के व ४३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.टाटा पॉवर (उद्दिष्ट : रु. ४५५)उष्णतेच्या लाटा आणि औद्योगिक मागणी यामुळे विजेचा विक्रमी वापर होत आहे. विजेची मागणी वाढल्याचा फायदा टाटा पॉवरला होत आहे. कंपनीच्या ओडिशातील वितरण कंपन्या नफाक्षम ठरल्या आहेत. मुंद्रा प्रकल्पही उत्पन्न खेचणारा ठरला आहे. मात्र, गुजरातबरोबरच्या पूरक वीज खरेदी कराराच्या अपेक्षित पूर्ततेमुळे उन्हाळ्याच्या मध्यावधीतच हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करावा लागेल, ज्यामुळे उत्पन्नात जलद सुधारणा होईल. कंपनी पुढील वर्षी साधारणतः ५.२ गिगावॉट पुनर्वापर ऊर्जा तयार करणार असून, अडीच ते तीन गिगावॉटची क्षमतावाढ करणार आहे. कंपनीच्या उच्च उत्पादन क्षमतेमुळे रुफटॉप सोलर श्रेणीला किंमतीचा फायदा मिळून त्यात वाढ दिसून येईल. 