Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६

१) जॉन टर्नस अॅपल कंपनीचे नवीन CEOतंत्रजगतातील दिग्गज अॅपल कंपनीचे मुख्याधिकारी (सीईओ) टिम कुक यांनी निवृत्तीची घोषणा केली असून त्यांच्या जागी जॉन टर्नस यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ते १ सप्टेंबरपासून अॅपलची धुरा सांभाळतील. संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स यांच्या नेतृत्वामुळे तंत्रभरारी घेणाऱ्या अॅपलचे जागतिक आणि आर्थिक विस्तार करण्याचे श्रेय टिम कुक यांना जाते. तर, अॅपलच्या उत्पादनांचे रचनाकार समजले जाणारे जॉन टर्नस यांच्यापुढे पन्नाशीतील या कंपनीला 'एआय' च्या दिशेने नेण्याचे आवाहन असणार आहे. कूक यांनी गेल्या १५ वर्षांत कंपनीला मोठ्या उंचीवर नेले. नऊ अब्ज डॉलरवरून २०२५ मध्ये कंपनीची उलाढाल ४१६ अब्ज डॉलरवर पोचली. आजारपणामुळे स्टीव्ह जॉब्स यांनी राजीनामा दिल्यानंतर २०११ मध्ये अॅपलची सूत्रे टिम कूक यांच्या हाती देण्यात आली होती.जॉन टर्नस कोण ?- पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठातून १९९७ मध्ये अभियांत्रिकीची पदवी मिळविलेले टर्नस हे २००१ पासून (स्टीव्ह जॉब्स यांच्या कार्यकाळातच) अॅपलमध्ये दाखल झाले.- आयफोन, आयपॅड आणि मॅकच्या हार्डवेअर इंजिनिअरिंगमध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.- एअरपॉड्स आणि अॅपल सिलिकॉनच्या (एम सिरीज चिप्स) विकासामध्ये त्यांची मोठी भूमिका राहिली आहे.- त्यांना 'हार्डवेअर मॅन' म्हणून ओळखले जाते.- पासष्टीतील टीम कूक यांच्याकडून पन्नाशीतील जॉन टर्नस यांच्याकडे सूत्रे येणे हा पिढीतील बदलही आहे..२) भारताला AIP पाणबुड्या : प्रोजेक्ट ७५-आय- जर्मनीच्या सहकार्याने सहा 'एआयपी' पाणबुड्यांची निर्मिती होणार असून, या प्रकल्पांची एकूण अंदाजे किंमत ७० हजार ते ९० हजार कोटी रुपये आहे.- सर्व पाणबुड्या मुंबई येथील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स यांच्या मार्फत भारतातच तयार केल्या जातील.- जर्मनीची प्रमुख संरक्षण कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टीम्सचे महत्त्वाचे सहकार्य असेल.- सहा पाणबुड्या 'एअर इंडिपेंडंट प्रोपल्शन (AIP)' प्रणालीने सुसज्ज असतील. यामुळे त्या अनेक आठवडे पाण्याखाली राहण्यास सक्षम होतील.काय आहे AIP तंत्रज्ञान ?- एअर इंडिपेंडंट प्रोपल्शन (AIP) हे तंत्रज्ञान पाणबुड्यांना हवेविना दीर्घकाळ पाण्याखाली राहण्यासाठी सक्षम बनवते.- सामान्य डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांना बॅटरी चार्ज करण्यासाठी वारंवार समुद्राच्या पृष्ठभागावर यावे लागते, यामुळे त्या शत्रूच्या नजरेत येण्याचा धोका असतो.- एआयपी तंत्रज्ञान हा धोका कमी करते. कमी आवाज आणि पाण्याखाली दीर्घकाळ राहण्याच्या क्षमतेमुळे या पाणबुड्यांना ट्रॅक करणे शत्रूला कठीण जाते.- एआयपी पाणबुडीवर जमिनीवर हल्ला करणारी क्रूझ मिसाइल्स आणि सागरी सुरुंगांचाही साठा करता येतो. या सर्व सुविधांमुळे या पाणबुड्या युद्धक्षेत्रात अत्यंत घातक मानल्या जातात.३) रितेश आणि जेनेलिया एसटी महामंडळाचे नवे ब्रँड अॅम्बेसिडर- बॉलीवूडमधील लोकप्रिय जोडी रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख यांची महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.- लालपरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसटी बसच्या जाहिराती आणि जनजागृती मोहिमेत आता हे दाम्पत्य झळकणार आहे..Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचा एका क्लिकवर.महत्त्वाचे मुद्दे :- एसटी महामंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार रितेश आणि जेनेलिया यांची नियुक्ती पुढील पाच वर्षांसाठी असेल.- रस्ते सुरक्षा,प्रवासी जागरूकता आणि सामाजिक संदेश देणाऱ्या महामंडळाच्या विविध मोहिमांमध्ये ते सहभागी होतील.- एसटीचा चेहरा म्हणून ते प्रवाशांशी संवाद साधतील आणि महामंडळाच्या सेवांचा प्रचार करतील.इतर माहिती :- एसटी महामंडळाने यापूर्वीही अनेक दिग्गज कलाकारांची निवड केली आहे.- २०२३ मध्ये ज्येष्ठ मराठी अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती; मात्र महामंडळाच्या कार्यक्रमांमध्ये ते फारसे सक्रिय दिसले नाहीत.- दोन दशकांपूर्वी दिवंगत अभिनेते विक्रम गोखले यांनी एसटीचे ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून काम पाहिले होते.४) हवामान परिषदेच्या यजमानपदातून भारताची माघारभारताने २०२८ मध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक हवामान शिखर परिषदेचे (सीओपी ३३) यजमानपद भूषवण्याचा आपला प्रस्ताव मागे घेतला आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. हा निर्णय घेण्यापूर्वी अनेक मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला. भारत आपली हवामान बदलाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ मध्ये दुबईत झालेल्या सीओपी२८ परिषदेत हे यजमानपद भूषवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र आता यातून भारताने माघार घेतली. यापूर्वी भारताने २००२ मध्ये नवी दिल्ली येथे 'सीओपी८' परिषदेचे यजमानपद भूषवले होते. दरम्यान, भारताने माघार घेतल्यावर, आतापर्यंत केवळ दक्षिण कोरियाने परिषदेच्या यजमानपदासाठी रस दाखवला आहे.परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे :COP 31 : नोव्हेंबर २०२६: अंतल्या, तुर्कियेCOP 30 : नोव्हेंबर २०२५: बेलेम, ब्राझीलCOP 29 : नोव्हेंबर २०२४: बाकू, अझरबैजान.५) यूकेचा धूम्रपानमुक्त पिढीसाठी कायदायुनायटेड किंगडमने एक ऐतिहासिक तंबाखू आणि व्हेप्स विधेयक मंजूर केले आहे, जे १ जानेवारी २००९ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या लोकांना तंबाखूजन्य उत्पादने कायदेशीररीत्या खरेदी करण्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालेल. हे विधेयक आता संसदेत मंजूर झाले असून, पुढील आठवड्यात राजेशाही संमती मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. सरकारच्या मते, या निर्णयाचा उद्देश धूम्रपानमुक्त पिढी निर्माण करणे आणि धूम्रपानामुळे होणारा दीर्घकालीन आरोग्य व आर्थिक भार कमी करणे हा आहे.सरकारने हे विधेयक का आणले?- युनायटेड किंग्डममध्ये टाळता येण्याजोग्या मृत्यूंच्या प्रमुख कारणांपैकी धूम्रपान हे एक आहे.- केवळ इंग्लंडमध्येच, धूम्रपानामुळे दरवर्षी सुमारे ६४ हजार मृत्यू होतात आणि जवळपास ४ लाख लोकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागते.- तसेच, कर्करोग, हृदयरोग आणि फुप्फुसांचे आजार यांसारख्या रोगांच्या उपचारांवर राष्ट्रीय आरोग्य सेवेला दरवर्षी सुमारे ३ अब्ज पौंडांचा खर्च येतो.- उत्पादकतेच्या नुकसानीसह याचा व्यापक सामाजिक खर्च दरवर्षी २० अब्ज पौंडांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे.- धूम्रपान बंदी मुलांच्या खेळाच्या मैदानांसारख्या ठिकाणी, तसेच शाळा आणि रुग्णालयांच्या बाहेरही लागू केली जाईल.६) शेखा झील : भारतातील ९९ वे रामसर स्थळउत्तर प्रदेशातील अलीगढमधील शेखा झील पक्षी अभयारण्याला २२ एप्रिल २०२६ रोजी भारताचे ९९ वे रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले.पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ही घोषणा केली असून, या निर्णयामुळे पाणथळ जागांच्या संवर्धनाला चालना मिळाली आहे.महत्त्वाचे मुद्दे :- शेखा झील पक्षी अभयारण्याला रामसर स्थळ म्हणून मिळालेला दर्जा हा भारताच्या पर्यावरण प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.- ही जागतिक मान्यता रामसर अधिवेशनांतर्गत दिली जाते, ज्याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या पाणथळ जागांचे संवर्धन करणे आहे.- या नवीन स्थळाच्या समावेशामुळे भारतातील एकूण रामसर स्थळांची संख्या ९९ झाली असून, उत्तर प्रदेशातील स्थळांची संख्या १२ झाली आहे.७) लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स २०२६आयोजन : स्पेनमधील माद्रिदया प्रतिष्ठित सोहळ्यात २०२५ या कॅलेंडर वर्षातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल अव्वल खेळाडू आणि संघांचा सन्मान करण्यात आला. या वर्षी टेनिसपटूंनी वर्चस्व गाजवले. टेनिसपटू कार्लोस अल्काराझ आणि आर्यना सबालेन्का यांनी सर्वोच्च सन्मान पटकावला, तर पॅरिस सेंट-जर्मेन आणि लँडो नॉरिस हे प्रमुख विजेत्यांमध्ये होते. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पहिला आयसीसी महिला विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय महिला संघाला 'वर्षातील सर्वोत्कृष्ट संघ' या श्रेणीसाठी नामांकन मिळाले होते. परंतु त्यांना ही मान्यता मिळू शकली नाही.लॉरियस २०२६ च्या विजेत्यांची यादी -१) वर्षातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू : कार्लोस अल्काराझ२) स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर : आर्यना साबलेन्का३) वर्षातील सर्वोत्कृष्ट संघ : पॅरिस सेंट-जर्मेन.८) प्रा. एम. एस. स्वामिनाथन पुरस्कार २०२६हवामान अनुकूल शेतीमधील योगदानाबद्दल डॉ. सी.एच. श्रीनिवास राव यांना हैदराबाद येथे ९व्या प्रा.एम.एस. स्वामिनाथन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.- हा पुरस्कार हरित क्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त प्रदान करण्यात येत आहे.- ते सध्या भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे (IARI) संचालक आणि कुलगुरू म्हणून कार्यरत असून, हवामान-अनुकूल शेती आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनातील त्यांच्या अग्रगण्य कार्याबद्दल त्यांना सन्मानित करण्यात आले.- भारताच्या हरित क्रांतीमागील प्रमुख व्यक्तिमत्त्व असलेले दिवंगत प्रा. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येत असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे.चालू घडामोडी २०२६ महत्त्वाचे One liners१) पर्यावरण संरक्षणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जगभरातील लोकांना एकत्र आणण्यासाठी जागतिक वसुंधरा दिन २२ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. २०२६ ची संकल्पना 'आपली शक्ती, आपला ग्रह' ही आहे.२) बल्गेरियातील निवडणुकीमध्ये १९९७ नंतर प्रथमच एखाद्या राजकीय पक्षाला संसदेत स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याइतपत स्पष्ट जनादेश मिळाला. रुमेन रादेव यांच्या 'प्रोग्रेसिव्ह बल्गेरिया’ पक्षाने निर्विवाद बहुमत मिळवले.३) वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम कडून आर्थर लॉ यांना 'यंग ग्लोबल लीडर २०२६’ सन्मान त्यांच्या शहरी जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन देण्यात आला.४) भारत लडाखमधील सिंधू घाट येथे आपले पहिले पेट्रोग्लिफ संवर्धन उद्यान विकसित करणार आहे. याचा उद्देश प्राचीन शिलालेखांचे पर्यावरणीय आणि मानवी धोक्यांपासून संरक्षण करून भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जतन करणे आहे.५) भारताची अंतर्गत सुरक्षा वाढवण्यासाठी DRDO ने AI-शक्तीवर चालणारी 'प्रज्ञा' उपग्रह प्रतिमा प्रणाली विकसित केली.६) नागरिकांना अधिकृत सूचनांची पडताळणी करण्यास आणि डिजिटल घोटाळे टाळण्यास मदत करण्यासाठी सीबीआयने 'अभय' नावाचा एआय चॅटबॉट सुरू केला आहे.७) जपानने प्राणघातक शस्त्रांच्या निर्यातीबाबत स्वतःवर लागू केलेली बंदी उठविली आहे. चीन व उत्तर कोरियाच्या आक्रमक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर जपानने हा निर्णय घेतला आहे.८) ऑलिम्पिकमधील अतुलनीय कामगिरी केलेले तसेच हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळवलेले आणि ‘होली हँड’ म्हणून ओळखले जाणारे ब्राझीलचे बास्केटबॉलचे दिग्गज ऑस्कर श्मिट यांचे वयाच्या ६८ व्या वर्षी निधन झाले.९) जगभरात वाचन, प्रकाशन आणि बौद्धिक संपदेच्या संरक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक पुस्तक आणि कॉपीराइट दिन २०२६ हा २३ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. २०२६ साली मोरोक्कोची राजधानी रबात 'जागतिक पुस्तक राजधानी' म्हणून घोषित केली गेली.१०) नागरिकांना अधिकृत सूचनांची पडताळणी करण्यास आणि डिजिटल घोटाळे टाळण्यास मदत करण्यासाठी सीबीआयने 'अभय' नावाचा AI चॅटबॉट सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.