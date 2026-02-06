Premium|Jawaharlal Nehru Archive : जागतिक नेत्याच्या ‘डिजिटल पाऊलखुणा’

माधवन के. पलत - इतिहासकार, लेखकपंडित जवाहरलाल नेहरू... हे नाव आजही सर्वसामान्यांना भुरळ घालते. हल्ली समाजमाध्यमांच्या युगात ते कधी टीकेचा विषय ठरतात, तर कधी कौतुकाचा. पण स्वतंत्र भारताची पायाभरणी करणाऱ्या या नेत्याला आपापल्यापरीने समजून घेण्याचा अनेकांचा प्रयत्न सतत सुरू असतो. अशांच्या अभ्यासाचा एक मुख्य आधार म्हणजे नेहरूंच्या निवडक साहित्यसंपेदेचे शंभर खंड. हे विचारसंचित ‘नेहरू अर्काइव्हच्या (https://nehruarchive.in) माध्यमातून ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. इतिहासकार माधवन के. पलत यांनी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला. त्यांच्याशी गोपाळ कुलकर्णी यांनी साधलेला संवाद..प्रश्न ः ‘जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट’च्या जन्मकथेविषयी काय सांगाल? ही संस्था कशी उभी राहिली?उत्तर : पंडित नेहरूंच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने ‘जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधी’ची स्थापना करण्यात आली. काँग्रेसमधील तत्कालीन अनेक नेत्यांनी त्यासाठी आग्रह धरला होता. यामागे दोन प्रमुख उद्देश होते, पहिला म्हणजे आताचे प्रयागराज आणि तेव्हाच्या अलाहाबादेतील ‘आनंदभवन’ या वास्तूची देखभाल करणे (कारण ते नेहरूंचे निवासस्थान होते) आणि दुसरे म्हणजे नेहरूंच्या निवडक साहित्य संपदेशी संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज प्रसिद्ध करणे, हे होय. यासंबंधीचे काम हे १९६० मध्ये सुरू झाले अन् ते २०१९ मध्ये पूर्णत्वास गेले. आतापर्यंत या दस्तावेजांचे जवळपास शंभर खंड प्रसिद्ध झाले आहेत.पंतप्रधान संग्रहालय आणि वाचनालयातील दस्तावेजांचा संग्रह (पीएमएमएल) आणि नेहरूंशी संबंधित ताज्या ऑनलाइन उपलब्ध झालेल्या दस्तावेजांच्या संग्रहात नेमका काय फरक आहे?ः दस्तावेजांचा आणि संदर्भांचा विचार केला तर यात फार काही फरक नाही. ‘पंतप्रधान संग्रहालय आणि वाचनालय’ (पीएमएमएल) ही संस्था या आधी ‘नेहरू स्मारक संग्रहालय आणि वाचनालय’ (एनएमएमएल) या नावाने ओळखली जात असे. पं. नेहरूंशी संबंधित दस्तावेजांचे जतन करण्याचे काम त्यांनी केले. याच दस्तावेजांच्या आधारे नेहरूंच्या निवडक साहित्य संपदेचे खंड साकार झाले. आता तेच शंभर खंड आम्ही डिजिटाइझ करून ऑनलाइन प्रसिद्ध केले आहेत. अभ्यासकांना ‘नेहरू अर्काइव्ह’वर सर्च करून ते सहज डाउनलोड करता येतील. अभ्यासकांसाठी हा फार मोठा खजिना एका क्लिकवर उपलब्ध झाला आहे. आता तुम्हाला एखाद्या संग्रहालयात किंवा वाचनालयात जाऊन ग्रंथ चाळण्याची गरज नाही. आम्ही वेळोवेळी यात नव्या दस्तावेजांची भर घालणार आहोत, त्यामुळे तेही अभ्यासकांना मिळू शकतील..Premium| Nehru Patel Kashmir: खरच नेहरूंच्या निर्णयाचा काश्मीरवर प्रभाव झाला का? .‘नेहरू अर्काइव्ह’च्या व्याप्तीबाबत काय सांगाल? यामध्ये साधारणपणे किती कागदपत्रांचे जतन करण्यात आले आहे? कोणत्या नव्या दस्तावेजांचा त्यात समावेश आहे?या साहित्य संपदेमध्ये जवळपास ३५ हजार दस्तावेजांचा समावेश आहे. याशिवाय तीन हजारांपेक्षाही अधिक दुर्मीळ छायाचित्रेही आहेत.आम्ही आतादेखील नेहरूंशी संबंधित देश-परदेशातील दस्तावेज आणि साहित्य संपदेचा शोध घेत आहोत. पुढे हे दस्तावेज ऑनलाइन प्रसिद्ध केले जातील. त्यामुळे वाचकांना स्वतःची माहिती आणि संदर्भ अद्ययावत ठेवता येतील.एवढ्या सखोल संशोधनानंतर तुम्हाला पं. नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा कोणता पैलू अधिक प्रभावी वाटला? आणि का?खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर खूप मोठे आहे पण देशाचे स्वातंत्र्य, ऐक्य आणि लोकशाही यांच्या प्रती असलेली त्यांची कटिबद्धता हे घटक अधिक महत्त्वपूर्ण. नेहरूंच्या मनातील स्वातंत्र्य ही संकल्पना व्यापक होती. उदारमतवादी मूल्ये इथे रूजवायची होती. पाकिस्तान जसे बड्या देशांच्या हातातील बाहुले बनला होता तसे नेहरूंना होऊ द्यायचे नव्हते. हे सगळे करण्यासाठी निश्चित असे धोरण आणि निर्धार असावा लागतो. महासत्तांशी चतुराईने व्यवहार करणे अपेक्षित असते. त्यावेळी अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ या दोन महाशक्ती सक्रिय होत्या. नेहरूंनी तो निर्धार अलिप्ततावादी धोरणाच्या माध्यमातून दाखवून दिला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक राज्ये त्यांनी भारतामध्ये विलीन करून घेतली. यातून देशाचे ऐक्य अधिक मजबूत झाले आणि राजकीय स्थैर्यही मिळाले. प्रत्येक राज्याला त्यांनी लोकशाही प्रक्रियेत सामावून घेतले. पंचायतराज व्यवस्थेच्या माध्यमातून लोकशाही मूल्ये तळापर्यंत नेली..सरदार पटेल आणि पंडित नेहरू यांच्यातील संबंधाबाबत आपण काय सांगाल?पहिली गोष्ट म्हणजे नेहरू आणि पटेल हे काँग्रेसचे आघाडीचे नेते आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी होते. नेहरू हे तुम्हाला मध्यममार्गी डावे तर पटेल हे मध्यममार्गी उजवे वाटतात. समाजवादाचा विचार केला तर नेहरू याबाबतीत अधिक खुल्या विचारांचे होते. पटेल मात्र अतिशय सावध दिसतात. नेहरू लोकप्रिय नेते होते, तर पटेल हे पक्षाची यंत्रणा समर्थपणे हाताळणारे कुशल संघटक होते. नेहरूंच्यादृष्टीने राजकीय सहमती हा घटक महत्त्वाचा होता तर पटेल यांचा प्रशासकीय नियंत्रणावर भर दिसतो. या दोन्ही नेत्यांनी उत्तम काम केले. उपरोक्त बाबी त्यांच्या दृष्टिकोनातील फरक स्पष्ट करतात. दोघेही या देशाचे स्वातंत्र्य, ऐक्य, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद यांच्याप्रती कटिबद्ध होते.आता काही नव्या दस्तावेजांच्या उपलब्धतेमुळे इतिहासाचे लिखाण आणि त्याच्या विश्लेषणाला नवी कलाटणी मिळेल, असे तुम्हाला वाटते का?जेव्हा नवे ऐतिहासिक दस्तावेज उघड होतात, तेव्हा विश्लेषणाची दिशा बदलते. प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहासाबाबत कालानुरूप अनेक बदल झाल्याचे पाहायला मिळतील. ‘नेहरू अर्काइव्ह’च्या बाबतीत सांगायचे झाले तर यात फारसे नवीन दस्तावेज नाहीत. नेहरूंशी संबंधित आधी प्रसिद्ध झालेली निवडक साहित्यसंपदा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. भविष्यात यात नवे दस्तावेजदेखील समाविष्ट करणार आहोत. पण ते बारीक-सारीक तपशील असतील. त्यातील अनेक हे बहुतांश जणांना ज्ञातही असू शकतात. अभ्यासकांच्यादृष्टीने असे तपशील महत्त्वाचे असतात, सामान्यांना त्यात फारसा रस नसतो..नेहरूंसारखी व्यक्ती आजही राजकारणाचा विषय ठरते.आपल्याकडे ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचा नेहमीच राजकारणासाठी वापर झाला आहे. संबंधित नेत्याने घेतलेल्या राजकीय भूमिकेवरून असे वाद झडत असतात. कालानुरूप काही विशिष्ट वर्तुळामध्ये एखाद्या नेत्याला देवत्व बहाल केले जाते तर दुसऱ्या वर्तुळात अनेकदा त्याला टीकेचे धनी व्हावे लागते. समाज माध्यमांमधूनही बरीचशी चुकीची माहिती व्हायरल होताना दिसते. इतिहासकाराला नेहमी अशा आव्हानांचा सामना करावा लागतो.पंडित नेहरूंच्या वारशाचा तटस्थपणे अभ्यास करू पाहणाऱ्यांना तुम्ही नेमके काय सांगाल?सर्वांनी नेहरूंच्या विविध पैलूंचा सखोल आणि प्रामाणिकपणे अभ्यास करायला हवा. ज्या गोष्टी आतापर्यंत आपल्याला कळू शकल्या नाहीत अथवा आम्हालाही ज्यांचा शोध घेता आला नाही, त्याचे आकलन या नव्या माध्यमातून होऊ शकेल. नेहरूंनी प्रत्येक गोष्ट सामान्यांना सांगितली, त्यात लपवाछपवी नाही. या शोधप्रकल्पामध्ये राष्ट्रीय संरक्षणाच्यादृष्टीने अनेक संवेदनशील दस्तावेज प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत; पण उपलब्ध तपशीलही वाचक आणि अभ्यासकांच्यादृष्टीने पुरेसे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.