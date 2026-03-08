Premium| Jasprit Bumrah bowling : एकमेव आणि अद्वितीय

सुनंदन लेले - sdlele3@gmail.comभारतीय संघाच्या कसोटी, एकदिवसीय किंवा टी-२० कोणत्याही क्रिकेट प्रकारात जी दहशत जसप्रीत बुमराची दिसते, ती कोणाचीच बघायला मिळालेली नाही. सुरू असलेल्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात मारलेल्या धडकेची कहाणी बुमराशिवाय पूर्ण होणारच नाही.गेल्या तीन दशकांपासून जास्त क्रिकेट सामन्यांचे वार्तांकन मी करत आलो आहे. सुरुवातीला सुनील गावसकरांच्या खेळण्याचा शेवटचा काळ बघितला. चेन्नईमधील चेपॉक मैदानावर भयानक फिरकी घेणाऱ्या खेळपट्टीवर पाकिस्तानच्या खूप निष्णात गोलंदाजांसमोर कमाल खेळी उभारताना बघितले. गावसकर निवृत्त होत असताना पोटात गोळा आला होता की भारतीय फलंदाजीचे आता काय होणार? क्रिकेट देवाची कृपा होती की काही काळातच सचिन तेंडुलकर नावारूपाला आला. थोड्या कालांतरानंतर सचिनला राहुल द्रविड, सौरव गांगुली आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण येऊन मिळाले. अर्थातच सेहवागसारखा कसोटीतील आणि युवराज सिंगसारखा एकदिवसीय क्रिकेटमधला सामना जिंकून देणारा फलंदाज लाभला. पुढील काळात महेंद्र सिंह धोनीने तीनही क्रिकेट प्रकारात ठसा उमटवला. याचाच अर्थ असा आहे, भारतीय फलंदाजी कधीच पोरकी झाली नाही..Morne Morkel: चर्चा अन् चिंताही नाही; मॉर्ने मॉर्केल, अभिषेक शर्माची संघ व्यवस्थापनाकडून पाठराखण.१९८० नंतरचा काळ बघितला, तर गोलंदाजीत पहिला खराब मोठा ठसा उमटवला तो कपिल देव यांनी. भारतीय वेगवान गोलंदाज प्रदीर्घकाळ चांगला मारा करून उत्तम कामगिरी करू शकतो, हे कपिल देव यांनी दाखवून दिले. त्यांना बाकीच्या फिरकी किंवा वेगवान गोलंदाजांनी अधूनमधून साथ दिली. कपिल देवांनी बळींचा मोठा पल्ला गाठताना विश्वविक्रमाला गवसणी घातली; पण समोरून कोणा गोलंदाजाने २५० बळी घेऊन समर्थ साथ दिली नाही. तो काळ बदलला. १९९५ नंतर जेव्हा टप्प्याटप्प्याने अनिल कुंबळेला जवागल श्रीनाथ आणि हरभजन सिंगची दीर्घकाळ साथ लाभली, भारतीय क्रिकेटला कलाटणी त्यानेच मिळाली. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, पाकिस्तानसारख्या चांगल्या प्रतिस्पर्ध्यांना आपण टक्कर देऊन हरवू लागलो.कप्तान म्हणून अजून एक पर्व आठवते ते म्हणजे विराट कोहलीचे. परदेशात जाऊन कसोटी सामने जिंकायचे असले, तर वेगवान गोलंदाजांची फळी निर्माण करायला पाहिजे ही भारतीय क्रिकेट संघाची निकड विराट कोहलीने जाणली. ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमारसह अजून काही गोलंदाजांना कोहलीने भक्कम पाठिंबा दिला. त्यांच्या तंदुरुस्तीत लक्षणीय सुधारणा व्हावी म्हणून सर्व सोयी सुविधा निर्माण करून दिल्या. भारतात कसोटी सामने खेळताना अश्विन-रवींद्र जडेजाची प्रचंड प्रभावी जोडी कोहलीच्या हाताशी होती..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.मोठ्या कालखंडासाठी विचार केला, तर कपिल देव यांचा प्रभाव समोरील संघातील फलंदाजांवर होता. नंतरच्या काळात खासकरून भारतात कसोटी सामने खेळत असताना अनिल कुंबळे- हरभजनसिंग जोडीचा आणि गेल्या १० वर्षांत अश्विन-जडेजा जोडीची भीती समोरील संघात होती. पण एक सांगतो, भारतीय संघाच्या कसोटी, एकदिवसीय किंवा टी-२० कोणत्याही क्रिकेट प्रकारात जी दहशत जसप्रीत बुमराची दिसते, ती कोणाचीच बघायला मिळालेली नाही. सुरू असलेल्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात मारलेल्या धडकेची कहाणी बुमराशिवाय पूर्ण होणारच नाही.मुंबई इंडियन्स संघाची बांधणी निष्णात आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना संघात दाखल करून घेऊन केली जाते; पण त्याहीपेक्षा प्रसिद्धीच्या झोतात नसलेल्या खेळाडूंना शोधून काढून त्यांना योग्य प्रशिक्षण देऊन दाखल करण्याची मुंबई इंडियन्स संघाची कार्यपद्धती जबरदस्त आहे. जसप्रीत बुमरा आणि हार्दिक पंड्या ही त्याची जिवंत उदाहरणे ठरत आहेत. माजी भारतीय खेळाडू किरण मोरे आणि न्यूझीलंडचा महान माजी खेळाडू जॉन राइट मुंबई इंडियन्स संघासाठी नवीन खेळाडूंना शोधत असताना ते अहमदाबादला चालू असलेल्या एका सामन्याचा आनंद घ्यायला गेले. तो काळ होता २०१३चा. स्थानिक सामन्यात त्यांनी अत्यंत वेगळ्या काहीशा विचित्र शैलीने गोलंदाजी करणाऱ्या गोलंदाजाला बघितले. त्याने संघाला गरज असताना नेम धरून पाठोपाठ यॉर्कर टाकलेले बघून जॉन राइट खूश झाला. किरण मोरे आणि जॉन राइटने संघ व्यवस्थापनाशी बोलणी करून लगेच त्या गोलंदाजाला करारबद्ध केले, ज्याचे नाव होते जसप्रीत बुमरा.बुमराने त्यानंतर केलेली प्रगती केवळ विस्मयकारक आहे. आयपीएल पदार्पण करून त्याने लगेच मुंबई इंडियन्स संघातील जागा पक्की केली आणि लगेच तीन वर्षांत निवड समितीला बुमराला भारतीय एकदिवसीय संघाचे दरवाजे उघडावे लागले. बऱ्याच लोकांना त्याची शैली बघून जास्त षटके टाकू शकणार नाही, अशी खात्री होती. भारतीय संघ व्यवस्थापनासमोर दोन पर्याय होते. एकतर त्याची शैली बदलून दुखापत होण्याचे प्रमाण कमी करायचे किंवा शैलीत बदल न करता शरीरावर येणारा ताण लक्षात घेऊन व्यायाम करून घेऊन बुमराला मजबूत बनवायचे. बुमराची शैलीच त्याची खासियत असल्याने दुसरा पर्याय निवडला गेला. मार्गदर्शन झाले, ज्याला बुमराने १००% साथ दिली..वडील लहानपणी देवाघरी गेल्याने मोठी बहीण आणि आईवर जसप्रीतचा भरवसा, विश्वास होता. नंतरच्या काळात जसप्रीत संजना गणेशन नावाच्या मुलीच्या प्रेमात पडला, जी टीव्ही प्रेझेंटर होती. संजना मूळची पुण्याची. तिचे वडील मल्याळी आणि आई मराठी. पुण्यात राहात असल्याने संजना स्वच्छ मराठी बोलते. इतकेच नाहीये हो आमच्या घरी जेवायला बऱ्याच वेळा मराठी पद्धतीचे जेवण बनते, जसप्रीत कौतुकाने सांगत होता. शांत सुस्वभावी पत्नीची साथ लाभल्याने बुमरा आश्वस्त झाला. कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२० संघाचा तारणहार बनला. प्रत्येक कप्तान संघातील खेळाडूंची नावे लिहिताना पहिले नाव बुमराचे टाकू लागला. मुंबई इंडियन्स आयपीएल संघात सर्वात जास्त मानधन बुमराला हक्काने मिळू लागले.चालू विश्वचषक स्पर्धेत बुमराने जबाबदारी स्वीकारून निर्णायक क्षणी केलेली गोलंदाजी आजी-माजी खेळाडूंच्या कौतुकाचा विषय झाली आहे. उपांत्य सामना जिंकल्यावर सामनावीर बक्षीस घेताना संजू सॅमसनने या बक्षिसावर माझ्यापेक्षा जसप्रीत बुमराचा जास्त हक्क असल्याचे प्रांजळपणे कबूल केले. कागदावर वाचताना बुमराला तेवढे बळी मिळालेले दिसणार नाहीत. त्याला कारण आहे की समोरच्या संघातील फलंदाजांच्या मनावर बुमराची दहशत पसरली आहे. बुमराला सावध पवित्रा घेणेच ते पसंत करत आले आहे. बुमराने फलंदाजांना सतत विचारात ठेवले आहे की तो पुढचा चेंडू काय टाकेल आणि त्याच्या नेम धरून टाकलेल्या यॉर्कर चेंडूंवर भले भले फलंदाज फटका मारू शकत नाहीयेत. थोडक्यात फलंदाज बाद दुसऱ्या गोलंदाजाला होत असतील; पण त्याचा परिणाम बुमराने टाकलेल्या अचूक गोलंदाजीने वाढलेल्या दडपणाचा असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता आपल्या गावी म्हणजेच अहमदाबादला ८ मार्च रोजी महिला दिनी योग्य कामगिरी करून घरातील तीन महिलांना मानवंदना देण्याचा विचार जसप्रीत बुमराच्या मनात घोळतो आहे. त्याचा स्वभाव बघता तो बोलणार नाही. जे करायचे ते करून दाखवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 