Premium|Karnataka Congress power tussle : कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नेतृत्वबदलाची मागणी तीव्र; सिद्धरामय्या-शिवकुमार संघर्ष शिगेला

कल्याणी शंकर - ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकबिहारमध्ये काँग्रेसच्या झालेल्या दारुण पराभवानंतर आता कर्नाटकात पक्षातील अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात सत्तावाटपावरून धुसफूस सुरू आहे. सिद्धरामय्या यांच्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदानंतर आता शिवकुमार यांच्याकडे नेतृत्व देण्याची मागणी शिवकुमार यांच्या समर्थकांनी केली आहे. आता कर्नाटकातील काँग्रेस नेतृत्वाचा चेंडू पक्षश्रेष्ठींच्या कोर्टात गेला आहे. कर्नाटकमधील राजकीय घडामोडींबद्दल....गेल्या काही दिवसांतील घडामोडीगेल्या आठवड्यात किमान १५ आमदार आणि अनेक विधान परिषद सदस्यांनी डी. के. शिवकुमार यांना पुढील मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्याची विनंती करण्यासाठी नवी दिल्लीत तळ ठोकला होता. ज्येष्ठ नेते व आमदार बी. के. हरिप्रसाद आणि आमदार एच. सी. बालकृष्ण, इक्बाल हुसेन, शरथ बच्चे गौडा व नयना मोटम्मा हे केंद्रीय नेतृत्वाला भेटण्यासाठी दिल्लीत गेले होते.३४ सदस्यीय मंत्रिमंडळात १६ जागा रिक्त आहेत. त्याव्यतिरिक्त बी. नागेंद्र व के. एन. राजण्णा यांच्या राजीनाम्यामुळे निर्माण झालेल्या दोन जागांवर अद्याप कोणाला नियुक्त केलेले नाही. वाल्मीकी महामंडळात झालेल्या घोटाळ्याच्या आरोपांवरून नागेंद्र यांनी राजीनामा दिला होता; तर ‘मतचोरी’बाबत केलेल्या टिप्पणीमुळे राजण्णा यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते.काँग्रेसमधील सूत्रांनुसार, पक्षश्रेष्ठींनी सिद्धरामय्या यांना मंत्रिमंडळ फेरबदलासाठी थांबण्यास सांगितले आहे. डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी २०२३ मध्ये झालेल्या सत्तावाटप करारावर आधारित असल्याचे म्हटले जाते. मात्र, या गुप्त कराराबद्दल कोणतेही थेट भाष्य केले जात नाही. करारानुसार पहिल्या अडीच वर्षांनंतर शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद सोपवायचे होते..Premium| Bihar elections: तेजस्वी यादव आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाची लढाई.बिहार निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर काँग्रेस पक्षात अंतर्गत सत्तासंघर्ष उफाळून आला आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील मतभेदांनी आता डोके वर काढले आहे. पक्षाच्या आतल्या गोटात नेतृत्व बदलाबाबत जोरदार अटकळ सुरू असून, काँग्रेसजनांमध्ये याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.सिद्धरामय्यांचा अर्धा कार्यकाळ २० ऑक्टोबर रोजी संपल्यानंतर हा तणाव अधिक तीव्र झाला आहे. शिवकुमार यांच्या समर्थकांच्या दाव्यानुसार, सन २०२३ मध्ये काँग्रेसच्या सहा वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत एक गुप्त करार करण्यात आला होता. या करारानुसार सिद्धरामय्यांना अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर नेतृत्वाची सूत्रे शिवकुमार यांच्या हाती देण्याचे ठरले होते. मात्र, आता तसे न झाल्यामुळे शिवकुमार आणि त्यांचे समर्थक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आपला दबावगट तयार करून या मुद्द्याला राष्ट्रीय स्तरावर आणले आहे.या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये नेतृत्व बदलाची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. बिहारमधील पराभवामुळे पक्षातील गटबाजी अधिक तीव्र झाली असून, पुढील काही महिन्यांत निर्णायक घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बहुमताची सत्ता असलेल्या कर्नाटकामध्ये ही अस्थिरता आणखी जास्त काळ ठेवणे पक्षासाठी निश्चितच परवडणारे नाही..दिल्लीतून हस्तक्षेपकर्नाटक काँग्रेसमध्ये उफाळलेल्या सत्तासंघर्षाने आता दिल्लीतील काँग्रेस नेतृत्वाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. ‘सोनिया गांधी, राहुल आणि मी मिळून पुढील निर्णय घेऊ,’ असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे. या घडामोडींमुळे भाजपनेही चिंता व्यक्त केली आहे या वादाचा परिणाम राज्य प्रशासनावर होऊ शकतो, असे भाजपचे म्हणणे आहे. कर्नाटकात राज्य प्रशासनामध्ये यामुळे अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, असे भाजपचे म्हणणे आहे. कर्नाटक काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील संघर्ष समजावून घेण्यासाठी आपल्याला थोडे इतिहासात डोकवावे लागेल. हा संघर्ष २०२३ मधील एका गुप्त करारामुळे सुरू झाल्याचे म्हटले जाते. त्यावेळी सिद्धरामय्या यांना दोन-दीड वर्षे मुख्यमंत्रिपद देण्याचे ठरले होते, त्यानंतर नेतृत्वाची सूत्रे डी. के. शिवकुमार यांच्या हाती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. ‘दिलेला शब्द पाळणे हीच खरी ताकद आहे,’ अशा शब्दांत डी. के. शिवकुमार यांनी गांधी कुटुंबाला संदेश दिला आहे. या संघर्षात भाजपनेही अप्रत्यक्ष भूमिका घेतली आहे. माजी मुख्यमंत्री सदानंद गौडा यांनी शिवकुमार यांना बाहेरून पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसमध्ये फूट पडण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे शिवकुमार पक्ष फोडतील का, हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.राज्यात अस्थिरताप्रशासन मागे पडत आहे, संपूर्ण यंत्रणा तणावाखाली आहे, आमदार नेतृत्व बदलावर चर्चा करत आहेत, हे खुद्द मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मान्य केले आहे. काँग्रेस नेतृत्वाने तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले असून, राज्यात दीर्घकाळ अशी अस्थिरता ठेवता येणार नाही, असे सिद्धरामय्या यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे डी. के. शिवकुमार आणि त्यांचे समर्थकही आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे परिस्थिती आणखी संघर्षपूर्ण झाली आहे. काँग्रेस पक्ष एक डिसेंबरपर्यंत नेतृत्व बदलाची घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ते काही झालेले नाही. हा निर्णय कर्नाटकच्या राजकारणाला नवे वळण देऊ शकतो आणि राष्ट्रीय राजकारणावरही परिणाम करू शकतो. कर्नाटक काँग्रेसमध्ये गटबाजी नवी नाही. यापूर्वी राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्षाने पक्षाला मोठा धक्का दिला होता. गेहलोत विजयी झाले; पण पायलट यांची नाराजी संपूर्ण कार्यकाळात टिकून राहिली. सध्या दिल्लीमध्ये शिवकुमार समर्थक दहा आमदार त्यांच्या नियुक्तीसाठी दबाव आणत आहेत. काँग्रेस हाय कमांडने दोन्ही नेत्यांना पुन्हा बोलावले आहे. सहा सदस्यीय निर्णय घेणाऱ्या गटात सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी शिवकुमार यांच्या बाजूने आहेत, तर राहुल गांधी आणि के. सी. वेणुगोपाल सिद्धरामय्यांना पूर्ण कार्यकाळ देण्याच्या बाजूने आहेत. निर्णायक मत काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांच्याकडे आहे. खर्गे यांनी याबाबत काहीही ठोस अशी भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यांचा निर्णय अद्याप ‘अनिर्णित’ आहे..Premium|Congress Leadership Crisis Karnataka : कर्नाटकातील अडीचकीचा पेच.स्थैर्य राखणे आवश्यक\rडी. के. शिवकुमारांना पक्षातील परिस्थितीची राहुल गांधींसोबत चर्चा करू करायची आहे. मात्र, दोघांमध्ये थेट संपर्क झालेला नाही. राहुल गांधी यांनी शिवकुमार यांना व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवला. त्याला त्यांनी म्हटले, ‘कृपया थांबा, मी तुम्हाला फोन करतो.’ जर कर्नाटकमध्ये आत्ता नेतृत्व बदल झाला, तर त्याचा राज्याच्या स्थैर्यावर आणि राष्ट्रीय राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे नक्कीच होऊ शकते. काँग्रेस हायकमांडला आता कर्नाटकचे नेतृत्व कोणाकडे द्यायचे याबाबतचा निर्णय घ्यावाच लागेल. सिद्धरामय्यांना कायम ठेवायचे की तरुण नेते डी. के. शिवकुमार यांना निवडायचे, हा खरा पेच आहे. पक्षाचा राष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव कमी झाल्यामुळे कर्नाटकमध्ये स्थिर सत्ता संतुलन राखणे अत्यावश्यक ठरते. सिद्धरामय्या कर्नाटकमध्ये एक मजबूत नेता आणि प्रभावी व्यवस्थापक म्हणून पाहिले जातात. नेतृत्वाच्या प्रश्नात कोणतीही चूक झाली, तर पक्षाला परवडणार नाही असा धोका निर्माण होऊ शकतो.\rनेत्यांची बलस्थाने\rडी. के. शिवकुमार तरुण आणि तडफदार नेता म्हणून, काँग्रेस पक्षासाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरले आहेत. त्यांनी केवळ कर्नाटकमध्येच नव्हे तर इतर राज्यांमध्येही काँग्रेसला मदत केली आहे. त्यांना लिंगायत समाजाचा पाठिंबा मिळाला आहे. काँग्रेस हायकमांडला अनेक पातळ्यांवर निर्णय घ्यायचे आहेत. त्यात सिद्धरामय्यांना कायम ठेवायचे की तरुण नेते डी. के. शिवकुमार यांना पुढे आणायचे, हा प्रश्न आहे. सिद्धरामय्या हे सक्षम प्रशासक म्हणून ओळखले जातात आणि कर्नाटकमधील प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी काँग्रेस पक्षाला एकतेचा फायदा करून दिला आहे. सिद्धरामय्यांचा मजबूत जनाधार असून, त्यांची लोकप्रियताही कायम आहे. दुसरीकडे शिवकुमार हे तरुण नेते असून काँग्रेस पक्षासाठी मौल्यवान ठरले आहेत. शिवकुमार यांच्याकडे संघटनात्मक यंत्रणा आणि अंतर्गत नेटवर्कवर नियंत्रण आहे. पक्षाच्या भवितव्यासाठी केवळ कर्नाटकातच नव्हे, तर इतर राज्यांमधील लहान-मोठ्या निवडणुकांत त्याचा फायदा काँग्रेसला होणार असल्यामुळे त्यांच्या बाजूने काँग्रेसचे अनेक नेतेही आहेत. पक्षाचे राज्यातील दोन्ही ज्येष्ठ नेते पक्षाच्या निर्णयाला सार्वजनिकरीत्या बांधील असल्याचे सांगत असले तरी, त्यांच्या अंतर्गत महत्त्वाकांक्षा उघड होत असल्यामुळे तणाव स्पष्टपणे जाणवत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरू असलेले मागण्यांचे राजकारण आणि दबाव तंत्रामुळे कर्नाटक काँग्रेसची प्रतिमा मलिन झाली आहे. कर्नाटक हे काँग्रेस पक्षासाठी एक महत्त्वाची परीक्षा आहे. या राज्यात पक्ष नेतृत्वाच्या अपेक्षा किती प्रभावीपणे सांभाळू शकतो आणि अलीकडच्या अनुभवांतून काही शिकला आहे का, हे यातून उघड होईल. अनौपचारिक व्यवस्थापन काळजीपूर्वक हाताळणे आवश्यक आहे, हे राजस्थानातील अनुभवाने काँग्रेसला शिकवले आहे. जेव्हा महत्त्वाकांक्षा वाढतात, तेव्हा हा धोका अधिक तीव्र होतो, असेही दिसून आले आहे. कर्नाटकमधील धोका दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असून, नेतृत्वबदलाचा परिणाम सरकारच्या स्थैर्यावर होऊ नये, असे काँग्रेसला वाटते.\r\n\r.काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे अजूनही काही प्रतीकात्मक अधिकार शिल्लक आहेत; काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे अजूनही काही प्रतीकात्मक अधिकार शिल्लक आहेत; पण पूर्वीची ताकद आता राहिलेली नाही. पक्षश्रेष्ठींनी जरी हस्तक्षेप केला तर एखादा नेता आपल्या निर्णयात काही बदल करील किंवा तो पक्षाच्या मागे ठामपणे उभा राहील, अशी सध्याची तरी स्थिती नाही. अंतर्गत राजकारण आणि इतर अनेक गोष्टींमध्ये सातत्याने बदल होत आहेत. पक्षाची रचना आणि संघटन यामध्येही बरेच चढउतार होत आहेत. सध्या काँग्रेसच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा दोन नेत्यांच्या हितसंबंधांमध्ये समतोल राखण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सरकारचे स्थैर्य टिकवणे आणि राष्ट्रीय पातळीवरील मर्यादित ताकदीच्या पक्षातील एकजूट दाखवणे आवश्यक आहे. 