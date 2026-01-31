Premium|Kanya Jhali Ho: स्त्री चळवळीतील कार्यकर्तीचे प्रातिनिधिक चित्रण

प्रीमियम आर्टिकल

Feminist novel: ज्येष्ठ लेखक अविनाश कोल्हे यांच्या ‘कन्या झाली हो…’ या कादंबरीत १९७५ नंतर उभ्या राहिलेल्या स्त्रीमुक्ती चळवळीतील एका सामान्य कार्यकर्तीची विलक्षण कथा उलगडते.
अंजली कुलकर्णी
स्त्रीमुक्तीच्या ध्यासाने झपाटलेल्या एका मध्यमवर्गीय महिलेची कथा ‘कन्या झाली हो...’ कादंबरीमध्ये रेखाटण्यात आली आहे. चळवळीत काम करताना तिला करावा लागलेला सर्वंकष संघर्ष, त्यातून घडत गेलेले तिचे कार्यकर्तेपण आणि त्यातून उजळून निघालेले तिचे व्यक्तित्व असा एक स्त्रीवादी चळवळीतील कार्यकर्तीचा लखलखीत जीवनप्रवास कादंबरीत वाचायला मिळतो.

