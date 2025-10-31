Premium| GST and State Finances: जीएसटीमुळे राज्यांचे कर उत्पन्नाचे मार्ग खऱ्या अर्थाने बंद झाले का?

डॉ. संतोष दास्तानेस्थानिक स्वराज्य संस्था केवळ कायद्याच्या तरतुदी आणि प्रशासकीय उतरंड यांनी सबल होणार नाहीत, तर त्यांना आर्थिक-वित्तीय बळ देणे महत्त्वाचे आहे. प्रशासन आणि वैधानिक आघाडीवर विकेंद्रीकरण आणि वित्तीय मुद्द्यांवर केंद्रीकरण अशी विसंगती सध्या दिसून येत आहे. भा रतातील संघराज्यव्यवस्था हा आपल्या घटनेत अभिप्रेत असलेल्या मूलभूत संरचनेचा एक अभिन्न भाग आहे. ही संघराज्य व्यवस्था जपणे, तिचा कोणत्याही प्रकारे संकोच होऊ न देणे ही आपली घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी आहे. देशातील प्रशासकीय आणि घटनात्मक व्यवस्था केंद्राकडे झुकणारी असली तरी राज्यांना रास्त महत्त्व देणे, त्यांना विकासप्रक्रियेत सामावून घेणे, त्यांच्या विकासासाठी प्रकल्प हाती घेणे याचे आवर्जून प्रयत्न झालेले दिसतात. सत्तेचे, प्रशासनाचे, निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, यासाठी ७३ आणि ७४ क्रमांकाच्या घटनात्मक सुधारणा १९९३ मध्ये अंमलात आल्या. .सहकारी आणि सहभागी संघराज्य व्यवस्थेचा हा गाभा होय. केंद्र आणि राज्यांमध्ये विवाद, कटुता, वितुष्ट, संघर्ष येऊ नये; आल्यास त्याचे व्यवस्थित निराकरण व्हावे याची देशाच्या घटनेने पुरेपूर काळजी घेतली आहे. घटनेच्या सातव्या अनुसूचीत केंद्र आणि राज्ये यांच्या अखत्यारीतील विषयांच्या याद्या दिल्या आहेत. समवर्ती यादीही तेथे आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ व्या आणि १२ व्या अनुसूचींमध्ये दिलेले विषय राज्य सरकारांनी टप्याटप्प्यांने ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवायचे आहेत. कागदोपत्री ही सगळी व्यवस्था अगदी आदर्श आहे. पण व्यवहारात या संबंधांत विसंवाद, अविश्वास आणि संशय यांचा अनुभव येऊ लागला आहे. पण याहीपेक्षा सध्या गंभीर होत चाललेली गोष्ट म्हणजे राज्यांची अतिशय नाजूक अशी झालेली आर्थिक-वित्तीय स्थिती !.मुळात राज्यांच्या जमा आणि खर्चाचे तपशील पाहता त्यांचा जमाखर्च नेहमीच तुटीचा राहणार हे उघड आहे. राज्यांचे करांचे उत्पन्न वाढण्याची अगदी धीमी गती हे यामागील प्रमुख कारण. भरपूर आणि वर्धिष्णू उत्पन्न देणाऱ्या बाबी केंद्राने स्वतःकडे ठेवल्या आहेत. सन २०१७मध्ये देशात ‘जीएसटी’चा जमाना सुरू झाला. त्याने राज्यांचे स्वतःचे करउत्पन्नाचे निराळे मार्ग बंद झाले. ‘जीएसटी’प्रणालीत सहभागी होताना आपल्याला कमी जास्त उत्पन्न देणारे अनेक कर आणि उपकर राज्यांनी रद्द केले. उदा. जकात, प्रवेशकर, करमणूककर, विक्रीकर, स्थानिक संस्था कर, जाहिरातकर या मार्गाने राज्यांना - महानगरपालिकांना मुबलक उत्पन्न मिळत असे. ते मार्ग आता बंद झाले. आता केंद्राकडून येणारा ‘जीएसटी’मधील वाटा हेच राज्यांचे मुख्य उत्पन्न बनले. प्रशासन आणि वैधानिक आघाडीवर विकेंद्रीकरण आणि वित्तीय मुद्द्यावर केंद्रीकरण अशी विसंगती आता दिसून येत आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या कर उत्पन्नात काही घट आली तर ती भरून काढण्याची केंद्राने दिलेली हमी २०२२मध्ये संपुष्टात आली. .आता राज्यांची उत्पन्नातील तूट त्यांनीच भरून काढावी, असे केंद्र म्हणते. दुसरीकडे राज्यांच्या खर्चाच्या बाबी मात्र वेगाने वाढणाऱ्या आहेत. कायदा, सुव्यवस्था, प्रशासन, पगार-भत्ते-पेन्शन, शिक्षण, आरोग्य, कर्जावरील व्याजाचे हप्ते, कर्जफेडीचे हप्ते, सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजना, नैसर्गिक आपत्तींवरील अनपेक्षित व अवाढव्य खर्च, अनुदाने .... खर्चाची ही यादी न संपणारी आहे. राज्यांच्या उत्पन्नापैकी सुमारे ६२ टक्के उत्पन्न अशा महसुली बाबींवर खर्च होते आणि त्यामुळे पायाभूत सुविधा, नव्या तंत्रज्ञानाचा पाठपुरावा अशा भांडवली बाबींवर खर्च करण्यास निधी फारसा उरतच नाही.अनु. २८०[१] अनुसार वित्त आयोगाची नियमितपणे नेमणूक करून त्यानुसार केंद्राकडून राज्यांना मोठा निधी दिला जातो. आतापर्यंत पंधरा आयोग नेमून त्यांच्या शिफारशी अंमलात आल्या आहेत. केंद्राकडील करांमधील वाटा राज्यांना कोणत्या निकषांवर किती प्रमाणात द्यायचा, सहाय्यक अनुदाने कशी व किती द्यायची हे आयोग सांगतो. पण यातही आता समस्या येऊ लागल्या आहेत. .पूर्वी राज्यांची लोकसंख्या, राज्यांचे क्षेत्रफळ अशा निकषांवर केंद्राकडून निधीचे वाटप होत असे. पण आता राज्यांनी विविध मुद्द्यांवर कशी काय कामगिरी केली यावर राज्यांचा वाटा ठरतो. उदा. राज्याने पर्यावरण रक्षणाचे किती काम केले आहे, स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्याचे किती प्रयत्न केले आहेत, आपापले वित्त आयोग नियमितपणे नेमले का, यांवर आता राज्यांना केंद्राकडून वाटा मिळतो. जी राज्ये या मुद्द्यांवर समाधानकारक कामगिरी करत नाहीत. त्यांना निधी कमी मिळतो आणि मग राज्यांकडून तक्रारी सुरू होतात.केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी राज्यांना केंद्राकडून निधी मिळतो. पण तो विशिष्ट प्रकल्पांसाठी अथवा योजनांसाठी बंधित असतो. ते प्रकल्प राज्याच्या प्राधान्यक्रमात असतीलच असे नाही. उदा. सार्वत्रिक शिक्षण मोहिमेसाठी केंद्र भरपूर निधी देते; पण केरळमध्ये आजच ९७ टक्के साक्षरता आहे, तेव्हा त्या राज्याला या कारणाऐवजी इतर कामासाठी निधी वापरायची गरज भासेल. पण केंद्राची त्यास परवानगी नाही. त्यामुळे अशा निधीचा राज्यांना फारसा उपयोग होत नाही व राज्यांच्या आर्थिक गरजा कायमच राहतात.नादारी व दिवाळखोरी संहिताकाही भांडवली प्रकल्पांसाठी जागतिक बँक किंवा इतर काही मोठ्या वित्तीय संस्था महानगरपालिकांना कर्जाऊ निधी देतात, पण त्यांच्या अटी पूर्ण करणे जिकीरीचे ठरते. शिवाय त्यात सातत्यही नसते. मात्र यात आशेचा एक किरण असा की खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांप्रमाणे देशातील नगरपालिका – महानगरपालिका यांच्यासाठी 'नादारी व दिवाळखोरी संहिता' तयार करण्याचा केंद्राचा विचार सुरू आहे. यानुसार त्या महानगरपालिकेच्या जमाखर्चाचा विविध निकषांवर अभ्यास केला जाईल, त्यांची कर्ज उभारण्याची क्षमता, कर्ज फेडण्याची क्षमता, विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय तयारी हे सगळे निःपक्षपणे तपासले जाईल. त्या विश्लेषणावर आधारित त्यांचे दर्जांकन केले जाईल. त्यानुसार कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना कर्ज देणे सोपे जाईल. इतकी पूर्वतयारी केल्यावर असे कर्ज थकण्याची शक्यता खूपच कमी राहील. या प्रक्रियेमध्ये वस्तुनिष्ठता आणि पारदर्शकता असेल, या मार्गाने वित्तपुरवठा मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन आणि सल्लामसलतही उपलब्ध असेल. नजीकच्या भविष्यात असे घडून येईल, तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भांडवली निधीची गरज बह्वंशी भागेल आणि रस्ते, पूल, सांडपाण्याची व्यवस्था, वाहतूक, पाणीपुरवठा, कचराव्यवस्थापन, मलिन वस्ती निर्मूलन, आरोग्यसेवा, शाळा अशा मूलभूत गरजा मार्गी लागतील.केंद्राकडून करांमधला जो वाटा राज्यांना दिला जातो, त्याबरोबर देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था - जसे नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांना थेट निधी पुरवण्याबद्दलही वित्त आयोग शिफारशी करीत असतो. ७४व्या घटनात्मक दुरुस्तीनंतर असा बदल करण्यात आला. आता त्याचप्रमाणे जीएसटी परिषदेनेही स्थानिक संस्थांची गरज ध्यानात घेऊन अशाच शिफारशी कराव्यात, अशी राज्यांकडून मागणी होत आहे. जीएसटी करातून देशात वार्षिक सुमारे २३ लाख कोटी रुपये इतके प्रचंड उत्पन्न मिळते. त्यातून राज्यांना जो हिस्सा मिळतो, त्यातील काही भाग अशा तळातील संस्थांकडे दिला जातो. पण तो परिषदेने थेट त्या संस्थापर्यंत पोचवावा व तशी घटनेत दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी आता होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था केवळ कायद्याच्या तरतुदी आणि प्रशासकीय उतरंड यांनी सबल होणार नाहीत, तर त्यांना आर्थिक-वित्तीय बळ देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत). 