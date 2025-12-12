प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Karnataka Congress power tussle : कर्नाटक काँग्रेसमध्ये नेतृत्वबदलाची मागणी तीव्र; सिद्धरामय्या-शिवकुमार संघर्ष शिगेला

Congress leadership change : बिहारमधील दारुण पराभवानंतर कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात अडीच वर्षांच्या कथित सत्तावाटपावरून अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला असून, नेतृत्वाचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या कोर्टात गेला आहे.
Karnataka Congress power tussle

Karnataka Congress power tussle

esakal

सरकारनामा टीम
Updated on

कल्याणी शंकर - ज्येष्ठ राजकीय विश्‍लेषक

बिहारमध्ये काँग्रेसच्या झालेल्या दारुण पराभवानंतर आता कर्नाटकात पक्षातील अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात सत्तावाटपावरून धुसफूस सुरू आहे. सिद्धरामय्या यांच्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदानंतर आता शिवकुमार यांच्याकडे नेतृत्व देण्याची मागणी शिवकुमार यांच्या समर्थकांनी केली आहे. आता कर्नाटकातील काँग्रेस नेतृत्वाचा चेंडू पक्षश्रेष्ठींच्या कोर्टात गेला आहे. कर्नाटकमधील राजकीय घडामोडींबद्दल...

Loading content, please wait...
Karnataka
Congress
political
political struggle

Related Stories

No stories found.