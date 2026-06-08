Premium|Tribal woman justice struggle : आदिवासी महिलेच्या न्यायासाठी उभा राहिलेला ऐतिहासिक संघर्ष

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comकान्हीबाई मोंडुळाचा संघर्ष केवळ एका महिलेसाठी न्याय मिळवण्याचा लढा नव्हता; तर अन्याय्य जातपंचायतींच्या अमानुष प्रथांविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या संघटनेच्या अस्तित्वाचीही परीक्षा होती. कान्हीबाई प्रकरणाने ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांचे भयावह वास्तव उघड केले आणि त्या विरोधातील श्रमजीवी संघटनेच्या ऐतिहासिक संघर्षाला दिशा दिली.श्रमजीवी संघटना ठाणे जिल्ह्यात वाढत होती, बळकट होत होती. आदिवासी आणि बिगर आदिवासीही संघटनेवरच्या विश्वासाने आपल्या व्यथा-वेदनांची कैफियत मांडायला स्वतःहून संघटनेकडे येत होते. कुठेच प्रश्न सुटला नाही तरी तो संघटनेकडे नक्की सुटेल, असा दृढ विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण झाला होता.दशरथ वळवी हा भिवंडीचा आदिवासी तरुण आदिवासींना संघटित करीत होता. करपटवाडीची कान्हीबाई धर्मा मोंडुळा ही तिचा प्रश्न घेऊन दशरथ वळवीकडे आली. कान्हीबाईने आपल्यावरील अत्याचाराची कैफियत संघटनेसमोर मांडली. तिचं धर्मा मोंडुळासोबत लग्न झालं. त्यांना तीन मुलं झाली. पांडू मेंगाळकडे पावसात आवणीकरिता भात लावायला कान्हीबाई शेतमजुरीस जाई. त्यावरून धर्माला तिचा संशय येई आणि या संशयातून १ ऑगस्ट १९९४ला भरदुपारी बारा वाजता कान्हीबाईची वाडी आणि पांडूची वाडी या मधल्या माळावर या दोघांनाही तिचा नवरा धर्मा, त्याचं कुटुंबीय आणि गावच्या जातपंचायतीने फरफटत आणलं. यात गावचे सरपंचही होते आणि त्या दोघांनाही विवस्त्र करून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली गेली. जातपंचायतीने हाताला मिळेल तो दगड उचलून दोघांना दगडाने ठेचून जीवघेणा मार दिला. लज्जेचा भाग कापून टाकण्याची धमकी दिली. जातपंचायतीने ‘तुझ्या पोटातला गर्भ नेमका कुणाचा होता, नवऱ्याचा की पांडूचा?’ अशा अश्लील प्रश्नांचा भडीमार केला आणि कान्हीबाईचा शारीरिक अन् मानसिक छळ सुरू केला..लोकशाही व्यवस्थेच्या उतरंडीतला सर्वात तळाच्या स्तरावरचा मूलभूत घटक असलेल्या सरपंचाने कान्हीबाई आणि पांडूला सांगितलं, की तुम्हाला अंगावर कपडे घालायचे असतील तर पंचायतीला पैशाच्या स्वरूपात दंड भरावा लागेल. यावर पांडूचा भाऊ नामा मेंगाळ याने घरी जाऊन दंडाची रक्कम रुपये पाचशे एक्कावन्न आणून सरपंचांना दिली. यावर १६ सप्टेंबरपर्यंत दहा हजार जमा केले नाहीत, तर कान्हीबाईचा १९ सप्टेंबरला जाहीर लिलाव केला जाईल, अशी धमकीही सरपंचांनी त्या वेळी दिली. पाचशे एक्कावन्न रोख दंडासोबतच पांडू मेंगाळच्या घरची बैलजोडी, बैलगाडी बळजबरीने पावतीवर लिहून घेऊन ती जातपंचायतीने ताब्यात घेतली. या घटनेनंतर नवरा घरी येऊ देत नाही, म्हणून तशाच अर्धनग्न अवस्थेत कान्हीबाई पांडूच्या कुटुंबीयांकडे गेली. या घटनेची माहिती कळताच दशरथ वळवीने तिला उसगाव डोंगरीला आणलं. त्यानंतर तिच्यावर दवाखान्यात उपचार झाले.कान्हीबाईसारख्या अनेक घटना संघटनेच्या निदर्शनास येत गेल्या. शहापूरमधील आदिवासींच्या एका विशिष्ट जमातीमध्ये चारित्र्याच्या संशयावरून महिलेची विवस्त्र धिंड आणि लिलावाच्या घटना शहापूर परिसरात सातत्याने घडत होत्या. लोकशाही व्यवस्थेच्या छत्रछायेखाली अन्याय्य जातपंचायत बळकट होत होती. ही लिलावाची प्रथा वेठबिगार प्रथेसारखी समूळ नष्ट करण्याचा संकल्प संघटनेने घेतला आणि त्याला सर्वात पहिला विरोध तिथल्याच लोकप्रतिनिधींकडून झाला. शहापूरचे तत्कालीन आमदार महादू बरोरा हे जातपंचायतीच्या बाजूने उभे राहिले. आदिवासींची जातपंचायत हे लोकन्यायालयच आहे, अशी जाहीर भूमिका लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या आमदारांनी घेतली. लोकशाहीच्या रक्षणाचं उत्तरदायित्व असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी अनिष्ट प्रथेला मान्यता दिल्याने संघटनेसमोर मोठं आव्हान शासनव्यवस्थेचं होतं. ज्यांनी अन्याय दूर करून न्याय द्यायचा ती पोलिस यंत्रणाच आरोपींच्या बाजूने उभी होती.किन्हवली पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक पांडुरंग खोत यांनी एका दैनिकात १९/९/१९९४ रोजी जाहीर भूमिका घेतली, की जातपंचायतीचे दंड, शिक्षा हे समाजात अनैतिक संबंध पसरू नयेत म्हणून आहेत आणि ते योग्य आहेत. दोषींना पंचायतीसमोर विवस्त्र केल्यानंतर दंड माफीची सवलतही यात आहे, इतकी संतापजनक भूमिका पोलिसांची होती. पोलिस यंत्रणा जातपंचायतीला शरण होती. यात जे सतरा आरोपी होते त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी म्हणून आमदार बरोरांनी त्यांच्या जंगल कामगार सहकारी संस्थेला प्रत्येक आरोपीमागे एक हजार रुपये सहाय्य देऊ केलं होतं. तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना गहू, तांदूळ, डाळी अशी उपजीविकेची साधनं दिली होती. मात्र कान्हीबाईला कोणत्याही सरकारी यंत्रणेकडून एक दाणाही मिळाला नाही. आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, समाजकल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग हे सर्व विभाग जातपंचायतीच्या बाजूने आणि कान्हीबाईच्या विरोधात उभे होते. साऱ्या शासकीय यंत्रणा आणि समाजाचे लोक लिलावाच्या या प्रथेच्या बाजूने आणि कान्हीबाईविरोधात उभे ठाकले होते. सारेच जातपंचायतीचे समर्थन करीत होते. त्यामुळे संघटना या लढ्यात पूर्णतः एकाकी झुंजत होती.आमदारांनी सरकारी यंत्रणा तर ताब्यात घेतल्याच होत्या; परंतु लोकांमध्ये विशेषतः पुरुषांमध्ये संघटनेबद्दल द्वेषाचं विष पसरवायला सुरुवात केली होती आणि त्यात ते यशस्वीही झाले होते. परंतु ज्या टप्प्यावर संघटना मोठा पल्ला गाठून अधिकाधिक विस्तारत होती त्याच टप्प्यावर संघटनेने मोठा निर्णय घेतला. ‘एकवेळ संघटना बंद करू; पण लिलाव होऊ देणार नाही. लिलावाची अन्याय्य प्रथा नष्ट करू,’ असा दृढ संकल्प करून संघटना संघर्षाच्या मैदानात उतरली होती. संघटनेने हा प्रश्न हाती घेतल्यावर लिलावाची अधिक प्रकरणं संघटनेकडे आली. अत्याचारित महिला संघटनेकडे न्यायाच्या आशेने येऊ लागल्या..Premium|Dalit human sacrifice case in Jalwakhurd : विहिरीला पाणी लागण्यासाठी तरुणाचा नरबळी; ३३ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याची शोकांतिका.शहापूर तालुक्यातीलच बुधीबाई सकरू वाख ही अवघ्या शंभर रुपयांत; तर मुधीबाई नामदेव आवाठे ही बाराशे त्रेपन्न रुपयांच्या बोलीवर विकली गेली होती. या साऱ्या त्या ‘विशिष्ट’ समाजाच्या होत्या. मात्र अहिल्याबाई केवारीचा लिलाव संघटना थांबवू शकली होती. या सर्व महिला पंचवीस ते पस्तीस वयोगटातल्या होत्या. जातपंचायती, सरकारी यंत्रणा यांना टक्कर देत या महिलांना लिलावाच्या प्रथेपासून संघटना वाचवत होती. कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर या महिलांचे जबाब नोंदवणे आणि पोलिस ठाण्याला फिर्याद नोंदवण्याचा संघटना अथक प्रयत्न करीत होती.ठाणे जिल्ह्यातील, विशेषतः शहापूरचे गाव-पाडे फिरून पिंजून काढत लिलावाची प्रकरणं संघटना शोधत होती. लिलावावर प्रतिबंध घालण्याची शिकस्त करीत होती. पीडित महिलांना बळ देत होती. आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी संघर्ष करीत होती. एका बाजूला पाड्यापाड्यावर दिवस-रात्र फिरून लिलावाला बळी पाडल्या जाणाऱ्या महिलांना शोधण्याचं, पीडित महिलांचे सत्य प्रतिज्ञा लेख कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर लिहून घेण्याचं, लिलाव बंद पाडण्याचं आणि एफआयआर दाखल करवून आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी संघटनेचा रस्त्यावर संघर्ष सुरू असताना, दुसऱ्या बाजूला समर्थन ही संस्था महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, प्रसारमाध्यमं, मंत्रालय यांच्याकडे या अन्यायावर दाद मागत होती.समर्थनने राज्य महिला आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात जातपंचायत कशी फक्त पुरुषांनी नियंत्रित केलेली एकांगी आणि अन्याय्य व्यवस्था आहे तसेच चारित्र्याच्या संशयावरून विवाहित महिलांना, कुमारी मातांना जातपंचायतीकडून शिक्षा देण्याचे कसे अमानवी प्रकार घडतात, हे वास्तव समोर आणलं. चारित्र्याच्या संशयातून महिलांना जातपंचायतीकडून विवस्त्र करून मारहाण होण्याच्या, केसांना दगड बांधून उचलायला लावण्याच्या, केस भादरवून गावभर धिंड काढण्याच्या, गुप्तांगांना शेंदूर फासून धिंड काढण्याच्या, तापलेल्या तव्यावर उभं राहण्याच्या अन्यायकारक शिक्षांना कसं सामोरं जावं लागतं, हे सारं अमानवी कृत्य समर्थन संस्था ऐरणीवर आणत होती. एखाद्या प्रश्नावर लोकांना संघटित करून संघर्ष करणं, अन्याय दूर करून दोषींना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणं हे आपलं काम संघटना आपल्या कार्यक्षेत्रात करीत असताना हा अन्याय दूर करण्याची जबाबदारी असलेले आणि त्यावर निर्णय घेण्याची क्षमता ठेवणाऱ्या राजकीय अन् प्रशासकीय व्यवस्थेसमोर हे प्रश्न नेऊन प्रभावीपणे मांडण्याचं काम समर्थन करीत होती. याचाच एक भाग म्हणून ‘मुख्यमंत्री शरदरावजी पवार आपली कसोटी आहे, आता जाहीर करा आपण कोणाच्या बाजूने आहात... कान्हीच्या की पुरुषी प्रवृत्तीच्या?’ असं जाहीर आवाहन संघटनेने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्रकाद्वारे केलं होतं. समर्थनने राज्य महिला आयोगाला कार्यवाहीचे मुद्दे देत न्यायाची मागणी केली. त्या ‘विशिष्ट’ समाजातील कान्ही मोंडुळासारख्या महिलांना आयोगाने भेट देऊन जातपंचायतीच्या अमानुष शिक्षांना रोख लावण्याचं तसंच या अत्याचारांची नोंद संबंधित पोलिस ठाण्याने घेण्याच्या सूचना आयोगाने देण्याचं यात आवाहन होतं.कान्हीबाईच्या प्रकरणातील आरोपींच्या कुटुंबीयांना सरकारी खर्चातून मदत देणाऱ्यांवर आणि महिला धोरणांशी विसंगत वागणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तसेच कान्ही मोंडुळासारख्या सर्व पीडित महिलांच्या पुनर्वसनाची मागणी यात आयोगाकडे करण्यात आली होती. सर्व स्तरांवरून लिलावाच्या प्रथेला आव्हान देण्याचं काम संघटना आणि समर्थन संस्था करीत होती.सामाजिक सुरक्षा समितीची सदस्य या नात्याने विद्युल्लताने ठाणे जिल्ह्याच्या सामाजिक सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष तसेच पोलिस अधीक्षक एस. एम. मुश्रीफ यांना कान्हीच्या प्रकरणाचा संदर्भ देत लिलावाच्या प्रथेला रोखण्याची आणि आरोपींवर कारवाई करण्याची विनंती केली होती. तसेच ‘कान्हीबाईच्या संरक्षणाची जबाबदारी मी आपल्यावर सोपवित आहे,’ अशा आशयाचं विनंतीवजा आवाहन पत्र मुश्रीफ यांना १३ सप्टेंबर १९९४ रोजी दिलं होतं; परंतु दुर्दैवाने मुश्रीफ हे काँग्रेसचे आमदार बरोरा आणि जातपंचायतीच्या बाजूने उभे राहिले..१९ सप्टेंबरला कान्हीबाईचा जातपंचायतीकडून लिलाव होणार असल्याचं पोलिस अधीक्षक मुश्रीफांच्या निदर्शनास संघटनेने आणूनदेखील त्यांनी त्याची कोणतीच दखल घेतली नव्हती. करपटवाडीस साधी भेट देण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही. संघटनेने प्रकरण नेटाने लावून धरल्यानंतर २५ सप्टेंबर १९९४ रोजी यात एफआयआर दाखल झाला. सरपंचासह अठरा आरोपींना अटक झाली; परंतु आरोपींच्या बाजूने सारी शासकीय तसेच प्रशासकीय यंत्रणा दंड थोपटून उभी होती. तत्कालीन आमदार बरोरांनी तर ‘हा लिलाव नाही तर लोकनिवाडा आहे. तिचा नवरा धर्माचा विनयभंग कान्हीबाईने आधी केला, मग धर्माने तिचा विनयभंग केला. तसंच हा लिलाव नसून ही सामाजिक प्रथा आहे. आदिवासींना बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे न्यायालयात दाद मागणं परवडत नाही, म्हणून जातपंचायतीची व्यवस्था आहे,’ अशा आशयाचं जाहीर पत्रक काढलं. संविधानाच्या अधिष्ठानावर निवडून आलेले, संविधानावर हात ठेवून शपथ घेणारे आमदारच संविधानाला पायदळी तुडवत होते, हे दुर्दैव होतं. यादरम्यान संघटनेचा संघर्ष समर्थनला सोबत घेऊन सर्व स्तरांवर सुरूच होता. ‘मुख्यमंत्र्यांची कृतीच ठरवील महिला धोरणाचं भविष्य, कान्ही मोंडुळाचे महाराष्ट्र शासनाला आव्हान’ असं जाहीर पत्रक काढून मुख्यमंत्र्यांना कामाच्या व्यापामुळे कान्हीच्या घरी जाऊन भेट देणं शक्य नसल्याने कान्हीच मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला येत असल्याचं पत्र १७ ऑक्टोबर १९९४ ला मुख्यमंत्र्यांना देऊन २० ऑक्टोबर १९९४ रोजी संघटनेच्या पंचेचाळीस आदिवासी महिलांनी मंत्रालयासमोरील महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर धरणं आंदोलन केलं. या महिलांना अटक करून कफ परेड पोलिस ठाण्याला नेलं गेलं. याचवेळी याला समांतरच आरोपींच्या बाजूने असलेले शहापूरचे आमदार बरोरा, जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य तसेच विशिष्ट समाजाच्या संघटनेचे उपाध्यक्ष संघटनेला बदनाम करीतच होते आणि मला जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याची मागणी करीत होते. मी आदिवासींच्या पिढ्यान्-पिढ्या चालत आलेल्या प्रथेला नष्ट करायचं कारस्थान करतोय, असे आरोपही माझ्यावर करण्यात आले. जातपंचायतीच्या निवाड्याला मी आव्हान देतोय आणि जातपंचायतीला बदनाम करतोय, अशी दूषणं मला जाहीर देण्यात आली. यासाठी या साऱ्यांनी ९ ऑक्टोबर १९९४ रोजी डोळखांब हायस्कूलच्या मैदानात आदिवासी मेळावाही घेतला, ज्याचे अध्यक्ष माजी आमदार कां. शि. देशमुख असल्याचे पत्रकात नमूद होते. या मेळाव्याचे निमंत्रक तत्कालीन आमदार बरोरा होते. ही अन्याय्य प्रथा नष्ट करावी आणि आदिवासी महिलांना न्याय मिळावा, या मागणीसाठी मंत्रालयासमोरच्या धरण आंदोलनानंतर आम्ही २५/१०/२४ रोजी शहापूर तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केला; परंतु त्याच दिवशी आमच्या विरोधातल्या लोकांचाही मोर्चा असल्याचं कारण देऊन कायदा व सुव्यवस्थेची सबब पुढे केली गेली. पोलिसांकडून २३/१०/१९९४ रोजी मुंबई पोलिस अधिनियम कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे शहापूर तालुक्यात मनाई आदेश जारी करण्यात आला. ठाण्याचे तत्कालीन जिल्हादंडाधिकारी अरविंद रेड्डी यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, अशी सबब देत २३ ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीकरिता शहापूर, किन्हवली, कसारा पोलिस ठाणे हद्दीत हा मनाई आदेश जारी करून आम्हाला बजावला.संघटना जातपंचायतीकडून होणाऱ्या लिलावाच्या या प्रथेला समूळ नष्ट करायला वर्षभर संघर्ष करीत होती. संपूर्ण शासन आणि प्रशासन व्यवस्था संघटनेच्या भूमिकेच्या विरोधात होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आरोपींच्या बाजूने उभे होते. तरीही कान्हीबाईला सोबत घेऊन आम्हीही नेटाने लढतच होतो. संघटनेने आपलं सारं अस्तित्व पणाला लावलं होतं. संघटनेने सारी ऊर्जा लिलावाच्या अन्याय्य प्रथेविरोधात एकवटली होती.माझ्यावर, संघटनेवर आरोप होत होते. स्त्री-रक्षकाची प्रतिमा असणारं एक दैनिक तेव्हा कान्हीबाईच्या विरोधात इतकं उभं राहिलं होतं, की त्याने जणू जातपंचायत आणि त्याला पाठीशी घालणाऱ्यांचं वकीलपत्रच घेतलं असावं. याच उद्विग्नतेतून कान्हीबाई एकदा प्रसारमाध्यमांसमोर म्हणाली, ‘मला जातपंचायतीने एकदाच विवस्त्र केलं; परंतु सरकारी अधिकारी, कमिट्यांच्या आमदारांनी मला अनेकदा विवस्त्र केलं!’आमदार बरोरांनी बहुतांशी आदिवासी पुरुषांना संघटनेविरोधी केलं. आरोपीला, जातपंचायतीला हाताशी धरून संघटनेला आणि मला बदनाम करण्याच्या उद्देशाने एकत्र आलेली ही मंडळी वर्षभरानंतर थंडावली. संघटनेला आणि मला सामाजिक कामातून संपवणं हे एकमेव धोरण असल्याने ही मंडळी आरोपींना शिक्षेतून बाहेर काढू शकली नाही की जातपंचायतीलाही विश्वास देऊ शकली नाही. संघटनेचं आणि माझं अस्तित्व संपवायच्या त्यांच्या उद्देशात जातपंचायत आणि आरोपी हे त्यांचं निव्वळ साधन होतं. त्यामुळे त्यांचा संघटनेला, मला बदनाम करण्याचा उद्देश सफल झाल्यावर ही साधनं त्यांनी भिरकावून दिली. आरोपींच्या, जातपंचायतीच्याही नंतर हे लक्षात आलं. त्यामुळे वर्षभराने हे सारे आरोपी गुन्हा कबूल करून संघटनेला शरण आले. संघटनेकडे मदत मागू लागले. लिलावाची प्रथा समूळ नष्ट करण्याचं वचन देऊन त्यांच्या सुटकेची याचना करू लागले. सारेच आरोपी आदिवासी समाजाचे होते. त्यामुळे संघटना त्यांची विरोधक असूच शकत नव्हती. अखेरीस संघटनेने यापैकी काहींच्या मालकांनी बळकावलेल्या जमिनी सोडवून दिल्या. त्यांना जामीन मिळवून देण्यास मदतही केली. सारेच संघटनेत सामील होऊन लिलावाची प्रथा समूळ नष्ट करायला झटू लागले आणि ठाणे जिल्ह्यातून जातपंचायतीमार्फत होणारी लिलावाची ही अन्याय्य प्रथा कायमची हद्दपार झाली.कान्हीबाईसाठीचा हा लढा सुरू असतानाच वसईतल्या दहशतीला निवडणुकीत दिलेल्या आव्हानामुळे तिथले विरोधकही माझं आणि संघटनेचं अस्तित्व संपवायला सरसावलेच होते. कोणतीही दहशत स्वतःच स्वतःच्या अस्तित्वाला होणाऱ्या धोक्यांच्या छायेत वावरत असते आणि म्हणून असं कोणतंही आव्हान दडपण्याचा ती सतत प्रयत्न करीत असते. कारण दहशत कायम आपल्या अस्तित्वासाठी धास्तावलेली असते आणि निर्भयता कायम स्वतःच्या अस्तित्वाबाबत निश्चिंत असते. या धास्तावण्यातूनच वसईतल्या दहशतीने मला आणि संघटनेला संपवण्याचे प्रयत्न अथकपणे सुरूच ठेवले. वसईत नव्याने पुढे आलेल्या दहशतीसमोर मी आणि संघटना हेच एकमेव कडवं आव्हान तेव्हा होतं. त्यामुळे आम्हाला संपवण्याच्या साऱ्या शक्यता ते तपासत असणं आणि त्यासाठी कट रचणं, हे स्वाभाविक होतं. असाच एक प्रयत्न १९९६मध्येही झाला, ज्याने माझं सारं व्यक्तिगत आणि सामाजिक आयुष्य घुसळून निघालं आणि संघटनाही.१ मे १९९६ची संध्याकाळ होती. पंढरीनाथ बर्डे आणि लक्ष्मण मेढा हे दोन आदिवासी लग्नसमारंभाला हजेरी लावून मेढ्याला आपल्या घराच्या दिशेने जात होते. वसई पश्चिम किनारपट्टीच्या विहिरीतून पाणीउपसा करायला विरोध करून पाणी आंदोलन उभं राहिल्याने वसई, नालासोपारा, विरार भागातून टँकर पाणी भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वसईच्या पूर्व भागामध्ये येऊ लागले होते. टँकरच्या फेऱ्या जास्त व्हाव्यात म्हणून भरदाव टँकर येत-जात असत. रस्त्यावरचे अनेक अपघात त्या काळात टँकरमुळे झाले होते. १ मे १९९६ रोजी मेढ्याकडे जाणाऱ्या अरुंद पुलावर पंढरीनाथ आणि लक्ष्मण दोघेही चालत होते. येणारा आणि जाणारा असे दोन टँकर त्या अरुंद पुलावर एकमेकांच्या समोर आले. त्या दोघांनी टँकर हळू चालवण्याबाबत आगाऊ खुणाही केल्या; परंतु दोन्हीही टँकरचे चालक आणि क्लिनर टँकरमधून खाली उतरले. त्यांनी पंढरीनाथ आणि लक्ष्मण या दोघांचा गळा धरून गंभीर मारहाण केली. ते केवळ मारहाण करून थांबले नाहीत. त्या दोघांनाही घेऊन ते वसई फाटा येथील गॅरेजमध्ये गेले आणि त्या ठिकाणी दोघांनाही बांधून अमानुष मारहाण करण्यात आली. यात पंढरीनाथ आणि लक्ष्मण मेढा जखमी झाले..संघटनेला ही माहिती मिळाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी विरार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. अपहरण, मारहाण आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली हा गुन्हा दाखल झाला. या दोघांच्या विरोधी टँकरचालक उमेश भोला याने क्रॉस गुन्हा दाखल केला. दोन्ही बाजूंच्या आरोपी आणि फिर्यादींना पोलिसांनी अटक केली आणि ते जामिनावर सुटलेही.३ मे रोजी याची प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटली आणि या हल्ल्याच्या निषेधाचा भाग म्हणून टँकर अडवण्यास लोकांनी सुरुवात केली. या वेळी घाटेघरजवळील डहाणूकर वाडीसमोरील नूर मोहम्मद याकुब शेख या एका टँकरचालकाने पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे तो गाडी रिव्हर्स घेत असताना राजाराम बुखाली गौतम या टँकर क्लिनरला टँकरमध्ये चढून मारहाण करून खाली खेचले होते. जीपमधून मारहाण करणारे लोक आले होते. केवळ संशयावरून पोलिसांनी पंढरीनाथ गोपाळ बर्डे, लक्ष्मण भिवा मेढा, संघटनेचे प्रमुख कार्यकर्ते जानू लक्ष्मण मेघवाले, महादू गंगाराम जाबर अशा पाच-सहा जणांविरोधात ४ मे १९९६ रोजी संध्याकाळी ५ वाजून ५ मिनिटांनी गुन्हा दाखल केला, असे दाखविले गेले आणि ५ मे रोजी पहाटे ५ वाजताच्या सुमारास या प्रमुख कार्यकर्त्यांना त्यांच्या घरातून अटक करण्यात आली. ही घटना ३ मे रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत घडली, असे पहिल्या खबरीमध्ये नोंदवण्यात आले. हे घटनास्थळ वसई पूर्वेच्या एका टोकाला आहे. टँकर क्लिनरच्या मृतदेहाचा पंचनामा करण्यासाठी वसई पंचायत समितीचे त्या वेळचे सभापती जॉन अल्मेडा, तिथले राजकीय पुढारी बबनशेठ नाईक आणि टँकर मालक संघटनेचे हसमुख शहा स्वतः हजर होते. या प्रकरणात पाच-सहा अन्य आरोपींमध्ये संघटनेचे कार्याध्यक्ष केशव नानकर, ज्येष्ठ कार्यकर्ते बजरंग वळवी, रामचंद्र मोकाशी, वसंत पाटील, संतोष भोईर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतून सुवर्णपदक मिळवून संघटनेत सहभागी झालेली पारोमिता गोस्वामी, संघटनेची वेणू मेघवाले असे आरोपीही समाविष्ट करण्यात आले. हा खुनाचा कट मी रचला, असा माझ्यावर खोटा आरोप ठेवला गेला. हे सारं घडत असताना एका परिषदेत सहभागी होण्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये मी नुकताच पोहोचलो होतो.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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