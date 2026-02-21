Morne Morkel: चर्चा अन् चिंताही नाही; मॉर्ने मॉर्केल, अभिषेक शर्माची संघ व्यवस्थापनाकडून पाठराखण

अहमदाबाद : अभिषेक शर्माच्या फॉर्मवरून चर्चा आणि चिंता काहीही नाहीये, तो सामना जिंकून देणारा फलंदाज आहे. त्याच्याकडून अपेक्षित धावा झाल्या नाहीत, हे सत्य असले तरी त्याची क्षमता सर्वच जाणून आहेत, असे सांगत मॉर्ने मॉर्केल यांनी अभिषेकची पाठराखण केली..भारतीय संघाकडून काही झेल सुटल्याच्या प्रश्नावर बोलताना मॉर्केल म्हणाले, काही कठीण झेल सुटले आहेत. सर्व खेळाडू क्षेत्ररक्षण सर्वोत्तम करायला खूप मेहनत घेतात. काही कठीण झेल सुटल्याने खेळाडूही स्वत:वर नाराज झाले. आम्ही खेळाडू सर्वस्व झोकून झेल पकडायचा प्रयत्न करतो. सगळेच झेल कठीण असतात. काही आवाक्याच्या अगदी काठावर असतात. टी-२० क्रिकेटमध्ये एक झेल काय जादू करून जातो, आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. तेव्हा सुपर-८ फेरीत काही प्रेक्षणीय झेल भारतीय खेळाडू पकडतील, याची मला खात्री आहे..शिवम दुबे दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू बनायला खूप मेहनत घेतोय, हे सांगताना मॉर्केल म्हणाले, ही प्रक्रिया एक वर्षापूर्वी चालू झाली. शिवमकडे गोलंदाजी करताना विविधता आहे, विश्वास आहे. म्हणून त्याला दुबईच्या एका सामन्यात पहिले षटक टाकायला दिले, याचा अर्थ संघ व्यवस्थापन त्याच्याकडे काय नजरेने बघत आहे हे तुम्हाला लक्षात येईल..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.दक्षिण आफ्रिकेसमोरचा सामना किती आव्हानात्मक आहे. त्यांचे डिकॉक आणि मार्करमसारखे काही फलंदाज काय सुंदर लयीत फलंदाजी करीत आहेत. भारतीय गोलंदाजांना त्यांना बाद करायची शक्कल लढवावी लागणार आहे. त्यासाठी बुमरा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. तो गोलंदाजीचा नेता आहे. ज्या प्रकारे तो सामन्याची तयारी करतो ते बघण्यासारखे असते, असेही मॉर्केल म्हणाले..फलंदाजी करताना भारताची सुरुवात चांगली झाली, की चित्र बदलणार आहे. सर्वांना कल्पना आहे, की सर्व कप्तान पहिल्या सहा षटकांत भारतासमोर फिरकीचा वापर करायला बघणार आहेत. सामन्याची योजना आखताना आम्ही त्याची तयारी करीत आहोत..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.आपले फलंदाज फिरकीलाही उत्तम फलंदाजी करतात. मोठे फटके मारू शकतात. योग्य खेळपट्टी आणि चांगली सुरुवात सगळ्या गोष्टी बदलेल, अशी आम्हाला आशा आहे, असे मॉर्केल यांनी फलंदाजीबाबत सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.