Premium|Gram Panchayat Revenue : ग्रामपंचायती स्वनिधी कसा उभा करतात?

युगांक गोयल/हसीता पत्तीपट्टीनिवडणूक प्रक्रियेद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या गावपातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे - ग्रामपंचायती. या नागरी संस्था पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्त्यावरील प्रकाश व्यवस्था अशा सेवा पुरवण्याची जबाबदारी सांभाळतात. या सेवांसाठी निधी उभारण्यासाठी त्या दोन मार्ग अवलंबू शकतात. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, बाजार शुल्क आदी स्थानिक करांच्या माध्यमातून स्वतः उत्पन्न (स्वतःचे महसूल स्त्रोत) वाढवणे किंवा राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानांवर अवलंबून राहणे, हे दोन मार्ग ग्रामपंचायतींसमोर उपलब्ध आहेत..Premium| The Chronicle Project: फ्लेम विद्यापीठात 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'ची सुरुवात, भारतातील जिल्ह्यांचे सखोल दस्तावेजीकरण ज्ञानाचे भंडार उघडे करणार.जालना जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी २०१९ मध्ये आपल्या एकूण महसुलापैकी तब्बल ८३ टक्के महसूल स्वतःच्या स्रोतांमधून उभा केला. यामध्ये मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, बाजार शुल्क, परवाना शुल्क आदींचा समावेश होता. जालन्यापासून अवघ्या १५० किलोमीटरवर असलेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी केवळ ५ टक्के महसूल स्वतः जमा केला. दोन्ही जिल्ह्यांची लोकसंख्या व आर्थिक स्थिती साधारणतः सारखीच असताना, एक जिल्हा स्वतःला सक्षम करतो तर दुसरा जवळजवळ पूर्णपणे राज्य अनुदानांवर अवलंबून आहे.महाराष्ट्रातील सर्वाधिक अन् सर्वात कमी स्वावलंबी जिल्ह्यांतील ही तफावत गेल्या दशकात प्रचंड वाढली आहे. २०१३ ते २०१९ दरम्यान काही जिल्ह्यांनी सक्षम महसूल प्रणाली उभी केली, तर अनेक जिल्ह्यांची व्यवस्था ढासळली. २०१३ ते २०१६ या काळात उपलब्ध आकडेवारीनुसार २९ पैकी १९ जिल्ह्यांनी अनुदानावरील अवलंबित्व कमी केले. सरासरी जिल्ह्याचा अवलंबित्व दर २.३ टक्क्यांनी घटला. मात्र, पुढील तीन वर्षांत (२०१६-२०१९) परिस्थिती उलटली. सरासरी जिल्ह्याचा अनुदानावरील अवलंबित्व दर २.५ टक्क्यांनी वाढला. ११ जिल्ह्यांत सुधारणा झाली असली तरी १८ जिल्ह्यांत अवलंबित्व वाढले. २०१३-२०१६ या काळात सुधारणा दाखवलेल्या काही जिल्ह्यांचे उत्पन्न २०१६ नंतर पुन्हा घटले आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक जिल्हे अनुदानावरील ४०-६० टक्के अवलंबित्व या श्रेणीत येतात. यात पुणे (५० टक्के), नागपूर (४४ टक्के), सातारा (५० टक्के), वर्धा (४६ टक्के), कोल्हापूर (४७ टक्के) यांसारखे मोठे व मध्यम जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांकडे कार्यक्षम महसूल प्रणाली आहे. मात्र, ते सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांइतके स्वावलंबी नाहीत. मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली होते, पण अनेक तफावती उरतातच..सर्वाधिक स्वावलंबी ग्रामपंचायती असलेले जिल्हे२०१९ मध्ये जालना जिल्ह्याचे अनुदानावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण केवळ १७ टक्के आहे. हे प्रमाण राज्यातील सर्वात कमी प्रमाण आहे. पण हे या आधी असे चित्र नव्हते. २०१३ मध्ये जालना जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायती ८५ टक्के महसूल अनुदानातून घेत होत्या. २०१६ मध्ये हा दर ७९ टक्क्यांवर आला. मात्र, २०१६ ते २०१९ या काळात परिस्थिती आमूलाग्र बदलली. हे अवलंबित्व केवळ १७ टक्क्यांवर आले. या प्रमाणात फक्त तीन वर्षांत तब्बल ६२ टक्क्यांची घट झाली. सांगली जिल्हा केवळ २० टक्के महसूल अनुदानातून घेतो. जालन्याप्रमाणे अचानक सुधारणा न होता, सांगलीने सातत्याने स्वावलंबन वाढवले आहे. २०१३ मध्ये सांगलीचा अनुदानावरील अवलंबित्व दर ४९ टक्के होता. २०१६ मध्ये तो ४३ टक्के झाला व २०१९ मध्ये २० टक्क्यांवर आला. सहा वर्षांत या जिल्ह्याती ही सलगपणे प्रगती झाली आहे.अमरावती जिल्ह्याचा अनुदानावरील अवलंबित्व दर २४ टक्के आला आहे. २०१३ ते २०१६ या तीन वर्षांत येथे मोठा बदल झाला. अवलंबित्व ६३ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांवर आला. म्हणजे ३९ टक्क्यांची घट झाली. त्यानंतर जिल्ह्याने हा स्तर कायम ठेवला. प्रतिव्यक्ती सरासरी उत्पन्न फक्त एक लाख १६ हजार रुपये असतानाही अमरावतीने अनुदानांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे..सर्वाधिक अनुदानावर अवलंबून असलेले जिल्हेराज्यातील पाच जिल्ह्यांना ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक महसूल राज्य सरकारने दिलेल्या अनुदानातून मिळतो. हिंगोली (९५ टक्के अनुदान) हा सर्वाधिक अवलंबून असलेला जिल्हा आहे. २०१३ मध्ये हा दर ९० टक्के होता. २०१६ मध्ये थोडा सुधारून ८८ टक्के झाला. पण २०१६ ते २०१९ या काळात पुनश्च वाढत ९५ टक्के झाला. आता जवळजवळ संपूर्ण महसूल राज्याकडूनच मिळतो. पुढे परभणी (९१ टक्के अनुदान), २०१३ मध्ये ७३ टक्के असलेला दर २०१६ मध्ये ९२ टक्क्यांवर पोहोचला आणि त्यानंतर फारसा rबुलडाणा (८८ टक्के) हे जिल्हेदेखील अनुदानावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. आश्चर्य म्हणजे जिल्हा श्रीमंत आहे की नाही यावर त्याचे स्वावलंबन अवलंबून नाही. जालना जिल्ह्याचे प्रति व्यक्ती सरासरी दरडोई उत्पन्न (जीडीपी) फक्त एक लाख चार हजार असूनही तो ८३ टक्के महसूल स्वतः उभा करतो. सांगली ८० टक्के आणि अमरावती ७६ टक्के महसूल स्वतः उभारतात. हे जिल्हे महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत जिल्हे नाहीत पण ते याबाबतीत नागपूरसारख्या जिल्ह्यांना मागे टाकतात. नागपूरचा प्रति व्यक्ती ‘जीडीपी’ जालन्याच्या जवळपास दुप्पट असूनही नागपूर केवळ ३० टक्के महसूल स्थानिक पातळीवरून उभा करतो..Premium|Infra Investment: पॉवर, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा लाभ कोणाला? .ग्रामपंचायतींसाठी स्वउत्पन्न का महत्त्वाचे?७३ व्या राज्यघटनादुरुस्तीने नागरिकांच्या जवळ असलेल्या सक्षम, स्वायत्त स्थानिक शासनाची कल्पना मांडली. पण जेव्हा ९०-९५ टक्के महसूल राज्याकडून अनुदानरूपाने मिळतो, तेव्हा ग्रामपंचायत ही जवळपास राज्याच्या प्रशासकीय पद्धतीचा पुढच्या टप्प्यातील यंत्रणा बनते. आर्थिक स्वायत्तता आणि स्वशासन कमी होते. याउलट एखाद्या ग्रामपंचायतीला फक्त २०-३० टक्के महसूलच राज्याकडून मिळत असल्यास, तिला मालमत्ता नोंदी, कर मूल्यांकन, बिलनिर्मिती, वसुली यांचे व्यवस्थापन करावे लागते. नागरिकांना ते कोणता कर भरत आहेत हे कळते अन् ते ग्रामपंचायतीकडून उत्तरदायित्वाची-कामांची अपेक्षा करतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेण्याची खरी आर्थिक स्वायत्तता मिळते. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती राज्यातील विषमता दर्शवतात. काही जिल्ह्यांची ग्रामपंचायती अत्यंत स्वावलंबी आहेत, तर काही जवळजवळ पूर्णतः अनुदानांवर अवलंबून आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, देशभरातील ग्रामपंचायतींच्या स्वतःच्या महसुलाचा सरासरी फक्त ५ टक्के आहे; काही स्रोत सांगतात, की प्रत्यक्षात ग्रामपंचायती देशभरात केवळ १ टक्के महसूल स्वतः उभारतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वात अवलंबून असलेला जिल्हाही राष्ट्रीय पातळीवर उत्तम कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये गणला जाईल..महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींचा सरासरी अनुदानावरील अवलंबित्व दर २०१९ मध्ये ६० टक्के होता. म्हणजे तीनपैकी दोन भाग महसूल अजूनही राज्याकडूनच मिळतो. तसेच ग्रामपंचायतींचा स्वतःचा महसूल राज्याच्या एकूण वित्तीय उत्पन्नात अत्यल्प आहे. राज्यस्तरीय आकडेवारी खरी परिस्थिती झाकते. जिल्ह्यांतील जालना (१७ टक्के अनुदान) ते हिंगोली (९५ टक्के अनुदान) या इतक्या मोठ्या फरकामुळे वास्तव समोर येते. राज्याची सरासरी जरी बरी दिसली तरी जिल्हास्तरावर काही भाग उत्तम कामगिरी करत आहेत आणि काही ठिकाणी तीव्र अपयश दिसते. या विश्लेषणातील सर्व आकडेवारी महाराष्ट्राच्या जिल्हा सांख्यिकीय आराखड्यांतून घेतली आहे. आम्ही हे सर्व आकडे एकत्र करून महाराष्ट्रातील जिल्हास्तरीय माहितीचे मोठे आकडेवारीचे संकलन (डेटाबेस) तयार केले आहे. आपणही ही माहिती indiandistricts.in या संकेतस्थळावर पाहू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 