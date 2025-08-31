Premium|ITR Foreign Investment: आयटीआर भरताना परदेशी गुंतवणुकीचं काय करायचं?

Capital Gains on US Stocks – Tax Rules for Indian Investors LRS, TCS & Black Money Act – ITR Filing Rules for US Investmentsजागतिकीकरणाने जग अगदी जवळ आणलं आहे. दोन देशांतील व्यवहार, वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाणसुद्धा सोपी झालीय. त्यामुळेच अनेकजण आता अगदी सहज परदेशातील शेअर बाजारातही गुंतवणूक करतात. एकीकडे हे चांगलं आहे तर दुसरीकडे बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीचे अशा गुंतवणुकीवर परिणाम होतातच. .भारतीय गुंतवणूकदार आता अमेरिकन शेअर्समध्ये अधिक सहज गुंतवणूक करू शकतात. अशी गुंतवणूक केल्याने जागतिक स्तरावर पोर्टफोलिओमध्ये विविधता (Global Diversification) येते.शिवाय आता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची वेळही अगदी जवळ आली आहे, त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीवरील कॅपिटल गेनवर कर कसा आकारला जातो आणि ITR Form 2 मध्ये त्याची माहिती कुठे भरावी? याविषयी.Premium|Salary Personal Finance: पगाराचा सापळा, मिळालेली वाढ जातेय कुठे?.भारतीय रहिवाशांना भारताबाहेर थेट शेअर्स, कर्जरोखे, म्युच्युअल फंड्स इत्यादी विविध आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. यासाठी Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत दरवर्षी जास्तीत जास्त २.५० लाख अमेरिकन डॉलर्स पाठवण्याची मुभा आहे. LRS अंतर्गत केलेल्या रकमेवर Tax Collected at Source (TCS)आकारला जातो. करदात्याला हा TCS आपल्या अंतिम कर दायित्वातून समायोजित (Credit Claim) करता येतो..अमेरिकन बाजारातील गुंतवणुकीचे नियमअमेरिकन बाजारातील गुंतवणूक भारतातील इतर गुंतवणुकींसारखीच Capital Asset मानली जाते.लाँग-टर्म कॅपिटल गेन (LTCG): जर अमेरिकन शेअर्स २४ महिने किंवा त्याहून जास्त काळ धरले असतील, तर विक्रीवर झालेला नफा लाँग-टर्म कॅपिटल गेन मानला जातो आणि त्यावर १२.५% दराने कर लागतो. शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन (STCG): जर हे शेअर्स २४ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी धरले असतील, तर नफा शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन ठरतो आणि करदात्याच्या लागू असलेल्या Slab Rate प्रमाणे कर भरावा लागतो..Premium|Income Tax 2024-25 : कर भरण्यात झारखंडने यंदा गुजरातलाही मागे टाकलंय! ही किमया कशी झाली?.तसेच, अशा नफ्यावर (Capital Gains) इतर उत्पन्नासोबत मिळून, वर्षभरात चार हप्त्यांमध्ये Advance Tax भरावा लागतो.अमेरिकन शेअर्सवरील लाँग-टर्म कॅपिटल गेनसाठी, करदाता कलम 54F अंतर्गत सूट मिळवू शकतो. मात्र यासाठी विक्रीतून मिळालेली रक्कम ठराविक कालावधीत भारतातील निवासी मालमत्तेत (Residential Property)गुंतवावी लागते. .याशिवाय, करदात्याने आपल्या परदेशी मालमत्तेची (Foreign Assets) आणि त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाची माहिती ITR-2 किंवा ITR-3 मधील FA Schedule मध्ये द्यावी लागते.यात अमेरिकन कंपन्यांचे शेअर्सही आले. ही माहिती त्या वर्षाच्या ३१ डिसेंबरपर्यंत धरलेली मालमत्ता यानुसार द्यावी लागते, जरी ITR पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंतच्या कालावधीसाठी भरला जात असला तरीही हाच नियम आहे..करदात्याने परदेशी मालमत्ता व उत्पन्नाची माहिती दिली नाही तर मात्र २०१५ च्या Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act अंतर्गत कठोर दंड व कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे, परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या रहिवाशांनी कर भरताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेतलेलं उत्तम. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.