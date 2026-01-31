Premium|Kanya Jhali Ho: स्त्री चळवळीतील कार्यकर्तीचे प्रातिनिधिक चित्रण

स्त्रीमुक्तीच्या ध्यासाने झपाटलेल्या एका मध्यमवर्गीय महिलेची कथा ‘कन्या झाली हो...’ कादंबरीमध्ये रेखाटण्यात आली आहे. चळवळीत काम करताना तिला करावा लागलेला सर्वंकष संघर्ष, त्यातून घडत गेलेले तिचे कार्यकर्तेपण आणि त्यातून उजळून निघालेले तिचे व्यक्तित्व असा एक स्त्रीवादी चळवळीतील कार्यकर्तीचा लखलखीत जीवनप्रवास कादंबरीत वाचायला मिळतो..Bacchuprahar41 @gmail.comपल्या ‘पंगतीचे पान’ आणि इतर कादंबऱ्यांमधून वेगवेगळे विषय समर्थपणे हाताळणारे ज्येष्ठ लेखक अविनाश कोल्हे मुंबईतील एका सर्वसामान्य कुटुंबातील संसारी आणि प्राथमिक शिक्षिकेची जीवनकहाणी घेऊन आले आहेत. स्त्रीमुक्तीच्या कामाच्या ध्यासाने झपाटलेल्या एका अगदी सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय महिलेची कथा कोल्हे यांनी आपल्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘कन्या झाली हो...’ कादंबरीमध्ये रेखाटली आहे.कादंबरीचे कथानक घडते तो काळ अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याला ऐतिहासिक अन् सामाजिक घटनांची पार्श्वभूमी आहे. १९७५ हे वर्ष भारतीय राजकीय-सामाजिक इतिहासामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडींनी भरलेले होते. विशेषतः संयुक्त राष्ट्र संघाने १९७५ हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष आणि १९७५ ते ८५ हे आंतरराष्ट्रीय महिला दशक म्हणून घोषित केले होते. या घटनेला यंदा बरोबर ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या घोषणेबरोबर सर्वत्र स्त्रीमुक्तीची एक जोरदार लाट निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, या सगळ्या काळात आपल्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी स्त्रियाच पुढे आल्या आणि त्यांच्या नेतृत्वाची एक फळीच निर्माण झाली. अनेक लढाऊ स्त्री संघटना निर्माण झाल्या. आत्मभान जागृत झालेल्या स्त्रिया स्त्रीमुक्ती चळवळीकडे अन् संघटनांकडे ओढल्या गेल्या. त्यातून स्त्रीमुक्तीसाठी कार्य करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्या घडल्या..Premium|Life Insurance Claim Rejection Concealment : 'परम विश्वास' तत्त्वाच्या भंगाने क्लेम नामंजूर.अशाच स्वयंस्फूर्तीने चळवळीत काम करणाऱ्या मुंबईतील एका सर्वसामान्य कुटुंबातील प्राथमिक शिक्षिकेची कहाणी आपल्याला ‘कन्या झाली हो...’ कादंबरीत वाचायला मिळते. चळवळीत काम करताना तिच्या आयुष्याला मिळालेली अर्थपूर्ण दिशा, कौटुंबिक आणि संघटनेच्या पातळीवर तसेच नोकरीच्या ठिकाणी तिला करावा लागलेला सर्वंकष संघर्ष, त्यातून घडत गेलेले तिचे कार्यकर्तेपण आणि त्यातून उजळून निघालेले तिचे व्यक्तित्व असा एक स्त्रीवादी चळवळीतील कार्यकर्तीचा लखलखीत जीवनप्रवास कादंबरीत पाहायला मिळतो. कादंबरीची नायिका आहे, सुनीता संतोष परब. ती काही चळवळीतील नेता नाही. एक सर्वसामान्य कार्यकर्तीच आहे. ८०च्या दशकात चळवळीत आलेल्या अनेक मध्यमवर्गीय, नोकरी करणाऱ्या विवाहित स्त्री कार्यकर्त्यांची ती प्रतिनिधी आहे. त्या काळातील स्त्रीवादी चळवळीचे लोण तिच्यापर्यंत पोहोचलेले आहे. त्यातून ती ‘नारी विमोचन मंच’ संघटनेपर्यंत पोहोचते. शाळा सुटली, की संध्याकाळी दोन तास ती ‘मंच’च्या अध्यक्ष दातार बाईंच्या नेतृत्वाखाली कार्यालयात स्वयंस्फूर्तीने काम करते. ‘मंच’चे काम तिचे भावविश्व समृद्ध करते. स्वतःतील वेगळेपणाची जाणीव तिला ते काम करीत असताना होते. त्यातूनच ‘कन्या झाली हो...’ पथनाट्याची संहिता लिहिण्याची संधी तिला मिळते आणि नंतर तिच्या सगळ्या जीवनाची दिशाच बदलून जाते. महिला सक्षमीकरणाच्या त्या काळातील टप्प्यावर महिलांना त्रस्त करणाऱ्या समस्यांवर लिहिलेल्या या नाटकाचे महत्त्व ओळखून दातार बाई महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखतात आणि अनपेक्षितपणे सुनीताला लोकमान्यतेचे एक मोठे क्षितिज खुले होते; परंतु त्यामध्ये श्रेयवादाच्या संघर्षात तिला उतरावे लागते आणि चळवळीत, सार्वजनिक जीवनात असणाऱ्या एका अनिवार्य सत्तासंघर्षामध्ये ती खेचली जाते..दुसऱ्या बाजूला तिच्या कुटुंबामध्ये सुरुवातीला सर्वसाधारण असणाऱ्या नवरा-बायकोतील नात्यामध्ये एक तणाव निर्माण होतो. सामाजिक जाणिवेचा वारा न लागलेला संतोष चारचौघींसारख्या असलेल्या आपल्या पत्नीमध्ये दिवसेंदिवस होणारे बदल पाहून सुरुवातीला बावचळून जातो. तिचे उजळत चाललेले व्यक्तिमत्त्व त्याच्यातील वर्चस्ववादी पुरुषी अहंकाराला धक्के देऊ लागते आणि त्यातून सुरू होतो, पती-पत्नी नात्यातील संघर्षाचा सिलसिला. उगवणाऱ्या रोजच्या दिवसाबरोबर हा संघर्ष, तणाव वाढत जातो आणि एका टप्प्यावर त्यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष दुरावा निर्माण होतो. तिसरीकडे नोकरीच्या ठिकाणी शाळेतही तिला असूयेचा सामना करावा लागतो. कालपर्यंत आपल्यापैकीच एक सामान्य शिक्षिका असणारी सुनीता एवढी मोठी झेप घेते, सेमिनारसाठी अमेरिकेला जाण्याची संधी तिला मिळते, ही गोष्ट शाळेतील तिचे सहकारी, मुख्याध्यापिका पचवू शकत नाही. मुलीचे शिक्षण इत्यादी जबाबदारी सांभाळून कुटुंबातील तसेच शाळा आणि सार्वजनिक कामातील संघर्षाला तोंड देताना आत्मभान जागृत झालेली सुनीता स्वतःला कशी प्रगल्भतेने घडवत जाते, अभ्यास करून स्वतःमधील क्षमता कशा उंचावत नेते, याची अत्यंत रोचक आणि उद्बोधक कहाणी या कादंबरीत वाचायला मिळते..Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकापासून सुधारकी विचारांच्या पुरुषांच्या प्रयत्नांमुळे स्त्री शिक्षण, स्त्रीविषयक अनिष्ट प्रथा आणि रूढींचा नायनाट, संमती वयाचा कायदा आणि इतर कायदे यातून स्त्री सुधारणा आणि स्त्री-उद्धाराच्या कामाचा प्रारंभ झाला. स्त्री सुधारणांच्या या चळवळीमुळे १९७५ मध्ये आलेल्या स्त्रीमुक्ती चळवळीसाठी अनुकूल अशी भूमी तयार झालेली होती. या स्त्रीमुक्ती चळवळीने स्त्रियांमधील अस्मिता जागृत होऊन त्या चळवळीमध्ये उतरल्या. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून स्त्रियांनी लेखणीही हाती घेतली. आपल्या अंतःकरणातील सल, दुःख, वेदना, विद्रोह त्या लेखणीमधून कागदावर उमटवू लागल्या. त्यातून स्त्रीवादी साहित्याचा एक समर्थ प्रवाह मराठी साहित्यात निर्माण झाला. आत्मभान जागृत झालेल्या स्त्रियांचे जगणे निश्चितपणे काहीअंशी बदलू लागले. अशा सजग कार्यकर्त्या-लेखिकांचे प्रातिनिधिक चित्रण अविनाश कोल्हे यांनी कादंबरीत फार सामर्थ्याने केले आहे.आपले उपजत प्रामाणिक प्रयत्न आणि सामाजिक जाणिवेतून ‘कन्या झाली हो’ हे स्त्रियांच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारे नाटक सुनीता लिहिते. त्याच्या प्रयोगाचा वर्तमानपत्रांमधून बराच बोलबाला होतो. रविवार पुरवणीत तिची मुलाखत छायाचित्रासह प्रकाशित होते आणि तिथून सुरू होतो तिच्या सार्वजनिक कार्याचा चढता आलेख. मुंबईच्या अतिरिक्त आयुक्त रेगे बाई या नाटकाचा प्रयोग सचिवालयाच्या जिमखाना हॉलमध्ये लावतात आणि सुनीताला विविध संधी उपलब्ध होतात. तिच्या नाटकाचे पुस्तक प्रकाशित होते. दातार बाईंबरोबर अमेरिकेत युनेस्कोच्या ‘कौटुंबिक हिंसाचार’ या विषयावरील कॉन्फरन्समध्ये तिच्या सहभागाची शक्यता निर्माण होते. स्वतःचा सामाजिक विषयांवरील अभ्यास वाढवण्याची गरज आहे, याचे भान या टप्प्यावर सुनीताला येते..ती नोकरी आणि संसार सांभाळून ग्रंथालयात वाचन करू लागते. तिचे सामाजिक, राजकीय आकलन प्रगल्भ होत जाते. त्यातूनच तिला अनेक ठिकाणी व्याख्यानांच्या संधी मिळतात. सुनीताचा असा सगळा उर्ध्वगामी प्रवास सुरू असतानाच कुटुंबाच्या पातळीवर मात्र तिला अधिकाधिक त्रास होत असतो. पत्नीचा उत्कर्ष पतीला सहन होत नाही. संशयी नवरा तिला समजून घेऊ शकत नाही; परंतु त्याच्याशी संघर्ष करण्याचे बळही तिला तिचे सामाजिक कार्य आणि तिची एकूणच वाढलेली समज यातून मिळते. एखादी स्त्री घराबाहेर पडून स्वतःचे आयुष्य चांगल्या पद्धतीने घडवू पाहत असेल तर तिला कुटुंबात, समाजात, सर्वत्र किती प्रकारे झगडावे लागते, याचे प्रत्ययकारी चित्रण सुनीताच्या जीवनप्रवासातून पाहायला मिळते. अविनाश कोल्हे यांनी सुनीता परब, तिचा नवरा संतोष परब यांच्यातील बदलत गेलेले सूक्ष्म नातेसंबंध फार संवेदनशीलतेने टिपले आहेत. त्याचप्रमाणे 'नारी विमोचन मंच'च्या अनघा दातार, प्रशासकीय अधिकारी रेगे बाई, पंडित यांच्यादेखील व्यक्तिरेखा फार ठसठशीतपणे विविध कंगोऱ्यांसह प्रकट झालेल्या आहेत. दातार बाईंना सुनीताची कामाची तळमळ, तिच्यातील विविध क्षमता यांच्याविषयी कौतुक आहे, प्रेम आहे. आपल्या कामासाठी तिचा उपयोग करून त्यांना त्यांची वैयक्तिक आणि संस्थात्मक उद्दिष्टे गाठायची आहेत. सुनीताने लिहिलेल्या नाटकाला मिळालेल्या प्रचंड यशाचे श्रेय त्यांना स्वतःकडे घ्यायचे आहे. त्यासाठी त्या तिला बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्या तिला विविध संधी देतात; परंतु त्याचबरोबर त्यांना तिला सत्तास्पर्धेमध्ये रोखून धरावेसे वाटते; परंतु सुरुवातीला साधी-सरळ असणारी सुनीताही मिळणाऱ्या यशाने दिलेल्या आत्मविश्वासामुळे आणि आपल्या क्षमतांच्या झालेल्या जाणिवांमुळे रेगे बाईंच्या मदतीने दातार बाईंना समंजसपणे आणि सावधपणे शह देऊ लागते, श्रेयाच्या राजकारणात कुशल होऊ लागते..ज्याप्रमाणे दातार बाई तिचा उपयोग करून घेतात, त्याचप्रमाणे तीही स्वतःच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग करून घेण्याचे कौशल्य शिकते. ही मानवी स्वभावातील गुंतागुंत कोल्हे यांनी बारकाईने टिपली आहे. कथानकातील गांगुर्डे, पंडित आणि इतर संबंधित व्यक्तीही कोल्हे यांनी चांगल्या पद्धतीने चितारल्या आहेत. सुनीताला समाजात अडवणूक करणारी, द्वेष करणारी माणसे जशी भेटतात तशी रेगे बाई, पंडित यांच्यासारखी मदत करणारी, मार्गदर्शन करणारी व्यक्तिमत्त्वेही भेटतात. एकाच माणसातही कधी सुष्ट; तर कधी दुष्ट प्रवृत्ती कार्यरत असतात हे वास्तव यातल्या अनेक व्यक्तिरेखांमधून अधोरेखित झाले आहे, ते महत्त्वाचे वाटते. कोल्हे यांच्या लेखन शैलीमध्ये एक पकड घेणारे प्रवाहीपण आहे. छोटे छोटे प्रसंग सूक्ष्म तपशिलांमधून आणि संवादांमधून उभे करण्याचे त्यांचे कौशल्य वादातीत आहे... एकूणच ‘कन्या झाली हो...’ कादंबरी ८०च्या दशकातील एका ऐतिहासिक महत्त्वाच्या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर स्त्री कार्यकर्तीच्या जीवनाचा संघर्षमय पट प्रतिनिधिक स्वरूपात समर्थपणे मांडते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 