Premium|Kamlesh Sawant Biography : ‘खाकी’त रंगलेला खरा रंगकर्मी

आशिष पाथरे - sakal.avtaran@gmail.com‘दृश्यम’मधील इन्स्पेक्टर गायतोंडेच्या भूमिकेमुळे घराघरांत पोहोचलेला कमलेश सावंत हा केवळ गुणी अभिनेताच नाही; तर रंगभूमीशी नाळ जोडून ठेवणारा, माणुसकी जपणारा आणि कर्तव्याला कर्तृत्वापेक्षा मोठं मानणारा अवलिया आहे. त्याच्या आयुष्याचा हा कोलाज म्हणजे संघर्ष, निष्ठा आणि निरपेक्ष प्रेमाच्या अनेक टवटवीत फ्रेम्स!‘मदिरा पीकर सो गये, छी छी छी...’ इन्स्पेक्टर गायतोंडे जेव्हा हे वाक्य बोलतो तेव्हा अख्ख्या थिएटरमध्ये त्याच्या अभिनयाची हव्वा होऊन जाते... लोक बाजूला बसलेल्याला सांगतात, ‘ये बंदा अंडररेटेड है... कमाल का ॲक्टर है!’ त्यांच्या बाजूचा म्हणतो, ‘तू तो ये फिल्म से जानता होगा... मैं तो इसे ‘खाकी’ फिल्म से जानता हूँ. अमिताभ बच्चन को थप्पड लगाया था मालूम? मैं इसको सालों से जानता हूँ’... त्यावरून दोघांमध्ये वाद रंगतो, की कोण त्याला आधीपासून स्क्रीनवर बघतंय. तोच मागून आवाज येतो, ‘‘ये बाबांनो, गबसा... तो लालबागचा आहे. आमच्या एरियातला. त्याला मी लहानपणापासून एक तर स्टेजवर, नाहीतर नाक्यावर बघतोय...’’ दोघं गप्प होतात. लालबागचा माणूस कमलेशच्या नावाने आपली कॉलर टाइट करून बसतो. त्याचवेळी आपलाच सिनेमा पाहायला आलेला कमलेश सावंत मात्र कोपऱ्यातल्या एका सीटवर सवयीने येणाऱ्या झोपेला ‘विजय साळगावकर’ समजून आट्यात घेत असतो आणि त्याची सहचारिणी सपना त्याला जागं ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असते....Premium|Mahatma Gandhi Letters to Mirabehn : ‘चिरंजीव मीरास’मधून उलगडणार महात्मा गांधींच्या प्रेमळ पित्याचे रूप.सदरहू दृश्य काल्पनिक असलं, तरी ते वेगवेगळ्या सत्यघटनांचा कोलाज आहे.‘कोलाज’... कमलेशच्या आयुष्यासारखाच!फ्रेम १ :टी. व्ही. सावंत हे काळाचौकी विभागातलं अत्यंत आदराने घेतलं जाणारं नाव. त्यांचं कामच तसं अफाट... समाजसेवेसाठी आयुष्य वेचलेला माणूस. त्यांच्या घरात कमलेशचा जन्म झाला, तो समाजसेवेचा वारसा घेऊनच... शेंडेफळ असल्याने आईचा प्रचंड लाडका कमलेश काळाचौकीमध्ये जशी मुलं चतुरस्र वाढतात तसा वाढत होता, त्याच्यातल्या ‘किडेगुणां’सह. हो... त्याचा फिरकीताण्या स्वभाव बघता ‘कलागुण’ऐवजी ‘किडेगुण’ हेच विशेषण योग्य आहे! त्याची पावलं कधीच घरात टिकली नाहीत. व्यायामशाळेत, मैदानात, दोन चाळींच्या मधल्या खाचरात, मिलच्या कम्पाउंडमध्ये सगळीकडे समान एनर्जीने वावरणारा कमलेश एरियात लोकप्रिय व्हायला वेळ लागला नाही.फ्रेम २ :एवढी एनर्जी चॅनेलाइज करायची म्हणजे काहीतरी ॲक्टिव्हिटी हवी. काळाचौकीच्या कलायुक्त वातावरणात कमलेशमध्ये नाटक घुसलं. शिरीन मंझील चाळीत तळमजल्याच्या कॉमन शौचालयाच्या बाजूची जागा सण-उत्सव किंवा पूजेसाठी ॲसिड टाकून साफ केली जायची आणि त्या रंगमंचावर सादर व्हायचं बाळगोपाळांचं नाटक. ज्यात कमलेशचा बेस तयार झाला. भीड चेपली. कामगार कल्याण मंडळाच्याही अनेक स्पर्धा त्याने गाजवल्या. त्याच्या जोडीला व्यायाम होताच. इतका, की शरीरसौष्ठव स्पर्धेतसुद्धा तो उमेदवारी करू लागला होता... पण त्याची नाटकाची आवड लक्षात घेता त्याच्या बाबांनी त्याला विभागातलेच ज्येष्ठ लेखक-दिग्दर्शक विजय खानविलकर यांच्या हवाली केलं आणि १९८९ मध्ये राज्य नाट्यस्पर्धेत ‘हणम्याची मरीआई’ सादर करताना त्याची अवस्था ‘भेटला विठ्ठल’ अशी झाली... खानविलकर, ज्यांना सगळे काका म्हणत त्यांना त्याने गुरू मानलं आणि त्यांच्या तालमीत तो घडू लागला.फ्रेम ३ :नाटक हे मनाची हौस भागवत असलं, तरी पोटाची आग असतेच. त्यासाठी आरे डेअरीमध्ये नोकरी करणारा कमलेश काळाचौकी ते वरळी चक्क सायकलने यायचा-जायचा. इतरही छोट्या-मोठ्या नोकरीच्या कनपटीला बसण्याचा त्याने प्रयत्न केला; पण....Premium|India and Southeast Asia Relations : भारत आणि आग्नेय आशियाचे प्राचीन रक्तसंबंध; स्थलांतराचा इतिहास काय सांगतो?.फ्रेम ४ :कमलेशमधली मास्टरी आणि मास्तरकी बघून एकांकिकांचे तमाम ग्रुप त्याला खिंडीत गाठू लागले. हा पठ्ठ्यासुद्धा विदाऊट मानधन (जे त्याने कधीच घेतलं नाही) गल्लीबोळात आणि शाळा-कॉलेजात जाऊन एकांकिका बसवायचा. हा असा पहिला दिग्दर्शक होता, जो दिग्दर्शनासोबत बॅकस्टेजसुद्धा करायचा. वडिलांच्या सेवाभावी संस्कारांचा पगडा त्याच्या पूर्ण व्यक्तिमत्त्वावर होता आणि अजूनही आहे. अनेक वर्षं एकांकिका, हौशी-कामगार रंगभूमी अशी मुशाफिरी केल्यानंतर अभिनेता मित्र सुशांत शेलारच्या सांगण्यावरून तो ‘गुब्बारे’ या हिंदी मालिकेसाठी गेला. दिग्दर्शक मुकुल अभ्यंकर यांना त्याचं काम आवडलं आणि त्याची वर्णी ‘अचानक ३६ साल बाद’, ‘थ्रिलर ॲट १०’ अशा गाजलेल्या मालिकांमध्ये लागली. त्यातलं काम एका वाहिनीला अत्यंत आवडल्याने त्यांनी त्याला मराठीत पुढे त्याची म्हणून ओळखली जाणारी भूमिका ‘इन्स्पेक्टर कमलाकर तांडेल’साठी विचारलं. तो ‘हो’ म्हणाला आणि सुरू झाला त्याच्या कारकिर्दीतला हिट होण्याचा काळ...फ्रेम ५ :दरम्यान, सिद्धार्थ कॉलेजची एकांकिका बसवताना जिच्यासोबत संसार वसवण्याची स्वप्नं पाहिली, ती सपना बायको म्हणून कमलेशच्या आयुष्यात आली आणि त्याच्या अघळपघळ जगण्याला व्यावहारिक शिस्त लाभली. नंतर स्वराचा जन्म झाला आणि त्याच्या स्वभावानुसार तो त्याचं बालपण पुन्हा नव्यानेजगू लागला....फ्रेम ६ :हिंदी सिनेमातसुद्धा कमलेशचं बस्तान मजबुतीने बसायला लागलं. ‘खाकी’, ‘दिवार’, ‘फॅमिली’, ‘मुंबई मेरी जान’, ‘राइट या राँग’, ‘भूतनाथ’, ‘फोर्स’ अशा स्टारकास्ट असलेल्या सिनेमांत त्याने एकच काम केलं, ते म्हणजे ‘समोरच्याला खाऊन टाकणं!’ एका हिंदी सिनेमाच्या सेटवर साधी बसायला खुर्ची कुणी देत नव्हतं. तक्रार नाही... त्याने त्याचा पहिला सीन दिला आणि अख्ख्या सेटवर टाळ्या वाजल्या. स्पॉटदादाने ‘सॉरी’ म्हणून खुर्ची, पाणी, चहा आणि मुख्य म्हणजे आदर... सगळं दिलं. कमलेश कामातून बोलतो किंवा त्याचं काम बोलतं, म्हणून तर...फ्रेम ७ :निशिकांत कामत म्हणजे रत्नपारखी दिग्दर्शक. कमलेशची बोललेली कामं त्यांनी पाहिली होती. त्यांनी एक जोखीम घ्यायचं ठरवलं. एका महत्त्वाच्या सिनेमात अजय देवगणसमोर अत्यंत महत्त्वाचं पात्र म्हणून कमलेशची निवड केली. जोखीम एवढ्याचसाठी की, भले भले दिग्गज मागावर असताना तुलनेने नवा; परंतु सक्षम नट त्यांनी निवडला. सिनेमा होता ‘दृश्यम’ आणि भूमिका होती ‘इन्स्पेक्टर गायतोंडे’... कमलेशने जोखमीचं रूपांतर जबाबदारीत आणि त्यानंतर घवघवीत यशात केलं. आज त्या सिनेमाचा तिसरा भाग आलाय आणि त्याचा ‘गायतोंडे’ प्रेक्षकांच्या मनात स्कॉचसारखा मुरलाय. याचं कारण विचारल्यावर अत्यंत नम्रपणे तो सांगतो, ‘आई-वडिलांचा आणि गुरूंचा आशीर्वाद.’ स्वतःकडे क्रेडिट घेण्याची सवयच नाही..फ्रेम ८ :‘कर्तव्य आधी, कर्तृत्व नंतर’ हा बाणा घेऊन कमलेश जगतो. निरपेक्षपणे कुणाच्याही मदतीला धावून जातो. कुटुंबावर प्रेम करतो आणि आजच्या कट-थ्रोट स्पर्धेत एका क्षणात फकीर होण्याची तयारी ठेवतो.मी आणि माझ्यासारखी शेकडो मुलं-मुली कमलेशकडून अनेक गोष्टी शिकलोय. वर ज्या फ्रेम मांडल्या, त्या त्याच्या आयुष्याच्या कोलाजमध्ये चिकटवलेल्या आहेत. आणखीही बऱ्याच आहेत... आणि हो, प्रत्येक दिवस समरसून जगणाऱ्या कमलेशच्या आयुष्यात अशा अनेक फ्रेम्स यायच्या आहेत. त्याचा कोलाज अजून सजायचाय... त्याच्यासारखाच, टवटवीत आणि निर्मळ...लव्ह यू कमलेश!aashish.pathre@gmail.com.Premium|Navratri Investment Planning : नवदुर्गेच्या नऊ रूपांतून गुंतवणुकीचे धडे; आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी नियोजन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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