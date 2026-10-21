Premium|Chenab Bridge : डोंगर, दऱ्या ओलांडून जवळ आली गावे; जम्मू-काश्मीरमध्ये रस्त्यांनी जोडली माणसे आणि नाती

नितीन बिनेकर - sakal.avtaran@gmail.comजम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाची चर्चा करताना मोठे पूल, रेल्वे आणि रस्ते पायाभूत सुविधांचे महत्त्वाचे टप्पे ठरत आहेत. मात्र, विकासाचे खरे मोजमाप स्थानिक सामान्य माणसाचे जगणे किती सुसह्य झाले यावरही ठरते. आज चिनाब आणि अंजी खड्ड पुलांमुळे रेल्वे वेगाने धावत असली तरी संपर्क रस्त्यांमुळे डोंगरापलीकडची गावे जवळ आली आहेत. त्यातून केवळ प्रवास सुकर झाला नाही, तर लग्नगाठी जुळण्यापासून मुलांच्या शिक्षणापर्यंत आणि आजारपणात मदत मिळण्यापर्यंत माणसांच्या आयुष्यालाही विकासाची नवी दिशा मिळाली आहे.चिनाब आणि अंजी खड्ड पुलांची उंची जग मोजेल; पण त्यांच्या परिसरातील रस्त्यांमुळे जोडली जाणारी नाती, शिक्षणाच्या संधी आणि आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग यांचे महत्त्व वेगळे आहे. कारण काही अंतरे किलोमीटरमध्ये कमी होतात; तर काही अंतरे माणसे एकमेकांपर्यंत पोहोचू लागल्यावरच संपतात. रस्ते जीवनाच्या प्रवासाचा महत्त्वाचा आधार ठरत आहेत. डोंगरापलीकडे एक गाव दिसत होते. तिथेच मुलाचे घर होते. स्थळ चांगले होते, कुटुंबही पसंत होते; पण मध्ये होती खोल दरी. आडवे येत होते नदी-नाले आणि डोंगरातून जाणारी खडतर वाट. मुलीच्या आई-वडिलांसमोर प्रश्न होता, की त्या गावापर्यंत पोहोचायचे कसे? लग्नानंतर लेकीला माहेरी आणायचे कसे? आणि ती आजारी पडली तर तिच्या मदतीला धावून जायचे कसे? .जम्मू-काश्मीरच्या डोंगरदऱ्यांतील दुर्गम वस्त्यांमध्ये भौगोलिक अंतराचा असलेला पेच केवळ प्रवासापुरता मर्यादित नव्हता. तो नाती जुळवण्याच्या निर्णयांवरही परिणाम करीत होता. नाती जोडण्याची इच्छा होती; पण त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची वाटच कठीण होती.आज याच प्रदेशात चिनाब नदीवरील जगप्रसिद्ध रेल्वे पूल दिमाखात उभा आहे. अंजी खड्डवरील देशातील पहिला केबलआधारित रेल्वे पूलही अभियांत्रिकी कौशल्याची साक्ष देत आहे. चिनाब पुलावरून ताशी १०० किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावत आहे. दोन्ही पुलांची उंची, रचना आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये जगाचे लक्ष वेधून घेत आहेत. मात्र, ते उभारण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संपर्क रस्त्यांची गोष्ट केवळ बांधकामापुरती मर्यादित नाही. त्यांचे महत्त्व माणसांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या बदलांत आहे. दुर्गम गावांशी संपर्क सुलभ झाल्याने विवाहासाठी स्थळे शोधणे, मुलांचे शिक्षण आणि आजारी व्यक्तींना वेळेत उपचार मिळवून देणे शक्य होत आहे. पुलांची उंची नजरेत भरते; पण माणसांमधील अंतर कमी करून त्यांच्या आयुष्यात नव्या संधी निर्माण करणे, हीच या प्रकल्पांची खरी फलश्रुती आहे.डोंगरापलीकडची स्थळे आता जवळरियासी जिल्ह्यातील बक्कल, कौरी आणि आसपासच्या डोंगराळ भागात भौगोलिक परिस्थितीमुळे दैनंदिन जीवन अनेकदा खडतर होत असे. एका डोंगरावरून दुसऱ्या डोंगरावरील गाव दिसत असले, तरी तिथे पोहोचण्यासाठी मोठा वळसा घालावा लागे. खोल दऱ्या, नदी-नाले, तीव्र उतार आणि मर्यादित रस्त्यांमुळे प्रवास वेळखाऊ आणि कष्टाचा ठरत असे. या अडचणींचा परिणाम विवाह जुळवतानाही होत होता. मुलाचे शिक्षण, नोकरी, घर आणि कुटुंब पसंत असले, तरी त्याचे गाव किती दूर आहे, तिथे पोहोचण्याची सोय काय आणि लग्नानंतर लेकीला माहेरी येणे कितपत शक्य होईल, याचाही विचार करावा लागे. स्थानिक रहिवाशांच्या अनुभवांनुसार, दुर्गम भागांतील दळणवळणाच्या अडचणींमुळे काही ठिकाणी मुलींची लग्ने जुळवणेही कठीण होत असे.संपर्क रस्त्यांमुळे दुर्गम गावांपर्यंत पोहोचणे सुकर झाले आहे. तिथली ये-जा सुलभ झाली आहे. स्थळ पाहणे, दोन्ही कुटुंबांमध्ये बोलण्याचा कार्यक्रम आणि विवाहाच्या तयारीसाठी नातेवाइकांच्या गाठी-भेटी घेण्यासाठी होणारी धावपळ कमी झाली आहे. त्यामुळे केवळ अंतरामुळे योग्य स्थळ नाकारण्याची वेळ येण्याची शक्यताही कमी झाली आहे. लग्न म्हणजे केवळ दोन व्यक्तींचे नाते नसते. त्यातून दोन कुटुंबे आणि अनेकदा गावांमध्येही एकोप्याचे संबंध निर्माण होतात. लग्न ठरवण्यापासून विवाह सोहळ्यापर्यंत आणि त्यानंतरच्या भेटीगाठींपर्यंत दळणवळण महत्त्वाचे असते. डोंगरदऱ्यांतील रस्ते सुधारल्याने नात्यांना प्रत्यक्ष भेटीगाठींची जोड मिळत आहे..Premium|France Student Protests : शाळांतील अपुऱ्या सुविधांमुळे विद्यार्थी रस्त्यावर; फ्रान्समधील आंदोलनातून शिक्षणव्यवस्थेवर प्रश्न.वरातीपासून माहेरच्या ओढीपर्यंतलग्न ठरले की दोन्ही घरांत आनंदाची लगबग सुरू होते. निमंत्रणे, वऱ्हाडी मंडळींची तयारी, पाहुण्यांच्या येण्या-जाण्याचे नियोजन आणि दोन्ही कुटुंबांतील भेटीगाठी यांना वेग येतो. मात्र, दुर्गम डोंगराळ भागांत लग्नस्थळी पोहोचणेही आव्हान ठरत असे. वाहनांची कमतरता, खराब रस्ते आणि बदलत्या हवामानामुळे प्रवासाचे नियोजन अनेकदा कोलमडत असे. आता संपर्क रस्त्यांमुळे लग्नस्थळी पोहोचणे आणि नातेवाइकांना समारंभात सहभागी होणे अधिक सुलभ झाले आहे. स्थळ पाहण्यापासून विवाहाची तयारी आणि दोन्ही कुटुंबांतील ये-जा करण्यापर्यंतच्या अनेक अडचणी कमी झाल्या आहेत. रस्ते स्वतःहून लग्न जुळवत नाहीत; परंतु दोन कुटुंबांना एकमेकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेला मार्ग नक्कीच खुला करतात. जम्मू-काश्मीरमधील दुर्गम वस्त्यांतील जनता सध्या अशाच बदलाचा अनुभव घेत आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या अनुभवानुसार, संपर्क रस्त्यांमुळे माहेर आणि सासरमधील ये-जा अधिक सोयीची झाली आहे. आजारपण, बाळंतपण किंवा कुटुंबातील महत्त्वाच्या प्रसंगी एकमेकांपर्यंत पोहोचणे सुलभ झाले आहे. दोन कुटुंबांना एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होता येणे, हा या रस्त्यांचा महत्त्वाचा मानवी पैलू आहे.शिक्षणासाठीच्या वाटा खुल्याडोंगराळ भागातील रस्त्यांचा प्रश्न विवाहापुरता मर्यादित नाही. मुलांच्या शिक्षणासाठीही दळणवळणाची सुविधा महत्त्वाची असते. गावापासून शाळा दूर असेल, तर विद्यार्थ्यांना दररोज प्रवास करावा लागतो. रस्ता खराब असेल किंवा वाहतुकीची सोय नसेल, तर पावसाळ्यात आणि प्रतिकूल हवामानात शाळेत पोहोचणे कठीण होते. संपर्क रस्त्यांमुळे गावांमधील दळणवळण सुधारले असून, शाळा आणि इतर शैक्षणिक सुविधांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मार्ग उपलब्ध झाले आहेत. माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नियमित वाहतूक महत्त्वाची ठरते. विशेषतः मुलींना पुढील शिक्षणासाठी घराबाहेर पडताना सुरक्षित आणि नियमित प्रवासाची सोय असणे आवश्यक आहे.रस्ता तयार झाला म्हणजे शिक्षणाच्या सर्व अडचणी दूर होतात, असे नाही. शाळांचे अंतर, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षकांची उपलब्धता आणि शैक्षणिक सुविधांचाही विचार करावा लागतो. तरीही गावांना जोडणारे रस्ते शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या प्रवासाचा महत्त्वाचा आधार ठरत आहेत..आजारपणात रस्त्याचे मोलदुर्गम भागांत आजारपणाच्या वेळी दवाखान्यापर्यंत पोहोचणे सर्वात मोठे आव्हान ठरत असे. रुग्णाला उपचारासाठी नेण्यासाठी वाहन उपलब्ध असणे, ते गावापर्यंत पोहोचणे आणि रुग्णालयापर्यंतचा प्रवास कमी वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे असते. गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आपत्कालीन उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांसाठी ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.संपर्क रस्त्यांमुळे आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालयांपर्यंत जाण्यासाठी दळणवळणाचा आधार मिळाला आहे. कुटुंबातील एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास नातेवाइकांना तिच्यापर्यंत पोहोचणे, उपचारांसाठी मदत करणे आणि गरजेच्या वेळी सोबत राहणे सोयीचे होते.विवाहानंतर मुलगी सासरी असताना तिच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि गरज पडल्यास तिला माहेरी किंवा रुग्णालयात नेणे, या बाबींमध्येही रस्त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, रस्ता उपलब्ध असण्याबरोबरच नियमित वाहतूक, रुग्णवाहिका आणि जवळच्या आरोग्य सुविधांची उपलब्धता आवश्यक आहे. रस्त्यांमुळे प्रवासातील अडथळे कमी होतात. उपचार वेळेत मिळण्यासाठी आरोग्यसेवेच्या इतर सुविधाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.२१५ किलोमीटरहून अधिक संपर्क रस्तेचिनाब आणि अंजी खड्ड रेल्वे पुलांच्या उभारणीसाठी उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्पाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत कामे करावी लागली. हिमालयातील उंच डोंगर, खोल दऱ्या आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे बांधकामाच्या ठिकाणी पोहोचणे हेच मोठे आव्हान होते. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संपर्क रस्त्यांनी काही भागांत दळणवळणाच्या नव्या वाटा खुल्या केल्या.रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे २७२ किलोमीटर लांबीच्या उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्पांतर्गत २१५ किलोमीटरहून अधिक संपर्क रस्ते, एक बोगदा आणि ३२० लहान पूल बांधण्यात आले. या प्रकल्पामुळे पाच कोटींपेक्षा अधिक मनुष्य-दिवसांचा रोजगार निर्माण झाल्याची माहितीही रेल्वे मंत्रालयाने दिली. ही आकडेवारी प्रकल्पाच्या व्यापक स्वरूपाची कल्पना देते. मात्र, संपर्क रस्त्यांचे महत्त्व केवळ बांधकामाच्या लांबीवरून ठरत नाही. कोणत्या गावाला रस्त्याने जोडले गेले, स्थानिक नागरिकांना त्या रस्त्याचा वापर करता येतो का, सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध आहे का आणि प्रवासाच्या वेळेत किती फरक पडला, हेही महत्त्वाचे आहे.डोंगराळ भागात रस्ता तयार होणे म्हणजे एखाद्या गावाला बाहेरील जगाशी जोडणारा मार्ग उपलब्ध होणे. त्यातून बाजारपेठेशी संपर्क, रोजगाराच्या संधी, शिक्षण आणि आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्याचे पर्याय वाढतात. त्याचबरोबर नातेवाइकांशी संपर्क ठेवणे आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणेही सुलभ होते..Premium|Consumer Spending and Economic Growth : पैसा असूनही आपणखर्च का टाळतो?.चिनाब पुलाची उंची... विकासाचा वेगळा अर्थचिनाब नदीवरील रेल्वे पूल नदीपात्रापासून सुमारे ३५९ मीटर उंचीवर आहे. जगातील सर्वाधिक उंच रेल्वे कमानीच्या पुलांपैकी एक म्हणून त्याची ओळख आहे. खोल दरीवर उभारलेली भव्य कमान भारतीय अभियांत्रिकीच्या क्षमतेची साक्ष देते. हा पूल सुरू झाला असून, त्यावरून रेल्वे धावत आहे. पुलाची भव्यता आता केवळ छायाचित्रांपुरती मर्यादित नसून, तो सुरू झालेल्या रेल्वे प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरत आहे. भव्यतेइतकेच त्याच्या परिसरातील लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील बदल महत्त्वाचे आहेत. रस्त्यांमुळे प्रवास सुलभ झाला आहे. विवाहासाठी स्थळ पाहणे, नातेवाइकांना भेटणे, बाजारपेठेत जाणे आणि आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचणे अशा दैनंदिन गरजांसाठी दळणवळणाला आधार मिळाला आहे.अंजी खड्ड पुलाचीही वेगळी कहाणीअंजी खड्ड तर भारतातील पहिला केबलआधारित रेल्वे पूल आहे. सुमारे ७२५ मीटर लांबीचा हा पूल नदीपात्रापासून सुमारे ३३१ मीटर उंचीवर असून, त्याला ९६ केबल्सचा आधार आहे. आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थितीत उभारलेला हा पूल अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मात्र, या परिसरातील लोकांसाठी दळणवळण हा रोजच्या जगण्याशी जोडलेला विषय आहे. रस्त्यांमुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांचा प्रवास, रुग्णांना उपचारासाठी नेणे, बाजारपेठेत पोहोचणे आणि नातेवाइकांच्या घरी जाणे अधिक सुलभ होते. डोंगर फोडून तयार केलेला रस्ता आणि खोल दरीवर उभारलेला पूल हे केवळ बांधकामाचे भाग नसतात. त्यांच्या मदतीने माणसांच्या आयुष्यात नवे पर्याय निर्माण होतात..पुलांच्या पलीकडचा खरा विकासचिनाब आणि अंजी खड्ड पुलांची भव्यता पाहण्यासाठी पर्यटक येतील. छायाचित्रांत त्यांच्या कमानी, केबल्स आणि खोल दऱ्या दिसतील. अभियांत्रिकीच्या इतिहासात त्यांच्या उंचीची नोंद होईल. पण या पुलांच्या परिसरातील संपर्क रस्त्यांची आणखी एक ओळख आहे, ती म्हणजे माणसांना एकमेकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या वाटांची.पूर्वी योग्य स्थळ असूनही गावापर्यंत पोहोचण्याची अडचण असेल, तर सुधारलेला रस्ता त्या स्थळाचा विचार करण्यातील दळणवळणाचा अडथळा कमी करतो. माहेरची भेट मोठ्या नियोजनाचा विषय असेल, तर प्रवास सुलभ झाल्यावर ती सोपी होते. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी आणि रुग्णांना उपचारांसाठी प्रवास करणे सोयीचे होते. त्याचा परिणाम कुटुंबाच्या दैनंदिन आयुष्यावर होतो. या बदलामुळे किती लग्ने जुळली, किती विद्यार्थ्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचला किंवा किती रुग्णांना वेळेत उपचार मिळाले, याची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी स्थानिक रहिवाशांनी सांगितलेले अनुभव या रस्त्यांचे सामाजिक महत्त्व अधोरेखित करतात. विकासाचा अर्थ केवळ मोठे पूल, लांब रस्ते आणि मोठी गुंतवणूक एवढाच नसतो. एखाद्या कुटुंबाला मुलीचे स्थळ पाहण्यासाठी दुसऱ्या गावात जाता येणे, मुलाला शिक्षणासाठी प्रवास करता येणे आणि आजारी व्यक्तीला उपचारांसाठी वेळेत पोहोचवता येणे, हाही विकासाचाच एक भाग आहे. पूल दरीच्या दोन कडा जोडतो. रस्ता गावांना जोडतो; पण त्याच वाटेवरून जेव्हा वरात निघते, लेक माहेरी परतते, मुले शाळेकडे जातात किंवा रुग्ण उपचारांसाठी निघतो, तेव्हा त्या बांधकामाला माणसांच्या जगण्याचा अर्थ मिळतो. चिनाब आणि अंजी खड्ड पुलांची उंची जग मोजेल; पण त्यांच्या परिसरातील रस्त्यांमुळे जोडली जाणारी नाती, शिक्षणाच्या संधी आणि आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग यांचे महत्त्व वेगळे आहे. कारण काही अंतरे किलोमीटरमध्ये कमी होतात; तर काही अंतरे माणसे एकमेकांपर्यंत पोहोचू लागल्यावरच संपतात.nitin.binekar@esakal.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal 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