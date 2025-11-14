Premium|Hindi cinema comedy legend: जॉनी वॉकर म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील निरागस विनोदाचा बादशाह

५० आणि ६०च्या दशकातील हिंदी सिनेमाच्या सुवर्णयुगातील विनोदवीर जॉनी वॉकर यांनी रुपेरी पडद्यावर साकारलेला विनोद खऱ्या अर्थाने स्वच्छ आणि निर्मळ होता. कुठेही अश्लीलता, शारीरिक व्यंगावरील पाणचटपणा, आचरटपणा अन् अंगविक्षेप त्यात चुकूनही सापडत नाही. ११ नोव्हेंबरपासून त्यांची जन्मशताब्दी सुरू होत आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या आठवणींना दिलेला उजाळा...निरागस अभिजात विनोद जर कुठे पाहायचा असेल तर तो प्रसिद्ध अभिनेते जॉनी वॉकर यांच्या अभिनयात, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही! अर्थात गुरुदत्त, बलराज सहानी, अब्रार अल्वी, दिलीपकुमार, ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय आदी सर्जनशील कलावंतांसोबत त्यांचे चित्रपट आणि त्यांचा वावर असल्याने त्यांच्या विनोदाला एक नैसर्गिक कलात्मक उंची मिळाली. जॉनी वॉकर यांनी विनोदाची एक प्रतिष्ठा राखली. जॉनी वॉकर यांचं खरं नाव बद्रुद्दीन काझी. ११ नोव्हेंबर १९२६ त्यांचा जन्म दिवस. त्यांचं घराणं मूळचं महाराष्ट्रातील संगमनेरचं; पण जन्म इंदूरचा. अब्बा तिथे नोकरीला होते. त्यांची नोकरी गेली आणि संपूर्ण कुटुंबाला मोठ्या गरिबीचा सामना करावा लागला. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत त्यांचं बालपण गेलं. पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्यांनी काय काय नाही केलं? मुंबईत बेस्टमध्ये वाहकाची नोकरी केली. .वाहकाच्या शर्टवरील 'बी ९६' बिल्ला त्यांनी अनेक वर्षं जपून ठेवला होता. पन्नासच्या दशकात रुपेरी पडद्यावर जॉनी वॉकर यांनी एक्स्ट्रा म्हणून एंट्री घेतली; पण पुढे नवकेतन आणि गुरुदत्त यांच्या संपर्कात आल्यावर त्यांना यशाचा मार्ग सापडला. १९५० मध्ये आलेल्या 'आखरी पैगाम'द्वारे ते रसिकांसमोर आले. त्याच वर्षी नवकेतनचा 'बाजी' झळकला आणि जॉनी यांचा हसविण्याचा प्रवास सुरू झाला. 'जाल'मधील अरब, 'रेल्वे प्लॅटफॉर्म'मधील कंजूष व्यापारी आणि 'आरपार'मधील पारशी रंगवताना त्यांनी सिनेमाच्या यशाला मोठा हातभार लावला. 'आरपार'मुळेच गुरुदत्त यांच्यासारखा जीवाभावाचा मित्र आणि नूर ('आरपार' सिनेमातील त्यांची नायिका) सारखी जीवनसाथी मिळाली. तिथून पुढे गुरुदत्त यांच्या हरेक सिनेमात ('साहिब, बीवी और गुलाम'चा अपवाद) जॉनी हमखास असत. गुरू त्यांच्याकरिता खास भूमिका लिहायचे. त्यामुळे त्यांच्या सिनेमात ते कधीच अनफीट वाटले नाहीत. जॉनी यांचा कुठल्याही सिनेमातील अवतार अगदी 'देखणेबल' असायचा. वाढलेल्या केसांचा मधोमध पाडलेला बंगाली स्टाइलचा भांग, खोडकर-लबाड भाव असलेले डोळे, चालण्याची विशिष्ट ढब आणि पसरट जिवणीतून पिचलेल्या आवाजात 'अबे... अरे' अशी अव्याहत बडबड करीत ते वावरायचे. प्रेक्षक भयंकर खूष असायचे त्यांच्यावर! .बिमलदांसारख्या प्रतिभावान दिग्दर्शकाच्या 'मधुमती'मध्ये जॉनी यांनी दारूड्याची भूमिका एवढी अप्रतिम केली, की समीक्षकांनी त्यांना त्या वर्षीचा सहाय्यक अभिनेत्याचा फिल्मफेअर पुरस्कार बहाल केला. बी. आर. चोप्रांच्या 'नया दौर'मध्ये जॉनी पुन्हा दिलीपकुमार यांच्यासोबत उभा राहिला एका पत्रकाराच्या रूपात. 'मै बंबई का बाबू, नाम मेरा अंजाना, इंग्लीश धून मे गाऊ, मैं हिदुस्तानी गाना' हे गाणं पडद्यावर आपल्या स्टाइलने साकारत त्यांनी रसिकांचं लक्ष वेधून घेतलं. देव आनंद यांच्यासोबत 'सीआयडी'मध्ये तर त्यांनी धमाल आणली. गुरुदत्त यांचा अभिजात चित्रपट 'प्यासा'. त्यामध्ये त्यांनी रंगवलेला मालिशवाला काय अफाट होता! 'सर जो तेरा चकराये, या दिल डुबा जाये, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराये...' हे त्यांचं सिग्नेचर साँग बनलं. 'आँधियाँ', 'मुसाफीरनामा', 'मरीन ड्राइव्ह', 'ठोकर', 'जोरू का गुलाम', 'छू मंतर' इत्यादी पन्नासच्या दशकातील जॉनी यांच्या सिनेमांनी कहर यश मिळवलं. गुरुदत्त यांच्या सर्वच सिनेमांतून ते ठळकपणे रसिकांपुढे आले. गुरुदत्त यांच्या निधनानंतर आलेल्या 'बहारे फिर भी आयेगी'मध्ये ते होते. गुरू यांच्या भावाच्या - आत्माराम यांच्या अनेक सिनेमांत जॉनी असायचे. ऋषिकेश मुखर्जी यांच्या क्लासिक 'आनंद'मधील जॉनी यांची भूमिका छोटीशी असली तरी डोळ्यातून पाणी आणणारी होती. त्यातील 'मुरारीलाल' काळजाचा ठाव घेतो. अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत रमेश सिप्पींच्या 'शान'मध्ये त्यांनी 'दर्या मे जहाज चले पाशा' या गाण्यात मजा आणली. राजेंद्र कुमार यांच्या 'मेरे मेहबूब'मध्ये 'मेरा तख्खल्लुस है जिंदादिल घायल' म्हणत शायर म्हणून त्यांनी धिंगाणा घातला. विनोदाव्यतिरिक्त इतर भूमिका त्यांनी फार कमी साकारल्या. विनोद हाच त्यांचा यूएसपी होता. 'मधुमती' (१९५८) आणि 'शिकार' (१९६८) या चित्रपटांतील भूमिकांसाठी जॉनी यांना फिल्मफेअर पुरस्काराने गौरवण्यात आले. जॉनी यांनी त्या काळातील टॉपच्या अदाकारांसोबत भरपूर कामं केली. त्यांची विनोदातील लोकप्रियता एवढी होती, की 'जॉनी वॉकर' नावाचा एक सिनेमा पन्नासच्या दशकात आला होता. त्यात त्यांनी मुख्य भूमिका केली होती. 'श्रीमंत मेहुणा पाहिजे' नावाच्या मराठी सिनेमातही त्यांनी आपल्या अभिनयाचे रंग दाखवले. जवळपास प्रत्येक सिनेमात त्यांच्यावर चित्रित गाणं असायचं. मोहम्मद रफीसुद्धा त्यांच्या देहबोलीला शोभेल, असा आवाज काढून गात असत. रफी यांनी शंभरच्या वर गाणी त्यांच्याकरिता गायली. जॉनी यांनी बदलत्या काळाची पावलं ओळखली, स्वत:ला त्यातून बाजूला करून घेतलं आणि मुला-बाळात जीव रमवला. कलावंताच्या वाट्याला अभावानेच येणारं रिटायर्ड लाइफ ते सुखी माणसाचा सदरा घालून जगले. आजही त्यांचे सिनेमे पाहताना रसिकांना निखळ आनंद मिळतो. २९ जुलै २००३ रोजी एक तृप्त आयुष्य जगून आणि रसिक प्रेक्षकांसाठी ३०० सिनेमांचा आनंदाचा ठेवा देऊन जॉनी पैगंबरवासी झाले! 