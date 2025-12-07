Premium|China Japan Conflict : चीन-जपान तणाव वाढला; तैवान प्रश्नावर संघर्षाची शक्यता

मोहितकुमार डागाजपानच्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान सानाए ताकायिची यांनी नोव्हेंबर महिन्यात जपानी संसदेत ‘तैवानवर चीनने हल्ला केल्यास जपान सैन्यकारवाईद्वारे प्रतिसाद देऊ शकते,’ असे विधान केले. तैवानला आपला अविभाज्य भाग मानणाऱ्या चीनने या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. चीनच्या नागरिकांना जपानमध्ये न जाण्याचा सल्ला दिला गेला, चीनच्या विमानसेवांनी जपानला जाणारी अनेक उड्डाणे रद्द केली आणि जपानी कलाकारांना चीनमध्ये सादरीकरण करण्यास मनाई करण्यात आली. या घटनांमुळे या क्षेत्रात नवीन संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता अधिक असून, त्याचे परिणाम भारतावरील होणार आहेत....जगातील संघर्षांची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिक चिघळत चालल्याचे संकेत सगळीकडे दिसत आहेत. गाझातील तणावपूर्ण युद्धविरामात संघर्ष कोणत्याही क्षणी उसळेल अशी अवस्था आहे. युक्रेनमध्येही अमेरिकन मध्यस्थीच्या अनेक शांतीप्रयत्नांनंतरही लढाई थांबण्याबद्दल शंकाच आहे. यापलीकडे दक्षिण अमेरिकेत अमली पदार्थांच्या प्रश्नावरून व्हेनेझुएलाला अमेरिकेने दिलेल्या सैनिकी कारवाईच्या धमक्या नवीन धुसफूस निर्माण करत आहेत. अशातच भारताच्या जवळ, पूर्वेला प्रशांत महासागराच्या किनाऱ्यावर, मागील काही आठवड्यांत वाढलेल्या हालचालींमुळे एक नवीन (आणि भारताच्या संदर्भात अधिक महत्त्वाच्या) संघर्षाची चाहूल जाणवत आहे..Premium|Mig-21 Supersonic Drone Conversion : निवृत्त विमानांचे करायचे काय?.चीन-जपानवर इतिहासाचे ओझेजपानी आणि चीनी समाज अनेक बाबतीत समान आहेत, तसेच भिन्नही. इतिहासाने त्यांना जोडले आहे आणि अनुभवांनी विभक्त केले आहे. ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक साम्य असतानाही जपानमधील ‘मेजी पुनःस्थापने’नंतर जपान आणि चीन या दोन महान आशियायी राष्ट्रांमध्ये अनेक वेळा संघर्ष झाला आहे. जपानचा एकांतवाद समाप्त करणाऱ्या मेजी पुनःस्थापनेने जपानला आधुनिक वैश्विक शक्ती बनण्याच्या मार्गावर नेले, त्यावेळी चीन सत्तेच्या गोंधळपूर्ण परिवर्तनाला सामोरे जात होता, ज्यात जपानचेही थोडे योगदान होते. पहिल्या महायुद्धानंतर जपानी नेत्यांच्या चीनमधील राष्ट्रवादी सरकारसोबतच्या वाटाघाटींनी चीनच्या जनतेमध्ये मोठा राग निर्माण केला, ज्यामुळे सध्याचा शासक चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा उदय शक्य झाला. १९३१मध्ये जपानी सैन्याने चीनच्या मंचुरिया प्रांतावर ताबा मिळवला आणि चीनच्या लोकांवर सामूहिक हत्या आणि जैविक, तसेच रासायनिक शस्त्रांच्या वापरासारखे क्रूर अत्याचार सुरू केले. ते १९४५मध्ये दुसरे महायुद्ध संपेर्यंत सुरूच होते. या वादग्रस्त कालखंडाच्या आठवणींचा आजही दोन्ही देशांच्या संबंधावर मोठा प्रभाव आहे आणि जपानविरुद्ध चीनच्या ऐतिहासिक तक्रारींचा महत्त्वाचा भाग आहे.१९४५नंतर दोन्ही देशांनी अनुसरलेल्या वेगवेगळ्या सामाजिक आणि आर्थिक मार्गांनी देखील त्यांच्या एकमेकांबद्दलच्या दृष्टिकोनाला आकार दिला. द्वितीय महायुद्धानंतरच्या विनाशानंतरही जपान आर्थिकदृष्ट्या समर्थ देश म्हणून उदयास आला आणि केवळ ३५ वर्षांत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला. जपानला भांडवलशाहीचे अमेरिकेबाहेरील सर्वांत मोठे यश मानण्यास हरकत नाही. तरीही गेल्या ३० वर्षांत ही शक्ती कमी झाली आहे. दुसरीकडे, चीनने कम्युनिस्ट मार्ग स्वीकारला आणि सुरुवातीच्या काळातील संथ प्रवासानंतर १९८०च्या दशकापासून जागतिक महाशक्तीच्या दर्जापर्यंत वेगाने वाढत गेला. दोन राष्ट्रांच्या आर्थिक मार्गांतील या फरकांमुळे या देशांतील ऐतिहासिक अस्वस्थतेला अधिक गडदच केले आहे..जपानची अंतर्गत समीकरणेज्यांच्या विधानामुळे सध्याचा तणाव निर्माण झाला आहे, त्या जपानच्या नव्या पंतप्रधान लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (एलडीपीच्या) आहेत. या पक्षाचे १९५५पासून जपानी राजकारणावर प्रभुत्व कायम आहे. या पक्षाचा बहुतेक विषयांवर ठाम राष्ट्रवादी दृष्टिकोन असतो. एलडीपीचे शिंझो आबे २०१५मध्ये दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा पक्षाचे धोरण अधिक तीव्र झाले. अबेंच्या कार्यकाळात जपानी सैन्यासाठी संघर्षात सामील होण्याच्या अटी सैल करणारे कायदे मंजूर झाले आणि सैन्यावरील खर्च वाढविण्यात आला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने सतत शांततावादी ‘स्व-संरक्षणाचे’ धोरण राखले होते आणि या कायद्याचा बदलामुळे जपानच्या ऐतिहासिक भूमिकेत मोठे स्थित्यंतर झाले. अबेंची जपानच्या इतिहासाच्या मांडणीबाबत भूमिका आणि वाद असलेल्या यासुकुनी युद्धस्मारकाला भेट देण्याचा निर्णय हे देखील त्यांच्या कडक राष्ट्रवादी धोरणांचेच परिणाम होते. अबेंप्रमाणेच सध्याच्या पंतप्रधान ताकायिची देखील चीन आणि तैवानशी संबंधित विषयांवर तीव्र राष्ट्रवादी मानल्या जातात. त्यांच्या नेतेपदावर निवडीमुळे एलडीपीचा दीर्घकालीन सहयोगी आणि चीन-धार्जिणा मानला जाणारा ‘कोमेयतो’ पक्ष सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडला. तरीही ताकायिचींच्या कडक भूमिका जनसामान्यात लोकप्रिय ठरण्याची शक्यता आहे, कारण जपानी लोकांसाठी चीन मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. जुलै २०२५मध्ये पीव रिसर्चच्या एका सर्वेक्षणामध्ये जवळजवळ ८६ टक्के जपानी लोकांनी चीनबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला, जो सर्वेक्षण केलेल्या २५ प्रमुख देशांमध्ये सर्वाधिक नकारात्मक होता.चीनचा आत्मविश्वासी ठामपणाया नवीन संघर्षातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे चीनचा आक्रमक प्रतिसाद. जागतिक मंचावर आपल्या वाढत्या सामर्थ्याचे उदाहरण दाखवत चीनने कूटनीतीसाठी दबाव वापरण्याची तयारी या घटनेत दाखवली. अलीकडील वर्षांत चीनने जगभरातील महत्त्वाच्या घटनांमध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे आणि जागतिक महाशक्ती म्हणून आपले स्थान प्रबळ केले आहे. अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात लावलेल्या टॅरिफ्सचा चीनने धैर्याने विरोध केला आणि ट्रम्पसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये स्वतःसाठी अनेक अनुकूल तरतुदी आणि सवलती मिळवल्या. चीनची आत्मविश्वासी भूमिका सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना आकार देणारा मध्यवर्ती घटक आहे. प्रचंड आर्थिक शक्ती, महत्त्वाच्या खनिज व औद्योगिक संसाधनांवरील नियंत्रण, तंत्रज्ञानाचा विस्तार आणि आफ्रिका व आशियातील अनेक देशांवर प्रभावामुळे चीनचे जागतिक परिस्थितींवर नियंत्रण शक्य झाले आहे. यामुळे जगभरातील अनेक देशांमध्ये, विशेषतः चीनच्या शेजारी देशांमध्ये, चीनविषयी चिंता निर्माण झाली आहे. तैवानला सुरक्षा हमी देणारे अनेक देश असल्यामुळे तैवानची सद्यःस्थिती बदलण्याचा चीनने प्रयत्न केल्यास संघर्ष इतर देशांपर्यंतही पसरण्याची संभावना राहते..भारताचे हित आणि संतुलनसध्याच्या घटनाक्रमाचा थेट प्रभाव भारताच्या आर्थिक आणि सैन्य हितांवर प्रभाव पाडू शकतो. गेल्या काही महिन्यांतील जागतिक परिस्थितीतील बदलांमुळे भारतासाठी या घटनाक्रमाचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. ‘क्वाड’ समूहात भारताचा सहभाग चीनवर अंकुश ठेवणारे समविचारी संगठन बांधण्यासाठी होते. ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर आयातशुल्क लादले आणि चीनशी स्वतःचे नाते मजबूत करण्याचे प्रयत्न चालू केले, ज्यामुळे भारताने चीनसोबतचा गलवान दरीमधील चकमकीनंतर थांबलेले संवाद पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न (मुख्यतः आर्थिक कारणांसाठी) केला. चीनचा सहभाग असलेला कोणताही संघर्ष भारत साध्य करू पाहत असलेले संतुलन बिघडवू शकतो. सोबतच, या संघर्षाचे गंभीर परिणाम आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत व्यापारी आणि वित्तीय मार्गांनी त्वरित संक्रमित होऊ शकतात. तसेच, भारताच्या आर्थिक पुरवठा साखळ्यांना खंडित करून भारताच्या आर्थिक वाढीला नकारात्मकपणे प्रभावित करू शकतो. यामुळे भारतासाठी दीर्घकालीन परिणाम शक्य आहेत.हा नवीन संघर्ष चिघळू नये ही अपेक्षा करतानाच परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे भारतासाठी आवश्यक आहे...(लेखक सार्वजनिकधोरणांचे सल्लागार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 