Premium| आयपीएलचा झगमगाट की मृगजळ? क्रिकेटपटू व्हायचंय? आधी खिशाचा आणि संघर्षाचा 'हा' हिशोब तपासा

How much money needed to become professional cricketer India: बिहारमधून वैभव सूर्यवंशी आला... विदर्भच्या प्रफुल हिंगेने आयपीएलचे मैदान गाजवले... बिहारचा साकिब हुसैन SRH कडून चमकला... राजस्थानच्या मुकुल चौधरीचीही चर्चा आहेच.. इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये दरवर्षी अशा अनेक खेळाडूंची चर्चा होते आणि त्यांचा प्रवास हा अनेक युवकांना प्रेरणादायी ठरतो... यांना जमलं म्हणजे आम्हालाही जमेलच... असा विश्वास युवकांमध्ये निर्माण होतो... ९० किड्सना सचिन तेंडुलकरने अशी भुरळ पाडली होती आणि अनेकांनी क्रिकेटपटू बनण्याचं स्वप्न बाळगलं होतं.. तेव्हा काही जणं म्हणायचे की, या सचिनने अख्खी पिढी बर्बाद केली... आताही आयपीएलमधील हे स्टार तेच करत आहेत.. फक्त सचिनच्या काळातली स्पर्धा अन् आताची यात जमीनआसमानाचा फरक आहे... या संदर्भात मुंबईच्या एस पी ग्रुप क्रिकेट अकादमीचे प्रशिक्षक संगम लाड यांच्याशी सकाळ + ने मारलेल्या गप्पा....आयपीएलमध्ये अशी बरीचं नावं आहेत की ज्यांना फ्रँचायझींनी कोट्यवधींची रक्कम मोजून आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले आहे. मागच्या आयपीएल लिलावाबाबत बोलायचे झाल्यास, कार्तिक शर्मा व प्रशांत वीर या दोन खेळाडूंसाठी CSK ने प्रत्येकी १४.२० कोटी रुपये मोजले.. तोपर्यंत या दोन खेळाडूंची नावं कुणी ऐकलीही नव्हती... ते ज्या भागात खेळतात ते सोडलं, तर भारतीय क्रिकेटमध्ये या दोघांना कोण ओळखत असेल, असे वाटत नाही. पण, आयपीएल लिलावाच्या एका रात्रीने या दोघांना जगभर पोहोचवले... अर्थात या दोन्ही खेळाडूंमध्ये टॅलेंट आहे, म्हणून फ्रँचायझीने एवढा पैसा गुंतवलाय... पण, भारतात काय होतं, की त्याला मिळालं तर मलाही मिळेल, ही भावना लगेच तयार होते आणि सुरू होते स्पर्धा, चढाओढ....नव्वदच्या दशकात जन्मलेल्या युवकांना हे चांगलं माहित असेलच.. सचिन तेंडुलकर जेव्हा टीव्हीवर खेळताना दिसयचा, तेव्हा समोर बसलेले पालक आपल्या पाल्याला टपली देऊन टोमणा हाणायचेच.. बघ तो इतक्या कमी वयात कुठे पोहोचला आणि तू काय करतोस? पण, तेव्हा क्रिकेटला तेवढी स्पर्धा नव्हती, जी आता आयपीएलमुळे अधिक वाढली आहे. आता जी पोरं चमकतायेत, त्यांनी खरंच खूप मेहनत घेतलीय, संघर्ष केलाय, चढ उतार पाहिलेत आणि त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबही भरडलं आहे.. पण, अशी किती मुलं आहेत, जी इथपर्यंत पोहोचली आहेत, तर लाखातून एक... मग त्या ९९,९९९ मुलाचं काय?.एक क्रिकेटपटू बनण्यासाठी साधारण किती खर्च येतो तो आधी आपण समजून घेऊयात... भारतात क्रिकेटपटू बनण्याचा प्रवास हा मोठ्या आर्थिक, भावनिक आणि मानसिक किंमतींनी भरलेला असतो. प्रशिक्षण आणि सरावावर दरवर्षी ३६,००० ते १,२०,००० रुपये खर्च करतात, आणि एका दशकात ही एकूण गुंतवणूक ५० लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. पण, एखाद्या खेळाडूकडे खूपच टॅलेंट असेल तर काही कोच, क्लब किंवा स्पॉनर्स त्याचा खर्चही उचलतात... .गल्लीत बॅट हातात घेणाऱ्या प्रत्येक भारतीय मुलाचे एकच स्वप्न असते, ते म्हणजे भारताची जर्सी घालण्याचे. मात्र, त्या स्वप्नाची खरी किंमत काय असते, याबद्दल क्वचितच बोलले जाते. केवळ पैशांच्या स्वरूपातच नव्हे, तर वर्षे, नातेसंबंध, मानसिक आरोग्य आणि मूक त्यागांच्या स्वरूपातही. अगदी कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाही या व्यवस्थेत टिकून राहण्यासाठी वर्षाला ३६,००० ते १,२०,००० रुपये खर्च करावे लागतात. प्रतिभा हे केवळ प्रवेशाचे तिकीट आहे, खरं तर पैसा आणि भावनिक सहनशक्ती ठरवते की शर्यतीत कोण टिकून राहील. सचिन तेंडुलकर व विनोद कांबळी, एकाचवेळी क्रिकेट खेळायला लागले... दोघांमध्ये टॅलेंटही समान होते, परंतु सचिन महान क्रिकेटपटू झाला अन् कांबळीचं काय झालं, ते सर्वांना माहित्येय. असे अनेक उदाहरण देता येतील..भारतात क्रिकेट 'स्वस्त खेळ' राहिलेला नाही. तळागाळातील आकडेवारी चिंताजनक आहे. प्राथमिक स्तरावर सरासरी प्रशिक्षण शुल्क दरमहा १,००० ते १५,००० पर्यंत असू शकते; मध्यम-स्तरीय अकादमींसाठी ते वार्षिक २०,००० ते ५०,००० पर्यंत असू शकते; आणि बोर्डिंगची सोय असलेल्या प्रीमियम अकादमींसाठी ते दरवर्षी १ लाख ते ५ लाख पर्यंत असू शकते. अगदी खालच्या स्तरावरही, केवळ या व्यवस्थेत टिकून राहण्यासाठी कुटुंबे दरवर्षी ३६,००० ते १,२०,००० खर्च करत आहेत. याव्यतिरिक्त, गरज भासल्यास प्रवेश शुल्क आणि वसतिगृह शुल्क देखील असू शकते. एका चांगल्या व्यवस्थेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या एका गंभीर क्रिकेटपटूला दरवर्षी सहजपणे २-४ लाख खर्च येतो..यात क्रिकेटच्या उपकरणांचा समावेश नाही. बॅट, पॅड्स, ग्लोव्हज, हेल्मेट आणि स्पाइक्स यांचा वार्षिक खर्च सहजपणे १५,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत येऊ शकतो, तर केवळ उच्च दर्जाच्या बॅट्सची किंमत १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. यासोबतच देशभरात सामने खेळण्यासाठी लागणारा प्रवासखर्च आणि क्लब सदस्यत्वाचा खर्च येतो, जो वार्षिक १५,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत असू शकतो.याशिवाय जिम, फिजिओथेरपी आणि दुखापतींचे व्यवस्थापन,न्यूट्रिशन या सर्वांचा खर्चही लाखाच्या घरात आहेतच..संगम लाड म्हणतात, "आता क्रिकेट हा व्यापार झाला आहे. आयपीएलमध्ये अनेक युवा खेळाडूंना खेळताना पाहून आपल्या लेकानेही असेच काही करावे पालकांना वाटतेय आणि त्यामुळे ते पाल्याला क्रिकेट खेळण्यास भाग पाडत आहेत. आज मुंबईतच अशी परिस्थिती आहे की, हजारो, लाखो खेळाडू क्रिकेट खेळत आहेत. पण, त्यापैकी संधी मिळतेय ती एक किंवा दोन खेळाडूंना.. क्रिकेटपटूंसाठी आता नोकऱ्या राहिलेल्या नाहीत. तुम्ही पत्रकार मंडळी खेळाडूंचा संघर्षमयी प्रवास रंगवून सांगता आणि मग ते वाचून लोकं आणखी प्रेरित होतात.. पण, दिव्याखाली अंधार किती आहे, हे कोण सांगणार?"."क्रिकेटरुपी मृगजळाचा पाठलाग सर्वांना करायचा आहे, परंतु त्याचा यशाची टक्केवारी ही ०.०००००१ इतकी कमी आहे. तरीही लोकं कर्ज घेऊन, घर विकून, दागिने विकून आपल्या मुलाला क्रिकेटपटू बनवण्याचा हट्ट करत आहेत. आता फक्त टॅलेंट महत्त्वाचे नाही, तर तुम्ही किती काळ पैसा खर्च करून तग धरता, हेही महत्त्वाचे आहे,"असे संगम लाड सांगतात. आज मुंबईत असे अनेक प्रतिभावान क्रिकेटपटू आहेत, ज्यांना नोकरी मिळत नाही.. कंपन्यांनीही क्रिकेटपटूंना नोकरी देणं बंद केलं आहे. काही खेळाडूंना आम्हाला मॅच खेळायला बोलवून ३००० रुपये प्रती सामना देऊन त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवत आहोत. खरं सांगायचं झाल्यास, त्यांना पोसतोय, असे लाड यांनी सांगितले. त्याचवेळी क्रिकेटकडे तुम्ही व्यक्तीमत्व विकास म्हणून पाहा, आवड म्हणून खेळा आणि त्याचसोबत शिक्षणात चांगल यश मिळवण्याचा प्रयत्न करा, असा सल्लाही लाड यांनी दिला..या लेखात नमूद केलेले आर्थिक अंदाज, खर्चाचे तपशील हे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेली माहिती, अनेक अहवाल आणि क्रिकेट अकादमी, प्रशिक्षण व क्रीडा विकास स्रोतांकडून मिळालेल्या एकत्रित माहितीवर आधारित आहेत. हे आकडे केवळ सूचक स्वरूपाचे आहेत. 