अमीर अली-amirali.jnu@gmail.comअमेरिकेच्या दीर्घकालीन आणि व्यापक हस्तक्षेपाविरोधात सातत्याने संघर्ष करताना पश्चिम आशियाची नव्याने व्याख्या करण्याची क्षमता असलेला इराण देश एक भूराजकीय विसंगती आहे. पश्चिम आशियातील अमेरिकाप्रणीत सत्ताव्यवस्थेला आव्हान देत इराणने एक स्वतंत्र सत्ताकेंद्र म्हणून आपले स्थान निर्माण केले आहे. इराणकडे केवळ संघर्षग्रस्त राष्ट्र म्हणून नव्हे; तर बदलत्या जागतिक व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा भूराजकीय घटक म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.पश्चिम आशियातील इराणची भूराजकीय विसंगती ही त्यांच्या अरबेतर पर्शियन वारसा आणि शिया इस्लामी रचनेत दडलेली आहे. इतिहासात डोकावले तर संपूर्ण पश्चिम आशियावर अरब देश आणि सुन्नी इस्लामचे वर्चस्व राहिल्याचे दिसते. या प्रदेशातील मुबलक तेलसंपत्तीमुळे अनेक देशांचा कल व्यापारी दृष्टिकोनात अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांकडे झुकला. त्यामुळे या भागातील बहुतांश देश पाश्चिमात्यांचे घनिष्ठ मित्र बनले. १९७९ मध्ये इराणचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वात झालेल्या इस्लामिक क्रांतीत शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांची सत्ता उलथवण्यापर्यंत इराणदेखील अमेरिकेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा मित्रदेश होता. इस्लामिक क्रांतीने धर्मसत्ताक व्यवस्था आणि प्लेटोच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचा मिलाफ असलेली एक आगळीवेगळी राज्यघटना आणि शासनप्रणाली निर्माण केली. इराणच्या इस्लामिक प्रजासत्ताकमधील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्लेटोनिक ‘फिलॉसॉफर किंग’च्या धर्तीवर असलेली ‘विलायत-ए-फकीह’ (धार्मिक न्यायशास्त्रज्ञांचे संरक्षक मंडळ) ही व्यवस्था. या अभूतपूर्व घटनात्मक रचनेमुळे इराणच्या राजकीय व्यवस्थेला आंतरिक स्थिरता लाभली. ती इतकी भक्कम होती, की अगदी अमेरिका व इस्राईललादेखील २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू केलेल्या युद्धात ती उलथवून टाकणे अत्यंत कठीण किंबहुना अशक्यप्राय ठरले. अमेरिकेने सुरू केलेल्या मोठ्या लष्करी कारवाया आणि संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणची ही स्थिरता अधिक प्रकर्षाने अधोरेखित झाली. अमेरिका-इस्राईलविरुद्धच्या या युद्धात इराणचा सहजासहजी पराभव होणे अशक्य आहे. भीषण हल्ल्यानंतरही इराणने माघार घेतलेली नाही आणि आपल्या भूमिकेवर तो ठाम आहे.इराणची हीच भूमिका पश्चिम आशियाच्या नव्या भूराजकीय संरचनेचा मुख्य आधारस्तंभ ठरण्याची दाट शक्यता आहे. ती २०व्या शतकातील कालबाह्य व्यवस्थेची जागा घेईल. त्या वेळी पश्चिम आशियाची जडणघडण ही प्रामुख्याने तेलसंपत्तीचा शोध आणि त्याच काळात झालेल्या ऑटोमन साम्राज्याच्या पतनातून झाली होती. अधःपतन झालेल्या महाकाय साम्राज्याच्या विभाजनातून त्या वेळी अनेक देशांची निर्मिती झाली. या देशांचा प्रभाव २०व्या आणि पुढे २१व्या शतकातही कायम राहिला. ऑटोमन साम्राज्यात अनेक प्रदेश ब्रिटन आणि फ्रान्ससारख्या पाश्चिमात्य वसाहतवादी देशांनी आपापसांत वाटून घेतले. त्यानुसार लेबनॉन आणि सीरियावर फ्रान्सने, तर इराक आणि पॅलेस्टाईनवर ब्रिटनने ताबा मिळवला. १९१६च्या ‘सायक्स-पिको’ करारानुसार झालेल्या विभाजनाला १९१७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ब्रिटिश सरकारच्या ‘बाल्फोर जाहीरनाम्या’ने मान्यता दिली. त्यातून पुढे इस्राईलच्या निर्मितीचा पाया घातला गेला. पश्चिम आशियात नव्याने उदयास आलेल्या या देशांच्या सीमा जणू वाळूवर ओढलेल्या रेषांइतक्याच अस्थिर होत्या. सध्या या भागात सुरू असलेल्या भूराजकीय घडामोडींमुळे पश्चिम आशियाचा जुना नकाशा नव्याने रेखाटला जाण्याची शक्यता अधिक अधोरेखित होत आहे.ऑटोमन साम्राज्यातून उदयास आलेले दोन महत्त्वाचे देश म्हणजे तुर्किये आणि सौदी अरेबिया. हे दोन्ही देश समकालीन पश्चिम आशियातील अत्यंत शक्तिशाली आणि निर्णायक देश आहेत. तुर्किये आज खऱ्या अर्थाने ऑटोमन परंपरेचा वारसा नव्या स्वरूपात पुढे नेत आहे. दीर्घकाळापासून सत्तेत असलेले प्रभावशाली नेते रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी आपल्या ‘नव-ऑटोमनवादी’ धोरणांद्वारे हा ऐतिहासिक वारसा जपला आहे. दुसरीकडे, सौदी अरेबियाचा उदय हा सौद राजघराण्याची सत्ता आणि वहाबी धार्मिक परंपरा यांच्या ऐतिहासिक संयोगातून झाला. त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास सौदी अरेबिया हे आधुनिक, केमालवादी आणि जाणीवपूर्वक धर्मनिरपेक्ष राहिलेल्या तुर्कियेच्या अगदी विरोधी टोक आहे. ऑटोमन साम्राज्याच्या पतनानंतर १९२३ मध्ये आधुनिक तुर्किये प्रजासत्ताकची स्थापना झाली; त्यानंतर सुमारे एका दशकाने म्हणजेच सप्टेंबर १९३२ मध्ये सौदी अरेबियाची औपचारिक निर्मिती झाली. ही दोन्ही राष्ट्रे पाश्चिमात्य देशांची महत्त्वाची मित्रराष्ट्रे राहिली आहेत. सौदी अरेबियाने आपली अफाट तेलसंपत्ती अमेरिकेच्या नेतृत्वातील भांडवली जगासाठी खुली केली; तर तुर्कियेने सुरुवातीपासूनच युरोपीय प्रवाहाशी एकरूप होण्याची प्रबळ केमालवादी आकांक्षा बाळगली. १९५२ मध्ये नाटोचा सदस्य झाल्यानंतर तुर्किये अनेक दशके पाश्चिमात्य जगाचा अविभाज्य सदस्य राहिला.इराणचे वेगळेपण आणि विसंगती येथेच निर्णायक ठरते. इराण १९व्या शतकापासून रशिया आणि ग्रेट ब्रिटनमधील साम्राज्यवादी ‘ग्रेट गेम’च्या केंद्रस्थानी राहिला. पश्चिम आशियात इराणचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे असून, तेथूनच भारतीय उपखंडाकडे जाण्याचा मार्ग जातो. हाच मार्ग ब्रिटनच्या साम्राज्यवादी धोरणासाठी महत्त्वाचा होता. त्याचवेळी इराणच्या उत्तरेकडील कॅस्पियन समुद्रावर रशियाचे; तर देशाच्या नैर्ऋत्येकडील पर्शियन आखातावर ब्रिटनच्या नौदलाचे वर्चस्व होते..इराणची सांस्कृतिक आणि भौगोलिक अभेद्यतातुर्कियेच्या तुलनेत इराण पाश्चिमात्य प्रभावापासून अनेक अर्थाने अलिप्त राहिला. तुर्किये हा भौगोलिकदृष्ट्या युरोपचा शेजारी आहे. त्याच्या सीमा युरोपला प्रत्यक्ष जोडलेल्या आहेत. तुर्कियेचा काही भूभाग प्रत्यक्ष युरोपमध्ये मोडतो. याउलट भौगोलिक एकटेपण, झोरोस्ट्रियन (पारशी) संस्कृतीचा अतिप्राचीन वारसा आणि त्यानंतर स्वीकारलेल्या शिया इस्लाममुळे इराण हा तुर्किये आणि सौदी अरेबियापेक्षा पूर्णतः भिन्न देश आहे. तुर्किये आणि सौदी अरेबिया हे ऑटोमन साम्राज्याच्या पतनातून थेट जन्माला आले. हीच गोष्ट इजिप्तलाही लागू होते. उत्तुंग पर्वत आणि अथांग वाळवंटे ही इराणची भौगोलिक वैशिष्ट्ये आहेत. भौगोलिक आणि प्रादेशिक रचनेमुळे इराणला लाभलेली अभेद्यता पाश्चिमात्य आक्रमकतेपासून अधिक बळकट झाली. आजचा इराण एकेकाळी सफाविद साम्राज्याचे मुख्य केंद्र होते. पश्चिमेकडील ऑटोमन साम्राज्य आणि पूर्वेकडील मुघल साम्राज्य यांच्यासह सफाविद साम्राज्याला शिकागो विद्यापीठातील प्रख्यात इतिहासकार मार्शल हॉजसन यांनी त्यांच्या ‘द व्हेंचर ऑफ इस्लाम’ या पुस्तकात ‘गनपावडर एम्पायर्स’ (दारूगोळ्याचे साम्राज्य) असे संबोधले. ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अभ्यासल्याशिवाय आधुनिक इराणचे राजकारण समजून घेणे अशक्य आहे. पाश्चिमात्य जगतापासून असलेले इराणचे एकाकीपण आणि त्याचवेळी पूर्वेकडे भारतीय उपखंडात त्याच्या सांस्कृतिक-भाषिक प्रभावाचा झालेला विस्तार यांचा सुरेख मेळ बसला. त्याचे ठळक उदाहरण म्हणजे भारतात अनेक शतके पर्शियन (फारशी) भाषा ही राजदरबाराची आणि प्रशासनाची अधिकृत भाषा राहिली. प्राचीन आकेमेनिड साम्राज्याचा विस्तार इ. स. पूर्व ५५० ते ३३० दरम्यान थेट पंजाबपर्यंत पोहोचला होता; तर वैभवाच्या शिखरावर असताना ते पश्चिमेकडे संपूर्ण पश्चिम आशिया व्यापून उत्तर आफ्रिकेपर्यंत पसरले होते. आकेमेनिड साम्राज्यानंतर ससानिड साम्राज्य आले. त्याने इस्लामपूर्व काळात इ. स. २२४ ते ६५१ पर्यंत राज्य केले. इराणच्या या प्राचीन इतिहासाचा संदर्भ देण्याचा हेतू म्हणजे सध्याचा इराण आजही आपल्या समृद्ध ऐतिहासिक वारशावर उभा आहे. मार्शल हॉजसन यांनी याबाबत महत्त्वाची नोंद केली आहे. ते म्हणतात, ‘सुमारे ९०० वर्षांच्या परकीय हस्तक्षेपानंतर सफाविद राजघराण्याने प्राचीन आकेमेनिड आणि ससानिड साम्राज्यांच्या पर्शियन अस्मितेची पुनर्स्थापना केली. त्यातून ‘पर्शिया’ हा नवा एकसंध देश सफाविदांच्या काळातच उदयास आला.’१९७९ च्या क्रांतीनंतर बदलती समीकरणेअनेक देश आपल्या समकालीन वर्चस्वासाठी प्राचीन संदर्भांचा आधार घेतात. मात्र, हा मुद्दा बाजूला ठेवल्यास सध्या पश्चिम आशियातील बदलत्या भूराजकीय बदलाला मध्य आशिया आणि दक्षिण आशियाला लागून असलेल्या इराणच्या धोरणात्मक अन् भौगोलिक स्थानाची भक्कम साथ लाभलेली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य जगाने पश्चिम आशियातील मुबलक तेलसंपत्तीवर आपले आर्थिक आणि लष्करी नियंत्रण प्रस्थापित केले. त्यासाठी अमेरिकेने सौदी अरेबिया, इजिप्त, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, बहरीन, कुवेत आणि जॉर्डनसारख्या आखाती देशांना आपले मांडलिक बनवले. १९७९ मध्ये इराण अमेरिकेच्या हातून निसटण्यापूर्वीच इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अन्वर सादात यांनी इस्राईल आणि अरब देशांतील संबंध सुरळीत करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना हातभार लावला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या मध्यस्थीने सप्टेंबर १९७८ मध्ये सादात आणि इस्राईलचे पंतप्रधान मेनाखेम बेगिन यांच्यात ऐतिहासिक ‘कॅम्प डेव्हिड करार’ झाला. इराण-इराकदरम्यान १९८० मध्ये युद्ध भडकले. त्या वेळी अमेरिकेने इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेनला उघड उघड पाठिंबा दिला आणि शस्त्रास्त्रांची रसदही पुरवली. पुढे ऑगस्ट १९९० मध्ये कुवेतवर आक्रमण करणाऱ्या याच सद्दाम हुसेनला अमेरिकेने लक्ष्य करीत १९९१ मध्ये पहिल्या आखाती युद्धाची ठिणगी पाडली. याच युद्धादरम्यान इराकने इस्राईलवर स्कड क्षेपणास्त्रांचा मारा केल्याने सद्दाम हुसेन एका रात्रीत पॅलेस्टिनींमध्ये नायक ठरले. अखेर १७ जानेवारी १९९१ रोजी अमेरिकेच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या पहिल्या आखाती युद्धात हवाई हल्ल्यांपाठोपाठ जमिनीवरील प्रत्यक्ष कारवाईद्वारे कुवेतची मुक्तता करण्यात आली. हे सर्व घडत असताना इराण मात्र आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ युद्धाच्या जखमांवर फुंकर घालत स्वतःला सावरण्याच्या प्रयत्नात होता.इस्राईलविरोधात इराणचे‘फॉरवर्ड डिफेन्स’इराण-इराक युद्धाच्या रणधुमाळीतच इराणने १९८० च्या दशकात दक्षिण लेबनॉनमध्ये धोरणात्मक मोर्चेबांधणी सुरू केली. १९८२ मध्ये इस्राईलने लेबनॉनवर केलेल्या आक्रमणातून ‘हिजबुल्ला’चा जन्म झाला. हीच इराणच्या ‘फॉरवर्ड डिफेन्स’ अर्थात आक्रमक संरक्षण धोरणाची खरी सुरुवात होती. या धोरणाबाबत प्रख्यात इराणी-अमेरिकी विचारवंत वाली नस्र यांनी ‘इराणज् ग्रँड स्ट्रॅटेजी : अ पॉलिटिकल हिस्टरी’ या ग्रंथात सविस्तर विश्लेषण केले आहे. या धोरणाचा पुढचा टप्पा म्हणजे इराणने इराकमधील ‘पॉप्युलर मोबिलायझेशन युनिट्स’ किंवा ‘हश्द अल-शाबी’ या शिया संघटनांना पाठबळ दिले. त्याचाच परिपाक म्हणून २०१० मध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’ अर्थात ‘इसिस’चा पाडाव करण्यात या शिया संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. २००३ मध्ये अमेरिका आणि ब्रिटनने इराकवर केलेल्या हल्ल्यामुळे मध्य-पूर्वेतील सत्तासमीकरण पूर्णतः ढासळले. सद्दाम हुसेनची राजवट उलथवून त्याला फासावर चढवण्यात आले. मात्र या घटनेचा इराणला अनपेक्षित लाभ झाला. या घडामोडींबाबत अभ्यासक मोहसेन मिलानी यांनी ‘इराणज् रायवलरी विथ द यूएस इन द मिडल ईस्ट’ या पुस्तकात ‘अमेरिकेकडून इराणला मिळालेली अनपेक्षित रणनीतिक भेट’ असे वर्णन केले. सद्दामच्या पतनानंतर बहुसंख्याक शिया लोकसंख्या असलेल्या इराकमध्ये इराणचा प्रभाव कैकपटींनी वाढला. त्यातच ‘नजफ’ आणि ‘करबला’ ही शियापंथीयांची महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे इराकच्या भूमीत असल्याने हा प्रभाव अधिकच दृढ झाला. ‘फॉरवर्ड डिफेन्स’ धोरणांतर्गत २०१० मध्ये जेव्हा सौदी अरेबियाने येमेनच्या सुन्नी सरकारच्या रक्षणासाठी लष्करी हस्तक्षेप केला, तेव्हा इराणने तिथल्या झैदी शिया असलेल्या ‘अन्सारुल्लाह’ म्हणजेच ‘हौथी’ बंडखोरांना शस्त्रे आणि तंत्रज्ञानाची रसद पुरवली.दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, इराकमधील हश्द अल-शाबी आणि येमेनमधील हौथी या तीन घटकांनी इस्राईलभोवती एक धोकादायक छुपी संरक्षक भिंत निर्माण केली. न्यूयॉर्कवरील ‘९/११’च्या हल्ल्यांच्या २५व्या वर्धापनदिनापर्यंत येमेनच्या आघाड्यांवर पुन्हा एकदा मोठा संघर्ष पेटून उठला. हौथींनी उत्तर-पश्चिम येमेनच्या सीमेपलीकडून थेट सौदी अरेबियाच्या शहरांना लक्ष्य केले. मोख्बा बंदरावर नियंत्रण मिळवल्याचा हौथींनी दावा केला आणि बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीकडे आगेकूच केली. इराणच्या छत्रछायेखाली हौथींनी सौदी अरेबियाविरोधात उघडलेला हा नवा संघर्ष नव्याने आकार घेत असलेल्या ‘मक्का संरक्षण करारा’ची कसोटी पाहणारा ठरेल.‘फॉरवर्ड डिफेन्स’ धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गाझातील सुन्नी इस्लामी संघटना ‘हमास’ला इराणने दिलेला पाठिंबा. उत्तरेकडून शिया ‘हिजबुल्ला’ आणि दक्षिणेकडून सुन्नी ‘हमास’ यांच्या सहाय्याने इराणने इस्राईलला अक्षरशः चिमट्यात पकडले होते. तथापि, डिसेंबर २०२४ मध्ये सीरियात बशर अल-असद यांची सत्ता कोसळली आणि अबू मुहम्मद अल-जोलानी (जे आता अहमद अल-शारा या नावाने सीरियाचे अध्यक्ष म्हणून ओळखले जातात) यांच्या सैन्याने दमास्कसवर ताबा मिळवला. सीरियासारखा जुना मित्र गमावल्याने इस्राईलभोवतीची ही इराणी पकड काहीशी सैल झाली असली, तरी इराणचे प्रादेशिक अस्तित्व नष्ट करता आलेले नाही..इस्राईलची रणनीती अन् अमेरिकी सुरक्षेला खिंडारप्रादेशिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी ‘कट्टर शिया पक्ष’ (इराण व त्याच्या सहयोगी संघटना) आणि ‘कट्टर सुन्नी पक्ष’ (तुर्किये, कतार आणि मुस्लिम ब्रदरहूडची विचारधारा) यांचा सामना करण्यासाठी एका बहुपक्षीय प्रादेशिक ‘षट्कोनी आघाडी’चा प्रस्ताव मांडला. या आघाडीत नेतान्याहू यांनी इस्राईलच्या पारंपरिक मित्रदेशांसोबत म्हणजेच ग्रीस आणि सायप्रससह भारताचादेखील समावेश करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्राईल दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला नेतान्याहू यांनी याबाबत घोषणा केली होती. मात्र, त्यानंतर काहीच दिवसांत म्हणजेच २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर हल्ले सुरू केल्याने तो प्रस्ताव बारगळला. या युद्धात अमेरिकेला सर्वांत मोठा धक्का होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळेच नव्हे; तर संपूर्ण पश्चिम आशियातील अमेरिकी लष्करी तळांवर इराणने केलेल्या अचूक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे बसला. या हल्ल्यांनी एक गोष्ट प्रामुख्याने अधोरेखित झाली, ती म्हणजे अमेरिकेची सुरक्षा हमी आता पूर्वीइतकी विश्वासार्ह राहिलेली नाही. हीच धास्ती युरोपीय देशांमध्येही पसरली. तिथे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो सदस्यांना स्वसंरक्षणाचा खर्च स्वतःच उचलण्याचा थेट इशारा दिला होता. अमेरिकेचे सुरक्षाकवच आता पूर्वीप्रमाणे अभेद्य राहिले नसल्याच्या वास्तवातूनच ‘मक्का संरक्षण करारा’चा जन्म झाला. नाटोचा सदस्य असलेला तुर्किये, सुन्नी विश्वाचे नेतृत्व करणारा सौदी अरेबिया आणि अण्वस्त्रसज्ज पाकिस्तान हे तिघे या कराराचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. या आघाडीला अनेक विश्लेषक ‘मुस्लिम नाटो’ असे संबोधतात. या करारानुसार एका देशावर झालेला हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. येमेनमधील हौथींनी सौदी अरेबियावर हल्ले तीव्र केल्यास मक्का करारान्वये हा संघर्ष अधिक तीव्र होऊन पश्चिम आशियातील परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.पश्चिम आशियाचे सत्ताकेंद्र पूर्वेकडे वळणार?पश्चिम आशियात अमेरिका आणि इस्राईलचा प्रभाव कमी करीत इराण नवा प्रादेशिक समतोल निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याची दिशा आता पूर्णपणे पूर्वेकडे झुकलेली आहे. मध्य आशिया आणि दक्षिण आशियाला लागून असलेल्या आपल्या भौगोलिक स्थितीचा वापर करून इराण या प्रदेशाला आशियाच्या भू-राजकीय पटलावर महत्त्वाचे स्थान देत आहे. या प्रक्रियेत इराणला महासत्ता बनू पाहणाऱ्या चीनची सर्वात मोठी आर्थिक व राजनैतिक साथ लाभली आहे. सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे तेलसमृद्ध पश्चिम आशियाचे डोळे शतकानुशतके पाश्चिमात्य जगाकडे लागलेले होते; परंतु आज इराणच्या प्रभावामुळे आणि चीनच्या पाठबळामुळे हे देश पूर्वेकडील सत्तांशी हातमिळवणी करण्यास उत्सुक आहेत. तुर्किये, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील ‘मक्का करार’ हे त्याचेच द्योतक आहे. इराण या कराराचा भाग नसला तरी अमेरिकेच्या सुरक्षेवरील उडालेल्या विश्वासामुळेच या तीन देशांना एकत्र यावे लागले. इराणने या कराराकडे फारसे आक्रमकपणे न पाहता अत्यंत संयमी भूमिका घेतली. कारण शेजारील पाकिस्तानने इराणशी राजनैतिक समतोल राखत जून २०२६ मध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात १४ कलमी ‘इस्लामाबाद सामंजस्य करार’ घडवून आणण्यात महत्त्वाची मध्यस्थी केली होती. दुसरीकडे इराणने जॉर्डन, बहरीन आणि कतारमधील केवळ अमेरिकी लष्करी केंद्रांना अचूक लक्ष्य करून अमेरिकेची सुरक्षा व्यवस्था किती तकलादू आहे, हे पुन्हा दाखवून दिले.इस्राईलला अमेरिकेकडून ‘आयर्न डोम’ आणि प्रगत क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालींचे कवच लाभले असले, तरी इस्राईलचे आक्रमक धोरण थांबलेले नाही. जून २०२५ मधील १२ दिवसांचे संघर्षनाट्य असो किंवा २०२६ मधील थेट हल्ले असोत, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी तीन दशकांपासून उराशी बाळगलेले इराणविरोधी युद्धाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेला सातत्याने संघर्षात ओढले. विशेष म्हणजे इराणविरुद्ध सुरू असलेले हे युद्धही नेतान्याहू यांच्यासाठी पुरेसे ठरताना दिसत नाही. तुर्कीयेसोबतही त्यांचा तणाव सातत्याने वाढत चालला आहे. इस्राईलने वायव्य सीरियातील इदलिब प्रांतातील अबू अल-दुहूर हवाई तळावर हल्ला केला, तेव्हा हा वाढता तणाव अधिक प्रखर झाला. गाझातील इस्राईलच्या कारवायांना संयुक्त राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत म्हणजेच ‘नरसंहार’ असे संबोधले. याशिवाय इस्राईलमधील अमेरिकेचे राजदूत माइक हकाबी यांनी वेस्ट बँकमध्ये वाढलेल्या इस्राईली वसाहतवाद्यांच्या हिंसेचा उल्लेख थेट ‘दहशतवाद’ असा केला. परिणामी पॅलेस्टिनी भागातील बेकायदा इस्राईली वसाहतींमधून येणाऱ्या आयातीवर ब्रिटन सरकारने निर्बंध जाहीर केले. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री एड मिलिबँड यांनी वेस्ट बँकमधील या कृत्यास ‘वांशिक शुद्धीकरण’ असे संबोधले. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईलने जेरुसलेममधील ब्रिटिश वाणिज्यदूतावास बंद केला.पश्चिम आशियात आणि संपूर्ण जगभरात इस्राईलचे एकटे पडणे आता सरळ सरळ उघड झाले आहे. दीर्घकाळापासून इस्राईलचे जुने मित्र असलेल्या देशांकडूनही प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेष म्हणजे पश्चिम आशियातील अरबेतर अस्तित्वाची विसंगती असलेल्या इराणने पॅलेस्टाईनच्या रूपातील सर्वाधिक अरब मानल्या जाणाऱ्या प्रश्नाचे नेहमीच समर्थन केले आहे. बहरीन, संयुक्त अरब अमिराती आणि मोरोक्कोसारख्या अरब राष्ट्रांकडून इस्राईलला अधिकृत मान्यता मिळवून देणे आणि त्याच वेळी पॅलेस्टाईनचा मुद्दा राजकीय पटलावरून कायमचा बाजूला सारण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘अब्राहम करारा’च्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहे.राजकारणात आपल्या सत्ताकेंद्राचा प्रभाव पाडण्याचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे कार्यसूचीवरून (अजेंड्यावरून) जाणीवपूर्वक काढून टाकलेला एखादा संवेदनशील विषय पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणण्याची क्षमता असणे होय. अगदी त्याच प्रकारे शियापंथीय देश असलेल्या इराणची बनावट सुन्नी संघटना म्हणून निर्माण झालेल्या ‘हमास’ने पॅलेस्टाईनचा प्रश्न पुन्हा एकदा पश्चिम आशियासह संपूर्ण जगाच्या पटलावर ठामपणे आणला. या परिस्थितीत सर्वात मोठी विसंगती म्हणजे इराणने जितक्या ठामपणे पॅलेस्टाईनचे समर्थन केले, तितके कोणताही अरब देश करू शकत नाही. नेमक्या याच मुद्द्यावर २१व्या शतकात इराणचे प्रमुख मित्रदेश हे रशिया आणि चीन आहेत. यासंदर्भात चीनच्या जागतिक उदयामुळे पाश्चिमात्य देशांनी उत्तर अटलांटिकच्या माध्यमातून प्रस्थापित केलेल्या साम्राज्यवादी वर्चस्वाला आता प्रथम आशिया-पॅसिफिक व्यापार मार्गाद्वारे आणि सागरी वाहतूक मार्गांद्वारे आव्हान दिले जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीन या व्यापारी मार्गात सातत्याने गुंतवणूक करीत आहे. तो मार्ग म्हणजे ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या रूपातील नवा ‘सिल्क रोड’च होय. याव्यतिरिक्त दक्षिण चीन समुद्रातील अथांग आणि गजबजलेल्या सागरी वाहतूक मार्गाच्या माध्यमातून जगाचे राजकीय केंद्र उत्तर अटलांटिक महासागरावरून हटवून आशिया-पॅसिफिककडे खेचून आणण्यात अत्यंत मोलाची भूमिका बजावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर इराणी प्रतिकारामुळे निर्माण झालेल्या अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी अतिविस्ताराच्या धोरणाचा विचार करणे गरजेचे आहे. नुकतेच अमेरिकेला आपली नौदलातील प्रचंड मोठी विमानवाहू युद्धनौका ‘यूएसएस जेराल्ड फोर्ड’ पर्शियन आखातातून अचानक माघारी बोलवावी लागली. कारण त्या युद्धनौकेने समुद्रात सलग ३२६ दिवस घालवल्यामुळे त्यावरील जवानांचे मनोबल पूर्णपणे खचले होते. त्यानंतर प्रशांत महासागरात गस्त घालत असलेली दुसरी महत्त्वाची विमानवाहू युद्धनौका ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’ला तातडीने पर्शियन आखातामध्ये पाठवणे अमेरिकेला भाग पडले. त्यामुळे प्रशांत महासागराचा एक मोठा भाग कोणत्याही गस्तीविना आणि संरक्षणाविना उघडा पडला. आधी नमूद केल्याप्रमाणे होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून धरण्याच्या आपल्या पोलादी निर्धारातून आणि चिकाटीतून इराणी सैन्याने अमेरिकेला अशा प्रकारे सामरिक विस्ताराच्या कोंडीत अडकवल्याचे हे बोलके उदाहरण आहे. त्याबाबत ऑक्सफर्डचे प्रख्यात इतिहासकार पीटर फ्रँकोपन यांनी त्यांच्या ‘द सिल्क रोड्स : अ न्यू हिस्टरी ऑफ द वर्ल्ड’ पुस्तकात भाष्य केले आहे. जागतिक इतिहासाचे व्यापक चित्र, प्रवाहांचे मूळ स्वरूप आणि विशाल परिप्रेक्ष्य समजून घेण्याच्या दृष्टीचा पाश्चिमात्य जगाकडे प्रचंड अभाव असल्याचे ते म्हणतात. या संकुचित दृष्टिकोनामुळेच पाश्चिमात्य सत्ताधीशांना पश्चिम आशियाकडे केवळ हायड्रोकार्बन आणि कच्च्या तेलाचा साठा म्हणूनच पाहिले. कोलंबिया विद्यापीठाचे प्रा. टिमोथी मिशेल यांनीही त्यांच्या ‘कार्बन डेमोक्रसी : पॉलिटिकल पॉवर इन द एज ऑफ ऑइल’ पुस्तकात म्हटले, की अमेरिकेने उर्वरित जगाला ‘कार्बन लोकशाही’चे एक पोकळ प्रारूप दिले. त्यात जनतेला मतदानाचा अधिकार असल्याचा आभास निर्माण केला गेला; मात्र त्यातून सत्तेवर येणारे राज्यकर्ते नेहमीच अमेरिकेच्या तालावर नाचणारे बाहुले असतील याची पुरेपूर काळजी घेतली गेली. यातूनच तिथे एकतर पाश्चिमात्यधार्जिणी हुकूमशाही जन्माला आली किंवा नियंत्रित निवडणुकांचे देखावे उभे राहिले. लोकशाहीच्या अभावातूनच पुढे ‘अरब स्प्रिंग’ची फसवी लाट उसळली. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण मात्र पाश्चिमात्यांच्या या विषारी राजकीय प्रारूपापासून पूर्णपणे दूर राहिला. या संदर्भात पीटर फ्रँकोपन म्हणतात, की दीर्घकाळ बहिष्कृत आणि अस्पृश्य राहिलेल्या इराणची वाटचाल आता पुन्हा एकदा आपल्या त्या पारंपरिक भूमिकेकडे वळताना दिसत आहे. ती एका भक्कम आधारस्तंभासारखी असून, जिथून शांतता आणि समृद्धीचा चहूबाजूला प्रसार होऊ शकेल. इराणमधील खरी विसंगती हीच आहे, की तो पाश्चिमात्य जगाचा प्रभाव आणि वर्चस्वविरोधात कायम अभेद्य राहिला; परंतु तो नेहमीच पूर्वेकडील संस्कृतींशी, मूल्यांशी आणि भूगोलाशी जोडलेला व तिकडेच केंद्रित राहिला आहे. नेमक्या याच दिशेने तो संपूर्ण पश्चिम आशियाला तिकडे ओढून नेईल आणि त्यामुळे पश्चिम आशियाचा मध्यवर्ती भाग अधिकाधिक पूर्वेकडे झुकत जाईल.(लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीजमध्ये अध्यापन करतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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