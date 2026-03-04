From Bombs to Bytes: The Cyber Attack on Iran’s BadeSaba App Explainedइराणमधील BadeSaba Calendar हे अॅप तिथल्या धार्मिक मुस्लिम समुदायासाठी अतिशय महत्त्वाचं. दिवसातल्या पाचवेळा इस्लामनुसार नमाजच्या वेळा आणि धार्मिक गोष्टींची माहिती देणाऱ्या या अॅपने फेब्रुवारी २८ रोजी वेगळेच मेसेज दाखवायला सुरूवात केली. मदत पोहोचली आहे, आता उठाव करा, अशा अर्थाचे मेसेज झळकू लागले आणि इराणमधील कट्टर मुस्लिम समुदाय एकदम खडबडून जागा झाला. एकीकडे अॅपवर हे मेसेज आदळत असताना दुसरीकडे बाहेर बॉम्ब आणि रॉकेट हल्ले सुरू झाले होते. इस्राएलने हे युद्ध फक्त शस्त्र नव्हे तर मानसिकतेच्या बाबतीतही किती गांभीर्याने घेतलंय, त्यांची गुप्तचर यंत्रणा इराणमध्ये किती खोलवर घुसलीय याचंच हे प्रतीक होतं.एकीकडे शस्त्र-अस्त्रांच्या साहाय्याने लढलं जाणारं युद्ध दुसरीकडे इराणी लोकांच्या मोबाइलवर आणि मानसिकतेवर कसा परिणाम करत होतं, त्याविषयी सविस्तर वाचा सकाळ प्लसच्या या लेखात.सोबतच या 'बडेसाबा अॅप'च्या हॅक होण्याची उत्कंठावर्धक गोष्टही..BadeSaba अॅप काय आहे?इराणमधील कट्टर मुस्लिम समुदायाचं अत्यंत आवडतं अॅप आहे. प्लेस्टोअरवर पाहिल्यास जवळपास ५० लाखाहून अधिक युजर्सनी ते अॅप डाऊनलोड केल्याची माहिती मिळते. इराणची लोकसंख्या साधारण ८-९ कोटीच्या आसपास धरली तर त्यातले अर्धा कोटी लोक म्हणजे जवळपास ५० लाख लोक हे अॅप वापरतात. .Premium|Iran-Israel War:इराणला शस्त्रपुरवठा करतंय तरी कोण?.हे अॅप इस्लामिक हिजरी दिनदर्शिकेनुसार माहिती देतं, दिवसातल्या नमाजच्या पाच वेळांची माहिती देतं. नमाजची वेळ झाली की त्याचा अलार्म वाजतो. सोबतच इस्लाममधील महत्त्वाचे दिवस आणि त्यांची माहिती देतं. अत्यंत कट्टर मुस्लिम राष्ट्र असलेल्या इराणमध्ये हे अॅप अतिशय लोकप्रिय आहे.खामेनेईंच्या धार्मिक राजकारणाला पाठिंबा असणारा मोठा वर्ग हे अॅप वापरतो. भले हे सरकारी अॅप नाही तरीही त्याचा प्रभाव मात्र सरकारला अतिशय पूरक असाच आहे..iran israel war: पुण्यातील ८४ विद्यार्थी दुबईत अडकले.. .अॅपवर हल्ला कसा झाला?२८ फेब्रुवारीला अचानक अॅपवर मेसेज यायला सुरूवात झाली. हे मेसेज स्थानिक इराणे भाषेतले होते. त्यात म्हटलं होतं,मदत पोहोचली आहेबंदी झुगारुन द्या आणि मुक्ती दलात सामील व्हा.आता सूड घ्यायची वेळ आलीय.या सगळ्या संदेशातून इराणच्या सुरक्षा दलांनी आपली शस्त्रं सोडून जनतेत सामील व्हावं, अशा अर्थाचे मेसेज आले होते..हे संदेश वाचणारा सामान्य माणूस चक्रावून गेला होता. कारण पहिल्यांदाच अशाप्रकारे सरकारविरोधी संदेश आले होते. हे मेसेज सरकारकडून वा कोणत्याही अधिकृत वृत्त संस्थेकडून नव्हे तर अॅपमधूनच आले होते. त्यावेळीच हे अॅप हॅक झाल्याचा अंदाज बांधला गेला.अॅपवर हल्ला झालाच पण त्याच काळात इराणमधील इंटरनेट पूर्णपणे बंद झाले होते. जवळपास ३६तासांहून अधिक काळ नेटवर्क बंदच असल्याने अॅपमधून येणारी माहिती तपासता येण्याची काहीच सोय नव्हती. लोकांकडे माहिती नव्हती आणि त्यांना मिळालेली शेवटची माहिती सरकारविरोधी होती. सायबर हल्ल्याचा हेतू साध्य झाला होता..Premium|Cyber attacks in india : देशात वर्षभरात २६.५ कोटी सायबर हल्ले; महाराष्ट्रासह शिक्षण क्षेत्र हॅकर्सच्या 'टार्गेटवर'.अॅपवरचा हल्ला का महत्त्वाचा?इराणचं सरकार अत्यंत कर्मठ धार्मिक सरकार होतं. इस्लाम आणि शरिया कायद्याची अतिशय कठोर अंमलबजावणी तिथे अत्यंत काटेकोरपणे केली जात होती. त्यातूनच महिलांवर अत्याचार आणि जवळपास तालिबानसारखेच महिलांवर निर्बंध घालण्याचे प्रकार सुरू झाले होते. इराणच्या महिलांनी त्याविरुद्ध निदर्शनंही सुरू केली होती..पण अशाप्रकारे कर्मठ आणि अतिधार्मिकतेविरुद्ध निदर्शनं करणारा इराणी समुदाय हा काहीसा अधिक शिक्षित होता पण तिथल्या कट्टर, धार्मिक वर्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी या अॅपशिवाय दुसरा चांगला मार्ग नव्हता. हा वर्ग खामेनेईंच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाचा पुरस्कर्ता होता. अॅपवर झालेल्या सायबर हल्ल्यामुळे या वर्गापर्यंत पोहोचण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग हल्लेखोरांनी नव्याने शोधला, असं म्हणता येऊ शकेल. .या संदेशांनी युजर्सना केवळ गोंधळात टाकलं असं नव्हे तर आपलं सरकार खरंच कमजोर झालं आहे, याची एक खात्रीही दिली.आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या युजर्सपैकी बरेचसे यूजर्स तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक प्रगत असण्याची शक्यता कमी होती.पूर्वीच्या काळी युद्धादरम्यान शत्रू राष्ट्रांकडून विमानातून पॅम्पलेट्स टाकली जात, त्यावर संबंधित देशाविरुद्धचा मजकूर असे. तंत्रज्ञानाच्या युगातला हा सायबर हल्ला त्याच पद्धतीचा मानला जातो आहे..Premium| Russia Ukraine War: परदेशी तरुणांना पैशाचे आमिष दाखवून रशिया युद्धात का ढकलत आहे?.इस्राएलने हा हल्ला कसा केला? खरंतर इस्राएलने अजूनही या हल्ल्याची अधिकृत जबाबदारी घेतलेली नाही. मात्र हा हल्ला इस्राएलकडूनच करण्यात आल्याचा अंदाज जगभरातल्या वृत्तसंस्थांकडून बांधला जातोय. तर सायबर सुरक्षा कंपनी Anomali ने रॉयटर्सला दिलेल्या विश्लेषणात म्हटले आहे की, राज्यसमर्थित इराणी हॅकिंग गटांनी इस्रायली लक्ष्यांवर 'वायपर' प्रकारचे हल्ले सुरू केले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये डेटा पूर्णपणे पुसून टाकला जातो..मोबाइलमधील पुश नोटिफिकेशन प्रणाली हायजॅक करून हल्लेखोरांनी बडेसाबा अॅपचा पुश नोटिफिकेशन सर्व्हर ताब्यात घेतला असावा, असा अंदाज बांधला जात आहे. किंवा त्यांनी अॅपच्या बॅकएंडमध्ये घुसखोरी केली असण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्यांनी नमाजच्या संदेशांच्या फॉरमॅटमध्ये छेडछाड केली असावी..Halcyon या अँटी-रॅन्समवेअर कंपनीच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि माजी एफबीआय सायबर अधिकारी सिंथिया काइझर यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, मध्यपूर्वेत सायबर हालचाली वाढल्या आहेत. इराणसमर्थक सायबर व्यक्तिमत्त्वांनी कारवाईचं आवाहन केलं आहे. या गटांनी पूर्वी हॅक-अँड-लीक कारवाया, रॅन्समवेअर हल्ले आणि डिस्ट्रीब्युटेड डिनायल-ऑफ-सर्व्हिस (DDoS) हल्ले केले आहेत, ज्यामध्ये इंटरनेट सेवा ठप्प करण्यासाठी त्यावर मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिकचा मारा केला जातो..काहीही असलं तरी इराणमधील एका मोठ्या धार्मिक आणि सरकारचे पाठिराखे असलेल्या समुदायाला या सायबर हल्ल्याने मोठा धक्का दिला, हे सत्य आहे. सध्याच्या काळातील डिजिटल युद्धाचे हे एक वेगळे रुप आहे.. 