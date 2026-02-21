Cricket

Morne Morkel: चर्चा अन् चिंताही नाही; मॉर्ने मॉर्केल, अभिषेक शर्माची संघ व्यवस्थापनाकडून पाठराखण

Morne Morkel Backs Abhishek Sharma: मॉर्ने मॉर्केलने अभिषेक शर्माला संघ व्यवस्थापनाकडून पाठराखण दिली, त्याच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला. सुपर-८ सामन्यांमध्ये फलंदाजी व क्षेत्ररक्षणावर मॉर्केलचे मार्गदर्शन आणि अपेक्षा उभ्या आहेत.
सुनंदन लेले
अहमदाबाद : अभिषेक शर्माच्या फॉर्मवरून चर्चा आणि चिंता काहीही नाहीये, तो सामना जिंकून देणारा फलंदाज आहे. त्याच्याकडून अपेक्षित धावा झाल्या नाहीत, हे सत्य असले तरी त्याची क्षमता सर्वच जाणून आहेत, असे सांगत मॉर्ने मॉर्केल यांनी अभिषेकची पाठराखण केली.

