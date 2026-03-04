Premium|Black Rights Movement USA : माझ्या बाळा, गोरे कधीच चुकत नसतात...

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.com‘‘माझ्या बाळा, गोरे कधीच चुकत नसतात... गोऱ्यांपासून सावध राहा...’’ आईचे हे शब्द कानांत सतत घुमत असतात... पोलिस वस्तीत एका गोऱ्याला तरुणीवर बलात्कार करताना पाहून आरडाओरडा केल्याने आईसमोरच गोळ्या झाडल्याने रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला माझा भाऊ स्मरतो आणि आईचे शब्द सर्वांगाच्या भिंतींवर आदळत राहतात... ‘‘माझ्या बाळा, गोरे कधीच चुकत नसतात. गोऱ्यांपासून सावध राहा... आई माझ्या वयाच्या बाराव्या वर्षी मरण पावली...’’ चाळीशीतला आडव्या बांध्याच्या उंचपुऱ्या दणकट देहयष्टीचा कमाऊ मर्चेरिया मला अज्ञातात दृष्टी स्थिरावून सांगत होता.My mother bore me on the southern wild,And I am black, but O! my soul is white,White as an angel as the English Child,But I am black as if bereav''d of light.माझी आई दक्षिणेच्या घनदाट जंगलात बाळंत झाली आणि मी हा असा काळा जन्माला आलो; पण माझा आत्मा शुभ्र आहे!इंग्रजांचं बाळ एखाद्या देवदूतासारखं गोरं आहे आणि मी इतका काळा, की जणू कायमचा उजेडाला पारखा...विल्यम ब्लेकची १७९९ची कविता आजच्या कमाऊची व्यथा आणि त्याच्या रंगामागच्या वेदनेवर कोरलेल्या आईच्या शब्दातील भाव अचूक सांगणारी वाटली. कमाऊच्या काळ्या रंगामागच्या वेदनेवर आईच्या भयातून, काळजीतून आलेल्या शिकवणुकीची मोहर ३० वर्षांनंतरही कायम होती. कमाऊला अनेक नावं होती. ‘कमाऊ मर्चेरिया’ हे त्याने तुरुंगातून सुटून आल्यानंतर स्वत: घेतलेलं नाव होतं. आजोबांनी नाव ठेवलं होतं, ‘रॉबर्ट जॉन लुईस.’ एक गुलाम होता पूर्वी या नावाचा, त्याची आठवण म्हणून हे नाव त्याला ठेवलं होतं... पुढे जेलमधील १० वर्षांच्या कालावधील सहकैद्यांनी ठेवलेलं नाव ‘ड्रॅगन’ आणि कमाऊला स्वत:ला आवडणारं नाव ‘Son of Black.’ म्हणजेच ‘काळ्याचं पोर...’.Premium| Rural leadership: बाप्पूंच्या परोपकारी विचारांनी माझ्यात जनसेवेचं बीज पेरलं. हीच शिकवण माझ्या नेतृत्वाचा पाया ठरली - बच्चू कडू.आईच्या मृत्यूनंतर बधिरावस्थेत कैक आठवडे काढल्यावर सावरणार तोच कमाऊचे वडीलही कायमचे दुरावले... आघातावर आघात कोसळत होते... भाऊ तर आधीच सोडून गेला होता, बाकी कुणी नाहीच... अमेरिकेतल्या माझ्या वास्तव्यात कमाऊ मर्चेरियासोबत राहण्याचा प्रस्ताव माझ्यासमोर आल्यानंतर मी सुरुवातीस नाराज झालो; पण त्याला भेटताक्षणीच एक अत्यंत उत्कृष्ट मित्र मिळाला... तीन दिवसांचा सुरुवातीस वेळखाऊ वाटलेला कालावधी कमाऊला ऐकताना, अनुभवताना अवघ्या तीन मिनिटांत संपल्याची बोच होती.काळाबाजार... काळं कृत्य... काळा दिवस.... काळा म्हणजे अशुभ इत्यादी इत्यादी... काळ्या रंगाच्या या साऱ्या दूषणांना अत्यंत प्रेमाने कवटाळून घेत कमाऊ त्याच्या काळ्या रंगासोबत कमालीच्या अभिमानाने जगत होता... काळा रंग त्याचा इतका लाडका, की त्या रंगाचा कुणी द्वेष केलेलाही त्याला खपत नसे... कमाऊच्या राहणीमानात अत्यंत बेफिकिरी होती... अस्ताव्यस्त पेहराव... वेळीच न कातरलेले कुरळे केस नि दाढी... त्याच्यासारखीच त्याची गाडी रंग उडालेली आणि इतस्तत: पसरलेले टिश्यू पेपर्स आणि नेहमीच्या वापराच्या वस्तू... जगण्यातली बेफिकिरी त्याच्या वागण्या-बोलण्यात नि राहणीमानात आली होती... जन्मापासूनची उपेक्षा एक तर दबलेपण, बुजरेपण देते किंवा मग अशी बेफिकिरी... समाजाने दिलेल्या उपेक्षेचा राग व्यक्त करण्याची ती आपापली पद्धत असावी... पण कमाऊच्या मनातली खदखद स्पष्ट दिसत असे. काळ्या चकचकीत वर्णावर त्याचे ते आग ओकणारे जुलूम करणाऱ्या समाजाला भेदून जाणारे डोळे उठून दिसत.सेलुडा या गावी एका शेतमजूर कुटुंबात कमाऊचा जन्म झाला. पाच वर्षांचा असताना आई-वडिलांसोबत स्थलांतरित होऊन कमाऊ फिलाडेल्फियाला गेला. तिथे तो न्यू जर्सी इथे बालमजूर म्हणून काम करू लागला आणि ‘‘माझ्या बाळा, गोरे कधीच चुकत नसतात. गोऱ्यांपासून सावध राहा...’’ आईचे हे शब्द ऐकत, अनुभवतचतो मोठा झाला.मी भेटायला गेलो तेव्हा साऊथ कॅरोलिना राज्यातील फेअरफिल्ड या गावात कमाऊ राहत होता. मी त्याच्या घरी तीन दिवस राहिलो. कमाऊ हा आपल्या रंगात मिसळून गेलेला कृष्णवर्णीय होता; पण तो रंगामुळे मिळालेल्या प्राक्तनाचा स्वीकार करून दबत जगणाऱ्यातला नव्हता.We are put on earth a little space,That we may learn to bear not beams of loveAnd these black bodies & this Sun burnt faceIs not a cloud, and like a shady grove...या काळ्या देहात आणि उन्हाने तापलेल्या चेहऱ्यात,कृष्णमेघाची शीतलता आणि दाट राईतील सावली आहे...थोड्या काळासाठी आम्हाला या धरतीवर पाठवलंय,देवाच्या प्रेमाला प्रकाशाचे किरण सोसायची ताकद आमच्यात यावी म्हणून... असं म्हणण्यातच समाधान मानणाराही नव्हता... कमाऊ सूर्याच्या तळपण्याला आपल्या काळा रंगाने आव्हान देणारा विजेचा तेजस्वी लोळ होता... त्यामुळे त्याला मार्टीन ल्युथर किंग यांच्यापेक्षा अधिक अभिमान माल्कम एक्स यांच्याबद्दल दिसला. आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यासारखेच तिथल्या नागरी हक्क लढाईत मवाळ व जहाल मतवादी गट होते. मार्टिन ल्युथर किंग हे या अर्थाने मवाळ मतवादी... शांततामय मार्गाने लढणारे... पण शांततामय चळवळीने अमेरिकेतली नागरी हक्कांची लढाई जिंकली गेल्याचं कमाऊला मान्य नव्हतं... कृष्णवर्णीयांमधल्या पिढ्यान्-पिढ्या खदखदत असलेल्या प्रक्षोभाचा उद्रेक सर्वत्र झाला आणि त्यामुळेच नागरी हक्कांचा गंभीरपणाने विचार करणं अमेरिकेला भाग पडलं, असं ठाम मत कमाऊचं होतं.१९६२मध्ये अमेरिकेत नागरी हक्क चळवळीने बळ धरलं तेव्हा कमाऊ अवघ्या १६ वर्षांचा होता. त्याचं सळसळतं रक्त त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हतं. त्यामुळे वर्णद्वेष चळवळीकडे तो आपसूकच आकर्षित झाला. या चळवळीत काम करणाऱ्या कृष्णवर्णीय युवकांना आयुष्यातूनच उठवण्याचे खोटे, बीभत्स मार्ग त्या वेळी अमेरिकेतल्या प्रशासन यंत्रणेने अवलंबिले होते. कमाऊही दुर्दैवाने या गलिच्छ डावपेचाचा बळी ठरला. एका गोऱ्या बाईवर बलात्कार केल्याचा आणि दरोडा घातल्याचा असे दोन खोटे गुन्हे त्याच्यावर नोंदवण्यात आले. या खोट्या आरोपांपासून मुक्तता मिळवणं आपल्याला शक्य होणार नाही, कारण प्रशासनाशी एकट्याने लढण्याइतपत आपण ताकदवान नाही, हे कमाऊला माहीत होतं म्हणून तो जॉर्जियाला पळून गेला. दिवसाला दोन डॉलर इतक्या कमी मजुरीवर काम करून पोट भरू लागला. दुर्दैवाने त्याचा माग काढत वर्षभरातच पोलिस त्याच्यापर्यंत पोहोचले..अटकेनंतर कमाऊच्या आयुष्यातला अत्यंत वेदनादायी व अन्यायकारक कालखंड सुरू झाला. सेलुडा या कमाऊच्या गावी पोलिसांनी त्याला अटक केलं आणि न्यू जर्सीला नेलं. या सर्व प्रवासात कमाऊला सतत मारहाण केली जात होती. सिगारेटचे चटके दिले जात होते. त्याला उपाशी ठेवण्यात आलं होतं. न्यू जर्सीला त्याला कोर्टात उभं केलं गेलं; पण गोऱ्या न्यायाधीशांकडून न्यायाची अपेक्षा करणं व्यर्थच होतं. केस चालू असताना कमाऊ तुरुंगातही छळ सोसतच होता. जेवणाचे हाल होत होते. खाण्याकरिता ब्रेड मिळायचा तोदेखील शिळा... आठ दिवसांतून एकदा भाजी मिळे. तरुण कमाऊची स्थिती या छळापोटी वेड्यासारखी झाली होती... एकदा त्याचा तोल सुटला, मग त्याने सिगारेटचे चटके देणाऱ्या जेलरला उचलून आपटलं. परिणामी, त्याला दिलेली शिक्षा अधिक कडक झाली. त्याला कोठडीत एकांतवासात ठेवण्यात आलं. जेवणाचे हाल मग अधिकच वाढले.त्याची केस सुरूच होती. कमाऊ वकील देऊ शकत नसल्याने त्याला न्यायालयातर्फे वकील देण्यात आला. ज्या बाईवर बलात्कार केल्याचा गुन्हा कमाऊवर दाखल करण्यात आला होता, तिची साक्षही झाली. ‘‘ज्याने आपल्यावर बलात्कार केला तो कमाऊ नाही,’’ हे त्या बाईने कोर्टात शपथेवर जाहीरपणे सांगितलं; तरीही काहीही उपयोग झाला नाही. न केलेल्या बलात्काराबद्दल कमाऊला ५५ वर्षांची शिक्षा न्यायालयातून फर्मावण्यात आली... एकापाठोपाठ एक अनेक अन्यायांचा तो धनी होत होता...त्वचेचा काळा रंग हा त्याचा एकमेव अपराध होता... ५५ वर्षांसाठीचा कमाऊचा तुरुंगवास सुरू झाला. मारहाण, कष्ट, उपासमार, दु:ख आणि एकटेपणा हे भोगण्यापेक्षा शिक्षेचा कालावधी संपुष्टात येण्याआधीच मरण आले तर सुदैवी, अशी तुरुंगातल्या छळाची कडेलोटाची परिस्थिती होती. निसर्गत: कृष्णवर्णीयांची दाढी व डोक्यावरचे केस कुरळे, इतरांपेक्षा वेगळे असल्याने त्यांची दाढी करण्याची पद्धत वेगळी असे... पण ती सवलत त्यांना तुरुंगात नाकारली होती. गोऱ्यांच्या पद्धतीप्रमाणेच त्यांची दाढी केली जाई, त्यामुळे त्यांचा चेहरा रक्तबंबाळ होई. कमाऊने हा अन्याय सहन करणं नाकारलं. त्याने तुरुंगातील सर्व कृष्ण-वर्णीयांना संघटित केलं आणि या अन्याया-विरोधात तुरुंगातच आंदोलन सुरू केलं. तुरुंग प्रशासनाने हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी निकराचे प्रयत्न केले. अधिक अन्याय, मारहाण, उपासमार तसेच भेदनीतीसारखी सगळी अस्त्रं वापरली; पण आंदोलनात फूट पडली नाही. उलट, ते आंदोलन अधिक तीव्र झालं. शेवटी सरकारला हस्तक्षेप करणं भाग पडलं. कृष्णवर्णीयांची दाढी त्यांच्याच पद्धतीने करावी, असा आदेश अखेर निघाला. एका बाजूला अधिकाराच्या पदांवर बसलेले वर्णद्वेषी गोरे; तर दुसऱ्या बाजूला गरीब, अशिक्षित कृष्णवर्णीय अशी ही लढाई विषमच होती. अन्याय करण्याचे, छळ करण्याचे नवनवे मार्ग शोधून काढले जात होते. दवाखान्यातली गोरी नर्स काळ्या रुग्णांना इंजेक्शन देताना जनावरांना इंजेक्शन देतात त्या क्रूर पद्धतीने द्यायची. शिवाय तुरुंगात सतत दंगली व्हायच्या. बऱ्याच दंगली प्रशासनाच्या पाठिंब्याने घडवून आणल्या जात. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारे कमाऊसारखे कैदी या मार्गाने संपवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जायचा.सुदैवाने कमाऊ या सगळ्याला पुरून उरला, जिवंत राहिला. मुख्य म्हणजे तुरुंगात राहून कमाऊ वाचायला लागला. पुस्तकांचं एक नवं विश्व त्याच्यासमोर खुलं झालं. कृष्णवर्णीयांच्या इतिहासाचा त्याने अभ्यास केला. कित्येक प्रश्नांची उत्तरं त्याला त्यात मिळाली. आपले पूर्वज आफ्रिकेत एक स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण जीवन जगत होते; मात्र तथाकथित सुसंस्कृत समाजाला लाजवणारी सामाजिक व्यवस्था आफ्रिकेत होती. गोऱ्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी आपल्या पूर्वजांची जनावरांप्रमाणे धरपकड करून जहाजेच्या जहाजे भरून, त्यांना इथे आणून गुलाम म्हणून विकलं. आज संपन्न व सुसंस्कृत म्हणून जे देश मिरवतात, त्यांच्या समृद्धीचा पायाशी आपल्या पूर्वजांच्या यातनादायी कष्टांचा आणि रक्तामांसाचा सडा घातलेला आहे, हे कमाऊला वाचनात समजलं. हा इतिहास वाचताना त्याच्यातला अभिमान जागृत झाला. आपल्या काळ्या रंगाचा, कुरळ्या केसांचा आणि राठ ओठांचा त्याला अभिमान वाटू लागला. गोऱ्यांविषयी तिरस्कार मनात आधीपासून होताच, आता त्याला ज्ञानाचं अधिष्ठान मिळालं. आपल्या धमनीतून सळसळणाऱ्या रक्तात आपल्या पूर्वजांच्या अनन्वित छळांच्या असंख्य कहाण्या वाहत्या आहेत आणि इथेच आपल्यातल्या गोऱ्यांबद्दलच्या द्वेषाचा उगम आहे. भावाची हत्या... आईचं विकल होऊन ‘‘माझ्या बाळा, गोरे कधीच चुकत नसतात,’’ म्हणणं... खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात सडणारं त्याचं तारुण्य... त्यातले छळ हे पूर्वजांच्या या इतिहासाची फक्त प्रातिनिधिक रूपं होती... त्याला याची जाणीव झाली..Premium|United Farm Workers Union : स्वातंत्र्यदेवतेच्या छायेतील गुलामगिरी....याच दरम्यान दुसरीकडे तुरुंगाबाहेर काही सकारात्मक घडामोडी चालू झाल्या होत्या. ॲण्ड्र्युव वॉछ या न्यूयॉर्कमधील ज्यू वकिलाने कमाऊच्या केसचा अभ्यास केला. कमाऊ निर्दोष आहे, अशी त्याची खात्री पटली होती. ॲण्ड्र्युव वॉछ तसेच साय काहन यांसारखे अनेक ज्यू नागरिक मानवतेच्या भूमिकेतून कृष्णवर्णीयांच्या बाजूने लढ्यात उतरले होते. त्यांच्यामुळे या लढ्याला नवीन ताकद मिळत होती.ॲण्ड्र्युव वॉछने कमाऊच्या वतीने न्यू जर्सीच्या पॅरोल बोर्डाकडे अपील दाखल केले. केस सोपी नव्हती; पण ॲण्ड्र्युव वॉछने चिकाटीने ती लावून धरली. कमाऊच्या विरोधात दाखल केल्या गेलेल्या खोट्या पुराव्यांची त्याने पिसंच काढली. अखेर ही केस त्यांनी जिंकली... कमाऊने न केलेल्या गुन्ह्याबद्दल दहा वर्षांचा तुरुंगवास तोपर्यंत भोगला होता. कमाऊची केस अमेरिकेच्या कायदेशीर इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण केस म्हणून नोंदली गेली. ॲण्ड्र्युव वॉछने पॅरोल बोर्डाकडे कमाऊच्या वतीने ‘ॲमिकस क्युरी’ (न्यायालयाचा मित्र) या नात्याने ही केस दाखल केली होती आणि अखेर १८ सप्टेंबर १९७३ रोजी तुरुगांत दहा वर्षं काढल्यानंतर कमाऊची सुटका झाली. ॲण्ड्र्युव वॉछने कमाऊची केस रॉबर्ट लुईस या नावाने दाखल करून लढली होती. कमाऊच्या या केसचा न्यायनिवाडा ‘रॉबर्ट लुईस निर्णय’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियांवरच्या दूरगामी परिणामांमुळे महत्त्वपूर्ण मानला जातो. अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने १९५५मध्ये याबद्दल स्पष्टता दिली होती, की ‘फौजदारी कायद्याचा उद्देश गुन्हेगारात सुधारणा करण्याचा व त्याचे पुनर्वसन करण्याचा असतो, प्रतिशोधाचा वा त्याच्यावर सूड घेण्याचा नसतो.’ या उद्देशाच्या परिप्रेक्षात ‘रॉबर्ट लुईस निर्णय’ अमेरिकेच्या कायद्याच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण आहे. अगदी किशोरवयात तुरुंगात गेलेल्या कमाऊ म्हणजेच रॉबर्टने तुरुंगात व्यावसायिक शिक्षण घेतलं, तसंच त्याच्याविरोधात कोणतीही बेशिस्तीची घटना तुरुंगवासात घडलेली नव्हती. त्यामुळे त्याला शिक्षेतून सूट मिळण्याचं तेही एक सबळ कारण होतं. तरीही त्याची निर्दोष म्हणून सुटका न होता, जामिनावर मुक्तता करण्यात आली होती. ही केस उदाहरणादाखल ‘द न्यू इंग्लंड लॉ रिव्ह्यू’मध्ये नोंदविण्यात आली. १८ सप्टेंबर १९७३ रोजी कमाऊ तुरुंगातून बाहेर आला आणि तो त्याच्यासाठी त्याचा पुनर्जन्मच होता.कमाऊ तुरुंगात गेला तेव्हाची अमेरिका आणि दहा वर्षांनी तो तुरुंगातून बाहेर आला तेव्हाची अमेरिका यात फरक होता. अमेरिका बदलली होती. कृष्णवर्णीयांच्या परिस्थितीत थोडाफार बदल झाला होता. बदल जरी वरवरचा असला, तरी पूर्वीपेक्षा थोडी सुधारणा नक्कीच झाली होती. कमाऊसाठी या नव्या वातावरणाशी जुळवून घेणं सोपं नव्हतं. या दहा वर्षांत त्याला तुरुंगात भेटायला एकही नातेवाईक किंवा मित्र आला नव्हता, याचं दु:ख त्याच्या मनात घट्ट दबलेलं होतंच. असं का घडलं असावं? याचं उत्तर त्याला बाहेर आल्यावर मात्र मिळालं. एक तर लोकांच्या मनातलं भय आणि दुसरं म्हणजे परिस्थिती बदलण्यासाठी जे संघर्ष करतात, त्यांना परिस्थिती बदलल्यावर लोक विसरतात, हे कटू वास्तव... प्रस्थापित व्यवस्थेविषयीचं भय यामागे होतं... मुळात सत्तेचा जन्मच भयातून झाला असावा... ‘मी ‘अशक्त’ आहे आणि माझ्यापेक्षा कुणी ‘सशक्त’ आहे’ याचं भय... ‘त्या ‘सशक्ता’चं मी ऐकलं नाही तर माझं नगण्य अस्तित्वच संपून जाईल,’ याचं भय... शिवाय नरकयातनांमध्ये ढकलणाराच नरकयातनांमधून बाहेर काढायला हात देऊ शकतो. माझा मीच नाही बाहेर येऊ शकत, याचं भय... ‘मी ‘अशक्त’ म्हणूनच जन्माला आलो आणि मी कधीच सशक्त होऊ शकत नाही’ याचं भय... या साऱ्या भयांनी इथला कृष्णवर्णीय घेरलेला होता आणि भारतातला आदिवासीही... ‘मालक’ हा मालक आहे, तो सशक्त आहे आणि मी कायमच त्यांचा ‘गुलाम’ आहे, हे भयच वेठबिगार मुक्ती कायद्यामुळे मुक्त झालं नाही. तसं असतं तर कायदा झाल्या झाल्या वेठबिगारी गेली असती. कायद्याच्या सहा वर्षांनंतर संघटनेला त्यासाठी झुंजावं लागलं नसतं... कायद्याने रचना दिली, मार्ग दिला मुक्तीचा; कायद्याने रचना दिली, मार्ग दिला मुक्तीचा; पण प्रत्यक्ष मुक्ती ही तो वेठबिगार त्याच्या भयातून मुक्त झाला तेव्हा झाली. कमाऊकडून त्याच्या संघर्षाविषयी ऐकताना माझं चित्त ठाणे जिल्ह्यातल्या पाड्यापाड्यांवर फेरफटका मारून येत होतं... अमेरिकेतला शेतमळ्यात राबणारा कृष्णवर्णीय आणि भारतातला आदिवासी शेतमजूर यांच्यात एकमेव साम्य होतं, ते भयातून त्यांच्या वाट्याला आलेल्या गुलामीचं आणि गुलामीतून आलेल्या छळ-यातनांच्या प्राक्तनाचं... कमाऊही या साऱ्याचा धनी होता.तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर कमाऊने आपल्या या प्राक्तनाशी संघर्ष सुरूच ठेवला, फक्त संघर्षाची दिशा व पद्धत बदलली. त्याने तुरुंगातील कैद्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधून त्यांना संघटित करायला सुरुवात केली. तुरुंगात सडत पडलेल्या असंख्य निर्दोष मुलांना व तरुणांना सोडवण्याचं काम त्याने सुरू केलं. त्याच्या या प्रयत्नात त्याला साय काहन या ज्यू तरुणाने साथ दिली. यथावकाश या कामाला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झालं. 'फेरफिल्ड युनायटेड ॲक्शन' व 'ग्रासरूट लीडरशिप' या संस्था स्थापन झाल्या व कमाऊ त्यांचा संचालक म्हणून काम पाहू लागला. साऊथ व नॉर्थ करोलिनामधील कृष्णवर्णीयांना संघटित करण्याचं काम त्याने संस्थात्मक पद्धतीने सुरू केलं..तीन दिवसांनंतर जेव्हा मी निघालो, तेव्हा मला पोहोचवण्यासाठी कमाऊ कार घेऊन शॅलोट विमानतळावर आला होता. संपूर्ण प्रवासात आम्ही गप्प होतो. आमचा मौनातला संवाद सुरू होता. आमच्या नजरा मात्र बोलत होत्या. अंत:करणं जड झाली होती. आता कदाचित परतभेट कधीच होणार नाही, या विचाराने गहिवरून येत होतं. निघण्याची वेळ झाली. तरीही दोघांच्याही तोंडून एकही शब्द निघाला नाही. कमाऊ मला मिठी मारून ओक्साबोक्शी रडला. आयुष्याशी कणखरपणे, बेडरपणे लढणारा पोलादी मनाचा कमाऊ प्रेमाच्या ओलाव्याने ओथंबला होता. माझ्याही अश्रूंचा मग बांध फुटला.मागे वळून न पाहता पाठमोऱ्यानेच मी हाताची मूठ वळवून उंचावून त्याला 'झिंदाबाद' केलं. चार दिवसांच्या सहवासात तो आमचा परवलीचा शब्द झाला होता... 'ब्लॅक सॅल्यूट'शी जवळीक साधणारा... 'झिंदाबाद'... भारतातले आदिवासी आणि अमेरिकेतले कृष्णवर्णीय यांना जोडणारा एक अदृश्य पूल या सहवासात आमच्यात तयार झाला होता... 'झिंदाबाद' हे त्याचं मूर्त प्रतीक होतं...My mother taught me underneath a treeAnd sitting down before the heat of day...She took me on her lap and kissed me,And pointing to the east began to say...उन्हं डोक्यावर येण्याच्या आधी, एका झाडाखाली बसून,माझ्या आईने मला हे शिकवलं...तिने मला मांडीवर घेतलं आणि माझा मुका घेतला,मग उगवतीच्या दिशेने बोट दाखवत ती म्हणाली...Look on the rising sun : there God does liveAnd gives his light and gives his heat away...And flowers and trees and beasts and men receive,Comfort in morning joy in the noonday...वर येणाऱ्या सूर्याकडे पाहा, देव तेथे राहतो...त्याचा प्रकाश आणि त्याची ऊब तो आपणाला देतो,झाडं, फुलं, प्राणी आणि मनुष्याच्या जीवाला सकाळी उठल्यावर त्यामुळे दिलासा मिळतो...आणि मध्यान्हीला त्यांची मनं हर्षभरित होतात...कमाऊ मर्चेरिया विल्यम ब्लेकच्या 'The Little Black Boy' (लहान काळा मुलगा) या कवितेतल्या काळ्या पोरासारखा जन्मभर आईचे शब्द उराशी कवटाळून जगत होता... त्याच्या रंगाच्या प्राक्तनाशी कवटाळत संघर्ष करीत होता. त्याला निरोप देताना हे 'काळ्याचं पोर' अवघ्या तीन दिवसांच्या सहवासात माझं आयुष्य उजळून गेलं.... 