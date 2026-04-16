Premium|Arbitrage Fund Investment : अस्थिर शेअर बाजारात कमी जोखीम, स्थिर परतावा; ‘आर्बिट्राज फंड’ गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय

विशाखा बाग - gauribag7@gmail.comसध्याच्या अस्थिर शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना जोखीम कमी ठेवून परतावा मिळवायचा असेल, तर 'आर्बिट्राज फंड' हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. भांडवली बाजारातील तीव्र चढ-उतार आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर कमी जोखमीमध्ये स्थिर परतावा देणाऱ्या 'आर्बिट्राज फंडा'मध्ये गुंतवणूक करण्याचे फायदे-तोटे, त्याची कामगिरी आदी बाबींचा घेतलेला हा आढावा...द्विसदृश परिस्थितीमुळे सध्या जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भांडवली बाजार घसरला असून, 'सेन्सेक्स' आणि 'निफ्टी'मध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. सोने-चांदीच्या भावातील वाढही आता कमी होताना दिसते आहे. विशेषतः चांदीचा भाव मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे. मात्र, डॉलरच्या किमतीत वाढ होत असल्याने फॉरेक्स आणि करन्सी मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना फायदा होत आहे. तसेच, अमेरिका किंवा इमर्जिंग मार्केट फंडामध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना तुलनेने चांगले परतावे मिळताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यास घाबरतात. म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजनांपैकी 'आर्बिट्राज फंड' हा तुलनेने दुर्लक्षित पर्याय आहे. नव्या गुंतवणूकदारांना या फंडाबद्दल पुरेशी माहिती नसल्यामुळे, ते त्याकडे गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून पाहत नाहीत. मात्र, अनिश्चित आणि अस्थिर बाजारात 'आर्बिट्राज फंड' उपयुक्त ठरतो. ज्यांची जोखीम घेण्याची क्षमता कमी आहे; पण त्यांना इक्विटी मार्केटसारखा परतावा हवा आहे, अशांसाठी हा फंड योग्य आहे. 'आर्बिट्राज फंड' प्रामुख्याने हायब्रिड कॅटेगरीमध्ये मोडतो..फंडाची कार्यपद्धतीया फंडाची कार्यपद्धती साधारणपणे अशी असते, की फंड मॅनेजर कॅश मार्केट आणि फ्युचर मार्केटमधील भावातील फरकाचा फायदा घेतात. ते एकाच वेळी कॅश मार्केटमध्ये शेअर खरेदी करतात आणि फ्युचर मार्केटमध्ये तेच शेअर विकतात. या तंत्रामुळे तुलनेने कमी जोखमीमध्ये स्थिर परतावा मिळवता येतो. सध्याच्या बाजारातील घसरणीमुळे अनेक शेअर कमी भावात उपलब्ध झाले आहेत, ज्याचा फायदा 'आर्बिट्राज फंड' घेतात. फंड मॅनेजर लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात. याशिवाय, मोठ्या प्रमाणावर निधी डेट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये जसे, टाइम डिपॉझिट, ट्रेझरी बाँड आणि कमर्शियल पेपरमध्ये गुंतवला जातो. या गुंतवणुकीतून कमी; पण निश्चित परतावा मिळतो. यामुळे, आर्बिट्राज फंड 'लो रिस्क इन्व्हेस्टमेंट' म्हणून ओळखले जातात. परतावा जास्त नसला, तरी मूळ भांडवल सुरक्षित राहण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे अनिश्चित काळात हा एक सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानला जातो..करआकारणी कशी होते?कराच्या दृष्टीने पाहिले, तर आर्बिट्राज फंडांवर इक्विटी फंडांप्रमाणेच कर आकारला जातो. लाँग टर्म कॅपिटल गेन (एलटीसीजी) सुमारे १२.५ टक्के आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (एसटीसीजी) सुमारे २० टक्के दराने लागू होतो.गेल्या काही वर्षांत चांगली कामगिरी करणारे काही आर्बिट्राज फंड पुढीलप्रमाणे आहेत- कोटक आर्बिट्राज फंड, इन्व्हेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड, टाटा आर्बिट्राज फंड, ॲक्सिस आर्बिट्राज फंड, आदित्य बिर्ला सन लाइफ आर्बिट्राज फंड.एकूणच, सध्याच्या अस्थिर बाजारात कमी जोखमीसह गुंतवणूक करून स्थिर परतावा मिळवू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी 'आर्बिट्राज फंड' हा एक योग्य पर्याय ठरू शकतो.(लेखिका कॉर्पोरेट ट्रेनर आणि इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर आहेत.)