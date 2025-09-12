Premium| Judicial independence: न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि महाभियोगाची किचकट प्रक्रिया

डॉ.शशिकांत हजारेन्यायाधीशांना गैरवर्तनासाठी पदावरून हटवण्यासाठीची सध्याची कायदेशीर प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ स्वरूपाची आहे, हे खरे आहे. परंतु न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आणि न्यायाधीशांना राजकीय व सरकारी हस्तक्षेपांपासून संरक्षण देण्यासाठी तसे असणे हे अपरिहार्य आहे.सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्यासंदर्भातील महाभियोग प्रक्रियेची परिणामकारकता आणि पर्याप्ततेविषयीचा मुद्दा पुन्हा एकदा व्यापक चर्चेचा विषय बनला आहे. दिल्ली व अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांचे कथित वादग्रस्त वर्तन याला कारणीभूत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्या.यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानात १४ मार्च २०२५ रोजी लागलेली आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना कथितपणे कोट्यवधी रुपये किमतीच्या चलनी नोटा आढळून आल्या. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी आठ डिसेंबर २०२४ रोजी एका सार्वजनिक समारंभात समान नागरी कायद्याचे समर्थन करताना कथितपणे एका विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायाविषयी द्वेषपूर्ण विधान केले. या दोघांविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. .न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध भारत सरकारपुरस्कृत आणि सर्वपक्षीय १४५ खासदारांच्या पाठिंब्याने महाभियोग प्रस्ताव आणला आहे. तर न्या. शेखर कुमार यादव यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांच्या ५४ खासदारांनी राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव सादर केला आहे. या दोन्ही न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने १९९१मध्ये दिलेल्या ‘के.वीरस्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या निवाड्यानुसार भारतातील कुठल्याही न्यायाधीशाविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याआधी सरन्यायाधीशांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक असते. मात्र न्या. यशवंत वर्मा यांची राष्ट्रपतींद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारसीनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आहे.राज्यघटनेच्या कलम १२४ आणि २१७ अनुसार सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी महाभियोग प्रस्ताव दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते. एखाद्या न्यायाधीशांविरुद्ध ‘न्यायाधीश (चौकशी) कायदा १९६८’ च्या तरतुदींनुसार गैरवर्तनाच्या कारणासाठी महाभियोग प्रस्ताव संसदेच्या एका सभागृहात सादर करता येतो. यासाठी लोकसभेच्या कमीतकमी १०० किंवा राज्यसभेच्या कमीतकमी ५० सदस्यांनी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. प्रस्ताव दाखल करायचा किंवा नाही, याचा अधिकार सभागृहाच्या सभापती/अध्यक्ष यांना असतो. महाभियोग प्रस्ताव दाखल करून घेतल्यास संबंधित सभागृहाचे सभापती/अध्यक्ष चौकशी समितीची स्थापना करतात. .या त्रिसदस्यीय समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, एका उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रख्यात कायदेपंडित यांचा समावेश करणे बंधनकारक असते. ज्या न्यायाधीशांविरुद्ध गैरवर्तनाचा आरोप आहे, त्यांना चौकशी समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. जर आरोप सिद्ध झाला, तर त्याविषयीचा अहवाल संबधित सभागृहाच्या सभापती/अध्यक्षांना सादर करण्यात येतो. त्यानंतर सदरहू सभागृहात त्यावर चर्चा होते आणि संबधित न्यायाधीशांना सभागृहात हजर राहून बचावाची संधी दिली जाते. जर सदरहू सभागृहाने महाभियोग प्रस्ताव दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर केला, तर तो दुसऱ्या सभागृहात पाठविला जातो. दुसऱ्या सभागृहाने सुद्धा जर असा प्रस्ताव दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर केला, तरच राष्ट्रपती दोषी न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरून दूर करू शकतात.आजतागायत एकाही न्यायाधीशांना महाभियोगाद्वारे हटविण्यात आलेले नाही. १९९१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांच्याविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून लोकसभेत महाभियोग आणला गेला होता. चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते. परंतु काँग्रेस पक्षाचे खासदार मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहिल्यामुळे महाभियोग प्रस्ताव बहुमताने मंजूर होऊ शकला नाही. न्या. रामास्वामी यांनी नंतर राजीनामा दिला. २०११मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.डी.दिनाकारन यांनी राज्यसभेने महाभियोग प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान होण्याआधीच राजीनामा दिला. २०११ मध्येच कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्याविरुद्ध राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. परंतु लोकसभेने त्यावर निर्णय घेण्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला..मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. गांगेले यांच्यावर २०१५मध्ये लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप झाला होता. एका महिला न्यायाधीशाने हा आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांना महाभियोगाला सामोरे जावे लागले. परंतु डिसेंबर २०१७ मध्ये राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले. त्याचवर्षी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. वी. नागार्जुन रेड्डी यांच्याविरोधात, एका दलित समाजाच्या न्यायाधीशाविरुद्ध भेदभाव केल्याच्या आरोपावरून, राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु नंतर काही खासदारांनी त्या प्रस्तावाला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याने तो प्रस्ताव बारगळला. एप्रिल २०१८मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात विरोधी पक्षाच्या ७१ खासदारांनी सादर केलेला महाभियोग प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास तत्कालीन राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी नकार दिला होता. न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सध्या लोकसभेत प्रलंबित असून लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. जर चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले, तर त्यांच्याविरोधातला महाभियोग मंजूर होण्याची दाट शक्यता आहे. याचे कारण बहुसंख्य सर्वपक्षीय खासदारांनी त्यासाठी पाठिंबा देण्याचे सूचित केले आहे. परंतु त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला, तर मात्र ते महाभियोगाच्या मानहानीपासून ते स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतात..Premium| Bihar law and order: निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह.राजकीय अपरिहार्यतान्या. शेखर कुमार यादव यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी स्वीकारालाही नव्हता किंवा फेटाळलाही नव्हता. जगदीप धनकड यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर, नवीन उपराष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत यावर निर्णय होण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि सत्तारूढ पक्ष न्या. शेखर कुमार यादव यांच्याविरुद्धच्या महाभियोगाला पाठिंबा देण्याची शक्यता फारच कमी आहे, कारण असे करणे सत्तारूढ पक्षाला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी न्या. शेखर कुमार यादव यांची उघडपणे पाठराखण करताना म्हटले आहे, की घटनाची गळचेपी करणाऱ्या लोकांनीच समान नागरी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या आणि सत्य बोलणाऱ्या व्यक्तीवर महाभियोग आणला आहे. याउलट राज्यसभेचे सदस्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील कपिकील सिब्बल यांनी असा आरोप केला आहे, की सरकार न्या. शेखर कुमार यादव यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. .न्यायाधीशांना गैरवर्तन केल्याबद्दल हटवण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ स्वरूपाची आहे हे खरे आहे. परंतु न्यायपालिकेची स्वतंत्रता अबाधित राखण्यासाठी आणि न्यायाधीशांना राजकीय व सरकारी हस्तक्षेपांपासून संरक्षण देण्यासाठी क्लिष्ट आणि वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची प्रक्रिया अनिवार्य आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, कायद्याचे राज्य सुनिश्चित होण्यासाठी, लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी आणि संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र सरकारपासून राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी, न्यायाधीशांना ‘कार्यकाळाची सुरक्षा’ देणे अपरिहार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.