Premium|Soft Skills in Jobs: कामाच्या ठिकाणी फक्त IQ असून चालत नाही, EQ ही तितकाच महत्त्वाचा..! OECD च्या जागतिक अहवालातील माहिती

एखादी व्यक्ती कामात प्रचंड हुशार असेल, समोर आलेल्या अडचणी सहजपणे सोडवत असेल तंत्रज्ञान जसं नवं येईल तसं ते शिकून घेण्यात, कामात सतत नाविन्य आणत असेल हे सगळं जरी असलं तरी केवळ या ज्ञानावर त्या व्यक्तीची निवड करणे अर्धवट ठरू शकते असं थेट एका जागतिक अहवालात म्हटले आहे.माणसांना कामाच्या ठिकाणी लागणाऱ्या आकलनक्षमता म्हणजेच cognitive skills असतात. थोडक्यात सांगायचं झालं तर त्यांचा आयक्यू हा महत्त्वाचा घटक आहेच. पण जर त्यांच्याकडे EQ म्हणजेच Emotional Quotient नसेल किंवा कमी असेल तर थेट त्या व्यक्तीच्या कामावर याचा परिणाम होत असल्याचं सर्व्हेक्षणातून समोर आलं आहे.Organization for Economic Co-operation and Development या जागतिक स्तरावरील संस्थेने ३० हून अधिक देशांच्या कर्मचाऱ्यांचा अभ्यास करून याबाबतची निरीक्षणं मांडली आहेत. यामध्ये त्यांनी व्यक्तीकडे cognitive skills सोबतच कोणती Social and Emotional skills असायला हवीत याविषयी सांगितले आहे. तसेच त्यांच्या अभ्यासाची निरीक्षणे देखील नोंदवली आहेत. एखादी व्यक्ती अधिक सुखी आणि समाधानी असण्याचा संबंधही त्याच्या या स्किल्सशी कसा आहे हेही या अभ्यासात सांगितले आहे.सकाळ प्लसच्या या लेखाच्या माध्यमातून हा क्लिष्ट विषय सोप्या पद्धतीने समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया...OECD ही संस्था कोणती व काय काम करते.?OECD म्हणजेच Organization for Economic Co-operation and Development ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था असून तिचे मुख्यालय पॅरिस, फ्रान्स येथे आहे. सध्या OECD मध्ये ३८ सदस्य देश आहेत, ज्यात अमेरिका, ब्रिटन, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, भारतासारखे प्रमुख देश नाहीत पण मेक्सिको, तुर्की, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यांसारखे देश आहेत. ही संस्था जागतिक आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय धोरणांवर सहकार्य घडवून आणण्याचे काम करते. या संस्थेच्या माध्यमातून होणाऱ्या संशोधन आणि अहवालांमुळे जगभरातील सरकारांना धोरणनिर्मितीमध्ये मार्गदर्शन मिळते. या संस्थेच्या माध्यमातून नेमका कोणत्या विषयावर अभ्यास केला गेला आणि काय हेतूने..?OECD ने ३० देशांतील दीड ते दोन लाख व्यक्तींचे सर्वेक्षण केले. वय वर्ष १६ ते ६५ वयापर्यंतच्या नागरिकांचा यामध्ये अभ्यास करण्यात आला आहे. साधारण ५ वर्षाच्या आकडेवारीचा यामध्ये समावेश होता. युएस, युके, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स सारख्या देशांचा यामध्ये समावेश आहे. पण या सर्व्हेक्षणात भारताचा समावेश नाही. पण तरिही ३० पेक्षा जास्त देश असल्याने हा अहवाल जागतिक स्थिती दर्शवतो.नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या जगण्यात सामाजिक आणि भावनिक कौशल्यांचा कसा परिणाम होतो हे समजून घेण्याच्या दृष्टीने तसेच आधुनिक रोजगार बाजारात तांत्रिक कौशल्यांबरोबरच soft skills ची मागणी वाढत असल्याने हा एकूणातच विषय अभ्यासला गेला आहे. यामध्ये माणसांच्या सॉफ्टस्किल्सचा अभ्यास करण्यात आला असून त्यामुळे त्याचा कामावर परिणाम कसा होतो हे सांगण्यात आले आहे..नेमक्या कोणत्या गोष्टींचा अभ्यास झाला..?Agreeableness म्हणजेच सहकार्यशीलता. तुम्ही इतरांशी कसं जुळवून घेता. तुमचं टीमवर्क कसं आहेConscientiousness म्हणजेच जबाबदारी घेण्याची तयारी, शिस्तबद्धता आणि प्रामाणिकपणा. तुम्ही तुमच्या कामात किती प्रामाणिक आणि जबाबदार आहात.Emotional Stability म्हणजेच भावनिक स्थैर्य. म्हणजेच तणावाच्या परिस्थितीत तुम्ही कसं वागता.Extraversion म्हणजेच आत्मविश्वास किंवा मोकळेपणा. तुमच्या एकुणातच सामाजिक सहभाग कसा आहे. तुम्ही इतरांशी कसा संवाद साधताOpenness to Experience म्हणजेच नवीन अनुभव घेण्यासाठी तयार असणं. कामातला बदल तुम्ही कसा स्विकारता, नवीन कल्पना किंवा गोष्टींना तुम्ही कसा प्रतिसाद देता याही गोष्टी पाहिल्या जातात. .या अभ्यासात काय आढळलं..?जबाबदार आणि प्रामाणिकपणा :ज्या व्यक्ती त्यांच्या कामात जबाबदार, शिस्तबद्ध आणि प्रामाणिक आहेत अशा व्यक्तींचा रोजगार टिकून रहाण्याचे प्रमाण हे साधारण १५ ते २० टक्के अधिक असल्याचे यातून समोर आले. तसेच या गटातील लोकांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता इतरांपेक्षा साधारण १८ टक्के जास्त असल्याचंही यातून पुढे आलं आहे.भावनिक स्थैर्य :भावनिक स्थिर असणाऱ्या व्यक्तींना दीर्घकालीन बेरोजगार रहण्याचा धोका हा तुलनेने कमी असतो. साधारण ३० टक्क्याने हा धोका कमी असल्याचं अभ्यास सांगतो. तसेच त्यांच्यांत मानसिक आरोग्याशी संबंधित अडचणी जसं की चिंता, नैराश्य हेही कमी प्रमाणात दिसलं. या गटातील लोकांना कामाच्या ठिकाणी तणाव व्यवस्थापनात २५ टक्के अधिक यश मिळाल्याचंही आकडेवारीवरून समोर आलं आहे.इतरांशी जुळवून घेण्याची क्षमता :कामाच्या ठिकाणी तुमच्या टीममध्ये सहकार्य असलेल्या लोकांना इतरांच्या तुलनेत नेतृत्वच्या संधी या २५ टक्के अधिक असल्याचं यातून समोर आलं आहे. तसेच सहकार्यशील लोकांना सहकाऱ्यांकडून सकारात्मक अभिप्राय मिळण्याची शक्यताही तितकीच अधिक म्हणजेच ४० टक्के जास्त असल्याचेही आकडे सांगतात.आत्मविश्वास आणि सामाजिक सहभाग :आत्मविश्वास असलेल्या लोकांना त्यांच्या नेटवर्किंगमुळे करिअर प्रगतीची शक्यता २० टक्के अधिक आहे. सामाजिक सहभाग जास्त असल्याने या गटातील लोकांना व्यावसायिक संपर्क वाढवण्याची संधी साधारण ३५ टक्के अधिक असल्याचे आकडे सांगतात. नविन अनुभव घेण्यासाठी कायम तयार असणे :बदल स्वीकारणाऱ्या तसेच कायम नविन अनुभव घेण्यासाठी तयार असणाऱ्या व्यक्तींनी तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यात ३० टक्के अधिक यश मिळवले आहे. नवकल्पना स्वीकारणाऱ्या लोकांना नवीन उद्योगांमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता २२ टक्के जास्त असल्याचेही समोर आले आहे. या अभ्यासात हे समोर आले आहे की, तरुणांमध्ये openness जास्त असतो पण जसजसं वाढतं तसतसं त्यांच्यातला शिस्तबद्धता आणि काटकोरपणा अधिक स्थिरावतो. तसेच साक्षरता आणि गणितीय कौशल्ये महत्त्वाची असली तरी, सामाजिक‑भावनिक कौशल्ये ही रोजगार टिकवणे, मानसिक आरोग्य राखणे आणि समाजात सक्रिय राहणे यासाठी अधिक निर्णायक आहेत. या कौशल्यांचा अभाव असलेल्या व्यक्तींना दीर्घकालीन बेरोजगारी, सामाजिक अलगाव आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा धोका जास्त असल्याचे हा अभ्यास सांगतो..भारतात अठवड्याला लोक ५५ ते ६० तास काम करतात पण त्यांची प्रॉडक्टीव्हिटी ही प्रतीतास ८ डॉलर इतकी आहे तर आर्यलँन्डची प्रॉडक्टिव्हिटी ही प्रतितास १५० च्या जवळपास आहे. आणि ही लोकं फार नाही तर अठवड्याला फक्त ३५ ते ४० तास काम करतात. त्यामुळे भारतात कामापेक्षा नको त्या गोष्टींना महत्त्व देणे, कामाव्यतिरिक्त बाकी गोष्टीत जास्त रमणे या गोष्टी होत आहेत. यावर आपण फार बेसिकपासून काम करायची गरज आहे.डॉ. वृषाली राऊत, औद्योगिक मानसशास्त्रज्ञ .ही स्किल्स जर वाढवायची असतील तर उपाय काय..?या अभ्यासात केवळ डेटा मांडण्यात आला नाही तर ही कौशल्य वाढवायची असल्यास उपाय देखील सांगण्यात आले आहेत. यामध्ये शिक्षणात सामाजिक आणि भावनिक कौशल्यांचा समावेश करण्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच कामाच्या ठिकाणी soft skills training वाढवणे, सरकारी आणि कंपन्यांच्या धोरणात्मक पातळीवर मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक सहभागाला प्राधान्य देणे आवश्यक करण्याबाबतही सांगण्यात आले आहे. विविध संस्कृतींमध्ये ही कौशल्ये कशी विकसित होतात याचाही अभ्यास पुढील काळात समजून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे यात सांगण्यात आले आहे. भारताच्या बाबत काय परिस्थिती?The International Journal of Indian psychology या जर्नलमध्ये जून २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात नमूद केल्याप्रमाणे Emotional Intelligence (EI) आणि Self-Esteem (SE) यांचा उत्पादकतेशी सकारात्मक संबंध नक्कीच आहे. हे दोन्ही घटक कर्मचारी कल्याण, आंतरवैयक्तिक संबंध सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरतात हे खरं आहे. पण भारतात या विषयात मोठं काम होण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.या विषयात औद्योगिक मानसशास्त्रज्ञ डॉ. वृषाली राऊत म्हणातात, माझं भारताबाबतचं मत थोडं वेगळं आहे. भारतात Emotional Intelligence आणि त्यांतर्गत येणारी soft skills हा दूरचा विषय आहे. कारण भारतात अजूनही आपण पॉवर इंटेलिजन्सवर चालतो. बॉसच्या जवळ राहणं, कम्युनिटी जमवणं, आपली आपली माणसं भरणं या गोष्टींवर भर दिला जातो. मी हे इतकं ठामपणे हे म्हणू शकते कारण माझा Ph.D विषयच occupational subjective wellbeing and emotional competence among IT professionals हा होता. मुळात आपल्याकडे लोकांशी, आपल्या सहकाऱ्यांशी कसं वागावं किंवा समाजात वावरताना काय गोष्टींना महत्त्व द्यावं हे पाहिलंच जात नाही. आपण प्रयत्न तर खूप केलाय आंतरराष्ट्रीय पद्धतीने काम करायचा पण अजूनही अनेक भारतीय कंपन्यांना तो आत्मसाद करता आलेला नाही असं मला तरी वाटतं. आपल्याकडे अजूनही लग्न, मुलं बाळं आणि त्याभोवती फिरणारं जग हे ऑफिसमध्येही दिसतं. त्यावरूनच लोकांना जज केलं जातं. काम, त्यांची प्रोडक्टीव्हीटी या मुद्द्यापर्यंत आपण पोहोचलोच नाही.भारतात कंपन्या इमोशनल इंटेलिजन्सबद्दल प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात पण यावर खूप मुळातून काम होणं गरजेचं आहे. घरातून, शाळांतून याचे संस्कार मिळायला हवेत. 