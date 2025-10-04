Premium| Jane Goodall: जेन गुडाल यांच्या चिंपांझीवरील संशोधनाने मानवजातीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलला?

डॉ. प्रदीपकुमार मानेप्रख्यात जीवशास्त्रज्ञ जेन गुडाल या दोन दिवसापूर्वी आपणाला सोडून गेल्या. जंगलामध्ये जाऊन चिंपांझीसारख्या जीवावर प्रयोग करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला शास्त्रज्ञ. चिंपांझी मानवाला सर्वात जास्त जवळचे आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी ज्या शास्त्रज्ञांनी वैज्ञानिक क्षेत्रात पराकाष्ठा केली त्यात जेन गुडाल अग्रक्रमाने येतात.सं पूर्ण सजीवसृष्टीकडे आणि पर्यायाने मानवजातीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणाऱ्या जीवशास्त्रज्ञ जेन गुडाल या दोन दिवसापूर्वी आपणाला सोडून गेल्या. चार्लस डार्विन यांनी निर्माण केलेली जैविक उत्क्रांतीची ही पायवाट जेन गुडालसारख्या काही क्रांतिकारी शास्त्रज्ञांमुळे एका महामार्गात परिवर्तीत झाली. गुडाल यांनी आपल्या चिंपांझीवरील संशोधनाने आपण ‘डार्विनकन्या’ आहोत हे सिद्ध करून दाखवले. .चिंपांझी हे मानवाचे अत्यंत जवळचे जैविक नातलग आहेत, फक्त दिसण्याबाबतीतच नाही तर वर्तनाबाबतीतही. चिंपांझी मानवाला सर्वात जास्त जवळचे आहेत ही गोष्ट आज सहजपणे स्वीकारली जाते. परंतु ही गोष्ट स्वीकारण्यासाठी ज्या शास्त्रज्ञांनी वैज्ञानिक पराकाष्ठा केली त्यामध्ये जेन गुडाल या अग्रक्रमाने येतात. जेनेटिक्स म्हणजे जनुकशास्त्राद्वारे चिंपांझी आणि मानव यामध्ये ९८ टक्के साम्यता आहे, ही गोष्ट आज स्वीकारली गेली आहे. परंतु ६०-७० वर्षांपूर्वी तशी परिस्थिती नव्हती. त्या परिस्थितीतच जेन गुडाल यांनी आपले संशोधनाचे काम सुरू केले. गुडाल यांचे समग्र संशोधन इतके क्रांतिकारी ठरले की, सर्वात दीर्घकाळ चालणारे संशोधन म्हणून त्याचा ‘गिनीस बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्ये नोंद झाली..गुडाल यांचे समग्र संशोधन फक्त जैविक उत्क्रांतीचा अभ्यास किंवा चिंपाझीसारख्या प्राण्याचा अभ्यास कसा करावा, याचे उदाहरण नाही तर ते सजीवसृष्टी समजून घेण्याची ध्यासगाथा आहे. आणि या गाथेतून प्रेरित झालेल्या सजीवसृष्टीचे अस्तित्व टिकविण्याचा अथक प्रयास आहे. जुलै १९६०मध्ये गुडाल यांनी सुरू केलेले काम पुढे अत्यंत क्रांतिकारी ठरले. मानवप्राणी हा पृथ्वीवरील अवजार वापरणारा एकमेव प्राणी आहे, ही संकल्पना जेन गुडाल यांच्या संशोधनाने खोडून निघाली.आफ्रिकेमधील गोंबे जंगलातील संशोधनात गुडाल यांना पहिल्यांदाच आढळले की, चिंपांझी झाडाच्या काटक्या किंवा पानांच्या देठांचा वापर करून एक अवजार बनवतात आणि ते अवजार वाळवीच्या वारुळात घालून वाळवीला बाहेर काढून खाण्यासाठी वापरतात. अगदी गरज लागली तर त्या अवजारात सुधारणाही करतात. .या शोधानंतर गुडाल यांचे मार्गदर्शक लुईस लीकी यांनी तर “आता अवजारांची व्याख्या बदलावी लागेल, मानवाची व्याख्या बदलावी लागेल किंवा चिंपाझीला मानवप्राणी म्हणून स्वीकारावे लागेल” असे म्हटले. यानंतर गुडाल यांनी चिंपांझी शाकाहारी नसून ते मांसाहार करतात हे शोधले. इतकेच नाही तर ते काहीवेळा स्वजातीचे भक्षणही करतात, हेही दाखवून दिले. चिंपाझींना मानवप्राण्यांसारखे व्यक्तिमत्व असते. त्यांच्यातही व्यक्तिमत्त्वानुसार विविधता आढळते अशा अद्भुत गोष्टी त्यांनी वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध करून दाखवल्या. चिंपाझीच्या समाजात आढळणारी सत्तेची उतरंड आणि राजकारण, त्यांच्यामधील असणारे भावबंध, चिंपांझीआईचा बाळाशी असणारा संबंध अशा कित्येक गोष्टी गुडाल यांनी आपल्या संशोधनाद्वारे शोधल्या..कष्टमय प्रवासया दरम्यान बऱ्याच वेळा त्यांनी त्यांच्या संशोधनासाठी वापरलेली पद्धत चुकीची आहे, त्या विनाकारणच चिंपांझीसारख्या जीवावर मानवी गुणांचे आरोपण करत आहेत, अशी टीका झाली. परंतु त्यांनी मांडलेल्या सर्व गोष्टी वैज्ञानिक निकषाच्या आधारे तपासून सिद्ध करून दाखवल्या. हे करून दाखवण्याचा जेन गुडाल यांचा प्रवास अत्यंत कष्टमय होता. १९३१ मध्ये हेन्री निसेन यांनी चिंपांझीचा जंगलातील अभ्यास सुरू केला होता. वुल्फगॅंग कोहलर यांनी चिंपांझीसारखा जीव बुद्धिमान आहे हे आपल्या प्रयोगातून सिद्ध करून दाखवले होते. परंतु अशा प्रदीर्घ, सखोल आणि जंगलामध्ये जाऊन प्रयोग करून त्या पद्धतीचे निष्कर्ष काढणे हे थकवणारे होते. अशा वेळी जंगलामध्ये जाऊन चिंपांझीसारख्या जीवावर प्रयोग करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला शास्त्रज्ञ. .त्यांचे मार्गदर्शक लुईस लिकी यांना त्यांच्याविषयी वाटणारा विश्वास कुठलेही पद्धतशीर शिक्षण नसतानाही त्यांनी सुरूवातीला सार्थ करून दाखवला. आणि मग गोरिला संशोधक डायन फॉसी, आणि ओरांगउटान संशोधक बिरुट गाल्डिकास यांचा मार्ग त्यांनी प्रशस्त करून दिला. या तिघींनी मिळून चिंपांझी , गोरिला आणि ओरांगउटान यांचे गूढमय वाटणारे विश्व खुले केले.जेन गुडाल यांनी १९६० पासून सुरू केलेले संशोधन सुरू ठेवले होतेच; परंतु १९८६मध्ये त्यांच्या जीवनात अत्यंत क्रांतिकारी आणि गंभीर वळण आले.चिंपांझीवरील संशोधन मांडण्यासाठी 'शिकागो अकादमी ऑफ सायन्स' येथे एक परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेमध्ये त्या काळात कमी होत जाणारी चिंपांझींची संख्या याची त्यांना प्रकर्षाने जाणीव झाली. .त्या चिंतीत झाल्या आणि त्यानंतर त्यांनीच म्हटल्याप्रमाणे 'ज्या परिषदेला त्या शास्त्रज्ञ म्हणून आल्या होत्या, ती परिषद संपताना त्या पर्यावरणसंरक्षण कार्यकर्त्या म्हणून मनाने बाहेर पडल्या'. यानंतर त्यांनी चिंपांझीसंरक्षण आणि पर्यावरणसंरक्षणावर लक्ष केंद्रित केले. त्यासाठी त्यांनी जगभर फिरून प्रबोधन करायला सुरुवात केली. त्या काळात विविध ठिकाणी वैद्यकीय संशोधांनासाठी चिंपांझी वापरले जात. त्यांच्याशी अत्यंत वाईट वर्तन होत असे. चिंपांझींशी नैतिक वर्तन केले पाहिजे , शक्य झाले तर त्यांची सोडवणूक केली पाहिजे आणि चिंपांझीचे संरक्षण करण्यासाठी अभयारण्य बनविले पाहिजे, हे त्यांनी ठरवले. आणि या गोष्टी त्यांनी करूनही दाखविल्या. .यासाठी वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी ३०० दिवस अथक प्रवास करत, लाखो लोकांशी आणि युवकांशी संवाद साधून जगभर फिरून प्रबोधन करत. १९९१मध्ये जेव्हा त्यांच्याकडे टांझानियामध्ये १६ तरुण आम्हाला आपल्या या प्रवासात काय योगदान देता येईल, हे विचारण्यासाठी आले तेव्हा त्यांनी 'रूटस आणि शूटस' नावाची त्यांची अत्यंत महत्त्वाची संस्था स्थापन केली.शंभरहून जास्त देशांमध्ये हजारो कार्यकर्ते आज चिंपांझी आणि पर्यावरण अनुषंगाने कार्य 