Premium|Iran-Israel War:इराणला शस्त्रपुरवठा करतंय तरी कोण?

Russia Iran military ties : अमेरिका आणि इस्राएलसारखे शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत 'दादा' देश समोर उभे असतानाही इराण मागे हटत नाहीये. एकापेक्षा एक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन्स हल्ल्यांनी त्यांनी तगडं प्रत्युत्तर दिलंय. पण ही शस्त्रसज्जता कुणाच्या बळावर?
Iran Israel war, Iran weapons suppliers, Russia Iran military ties, China Iran missile technology, North Korea Iran missile program, Belarus Iran defense support

Iran-Israel War: Who Is Supplying Weapons to Tehran?

स्वाती केतकर-पंडित
Updated on

China, Russia or Beyond? Inside Iran’s Expanding Weapons Supply Chain

इराण-इस्राएल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात इराणकडून होणारा प्रतिकार जगाला चकीत करणारा आहे. त्यातूनच महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतोय, तो म्हणजे इराणला शस्त्र पुरवतंय तरी कोण?

रशिया, चीन आणि उत्तर कोरियाचा या सगळ्यात सहभाग आहे का?

इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमाव्यतिरीक्त स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीत मोठी गुंतवणूक केलीय हे खरं पण अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रगत युद्धप्रणाली या सगळ्यासाठी ते अजूनही काही मोजक्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांवर अवलंबून आहे.

हे भागीदार कोण आहेत, ते कशापद्धतीने इराणला हा शस्त्रपुरवठा करतायत, भारत त्यात कुठे गुंतलेला आहे का? अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या लेखातून.

Donald Trump
america
US
israel
Iran
Netanyahu

