Premium|Jim Simons Quant Investing : जिम सिमन्सचे क्वांट गुंतवणूक गणित; बाजाराचा अंदाज की आकड्यांचा खेळ?

विक्रम अवसरीकर - vikram.awsarikar@gmail.comवॉल स्ट्रीट जर्नलचे पत्रकार ग्रेगरी झुकरमन यांनी लिहिलेल्या ‘द मॅन हू सॉल्व्हड द मार्केट’ या पुस्तकातून जिम सिमन्स आणि ‘क्वांट’ गुंतवणुकीच्या विलक्षण जगाची ओळख होते. या जगाची रंजक माहिती देताना, सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराने कोणता धडा घ्यावा, याचीही तितकीच महत्त्वाची शिकवण छोटू आणि धनंजयराव यांच्या संवादातून मिळते... छोटू विचारात पडला होता. धनंजयरावांना तपासात मदत करताना तो नेहमीच छोट्या-छोट्या कल्पना सुचवत असे; पण यावेळी तो काहीसा जास्तच गंभीर दिसत होता. धनंजयरावांनी त्याच्याकडे मिश्कील नजरेने पाहिले आणि पुन्हा आपल्या वाचनात गढून गेले. खरं तर छोटू कधी बोलायला सुरुवात करतो, याचीच ते वाट पाहत होते. हा त्यांच्यातला एक जुना खेळ होता, जणू काही जो आधी बोलायला सुरुवात करेल, तो हरला!शेवटी सुरुवात छोटूनेच केली.‘‘काय करावं, काही समजत नाही बुवा.’’पहिल्याच वाक्यातील शरणागती ऐकून धनंजयरावांना हसू आवरले नाही. ते याचीच वाट पाहत होते. नेहमीप्रमाणे थोडा भाव खात ते म्हणाले, ‘‘काय रे बाबा, काय झालं?’’.Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; ब्रेन ट्युमरशी झुंजणाऱ्या मानसीची प्रेरणादायी कहाणी.छोटू म्हणाला, ‘‘तुम्ही मला सांगितलं होतं, की सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी योग्य कंपनी निवडावी. अगदी जावई शोधावा तशी कंपनी शोधावी आणि जोपर्यंत कंपनीचं मूळ ध्येय बदलत नाही, तोपर्यंत हळूहळू गुंतवणूक करत राहावी.’’‘‘अगदी खरं आहे. त्यात शंका घेण्यासारखं काय आहे?’’ धनंजयरावांनी चिमटा काढला.छोटूने लगेच आपली कैफियत मांडली.‘‘काय राव! एकदा तुम्ही असं म्हणता. दुसरीकडे स्विस पॅटर्नमध्ये लगेच नफा घेऊन बाहेर पडा, असं सांगता. तिसरीकडे माया लोकांचं उदाहरण देऊन माणसानं शिकाऱ्यासारखं राहावं, शेअरची शिकार करावी, खाऊन पचवावी आणि लगेच दुसऱ्या भक्ष्याच्या शोधात जावं, असं म्हणता. मग माणसानं करायचं तरी काय?’’धनंजयराव हलकेच हसले.‘‘स्विस पॅटर्न, माया लोकं... आणि यांच्या जोडीला अजून एक वेगळीच पद्धत अस्तित्वात आहे महाराज, शास्त्रज्ञाची!’’ धनंजयरावांनी छोटूवर बॉम्ब टाकला. तो अजूनच गोंधळात पडला आणि म्हणाला, ‘‘आता ही काय भानगड?’’धनंजयराव आपल्या नेहमीच्या ‘फ्री कोचिंग’च्या मूडमध्ये गेले.‘‘आता असं बघ. बाजाराला कोणी हरवू शकत नाही, असं म्हणतात. कारण एखाद्या शेअरचा जो भाव असतो, त्यात त्या शेअरबद्दलची उपलब्ध माहिती आधीच प्रतिबिंबित झालेली असते. म्हणजेच बाजारात सर्वांनाच ती माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे बाजाराला सातत्याने हरवणं अशक्य मानलं जातं.’’छोटूने मान डोलावली.‘‘हो, शेअरच्या भावावरून कंपनीबद्दल बरंच काही कळतं.’’धनंजयराव पुढे म्हणाले, ‘‘पण नंतर अशी एक विचारसरणी पुढे आली, की बाजार पूर्णपणे कार्यक्षम नसतो. व्यवहारांमध्ये गुंतवणूकदारांच्या भावना, मोठ्या संस्थांची खरेदी-विक्री, अचानक वाढलेली उलाढाल अशा अनेक कारणांमुळे काही सूक्ष्म पॅटर्न तयार होत असतात.’’धनंजयरावांनी विषयाला सुरुवात केली आणि सुरुवातीलाच झिणझिण्या आणणारी माहिती सांगितली. छोटूने डोक्यावर हात मारला.‘‘स्विस पॅटर्नच्या जोडीला आता हा कुठला सूक्ष्म पॅटर्न?’’धनंजयराव शांतपणे म्हणाले, ‘‘हे पॅटर्न इतके सूक्ष्म असतात, की सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला ते दिसतही नाहीत. पण गणित, सांख्यिकी आणि संगणकीय आर्थिक मॉडेल त्यांना ओळखू शकतात.’’.छोटूने आश्चर्याने विचारले, ‘‘म्हणजे बाजाराला एखाद्या शेअरची पूर्ण माहिती कळायच्या आधी त्या शेअरच्या भावात होणारे बदल संगणक योग्य प्रोग्रॅमच्या मदतीने ओळखू शकतो?’’‘‘यालाच क्वांट गुंतवणूक म्हणतात. म्हणजे क्वांटमचे छोटे रुप’’ धनंजयरावांनी त्यांच्या स्वभावानुसार जास्तीचा तपशील पुरवला.छोटू विचारात पडला.‘‘अशी माहिती नॅनो-सेकंदभर आधी मिळाली, तरी किती मोठा फायदा करून घेता येईल!’’धनंजयराव म्हणाले, ‘‘आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. या पद्धतीत एखाद्या कंपनीत गुंतवणूक करायची असेल, तर तिचे वार्षिक अहवाल वाचणे, व्यवसाय समजून घेणे, विविध आर्थिक गुणोत्तरांचा अभ्यास करणे... हे सगळं फारसं केलं जात नाही.’’हे ऐकून छोटूच्या तोंडून सहजच उद्गार निघाले, ‘‘च्यायला!’’धनंजयराव अजून बॉम्ब घेऊन तयारच होते. ते पुढे म्हणाले, ‘‘मित्रा, लाखो छोटे-छोटे डेटा पॉइंट्स, म्हणजे माहितीचे तुकडे, एखाद्या संगणकाला मिळत असतील, तर कंपनीपेक्षा आकडेच जास्त महत्त्वाचे ठरतात. हा खेळ मग पूर्णपणे आकड्यांचा होऊन जातो.’’छोटूने थोडा दिलासा मिळाल्यासारखा विचारलं, ‘‘म्हणजे टेक्निकल ॲनालिसिससारखंच?’’धनंजयराव म्हणाले, ‘‘थोडंफार; पण त्यापेक्षा हे खूप व्यापक आहे.’’धनंजयराव पुढे म्हणाले, ‘‘यात चार प्रकार आहेत, पहिली पद्धत म्हणजे मोमेंटम. यात कोणता शेअर किती जोरात पळतोय ते बघितले जाते, ते मोमेंटम. अशा परिस्थतीत भाव वर जायची शक्यता असेल, तर हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो,’’ धनंजयराव अतिसूक्ष्मात घुसत होते.हे ऐकून छोटू लगेच म्हणाला, ‘‘म्हणजे एखादा फलंदाज जबरदस्त फॉर्ममध्ये असेल आणि गोलंदाजांना अक्षरशः तुडवत असेल, तसं ना?’’‘‘होय रे बाळा, तसेच असते हे. आता ऐक, मधेमधे बोलून माझी लय घालवू नकोस नाही, तर तूच बोल!’’ धनंजयराव छोटूला तडकावत म्हणाले.‘‘नाही बोलत आता. तुम्हीच बोला!’’ छोटूने माघार घेतली. नवी माहिती मिळवायची होती त्यामुळे ते त्याला करावेच लागले.मग त्यांनी लगेच दुसरा मुद्दा मांडला.‘‘दुसरी पद्धत म्हणजे एखाद्या शेअरचा भाव सरासरीपेक्षा खूप वर गेला असेल किंवा खूप खाली आला असेल, तर काही काळाने तो पुन्हा सरासरीकडे परत येण्याची शक्यता असते. यातूनही काही संकेत मिळतात. तिसरा प्रकार म्हणजे समजा, एखाद्या शेअरचा भाव काही क्षणांसाठी ‘बीएसई’वर वेगळा आणि ‘एनएसई’वर वेगळा आहे. हा फरक फारच क्षणिक असतो; पण त्या काही मिलीसेकंदांतही व्यवहार करून नफा कमावला जाऊ शकतो.’’ धनंजयराव फुल जोशात होते.छोटूने मध्येच प्रश्न विचारण्याचा मोह आवरला. धनंजयराव एकदा विषयात रंगले, की त्यांची लय मोडणे म्हणजे स्वतःचं नुकसान, हे त्याला अनुभवाने माहीत होतं. त्यामुळं शांत राहणेच पसंत केलं..Premium|A Journey Through Childhood : भुकेने शरीर मरते, भिक्षेने मन मरते...!.धनंजयराव पुढे म्हणाले, ‘‘चौथी पद्धत म्हणजे यात शेअर, रोखे, चलने किंवा कमोडिटी यांच्या भावांमधील परस्परसंबंधांचा अभ्यास केला जातो. हे संबंध काही कारणाने बिघडले असतील, तर ते पुन्हा पूर्ववत होतील, या शक्यतेवर व्यवहार केले जातात.’’ धनंजयरावांनी चारही मुद्दे संपवले.‘‘म्हणजे मला एक सांगा, हा फक्त भावातला फरक, शक्यता यावरच चालणारा खेळ दिसतो आहे.’’ छोटूने निष्कर्ष काढला.‘‘काही मिलीसेकंद, नॅनो-सेकंद अशी परिस्थिती असू शकते. त्यावर कोट्यवधी रुपये मिळवले जातात किंवा गमावले जातात,’’ धनंजयरावांनी उत्तर दिले.‘‘पण हे सगळं इतक्या झटपट करायचं असेल, तर तितके शक्तिशाली संगणक आणि वेगवान प्रोग्रॅम लागतील ना? हे सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराचे काम दिसत नाही.’’ छोटूने अशा तऱ्हेने व्यवहार करून पैसे कमावण्याचे स्वप्न ताबडतोब सोडून दिले.धनंजयरावांनी लगेच उत्तर दिले. ‘‘अर्थात. ही मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची दुनिया आहे. त्यांच्याकडे अत्याधुनिक संगणकीय यंत्रणा, वेगवान नेटवर्क आणि हजारो कोटी रुपयांचं भांडवल असतं.’’क्षणभर शांतता पसरली. मग छोटूने अत्यंत मूलभूत प्रश्न विचारला. ‘‘हे सगळं डोक्यात आलं तरी कोणाच्या?’’‘‘जिम सिमन्स नावाचा एक विलक्षण गणितज्ञ होता. सुरुवातीला तो अमेरिकी सरकारसाठी सांकेतिक संदेश उलगडण्याचं काम करत असे. म्हणजे क्रिप्टोग्राफीचा तज्ज्ञ. पुढे तो विद्यापीठात प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख झाला; पण एक दिवस त्याने विचार केला, ज्या गणिताचा वापर आपण सांकेतिक संदेश उलगडण्यासाठी करतो, त्याच गणिताचा वापर शेअर बाजारातील पॅटर्न शोधण्यासाठी का करू नये?’’ धनंजयरावांनी कौतुकाने सांगितले.छोटूच्या चेहऱ्यावर कुतूहल स्पष्ट दिसत होतं.‘‘त्याला अक्षरशः बक्कळ पैसा मिळाला वाटते?’’‘‘तर काय? त्याने रेनेसाँस टेक्नॉलॉजीज ही गुंतवणूक संस्था स्थापन केली. त्यांच्या मेडॅलियन फंडाने जवळपास तीस वर्षे सरासरी सुमारे ६६ टक्के वार्षिक परतावा दिला. जगातील सर्वाधिक यशस्वी गुंतवणूक फंडांपैकी हा एक मानला जातो. वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस अशा दिग्गजांपेक्षाही अनेक बाबतीत त्याची कामगिरी सरस मानली जाते.’’‘‘हो! पण त्याहून विशेष गोष्ट म्हणजे त्याने आपल्या कंपनीत पारंपरिक शेअर बाजारातील तज्ज्ञांपेक्षा गणितज्ञ, भौतिकशास्त्रज्ञ, सांख्यिकी तज्ज्ञ आणि संगणकतज्ज्ञ यांनाच अधिक संधी दिली.’’ धनंजयराव म्हणाले.छोटू काही क्षण विचारात पडला...‘‘हा फंड अजूनही सुरू आहे का?’’धनंजयराव म्हणाले, ‘‘हो! पण त्यांनी बाहेरील गुंतवणूकदारांकडून पैसा घेणं अनेक वर्षांपूर्वीच बंद केलं. आता मुख्यतः स्वतःच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या भांडवलाचंच व्यवस्थापन ते करतात.’’छोटूने कौतुकाने मान हलवली. ‘‘वा! माज असावा तर असा!’’.धनंजयरावांनी समाधानाने मान हलवली. ‘‘एक गोष्ट लक्षात घे, हे सगळं करण्यासाठी फक्त गणित पुरेसं नसतं. त्यासाठी प्रचंड भांडवल लागतं, जगातील सर्वांत वेगवान संगणक लागतात, अत्याधुनिक प्रोग्रॅम लागतात, डेटा मिळवण्यासाठी मोठी यंत्रणा लागते आणि व्यवहार काही मिलीसेकंद नव्हे, तर अनेकदा नॅनो-सेकंदांच्या वेगाने करण्याची क्षमता लागते. हे प्रत्येकाच्या आवाक्यातले नाही. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी या भानगडीत न पडता आपण जसे सुरुवातीला बोललो होतो, जावई शोधण्यासारखे शेअर शोधून शांतपणे गुंतवणूक चालू ठेवावी. इतकेच आपल्या हातात आहे.’’ धनंजयरावांनी छोटूच्या उरल्यासुरल्या अपेक्षांना सुरुंग लावला.‘‘कमाल आहे, मग सांगता कशाला असले?’’ छोटूने खोट्या-खोट्या रागाने विचारले.‘‘सगळ्या गोष्टी माहिती पाहिजेत आणि त्यानुसार आपली मानसिकता आपल्याला घडवता आली पाहिजे, याची कल्पना असावी म्हणून’’ धनंजयरावांनी थोडक्यात; पण मुद्देसूद उत्तर दिले.‘‘खरे आहे; पण एक सांगा. स्विस पॅटर्न, क्वांट गुंतवणूक, आपली दीर्घकालीन गुंतवणूक... यापैकी सर्वांत प्रभावी पद्धत कोणती?’’ छोटूने शेवटी मनातली खदखद बाहेर काढलीच.‘‘सगळ्यात भारी सातत्य आहे मित्रा! किती वेळा सांगितले तुला. पुढच्या वेळेला बोलायला काहीतरी ठेव. दारू प्यायलेल्या माकडासारखे मार्केटची अवस्था असते त्यावर बोलू; पण आत्ता भुकेने कावळे कोकलत आहेत आणि त्यांना तहानही लागली आहे. त्याची व्यवस्था कर पहिली’’ असे म्हणून धनंजयराव आपल्या पुस्तकात परत तोंड खुपसून बसले.(लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत. ९८५०००१५८९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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