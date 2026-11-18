आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्याच्या जोरावर जागतिक व्यवस्थेला नवी दिशा देण्याची महत्त्वाकांक्षा चीन बाळगून आहे. मात्र, या वाढत्या आत्मविश्वासामागे असुरक्षिततेची भावना, राष्ट्रवादी आक्रमकता आणि सत्ता टिकवण्याची धडपडही दडलेली आहे. अमेरिकेला आव्हान देणाऱ्या चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचे डावपेच, भारताविषयीची भूमिका आणि जागतिक सत्तासंतुलनावर होणारे परिणाम समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनविषयी भारतासह जगभरात प्रचंड आकर्षण आहे. जपानी आणि इतर साम्राज्यवादी देशांविरुद्धच्या संघर्षानंतर १९४९ मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट प्रस्थापित झाली, ज्याला चीनमध्ये ‘लिबरेशन’ अर्थात मुक्ती असे संबोधले जाते. त्यानंतरच्या काळात कम्युनिस्ट राजवटीचे अत्याचार, महत्त्वाकांक्षी मोहिमा राबवण्याची तिची कार्यपद्धती, ज्यातील अनेक मोहिमा विनाशकारी अन् विध्वंसक ठरल्या आणि माओ त्से तुंग यांच्या विक्षिप्त कारभारामुळे चीनला अनेक नैसर्गिक व राजकीय संकटांचा सामना करावा लागला. अशा साऱ्या प्रतिकूलतेवर मात करीत चीनने आज लक्षणीय प्रगती केली आहे. आर्थिक महासत्ता बनलेला चीन आता जागतिक राजकारणाची दिशा बदलण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. त्या दिशेने त्याने पावलेही टाकण्यास सुरुवात केली आहे.चिनी राजवटीविषयी असे म्हटले जाते, की माओ त्से तुंग यांच्या काळात चीन उभे राहायला शिकला, डेंग शियाओपिंग यांच्या कालावधीत चालायला शिकला आणि शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली धावू लागला आहे. म्हणजेच एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी देश बनलेला आहे. साम्यवादाच्या राजकारणाने सुरुवात झालेल्या चीनमध्ये आज साम्यवाद, हुकूमशाही आणि अतिशय विखारी राष्ट्रवाद यांचे एक विचित्र रसायन आपल्याला पाहायला मिळते. तरीही काही अंतर्गत आणि बाह्य कारणांच्या संयोगामुळे चीन एक ‘अतिशय आत्मविश्वासी पण अतिशंकाखोर’ (confident but paranoid) देश बनलेला आहे.२००८ ची मंदी आणि चीनचा उदयआजच्या चीनचा असा विचार आहे, की २००८ च्या आर्थिक मंदीनंतर पाश्चिमात्य देशांची घसरण सुरू झाली आहे आणि त्यानंतरची ब्रेक्झिटची घटना, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची झालेली निवड अन् युरोपमध्ये उजव्या विचारसरणीची मुसंडी असे दर्शविते, की पाश्चिमात्य देश जागतिकीकरणापासून अधिकाधिक दूर जायचा प्रयत्न करीत आहेत. जेव्हा जागतिकीकरणाचा फायदा विकसनशील देशांना होतोय तेव्हा ते आत्मनिर्भरता आणि उघड उघड वंशवाद अन् संरक्षणवादी धोरणांचे समर्थन करीत आहेत.आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील वास्तववादाच्या सिद्धांतानुसार, जेव्हा एखादा महत्त्वाकांक्षी देश जगातल्या प्रथम क्रमांकाच्या राष्ट्राला मागे टाकण्याची स्वप्ने बघू इच्छितो आणि त्या दिशेने पावले उचलतो तेव्हा दोन्ही सत्तांमधील संघर्ष अटळ असतो. आज चीन अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व संपुष्टात आणून पहिल्या क्रमांकाचा देश बनेल का? अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याच्या स्थितीत चीन खरेच आहे का? दुसरीकडे आपली तुलनात्मक क्षमता कमी होत असताना अमेरिका चीनच्या प्रश्नावर काय विचार करतेय आणि चीन त्याला कशा प्रकारे प्रत्युत्तर देईल? अमेरिका व चीनसारख्या महासत्तांमधील संघर्ष कधी अन् कसा होईल? त्याचे भारतासह अन्य देशांच्या आर्थिक, राजनैतिक आणि सामरिक हितसंबंधांवर काय परिणाम होतील? हे आजच्या जागतिक राजकारणासमोरील कळीचे प्रश्न आहेत.आपण आजकाल बघतच आहोत, की रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचे जागतिक परिणाम जाणवत असतानाच अमेरिका आणि इस्राईलने इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले. पुन्हा एकदा यथार्थ वादाच्या अनुसार कमकुवत होत जाणारी महासत्ता अनेकदा अल्पकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी चुकीचे पण दीर्घकालीन दृष्टीने महागात पडणारे निर्णय घेते. अशा निर्णयांमुळे तिच्या घसरणीचा वेगही वाढू शकतो. त्यामुळे इराणविरुद्धचे युद्ध म्हणजे अमेरिकेची सामरिक चूक ठरते का, दोघांमधील संघर्षाचा चीनला कितपत फायदा होत आहे आणि भविष्यात किती होऊ शकतो, हे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. इराणविरुद्धच्या युद्धामुळे चीनची अर्थव्यवस्था जरी प्रभावित झाली असली तरी त्यांची ऊर्जा सुरक्षा भारताच्या तुलनेत कमी प्रमाणात बाधित झालेली आहे, हे नमूद करावेसे वाटते.आजच्या चीनच्या वाढत्या आत्मविश्वासाचे श्रेय शी जिनपिंग यांना दिले जात असले, तरी त्याची पायाभरणी त्यांचे पूर्वाधिकारी हू जिंताओ यांच्या कारकिर्दीतच झाली होती. शी जिनपिंग यांची नेतृत्वशैली आणि व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा वेगळे आहे. ते थोडे जास्तच आत्मकेंद्री आहेत. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे माओ त्से तुंग आणि डेंग शियाओपिंग यांच्याप्रमाणेच चीनच्या राजकीय इतिहासात आपले स्थान निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.शी जिनपिंग यांनी आपल्या आधीच्या पक्ष महासचिवांनी विकसित केलेल्या संस्थात्मक नियमांना छेद देत सत्तेचे केंद्रीकरण स्वतःभोवती करण्यासाठी चिनी शासनाच्या नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल केले. आधीच्या धोरणांनुसार शी जिनपिंग २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त होणे अपेक्षित होते; पण त्यांनी राष्ट्रापतिपदाच्या दोन टर्मवर असलेली मर्यादा काढून टाकली आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिवपद हे राष्ट्राध्यक्षपदापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असून, त्यासाठी टर्मची निश्चित मर्यादा कधीच नव्हती. शी जिनपिंग यांनी आपला उत्तराधिकारी निश्चित करण्याचेही टाळले आहे, जे त्यांच्याकडून २०१७ मध्ये अपेक्षित होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये झालेल्या पक्षाच्या महासभेतही तसे झाले नाही. २०२७ मध्ये तसे होईल याचे स्पष्ट संकेतही अजून मिळालेले नाहीत.स्वतःच्या कारकिर्दीतच आपली विचारसरणी पक्षाच्या आणि देशाच्या राज्यघटनेत नोंद करून घेणारे शी जिनपिंग पहिले आधुनिक चिनी राज्यकर्ते आहेत. म्हणजेच चीनचे कायद्याचे राज्य त्यांच्या विचारसरणीनेही अधिकाधिक प्रभावित झाले आहे आणि त्याला विरोध करणारे सगळेच जण भ्रष्टाचारी, अकार्यक्षम किंवा निरुपयोगी ठरवून बाजूला केले जात आहेत.भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा वापर करून शी जिनपिंग यांनी अनेक मोठे राजकीय नेते आणि सैन्य नेतृत्वाला बाजूला केलेले आहे. अनेकांवरचे दोष सिद्ध झालेत, अनेकांना निलंबित केले आहे आणि बऱ्याच अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशा सुरू करण्यात आल्या आहेत. चीनमध्ये असे म्हटले जाते, की भ्रष्टाचार तर सगळेच करतात पण कारवाई कोणावर होणार, हे त्याचे राजकीय पाठबळ आणि भविष्यातील उपयुक्ततेवर ठरते. शी जिनपिंग यांची भ्रष्टाचारविरोधी मोहीमही अशीच राजकीय स्वरूपाची होती, असे आता वाटू लागले आहे..Premium|Geoeconomics : डॉलरचे वर्चस्व, तंत्रज्ञानाची ताकद आणि चीन-अमेरिकेतील नवा आर्थिक संघर्ष.चीनच्या परराष्ट्र धोरणाची भाषावेगाने उदयाला येणारा कुठलाही देश आपल्याला अनुकूल ठरतील आणि आपला उदय अधिक सुकर करतील, अशा नव्या संकल्पना मांडत असतो. आज चीनकडे अशा संकल्पनांचा प्रसार करण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक, राजकीय आणि मुत्सद्दी पाठबळ आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या दृष्टिकोनानुसार जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्याची आज एक चांगली संधी आहे, असे चीनला वाटत आहे. तरीही कोणतीही विध्वंसक उलथापालथ न करता हे बदल टप्प्याटप्प्याने घडवून आणण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.आजच्या जागतिक व्यवस्थेकडे चीन कसा पाहतो, हे समजून घेण्यासाठी शी जिनपिंग आणि अन्य नेत्यांनी वापरलेली एक संकल्पना समजून घ्यावी लागेल. त्यांच्या मते जग गेल्या शंभर वर्षांत न पाहिलेल्या बदलांच्या टप्प्यातून जात आहे. या बदलांमुळे अभूतपूर्व संधी आणि आव्हाने निर्माण होणार आहेत. या संधींचा लाभ घेऊन जागतिक राजकारणाला आपल्या दृष्टिकोनानुसार आकार देणे चीनच्या हातात आहे, असे त्याला वाटते. कितीही समस्या आणि आव्हाने निर्माण झाली तरी त्यांच्यासोबत येणाऱ्या संधीही मोठ्या आहेत. गेल्या शंभर वर्षांचा संदर्भ आपल्याला पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धांच्या काळाकडे घेऊन जातो, जेव्हा वसाहतवादाचा ऱ्हास सुरू झाला अन् लोकशाहीचा विस्तार होऊ लागला होता. त्याचबरोबर जागतिक महासत्तेचे केंद्र युरोपकडून अमेरिकेकडे सरकले होते. त्याच्या शंभर वर्षे आधी म्हणजे १८२५च्या सुमारास जागतिक व्यापार आणि सागरी वाहतुकीवरील वर्चस्वाच्या बळावर युरोपीय देशांनी जगावर साम्राज्यवादलादला होता. २०१३ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर शी जिनपिंग यांनी चीनच्या परराष्ट्र धोरणात अनेक बदल केले. २०१४ मध्ये त्यांनी आशियाई खंडाने आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतःच घ्यावी आणि गैरआशियाई घटकांना बाहेर काढावे, अशी भूमिका मांडली. ही भूमिका वरकरणी आशियाई एकतेचा पुरस्कार करणारी वाटत असली तरी त्यामागे अमेरिकेच्या आशियातील सैन्यतळांवर आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा करारांवर, जे तैवान, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि इतरांबरोबर आहेत यांच्यावर केलेली टीका होती. त्याचप्रमाणे चीनने अमेरिका, रशिया आणि युरोप यांच्याशी असलेल्या संबंधांची नव्याने व्याख्या करीत त्याला ‘प्रमुख राष्ट्रांमधील नव्या प्रकारचे संबंध’ असे नाव दिले. विशेषतः अमेरिकेने या संकल्पनेचा स्वीकार करावा, अशी चीनची अपेक्षा होती. मात्र अमेरिकेने कधीही आपली अधिकृत भाषणे किंवा प्रकाशनांमध्ये या संकल्पनेचा उल्लेखही केला नाही. कारण या संकल्पनेचा स्वीकार केल्यास चीनचा उदय आणि त्याच्या माध्यमातून जागतिक राजकारणात घडवून आणले जाणारे बदल यांना मान्यता दिल्यासारखे झाले असते. त्याचे दूरगामी परिणाम इतर देशांनाही भोगावे लागतील, अशी अमेरिकेला भीती होती. तसेच या संकल्पनेला अनुकूलता दर्शवल्यास आशियातील मित्रराष्ट्रांसह अन्य देशांच्याही अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेबद्दलच्या धारणा बदलू शकतात, अशी चिंता होती.जागतिक मानवतेच्या विकासासाठी सामायिक मार्ग प्रस्थापित करण्याची भाषा आज चीन करीत आहे. विकसित देश जागतिकीकरणाच्या विरोधात भूमिका घेत असताना, विकसनशील देशांना सोबत घेऊन सामूहिक आणि शाश्वत विकास साधण्याची तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे लोकशाहीकरण करण्याची गरज असल्याचे चीन गेल्या काही वर्षांपासून मांडत आहे. म्हणजेच विकसित देशांच्या स्वार्थामुळे सध्याच्या जागतिक नियमांमध्ये आणि संस्थांच्या कार्यपद्धतीत असमतोल निर्माण झाला आहे, असे चीनचे मत आहे. असमान विकास, पायाभूत सुविधांचा सार्वत्रिक विकास न होणे, जागतिक संपत्तीच्या वितरणातील विषमता आणि पर्यावरणीय बदलांकडे दुर्लक्ष करणे, हे आजचे प्रमुख जागतिक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून युद्धखोरीला प्राधान्य देणाऱ्या महासत्ताच या परिस्थितीला जबाबदार आहेत, अशी भूमिका चीन मांडत आहे.आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या लोकशाहीकरणाची भाषा करणारा चीन उदारमतवादी विचारसरणीतील त्रुटींवर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या दुष्परिणामांवर बोट ठेवत आहे. या दुष्परिणामांना प्रामुख्याने अमेरिका आणि तिचे मित्रदेश जबाबदार आहेत, हे चीन थेट न सांगता सूचित करीत आहे.जागतिक राजकारणाचे लोकशाहीकरण करायचे असेल, तर त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी चीन तयार आहे आणि शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली त्याला दिशा दिली जाईल, असा संदेश चीन जगातील विकसनशील देशांना देत आहे. या उदाहरणावरून स्पष्ट होते, की गेल्या काही वर्षांत चीन आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबतच्या आपल्या मांडणीतून उदारमतवादी जगाच्या सिद्धांतांविषयी संशय निर्माण करून त्यांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचबरोबर स्वतःच्या हितसंबंधांना पूरक ठरतील अशा पर्यायी संकल्पना आणि सिद्धांत प्रस्थापित करण्याचाही चीनचा प्रयत्न आहे.म्हणूनच आज चीन संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटनांमध्ये आपल्याला अधिक क्रियाशील दिसतो. एक पॅटर्न लक्षात घेण्यासारखा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या १४ उपसंघटनांमध्ये चिनी नागरिकांनी सचिव किंवा उपसचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. एकाच देशाच्या नागरिकांकडे जबाबदारीची एवढी जास्त पदे असणे हे याआधी कधी झाले नव्हते आणि हे असे योगायोगाने होत नसते. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील आपले स्थान अधिक बळकट करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा तो भाग असू शकतो.एकूणच आज चीनचा आत्मविश्वास वाढलेला दिसतो. त्या बळावर चीन पर्यायी जागतिक व्यवस्था उभी करण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे. चीनच्या पर्यायी व्यवस्थेची उभारणी प्रामुख्याने पाच प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित आहे. त्यांपैकी पहिला मुद्दा म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेले उदारमतवादी नियम आणि त्यातील मानवाधिकारासारखे मुद्दे यांना बदनाम करणे खोडून काढणे. दुसरा मुद्दा म्हणजे चीनच्या ‘कोअर इंटरेस्ट फ्रेमवर्क’चा (मुख्य हितसंबंधांची चौकट) विस्तार करणे, ज्याद्वारे जपानसारख्या शेजारी देशात आणि दक्षिण पूर्व आशियात अस्थिरता निर्माण होईल आणि अमेरिकेला या प्रदेशात अधिकाधिक सामरिक गुंतवणूक करावी लागू शकते. या परिस्थितीचा उपयोग चीनमध्ये राष्ट्रवादी भावना अधिक तीव्र करण्यासाठी आणि त्याद्वारे सत्ताधारी राजवटीला देशांतर्गत जनसमर्थन मिळवून देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तिसरा मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि तरतुदींचा निवडक वापर करणे आणि समर्थन करणे, ज्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आधार घेत स्वतःच्या राष्ट्रहिताचा विस्तार आणि संवर्धन करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. चौथा मुद्दा म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाचा वापर करून चीनला अनुकूल असलेल्या संज्ञा आणि संकल्पनांचा जागतिक स्तरावर प्रसार करणे. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिभाषेत बदल घडवून आणण्यासाठी राजनैतिक लॉबिंग करणे, आर्थिक साधनांचा वापर करणे आणि विविध पदांवरील चिनी प्रतिनिधींचे प्रमाण वाढवणे, असे प्रयत्न केले जात असल्याचे दिसते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये चिनी विचारांचा समावेश करून लोकशाहीसारख्या संकल्पनांच्या अर्थांमध्ये हळूहळू बदल घडवून आणण्याचाही चीनचा प्रयत्न असल्याचे सूचित होते. शेवटचा मुद्दा म्हणजे ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजेच विकसनशील देशांपर्यंत पोहोचून त्यांना समर्थन देऊन आपल्या संकल्पनांचा प्रसार करणे. याद्वारे व्यापार आणि गुंतवणुकीबरोबरच चीन विकसनशील देशांचे मित्रराष्ट्र आहे, असा संदेश पसरवता येतो.चीनच्या परराष्ट्र धोरणाची साधनेम्हणूनच, चीनच्या परराष्ट्र धोरणातील बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) सारखे उपक्रम आणि त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या या विषयाशी संबंधित अनेक श्वेतपत्रिकांमध्ये सध्याची जागतिक व्यवस्था विकसनशील देशांच्या समस्या सोडविण्यात कशा असमर्थ आहेत या विषयावर केंद्रित आहेत. डेव्हलपमेंट फायनान्स म्हणजेच विकासासाठी गरज असलेल्या आर्थिक पुरवठ्याची त्रुटी विकसनशील देशांनी अनेक वेळा अनुभवली आहे.चीनकडे विकासाचा अनुभव आणि जागतिक व्यापारातून उपलब्ध झालेल्या विदेशी गंगाजळीचा साठाही आहे. त्याचप्रमाणे चीनमधील महामार्ग, धरणे, ऊर्जा प्रकल्प, दूरसंचार जाळे आणि अन्य मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील अनेक टप्पे जवळपास पूर्ण झाल्यामुळे त्या कंपन्यांना काम देण्याचीही गरज आहे. अशा प्रकारे, एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याच्या उद्देशाने चीनने विकसनशील देशांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे आणि तिथेच उदारमतवादी धोरणांतील त्रुटी, लोकशाही व्यवस्थेतील उणिवा आणि विकासालाच लोकशाहीचे प्रमुख उद्दिष्ट मानणारी संकल्पना यांचा चीनकडून प्रसार केला जात आहे. दुसरीकडे, अंतर्गत मुद्दे आणि विविध युद्धांत व्यस्त असलेल्या अमेरिकेसारख्या जागतिक नेतृत्वाला या विषयावर काही करावेसे वाटत नाही.गेल्या काही वर्षांत चीनने मांडलेल्या ‘ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह’, ‘ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह’ आणि ‘ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’ उपक्रमांच्या माध्यमातून जगाला एक विशिष्ट संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, की आज जगात शांतता, सुरक्षितता, एकता आणि विकास अशा विषयांवर मूलभूत विचार करणाऱ्या नेतृत्वाची कमतरता आहे. त्यातून चीन अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वावर टीका करीत आहे.अमेरिका स्वार्थी, जागतिकीकरण विरोधी, युद्धखोर आणि व्यापार युद्ध वाढवणारा देश झालेला आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी चीनद्वारा भविष्यासाठी निर्माण केली जाणारी जागतिक व्यवस्था एखाद्या विशिष्ट महासत्तेच्या स्वार्थावर चालणारी नसून सर्वसमावेशक, सर्व देशांच्या विकासाच्या गरजा समजून घेणारी आणि सामूहिक सुरक्षिततेच्या दिशेने काम करणारी असावी. विकसनशील देशांचे म्हणणे ऐकून घेणारी आणि त्यांच्या राजकीय व्यवस्थेच्या स्वरूपाचा भेदभाव न करता त्यांच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेली जागतिक व्यवस्था उभारण्याचा चीनचा दावा आहे.‘मोरल रिअॅलिझम’ अर्थात नैतिकतेवर आधारित यथार्थ वादाचा वापर करत चीन स्वतःचे राष्ट्रीय वेगळेपण अधोरेखित करत जगाचे वेगळे आणि नैतिकदृष्ट्या मजबूत नेतृत्व करेल. असे नेतृत्व करण्याची क्षमता चीनकडे असून, त्या दिशेने पावले उचलण्याची तयारीही आज त्यांनी दर्शविली आहे.चीनच्या मते, विकसनशील देशांचे नेतृत्व करण्याची नैसर्गिक क्षमता त्याच्याकडे आहे. स्वतःच्या विकासाचा प्रवास घडवताना चीनने इतर विकसनशील देशांच्या गरजांचाही विचार केला असून, व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक साहाय्य आणि विकासाचा अनुभव यांसंदर्भातील ज्ञान त्यांच्याबरोबर सामायिक केले आहे. याउलट, पाश्चिमात्य देशांनी उभारलेली जागतिक व्यवस्था देशांमध्ये दरी निर्माण करणारी आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीच्या तुलनेत कालबाह्य झालेली आहे, अशी भूमिका चीन वारंवार मांडताना दिसतो.पाश्चिमात्य देशांनी मांडलेल्या मानवाधिकारांच्या संकल्पनांना आव्हान देताना चीन आजकाल विकास हाच मानवाधिकारांच्या पूर्ततेचा पहिला टप्पा असल्याचे प्रतिपादन करू लागला आहे. त्यातून देशांची सार्वभौमता, स्वायत्तता आणि विकासाचा अधिकार यांना मानवाधिकारांच्या वैश्विक व्याख्येपेक्षा अधिक महत्त्व दिले पाहिजे, असा अर्थ सूचित होतो. पर्यावरणीय बदल, स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अर्थात विद्युत वाहनांच्या क्षेत्रात चीनने केलेली प्रगती त्याला शाश्वत विकास आणि नवऊर्जा तंत्रज्ञानाशी संबंधित जागतिक व्यापाराच्या केंद्रस्थानी आणते. त्याचाच लाभ घेत, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा केल्यानंतर, चीनने स्वतःची प्रतिमा पर्यावरणीय प्रश्नांबाबत जबाबदार राष्ट्र म्हणून उभी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचवेळी, दुर्मिळ मृदामूलद्रव्यांच्या (रेअर अर्थ एलिमेंट्स) उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवरील आपले वर्चस्व चीनने सामरिक साधन म्हणून वापरले आहे. त्या क्षमतेचा उपयोग करून अमेरिका आणि अन्य देशांकडून व्यापारविषयक सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही दिसून आले आहे. त्याचा फटका भारतालाही बसला आहे. २०२५ मध्ये एप्रिलनंतर अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध तीव्र झाले असताना, चीनकडून भारताला होणाऱ्या दुर्मिळ मृदामूलद्रव्यांच्या (रेअर अर्थ एलिमेंट्स) पुरवठ्यात जवळपास ५० टक्के घट झाल्याचे सांगितले जाते. एलसीडी, मोबाइल, लॅपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहने आणि इतर अनेक आधुनिक उपकरणांच्या निर्मितीत त्यांचा वापर होतो. त्यांच्या पुरवठ्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून असल्यामुळे, त्यांच्या निर्यातविषयक धोरणांचा भारतीय उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे भारताची चीनशी सौदेबाजीची क्षमता (negotiating capacity) मर्यादित झालेली आहे..Premium|Geoeconomics : डॉलरचे वर्चस्व, तंत्रज्ञानाची ताकद आणि चीन-अमेरिकेतील नवा आर्थिक संघर्ष.भारताविषयी चीनला काय वाटते?भारताविषयी चीनची भूमिका भारत-चीन सीमावादाची सद्यस्थिती, हा प्रश्न सोडविण्यात वारंवार येणारे अडथळे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान दिसून आलेले चीन-पाकिस्तान संबंध, दोन्ही देशांमधील असमतोल व्यापार संबंध आणि अरुणाचल प्रदेशावरील चीनचा दावा या मुद्द्यांवरून समजून घेता येते. एकूणच, गेल्या दोन दशकांत भारत-चीन संबंधांतील अनेक मूलभूत प्रश्न कायम राहिले आहेत. मात्र, या काळात दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्यातील तफावत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.आजच्या घडीला चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या ५.५ पट मोठी आहे. १९९० मध्ये दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार जवळपास समान होता. मात्र, २००० पर्यंत चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या २.६ पट झाली होती. चीनने अनेक औपचारिक आणि अनौपचारिक बैठकांमध्ये भारतीय नेतृत्वाला, ‘आपण आपले मित्र जरी निवडू शकत असलो तरी आपल्या शेजारी हे कायम तेच असतात’ असा संदेश देत आला आहे. त्यातून चीनला हे अधोरेखित करायचे आहे, की भारत अमेरिकेच्या कितीही जवळ गेला, तरी चीनशी असलेले प्रश्न भारताला स्वतःलाच आणि थेट सामोरे जाऊन सोडवावे लागतील आणि त्यात अमेरिकेची कोणतीही भूमिका असणार नाही.२०१३ पासून भारत-चीन सीमेवर घडलेल्या अस्थिरतेच्या घटना, दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकी आणि प्रत्यक्ष समोरासमोर आलेल्या संघर्षांच्या घटनांमध्ये एक विशिष्ट पॅटर्न दिसून येतो. भारताविषयी चीनची भूमिका दबावतंत्रावर आधारित असल्याचे दिसते. म्हणजेच भारताने काय करावे-कसे वागावे याविषयीच्या मर्याद आखून देण्यात चीनला स्वारस्य आहे. भारताने चीनविरोधी भूमिका घेऊ नये आणि अमेरिकेशी आपले सामरिक संबंध अधिक दृढ करण्यापासून दूर राहावे, अशी चीनची अपेक्षा असल्याचेही जाणवते.चीनच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा विचार करताना एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, चीनचे परराष्ट्र धोरण त्याच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांबाबतच्या आत्मविश्वासावर कितपत अवलंबून आहे? चीनची राष्ट्रहितांच्या रक्षणासंदर्भातील आक्रमकता त्याच्या ताकदीवर अवलंबून आहे की दुर्बलतेच्या भावनेवर? (War when strong or when feeling vulnerable?) भारताच्या संदर्भात या प्रश्नाचा विचार जून २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर करता येतो. गलवानमधील घटना दुर्दैवी होती. मात्र, तिच्यामागे चीनच्या मनातील असुरक्षिततेची भावनाही एक कारण असू शकते. कोविड महामारीच्या काळात भारत अमेरिकेच्या मदतीने सीमावर्ती भागातील सामरिक स्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणेल, अशी चीनला भीती वाटत असावी. संभाव्य धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनने सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात केले. चीनच्या हालचालींमुळे भारतानेही आपली लष्करी सज्जता वाढवली. अशा प्रकारे, दोन्ही देशांमधील परस्पर अविश्वास आणि एकमेकांच्या हालचालींमधून धोका जाणवण्याची भावना यांमुळे तणाव वाढत गेला, असे या घटनांचे विश्लेषण करता येते.चीन भारताला अमेरिकेचा हस्तक मानतो. भारताचे परराष्ट्र धोरण तटस्थ नसून अमेरिकाकेंद्रित आहे, असेही मानतो. आजही चीनला वाटते, की अमेरिका आणि त्यांचे मित्र चीनच्या विकासाच्या आणि ताकदीच्या विरोधात उभे आहेत. त्यांच्या एकूणच सगळ्या कृती यादृष्टीने पूर्वनियोजित केलेल्या आहेत. म्हणूनच चीनला भारताला धडा शिकवावा, असे वाटते. कारण क्वाड (QUAD - Quadrilateral Security Dialogue) आणि अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाला भारत देत असलेल्या पाठिंबाकडे चीन संशयाने पाहतो. क्वाडमध्ये सहभागी असलेल्या चार देशांपैकी भारत हा अमेरिकेसोबत औपचारिक लष्करी युती नसलेला देश आहे.एकूणच, भारताच्या अणुचाचण्या, २००८ मधील भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार आणि इंडो-पॅसिफिकसारख्या संकल्पनेच्या माध्यमातून भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांच्यातील वाढत्या सामरिक सहकार्यामुळे लोकशाहीवादी देश आपल्याला घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी भीती चीनला वाटू लागली. दुसरीकडे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर पाश्चिमात्य देशांना लागलेली उतरती कळा, आपल्या उदयासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करत असल्याचे चीनला वाटत होते. मात्र, असे इतर देशांनी एकत्र येणे हे आपला उदय रोखण्यासाठी केलेली कारवाई आहे, असा संशयही चीनच्या मनात बळावू लागला.चीनचे लोकशाही व्यवस्थेला आव्हानजागतिक लोकशाहीसमोर चीनचे आव्हानही अधिक गंभीर होत आहे. २०२२ मध्ये तर चीनने स्वतःच्या राज्यव्यवस्थेला ‘उत्तरदायी आणि परिणामकारक लोकशाही’ दाखवणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली होती. म्हणजेच हळूहळू चीन लोकशाही देशांप्रमाणेच आपली राज्यव्यवस्था जगासाठी कशी चांगली आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपल्या विकासाचा अनुभव आणि आपले त्या विषयातील ज्ञान इतर देशांशी वाटण्याच्या नावाखाली चीन आपल्या राज्यव्यवस्थेचे प्रारूपही इतर देशांसमोर मांडत आहे. म्हणजेच विकासाच्या कामात हुकूमशाही राजवटी लोकशाहीपेक्षा चांगल्या का असतात, असा विचार पसरवणे चीनने सुरू केले आहे.चीनने आपली ‘सॉफ्ट पॉवर’ वाढवण्यासाठीही विशेष प्रयत्न केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत चायना ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्कच्या (CGTN) माध्यमातून विविध देशांमध्ये दूरचित्रवाणी आणि रेडिओ प्रसारणाचा विस्तार करण्यात आला आहे. जगभरातील पत्रकारांना चीनमध्ये आमंत्रित करून तेथील विकास, सामाजिक सलोखा आणि एकात्मतेचे चित्र दाखवणारे दौरे आयोजित केले जात आहेत.विकसनशील देशांतील अनेक प्रसारमाध्यमे चीनकडून पुरवण्यात आलेला मजकूर जशाच्या तसा प्रसिद्ध करतात. त्यात चिनी राज्यव्यवस्थेचे गुणगानच केले जाते. सोशल मीडियावरील अनेक इन्फ्लुएन्सर्सना चीनमध्ये आमंत्रित करून तिथल्या गोष्टींविषयी व्हिडिओ तयार करण्यासाठी आर्थिक मोबदला दिला जात असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. एकूणच, चीन आज एक सामर्थ्यवान आणि महत्त्वाकांक्षी देश म्हणून उदयास आला आहे. त्याच्या वाढत्या ताकदीचे परिणाम भारतानेही अनुभवले आहेत. एका बाजूला चीनचे वाढते आव्हान, दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानकडून निर्माण होणारी सुरक्षाविषयक आव्हाने आणि तिसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील स्वार्थकेंद्रित भूमिका, अशा तिहेरी पेचात भारत सापडला आहे. भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने हा चिंतेचा विषय आहे. आगामी काही वर्षे भारताचे परराष्ट्र धोरण या तीन देशांनी निर्माण केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात व्यग्र राहण्याची शक्यता आहे.(लेखक सोनिपत येथील ओ. पी. जिंदल ग्लोबल विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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