Premium|Iran-Israel War:इराणला शस्त्रपुरवठा करतंय तरी कोण?

China, Russia or Beyond? Inside Iran’s Expanding Weapons Supply Chainइराण-इस्राएल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात इराणकडून होणारा प्रतिकार जगाला चकीत करणारा आहे. त्यातूनच महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतोय, तो म्हणजे इराणला शस्त्र पुरवतंय तरी कोण? रशिया, चीन आणि उत्तर कोरियाचा या सगळ्यात सहभाग आहे का?इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमाव्यतिरीक्त स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीत मोठी गुंतवणूक केलीय हे खरं पण अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रगत युद्धप्रणाली या सगळ्यासाठी ते अजूनही काही मोजक्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांवर अवलंबून आहे. हे भागीदार कोण आहेत, ते कशापद्धतीने इराणला हा शस्त्रपुरवठा करतायत, भारत त्यात कुठे गुंतलेला आहे का? अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या लेखातून. .इराण, अमेरिका आणि इस्राएल यांच्यातल्या संघर्षामुळे तेहरानच्या लष्करी क्षमतेकडे जगाने पुन्हा एकदा भुवया उंचावून पाहिलं आहे. अमेरिकी-इस्राएली सैन्याने इराणवर अत्यंत नव्या दमाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या अस्त्रांनी हल्ले केलेत पण इराण मागे हटलेला नाही. त्यानेसुद्धा प्रत्युत्तरादाखल संपूर्ण प्रदेशात क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरू केलेत. थेट अमेरिका नाही तर नाही पण अमेरिकेची गुंतवणूक असलेल्या प्रदेशात जमेल तेवढं नुकसान करण्याचा इराणचा इरादा आहे. त्यामुळेच आखाती देशांतील जिथे जिथे अमेरिकेचे लष्करी तळ अथवा मोठी आर्थिक गुंतवणूक आहे, त्या ठिकाणी काही ना काही करून नुकसान करण्याचा इराणचा प्रयत्न आहे. .Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !.एकीकडे देशाचा सर्वोच्च नेता मारलेला असतानाही इराण ज्या पद्धतीने लढतो आहे, क्षेपणास्त्र, ड्रोनहल्ले करतो आहे. त्यामुळे या सगळ्यात नेमकी गुंतवणूक कोणाची हा प्रश्न आहे.इराणला शस्त्र पुरवठा करण्यात रशिया आणि चीन यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. तर उत्तर कोरिया आणि बेलारूसकडूनही त्यांना मदत मिळत आहे. .रशिया -इराणचा प्रमुख शस्त्रभागीदारअलीकडच्या काळात रशिया हा इराणचा सर्वात महत्त्वाचा लष्करी भागीदार मानला जात आहे.स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या आकडेवारीनुसार २०२० ते २०२४ या काळात इराणने सगळ्यात जास्त शस्त्रआयात रशियाकडून केली होती.मॉस्कोने तेहरानला हवाई संरक्षण प्रणाली, क्षेपणास्त्र संबंधित तंत्रज्ञान, सेन्सर्स आणि विमान पुरवले असल्याची माहितीही मिळते आहे. युक्रेन युद्धानंतर झालेल्या भूराजकीय बदल आणि इराणचे पाश्चिमात्य जगाशी बिघडलेले संबंध यामुळे रशिया आणि इराणची मैत्री अधिक दृढ झाल्याचं विश्वेषक सांगतात. .२०२५मधील प्रादेशिक संघर्षानंतर झालेल्या करारांमध्ये ‘व्हर्बा’सारख्या अत्याधुनिक मानवरहित हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रांचाही समावेश आहे. ही प्रणाली विमानं आणि ड्रोन रोखण्याची क्षमता वाढनते. रशियन उपकरणांनी इराणच्या हवाई संरक्षणाचा किल्लाही मजबूत केला आहे.पण फक्त रशियानेच इराणला मदत केलीय असं नाही. रशिया-युक्रेन युद्धातील ड्रोन्सपैकी काही इराणमधून आले होते तर त्याबदल्यात रशियाने इराणला अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान पुरवले आहे..Premium|American soft power decline : अमेरिकी प्रभावाच्या ऱ्हासाची सुरवात .चीन - क्षेपणास्त्राचे घटक आणि दुहेरी तंत्रज्ञानइराणच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी चीन हा आणखी एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. चीन त्यांचा थेट शस्त्रपुरवठादार नसला तरी क्षेपणास्त्रांसाठी लागणारा कच्चा माल वा घटक पुरवण्यात चीन महत्त्वाचा आहे. क्षेपणास्त्रांसाठी लागणारे साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ‘ड्युअल-यूज’ तंत्रज्ञान चीनने पुरवले असल्याची माहिती आहे. .चीनने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांसाठी लागणारे काही घटक पुरवले होते शिवाय CM-302 सारख्या प्रगत जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांच्या संभाव्य विक्रीबाबत इराणशी त्यांच्या चर्चा सुरू होत्या.ड्रोन उत्पादनासाठी लागणाऱ्या विविध भागांच्या पुरवठ्यातही चिनी कंपन्यांचा सहभाग असल्याचं म्हटलं जातं. ही खरेदी थेट चीनी कंपन्यांच्या नावावर नसली तरी मध्यस्थ, इतर कंपन्यांमार्फत गुंतागुंतीच्या खरेदी चक्रातून हा व्यवहार होतो..Premium|Trump Tariff Cancelled: अमेरिकन न्यायालयाने रद्द केलेलं टॅरिफ ट्रम्प परत देणार का? आणि कसं?.उत्तर कोरिया : इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचा पायाउत्तर कोरियाच्या किम जोंग ऊन कडे क्षेपणास्त्र आहेत, हे साऱ्या जगाला माहितीय. अत्यंत माथेफिरु समजला जाणारा किम जोंग ऊन या युद्धात थेट सहभागी झाला नसला तरी त्याची गुंतवणूक युद्धात आहेच. उत्तर कोरियाने इराणला ८०-९० च्या दशकांत क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात मदत केली होती. विशेषतः Scud-B प्रकारच्या क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाबाबत उत्तर कोरियाने मदत दिली होती. त्यावेळी सत्तेत असलेले रूहोल्ला खोमेनी हे सध्याचे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातल्ला खामेनेई यांचे राजकीय गुरु मानले जातात. १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीचं नेतृत्त्व करणारे रुहोल्ला खोमेनींनी इराणमध्ये इस्लामिक राज्य स्थापन केलं. त्यांच्या मृत्यूनंतर आजतागायत अयातुल्ला खामेनेईंनी इराणला अधिक कट्टर इस्लामी राज्य बनवलं.इराणच्या शहाब-१ या अत्यंत वेगवान आणि लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रकल्पाचा पाया एकप्रकारे उ.कोरियाकडून आलेल्या तंत्रज्ञानाच्या धर्तीवरच घातला गेला होता.या दोन्ही देशांदरम्यान आजही तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण होत असावी, असा संशय कायम व्यक्त केला जातो. .Premium|Trump 2.0 Foreign Policy : गुंतागुंतीचे ‘ट्रम्प २.०’, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत गोंधळ आणि अमेरिकेच्या भूमिकेतील बदल.बेलारूस : छोटा पॅकेट बडा धमाकाबेलारूस हा रशियाचा अतिशय जवळचा मित्र. या छोट्याशा देशाने २०२४पर्यंत काही शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी साहित्य इराणला दिले होते. ज्या गोष्टी रशियाकडून मिळू शकत नव्हत्या किंवा त्यात अडथळे होते अशावेळी तेहरानने अतिरीक्त हवाई संरक्षण प्रणालींसाठी बेलारूसची मदत मागितली होती. .इराणची स्वदेशी क्षेपणास्त्र इराण धर्मसत्ता आणि अत्यंत कट्टर धर्मिक देश असला तरी शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत मात्र त्यांनी वेळोवेळो पाश्चिमात्य देशांची मदत घेतली होती. परकीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहिल्यानंतर इराणने अनेक क्षेपणास्त्र देशांतर्गतच तयार करण्याचे ठरवले. त्यापैकी फतेह ११० हे कमी पल्ल्याचे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र इराणच्या शस्त्रसाठ्याचा प्रमुख घटक आहे. एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गनायझेशनमार्फत ‘झेलझाल-२’ या रॉकेटची मार्गदर्शक प्रणाली जोडून फतेह विकसित करण्याचा दावा केला जातो. त्यात परकीय पुरवठादारांचा उल्लेख नाहीय. इराणने स्वत:च ते तयार केल्याचं सांगितलं आहे. सोबतच त्यांनी ते M-६०० या नावाने सिरियालाही विकलं होतं. यासोबतच ‘राद-५००’ हे इराणचे आणखी एक स्वदेशी टॅक्टिकल बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आहे. फतेह मालिकेचंच हे प्रगत अस्त्र जवळपास ५०० किमी लांबपर्यंत मारा करू शकते. .ड्रोन उत्पादन इराण ‘लॉयटरिंग म्युनिशन’ किंवा ‘कामिकाझे’ ड्रोन निर्मितीत जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. या दोन्हीमधील बहुतांश प्रणाली राज्य-नियंत्रित ‘HESA’ (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company) सारख्या संस्थांमार्फत देशांतर्गत तयार केल्या जातात. ‘शाहेद-१३६’ ही या मालिकेतील सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रणाली आहे. हल्ली तिचा मोठा वापर दिसून आला आहे. रशियानेही या ड्रोनचे ‘गेऱान-२’ नावाने परवानाधारित उत्पादन सुरू केले आहे. हे ड्रोन जरी इराण तयार करत असला तरी त्याच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांसाठी तो अजूनही काही परदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून असल्याचं कळतंय. इंजिन, सेन्सरसारख्या महत्त्वाच्या भागांची आयात परदेशातून झाल्याचं उघड झालं आहे. चीननेसुद्धा इराणला काही ड्रोन्स पुरवल्याचं वृत्त आहे. .मिश्र संरक्षण मॉडेलइराणने स्वत: अनेक स्वदेशी क्षेपणास्त्र, ड्रोन्स आणि टॅक्टिकल शस्त्रं विकसित केली आहेत. मात्र अधिक प्रगत तंत्रज्ञान, सेन्सर्स, साहित्य आणि विशेष घटकांसाठी अजूनही ते बाहेरच्या देशांवर अवलंबून आहेत. आता अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेनेच इराणविरुद्ध रणशिंग फुंकलं असताना हा देश युद्धाला कसा सामोरा जात आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 