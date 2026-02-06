Premium|Jawaharlal Nehru Archive : जागतिक नेत्याच्या ‘डिजिटल पाऊलखुणा’

प्रीमियम आर्टिकल

Jawaharlal Nehru Archive : जागतिक नेत्याच्या 'डिजिटल पाऊलखुणा'

Jawaharlal Nehru Archive online documents : प्रकल्पाचा आरंभ- समग्र नेहरू साहित्य संपदेचा महाप्रकल्प १९७२ मध्येच सुरू झाला होता. इतिहासकार आणि संपादक सर्वपल्ली गोपाल यांनी या ऐतिहासिक दस्तावेजांचे संकलन करण्यास सुरूवात केली. पुढे मुशीरूल हसन आणि मृदुला मुखर्जींसारख्या दिग्गज मंडळींच्या हाती या प्रकल्पाची धुरा आली. पलत यांच्या नेतृत्वाखाली नेहरू साहित्यसंपदेचे जवळपास ४४ खंड पूर्णत्वास गेले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
माधवन के. पलत - इतिहासकार, लेखक

पंडित जवाहरलाल नेहरू... हे नाव आजही सर्वसामान्यांना भुरळ घालते. हल्ली समाजमाध्यमांच्या युगात ते कधी टीकेचा विषय ठरतात, तर कधी कौतुकाचा. पण स्वतंत्र भारताची पायाभरणी करणाऱ्या या नेत्याला आपापल्यापरीने समजून घेण्याचा अनेकांचा प्रयत्न सतत सुरू असतो. अशांच्या अभ्यासाचा एक मुख्य आधार म्हणजे नेहरूंच्या निवडक साहित्यसंपेदेचे शंभर खंड. हे विचारसंचित ‘नेहरू अर्काइव्हच्या (https://nehruarchive.in) माध्यमातून ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. इतिहासकार माधवन के. पलत यांनी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला. त्यांच्याशी गोपाळ कुलकर्णी यांनी साधलेला संवाद.

