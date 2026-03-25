Premium|Passsover festival history : स्वातंत्र्य हीच मानवाची आदिम प्रेरणा

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comमाझ्या आयुष्यात संघटनेच्या आजवरच्या प्रवासात कॅथी श्रीधर ही इजिप्तमधल्या दहाव्या पीडेवेळी इस्रायलींच्या घरावरून मायेची शाल पांघरणाऱ्या देवासारखी आहे. कॅथी म्हणजे माझ्यातल्या आणि संघटनेच्या संघर्षासाठीच्या अव्याहत ऊर्जेचा स्रोत असणारी 'मायेची शाल' आहे, जिला ओलांडून मला संघटनेचा विचारच करता येऊ शकत नाही. माझ्यावरील आणि संघटनेवरील कॅथीचं ऋण शब्दातीत आहे.मॅगीद म्हणजे ज्यूंच्या 'पासओव्हर' (Passover) सणाच्या रात्री सांगितल्या जाणाऱ्या हागादा (Haggadah) या प्रार्थना पुस्तकातली ज्यूंची ईजिप्तमधून झालेल्या मुक्तीची कहाणी... ज्यू - (बेने इस्राईल) परंपरेमध्ये या कहाणीचं फार महत्त्वाचं स्थान आहे.फॅरो म्हणजे देवासारखा राजा... 'फॅरो' ही प्राचीन इजिप्तच्या सर्व राजांना दिलेली पदवी होती. फॅरो म्हणजे जिवंत देव मानले जात. ते सूर्याचे पुत्र मानले जात आणि इजिप्तमध्ये सत्य, न्याय टिकवणं हे त्यांचं प्रमुख काम असे. यातला एक फॅरो हा क्रूर (मोझेस म्हणजे मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढलेला)..एक दिवस इस्रायलींची पीडा पाहून देवाने मोझेसला त्यांना गुलामगिरीतून मुक्त करण्याची आज्ञा दिली. देवाने फॅरोला सांगितलं, की ‘माझ्या लोकांना जाऊ दे’... परंतु फॅरोने देवाचंही ऐकलं नाही, त्यामुळे देवाने इजिप्तवर दहा भीषण पीडा (plagues) पाठवल्या, यात पाणी रक्त होणं, टोळधाड, अंधार इत्यादींचा समावेश होता. यातली दहावी पीडा होती, सर्व ज्येष्ठ मुलांचा मृत्यू... परंतु इस्रायलींना वाचवण्यासाठी देवाने त्यांच्या दारांवर मेंढीचं रक्त लावण्यास सांगितलं. या दहा पीडांपैकी या शेवटच्या पीडेदरम्यान जेव्हा इजिप्तमधील ज्येष्ठ मुलांचे वध होत होते, तेव्हा देव इस्रायलींच्या घरावरून ओलांडून गेला. त्यामुळेच इस्रायलींच्या घरातील ज्येष्ठ मुलं या पीडेतून वाचली. देवाच्या या घरावरून ओलांडून जाण्यालाच ‘पासओव्हर’ म्हणतात. ‘पासओव्हर’ हे ‘पेसाख’ या हिब्रू शब्दावरून आलं. ज्याचा मूळ अर्थ ‘ओलांडून पुढे जाणं’ असा आहे... कॅथी ज्यूंच्या मुक्ततेविषयी, ‘पासओव्हर’ या सणाविषयी सांगतच राहिली.कॅथीचं माझ्या आणि पर्यायाने संघटनेच्या आयुष्यात असणं, हे असंच ‘पासओव्हर’सारखं आहे. माझ्या आयुष्यावरून, संघटनेवरून कॅथीचा मायेचा, संरक्षणाचा हात फिरला नसता, तर कदाचित आजचा मी नसतो... आजची संघटना नसती. कॅथी धर्माने ज्यू. तिच्या वॉशिंग्टनच्या घरी हा पासओव्हरचा सण साजरा करण्याच्या निमित्ताने मी पासओव्हरबद्दल जे जे कॅथीकडून ऐकलं, ते ते एक प्रकारचं माझं ‘संघटक’ म्हणून प्रशिक्षण होतं. ‘पासओव्हर’ म्हणजे मराठीत ‘वल्हांडण’ आणि हिब्रूत ‘झेमान हेरुतेनू’ म्हणजेच ‘आमच्या स्वातंत्र्याची वेळ’... ‘गुलामीतून मुक्तीकडे जाण्याची वेळ’.देवाच्या आज्ञेनुसार मोझेसच्या नेतृत्वाखाली इस्रायली गुलाम इजिप्तमधून मुक्त होऊन बाहेर पडले. हा इतिहास ‘पासओव्हर’ या सणाच्या रूपात साजरा केला जातो. अखेर भयभीत झालेल्या फॅरोने इस्रायलींना मुक्त केलं. फॅरोने मुक्त केल्यावर इस्रायली इतक्या घाईत निघाले, की त्यांना आपली भाकरी फुगवायला, शेकायला वेळही मिळाला नाही. त्यांनी घाई घाईत बिना खमिराची भाकरी म्हणजेच न फुगलेली भाकरी, ‘मत्झा’ खाल्ली, असं म्हटलं जातं..कॅथी हे सांगत असताना माझ्या डोळ्यासमोर मालकांच्या गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी धडपडणारा इथला भारतातला ठाणे जिल्ह्यातला वेठबिगार होता. पायातल्या बेड्या तुटल्यावर आपला पिढ्यान्-पिढ्यांचा भाकर तुकडा गेला, याचं काडीमात्र दुःख नसणारा मुक्तीच्या आनंदात बेहोश असणारा वेठबिगार होता. मोझेसच्या नेतृत्वाखाली देवाने लाल समुद्र दुभंगून इस्रायलींना सुखरूप पलीकडे नेलं आणि त्यांना गुलामगिरीतून मुक्ती मिळाली. गुलामांच्या मुक्तीची ही कहाणी आणि त्या मुक्तीचा सण याबद्दल ऐकताना मी स्तंभित झालो होतो... इस्रायलींना मुक्तीच्या वेळी भाकरीची पर्वा नव्हती आणि इथल्या वेठबिगारांनाही मालकाकडल्या पिढ्यान्-पिढ्यांचं काम, मजुरी गेल्याचं दुःखं नव्हतं... म्हणजे ‘भाकरीपेक्षा स्वातंत्र्य महत्त्वाचं असतं’ हेच खरं! आजही शासन आदिवासींना रोजगार, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित ठेवतं; परंतु आजही काही हजारांसाठी विकल्या जाणाऱ्या कातकरींना स्वातंत्र्यच महत्त्वाचं आहे... ‘आम्हाला तुमचं शिक्षण, आरोग्य, रोजगार एकवेळ नको; पण आम्हाला कोणाच्या गुलामीत राहायचं नाही’... कॅथी पासओव्हरबद्दल बोलताना माझ्या डोक्यात इजिप्तमधला तो क्रूर फॅरो राजा आणि भारतातला छळवणूक करणारा मालक होता. बिना फुगलेली भाकर घेऊन जीवाच्या आकांताने इजिप्तमधल्या गुलामीपासून इजिप्तच्या बाहेर निघून जाणारे इस्रायली आणि इथले मालकाच्या पिढ्यान्-पिढ्यांच्या गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी धडपडणारे पहिले आठ वेठबिगार मजूर होते... ‘आधी स्वातंत्र्य, मगच भाकरी’ हे ब्रीद मला कॅथी सांगत असलेल्या पासओव्हरच्या इतिहासातून आणि ठाणे जिल्ह्यातील वेठबिगार मुक्तीच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून कळलं...या पहिल्या आठ गड्यांच्या मुक्तीचा सण, देपिवली या छोट्याशा गावात १५ ऑगस्ट १९८३ रोजी वेठबिगार मजुरांचा पहिला झेंडावंदन साजरा करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला होता. दहशतीच्या वातावरणातसुद्धा मुक्त झालेल्या वेठबिगारांनी साजरं केलेलं ते झेंडावंदन एक प्रकारचं ‘पासओव्हर’च होतं. अनेकदा वाटतं, की इतिहास हजारो वर्षांपूर्वी घडून गेलेला असतो; परंतु त्याचा प्रभाव पिढ्यांकडून संक्रमित होत राहतो...बायबलमधील जुन्या करारातील संदर्भानुसार इसवी सन पूर्व तेराव्या शतकात हे इस्रायलींचं इजिप्तमधून निर्गमन (exodus) झालं. परंतु आज एकविसाव्या शतकातही ज्यू धर्मीय हा सण साजरा करतात. गुलामांच्या मुक्तीच्या या हजारो वर्षांपूर्वीच्या घटनेचा परिणाम मानवी जीवनातल्या भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजकीय, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक अशा सर्व प्रकारच्या स्थित्यंतरानंतरही टिकून आहे. याचाच अर्थ, स्वातंत्र्य वा मुक्ती ही मानवी जगतातील सर्वात महत्त्वाची घटना आहे. आहार, निद्रा, भय, मैथुन यापेक्षाही ती मानवाची आदिम प्रेरणा आहे आणि म्हणूनच तिचा प्रभाव हजारो वर्षांच्या सर्व प्रकारच्या स्तरावरील स्थित्यंतरानंतरही टिकून आहे. स्वातंत्र्य वा मुक्ती नसेल; तर मला भाकरीचा घास गोड लागणार नाही. ‘निद्रा’ या प्रेरणेचं सुख घेता येणार नाही... मी ‘भय’ या एकाच प्रेरणेच्या अधीन राहीन. म्हणजेच आहार, निद्रा, भय, मैथुन या आदिम प्रेरणांच्या आधी स्वातंत्र्य वा मुक्ती ही मानवाची प्रेरणा आहे, त्यामुळेच स्वातंत्र्याची आस ही सर्वात आदिम किंवा प्रथम प्रेरणा आहे. अन्यथा ‘पासओव्हर’ हा मुक्तीचा सण इतक्या पिढ्यांच्या संक्रमणात टिकलाच नसता. माणूस पीडा, वेदना साजरी करत नाही, तो पीडेतून झालेली मुक्ती साजरी करतो. याचाच अर्थ, गुलामीतून मुक्ती हा मानवाचा मूलभूत आनंद आहे. तसं नसतं तर इसवी सन पूर्व तेराव्या शतकात क्रूरकर्मा शासक फॅरोने निर्गमनाचा आदेश दिल्यानंतर बिना फुगलेली भाकर घेऊन इस्रायलींनी घाईने इजिप्त सोडलं नसतं आणि भारतातल्या वेठबिगारांनी मालकांकडली पिढ्यान्-पिढ्यांची चाकरी सोडली नसती. इजिप्त सोडताना आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचं पुढं काय? हा विचारही इस्रायलींच्या मनात तेव्हा आला नाही आणि वेठबिगारीतून मुक्त होताना शासनाने पुनर्वसनाचं कोणतंच संरक्षण दिलं नसताना, श्रमजीवी संघटनेने उदरनिर्वाहाचं कोणतंच साधन हाताशी दिलं नसतानाही आपल्या भाकर-तुकड्याचं काय? असा विचार इथल्या मुक्त होणाऱ्या वेठबिगारांच्या मनात त्यावेळी आला नाही. याचाच अर्थ, स्वातंत्र्य वा मुक्ती हीच मानवाची सर्वात आदिम प्रेरणा आहे आणि मग त्याला जोडून इतर मानवी प्रेरणा येत असाव्यात. ज्यूंच्या इजिप्तमधून मुक्त होऊन निर्गमनाचा हा आनंद सात दिवस साजरा केला जातो. याची सुरुवात सेडर म्हणजे विशेष जेवणाने होते आणि शेवट ‘योम तोव’ दिवसाने होतो..जिथे जिथे अन्याय होतो, जिथे जिथे माणूस गुलामीत खितपत आहे, त्या प्रत्येकासाठी अमेरिकेतल्या वॉशिंग्टन डीसीमध्ये राहणाऱ्या कॅथीच्या मनाला पीळ का बरं पडत असावा? याचं उत्तर मला या ‘पासओव्हर’ सणाच्या संकल्पनेतच मिळालं. गुणसूत्रांमधून शारीरिक, बौद्धिक गुणांसोबतच गुलामीविरोधातली चीड पूर्वजांकडून कॅथीमध्ये संक्रमित झाली असावी. रंग, रूप, शारीरिक ठेवण यांच्यासारखाच एखादा वंशपरंपरागत छळ-यातनांचा डीएनए असावा, जो पुढल्या पिढ्यांकडे आपसूकच सुपूर्द होत असावा, कोण जाणे!कॅथीचं धर्माने ज्यू असणं, हेच तिला इतरांच्या वेदनेशी तादात्म्य देतं असावं. कॅथी आज ब्याण्णव वर्षांची आहे. ती गेल्या अर्ध दशकाहून अधिक काळ भारतात येते; परंतु एक पर्यटक म्हणून नव्हे. तिने भारतातली पर्यटनस्थळं कधीच पाहिली नाहीत; परंतु वंचितांची, आदिवासींची वेदना त्यांच्या गावा-पाड्यांवर जाऊन पाहिली. भाषेचा अडसर असतानाही त्यांच्या वेदना, प्रश्न तिने त्यांच्याचकडून जाणून घेतले. समाज परिवर्तनाच्या वेड्या ध्यासाने ती अथक काम करीत राहिली. भारतातले ऋतूंमधील बदल, आजार, अस्वच्छता, गैरसोयी यांचे फाजील स्तोम न करता ती आदिवासी राहतो, त्या परिस्थितीशी जुळवून, मिळेल तिथे राहत, मिळेल ते खात इथल्या गावा-पाड्यांवर फिरली. युनिटॅरीअन युनिव्हर्सलिस्ट असोशिएशनची प्रतिनिधी म्हणून वंचितांचे दुःखं दूर करायला तिला जे जे करता येईल, ते ते तिने केलं.कॅथी दहिसरमधल्या गावात आम्हाला भेटण्यासाठी, आमचं काम पाहायला आली होती. त्या वेळी एका छोट्याशा कार्यालयात मुक्त वेठबिगारांची ये-जा सुरू होती. ते पाहून तिने कुतूहलाने विचारलं, की ‘वेठबिगारीचा प्रश्न आम्ही हातात घेतलेला आहे आणि त्याच्यासाठी आम्हाला संघर्ष कसा करावा लागतो?’ आम्ही करत असलेल्या कामाची माहिती कॅथीला दिल्यानंतर तिने आम्हाला सातत्याने प्रोत्साहन दिलं. कामाविषयीची, समाजाविषयीची इतकी प्रगाढ निष्ठा मी कॅथीकडून शिकलो. अमेरिकेतलं सुखवस्तू आयुष्य सोडून भारतातल्या आदिवासींसाठी, वंचितांसाठी काम करणाऱ्या गावा-पाड्यांतल्या संघटनेला बळ देत, दिशा देत ती आजन्म झटते आहे. वंचितांविषयी तिच्यातल्या सहवेदनेची बीजं कुठंतरी तिच्या ‘ज्यू’ असण्यामध्ये असावीत. पूर्वजांच्या गुलामीच्या यातनांचा डीएनए कॅथीमध्ये अधिक सक्रिय असावा. देवाची आज्ञा झाल्यावर साऱ्या ज्यूंना संघटित करून गुलामीतून मुक्त करणारा मोझेस हा आद्य संघटक कसा होता, हे मला कॅथीकडून समजून घेता आलं.प्रश्नाची सोडवणूक करायची असेल, तर स्वतःला प्रश्न विचारत विचारतच त्या प्रश्नाच्या वा समस्येच्या उपायांकडे जाता येतं. ‘प्रश्न विचारणं’ हाच प्रश्नाच्या सोडवणुकीचा खात्रीचा मार्ग असतो, हे मला कॅथीने शिकवलं. एखादी घटना घडली, कुठे अन्याय झाला तर स्वतःलाच प्रश्न विचार, की हे का घडलं? असंच का घडलं? तसं का नाही घडलं? इथेच का घडलं? अमुकाशीच का घडलं?या साऱ्या प्रश्नांच्या मिळणाऱ्या उत्तरांनाही प्रश्न विचारीत विचारीत प्रश्नाच्या मुळाशी जायचं, मगच त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीचा मार्ग मिळतो, हे कॅथीने मला शिकवलं. घटनेकडे ढोबळमानाने पाहू नये. प्रश्नांची तात्कालिक कारणं प्रश्नाचं मूळ शोधायला मदत करीत नाहीत. वरवरच्या ढोबळ मलमपट्ट्यांनी आपण पीडिताला, वंचिताला न्याय देऊ शकत नाही. न्यायाची, स्वातंत्र्याची लढाई जिंकायची असेल; तर समस्येच्या, अन्यायाच्या मुळाशी जायचं आणि तेही स्वतःला प्रश्न विचारीत विचारीतच जावं लागतं. कॅथीची ही पद्धती अनुसरल्यामुळे असेल; परंतु कदाचित याचमुळे माझ्यात संघटक म्हणून आत्मविश्वास आला आणि संघटनेलाही बळकटी आली. संघटना विस्तारली आणि राजकीय, सामाजिक स्थित्यंतराच्या कालौघातही आजपर्यंत समर्थपणे टिकलीही. प्रश्न विचारण्याची देणगी कॅथीला तिच्या ज्यू असण्यातूनच मिळाली असावी..Premium|Nelson Mandela Support : ठाण्यातील आदिवासींच्या वर्णद्वेषविरोधी लढ्याला 'मंडेलां'चे बळ; सिद्धपीठातील संघर्षाचा आफ्रिकेतील लढ्याशी धागा.‘पासओव्हर’ हा सण साधारणतः मार्च-एप्रिलमध्ये असतो. पहिल्या रात्री सेडर जेवण म्हणजे एक विशिष्ट प्रकारचं जेवण असतं. इजिप्त सोडताना आपल्याला फुगलेली भाकरीही तेव्हा खाता आली नाही, इतके आपण गुलामगिरीतून मुक्त होण्याच्या घाईत होतो. त्यामुळे त्या दिवशी एक विशिष्ट प्रकारचं जेवण जेवलं जातं. या जेवणातले पदार्थ हे प्रतीकात्मक असतात. ‘मत्झा’ (matzah) ही न फुगलेली भाकर घाईत मिळालेल्या स्वातंत्र्याचं प्रतीक म्हणून खाल्ली जाते. तर ‘मरर’ या कडू भाज्या गुलामगिरीच्या कडू आठवणींचं प्रतीक म्हणून खाल्ल्या जातात. हे अन्न खाताना दोन पाण्यात बुडवलं जातं... एकदा खारट पाण्यात; तर दुसऱ्यांदा चारोसेटमध्ये. खारट पाणी गुलामीच्या यातना साहिलेल्या आपल्या पूर्वजांच्या अश्रूंचं प्रतीक असतं; तर चारोसेट गुलाम असताना पूर्वजांनी वापरलेल्या मातीचं प्रतीक. सेडरच्या रात्री जेवण ‘टेकून’ जेवलं जातं, कारण कशालातरी ‘टेकून जेवणं’ हे स्वातंत्र्याचं प्रतीक मानलं जातं. पासओव्हरच्या सात दिवसांतील सेडरच्या रात्री चार प्रश्न घरातील ज्येष्ठांकडून मुलांना विचारले जातात आणि समजावले जातात. यालाच हिब्रूमध्ये ‘मा निश्ताना’ (Ma Nishtana) म्हणतात. म्हणजेच, ‘आजची रात्र इतर रात्रींपेक्षा वेगळी का?’ आजच्या रात्री आपण फक्त ‘मत्झा’ म्हणजे न फुगलेली भाकरच का खातो? कडू भाज्याच का खातो? अन्न खाण्यापूर्वी दोन वेळा का बुडवतो? आणि आजच्या रात्री आपण कशाला तरी टेकून बसूनच का खातो? असे चार प्रश्न सेडरच्या रात्री कुटुंबात चर्चिले जातात. गुलामगिरीतून स्वातंत्र्यापर्यंतचा पूर्वजांचा प्रवास कुटुंबातील तरुण तसेच लहान मुलांना समजावा, असा यामागे हेतू असतो. प्रश्न विचारण्यातूनच इतिहासाचा शोध घेता येतो अन् भविष्याचा मार्गही सापडतो. एखाद्या समस्येबाबत, परिस्थितीबाबत प्रश्न विचारायला मला कॅथीने शिकवलं. कॅथीतल्या या गुणवैशिष्ट्यांचं मूळ ‘पासओव्हर’च्या सणातील ‘मा निश्ताना’मध्ये कुठेतरी असावं...‘टेकून बसून जेवणं’ हे स्वातंत्र्याचं प्रतीक असतं, हे ऐकत असताना माथ्यावर कडक उन्हं घेऊन दिवसरात्र मालकाकडे राबणारा आणि पाठ न टेकवता उकिडव्या पायांनी बसून मालकाने दिलेला शिळा भाकर-तुकडा खाणारा वेठबिगार मला आठवला. अमेरिकेतला कृष्णवर्णीय शेतमजुरांसाठी झटणारा कमाऊ मर्चेरीया आठवला... ‘I am black but my soul is white’ लिहिणारा कवी विल्यम ब्लेक आठवला. अमेरिकेतल्या शेतमजुरांसाठी आजन्म तगमग असणारे सिझर चावेझ, पावलो सुप्रीयानो आठवले... मालकाच्या भयापोटी अवघ्या दहा मिनिटांतच घाईघाईत जेवण उरकणारी तिथली शेतमजूर इमेल्डा आठवली. अमेरिकेतल्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या पुतळ्याखाली रुजलेली, वाढलेली अमेरिकेतली कृष्णवर्णीयांची गुलामी आठवली आणि मालकाच्या भयाखाली वावरणारे, मरेस्तोवर कष्ट करून उभ्या उभ्यानंच अन्नाचा घास कसाबसा घशात कोंबून पुन्हा मजुरीला जुंपणारे अमेरिकेतले कृष्णवर्णीय आणि भारतातले वेठबिगार मजूर आठवले..माझं हे सारं अनुभवविश्व कॅथीने समृद्ध-संपन्न केलं. तिच्यामुळे मी तिथले कृष्णवर्णीय, त्यांच्या यातना, त्यांच्यासाठी झटणारे नेते पाहिले-अनुभवले... वंचितांसाठी काम करणाऱ्या अमेरिकेतल्या अनेक संस्था-संघटनांशी माझा परिचय झाला. त्यांच्याकडून प्रशिक्षित होता आलं. जगभरातल्या विविध चळवळी पाहता-अभ्यासता आल्या. अमेरिकेतली शासन व्यवस्था, प्रश्नाच्या सोडवणुकीचा तिथल्या वंचितांसाठीच्या संस्थांचा दृष्टिकोन अभ्यासता आला. वंचितांचे प्रश्न रस्त्यावर संघर्ष करून मांडले जातात, आपल्या न्याय्य हक्कांची मागणी व्यवस्थेकडे रस्त्यावर उतरूनही करता येतेच; परंतु प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी ते प्रश्न सोडवण्याची क्षमता आणि उत्तरदायित्व असणाऱ्यांकडे जावं लागतं. त्यांना प्रश्नाची तीव्रता सांगणं, त्यांना त्यांच्या सोडवणुकीसाठी निर्णय घेण्यास भाग पाडणं या साऱ्या 'ॲडवोकसी'च्या पद्धती मी कॅथीमुळे शिकलो. अन्यथा संघटना रस्त्यावर भांडून, संघर्ष करून प्रशासनाच्या मार्फत शासनाकडे आपलं मागणं, हक्क मांडत राहिली असती. रस्त्यावरला संघर्ष करणाऱ्या हातांना अनेक आयाम कसे दिले जातात? त्यांना अधिक बळकटी कशी देता येते? आणि त्यांचा सकारात्मक परिणाम हक्कांसाठीच्या लढ्यांवर काय होतो? हे सारं मला कॅथीमुळे शिकायला मिळालं. अन्यथा, ज्यांच्याकडे खरं तर प्रश्नाच्या समस्येचं उत्तर असतं, अशा कायदे बनवणाऱ्यांपर्यंत संघर्ष आणि संघर्ष करणाऱ्या संघटना पोहोचतच नाहीत. कॅथी नसती तर कदाचित श्रमजीवी संघटना ही कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनाशीच संघर्ष करीत त्यांच्याकडेच आपले हक्क मागत राहिली असती. कायदे करणारं कायदेमंडळ आम्हालाही अनभिज्ञ राहिलं असतं. कायद्याची अंमलबजावणी करणारं प्रशासन आणि कायदे करणारं कायदेमंडळ या दोन्ही पातळ्यांवर आपल्या हक्कांसाठीच्या संघर्षाचा प्रभाव असेल, तरच प्रश्नांची सोडवणूक होते, हे मला कॅथीमुळे शिकता आलं. माझ्या क्षमतांचा, दृष्टिकोनाचा विस्तारच मुळात कॅथीमुळे झाला. अन्यथा संघर्ष करणाऱ्या संघटनांना आणि त्यांच्या चळवळींना 'ॲडवोकसी' हा शब्द, त्याचा प्रत्यक्ष वापर आणि त्याची ताकद जवळपास माहीतच नव्हती. वॉशिंग्टनमधील 'ॲडवोकसी इन्स्टिट्यूट' या संस्थेत धोरणात्मक पातळीवर काम कसं करावं? याचं प्रशिक्षण कॅथीमुळेच मला मिळू शकलं...जगभरातल्या विविध चळवळींशी कॅथीने माझा परिचय करून दिला. या अर्थाने कॅथीने एक 'संघटक' म्हणून माझ्या कक्षांचा अवकाश रुंदावला. कॅथीने सांगितलेल्या या पासओव्हरची संकल्पना मला इतकी आवडली, की श्रमजीवी संघटनेचा वर्धापनदिन आम्ही याच पद्धतीने साजरा करायला लागलो. मालकांच्या गुलामीतून अथक संघर्ष करून वेठबिगार स्वतंत्र झाले. त्या स्वातंत्र्याचे स्मरण ही वर्धापनदिनाची मध्यवर्ती कल्पना असते. या दिवशी सेडरच्या रात्रीसारखे आम्ही सारे कार्यकर्ते गावा-पाड्यांवर एकत्र जमून आपले बांधव पिढ्यान्-पिढ्यांच्या गुलामीतून कसे मुक्त झाले? याच्या कथा, अनुभव एकमेकांना सांगतो. गुलामीतून मुक्त होण्यासाठी जे लढले, त्यातले जे हयात नाहीत, त्यांचं स्मरण आणि जे हयात आहेत, त्यांचा सन्मान या दिवशी केला जातो. संघटनेच्या मूठ उंचावलेल्या बोधचिन्हाची स्वातंत्र्याचं प्रतीक म्हणून पूजा करतो. सेडरच्या रात्रीच्या जेवणासारखंच विशिष्ट प्रतीकात्मक पदार्थ बनवले जातात, ज्यात आंबिल, कणेरी, कडूकांद, बेलकड्या, चवळी, करांदे, पातोळ्या असे पारंपरिक पदार्थ बनवून ते संघटनेच्या बोधचिन्हाला नैवेद्य म्हणून दाखवले जातात आणि त्या दिवशी फक्त हेच पदार्थ संघटनेचे कार्यकर्ते एकत्र मिळून खातात. पारंपरिक वेष परिधान करून हा दिवस 'कृतज्ञता दिन' म्हणून प्रत्येक आदिवासी पाड्यांवर साजरा केला जातो. मालकांकडल्या गुलामीच्या दिवसातलं स्मरण कुटुंबातल्या पुढल्या पिढीला करून देण्यासाठी, आपण गुलामीत कसं हलाखीचं आयुष्य जगत होतो, या कडू आठवणींचं स्मरण करून देण्यासाठी जंगलातले कडूकांद उकडून खाल्ली जातात. या दिवशी गावातल्या अतिगरीब कुटुंबाला वर्षभराच्या धान्याची व्यवस्था संपूर्ण गावाकडून केली जाते. गुलामीतली विदारक परिस्थिती, यातना, मालकांचा जुलूम कथन करणारी गीतं गायली जातात. स्वातंत्र्याचं अनन्यसाधारण महत्त्व पुढल्या पिढीला यानिमित्ताने पटवलं जातं....कॅथी आणि कॅथीने सांगितलेल्या 'पासओव्हर'चा, कॅथीने संघटक म्हणून शिकवलेल्या साऱ्याच शिकवणीचा प्रभाव इतका गहिरा आहे, की कॅथीला वगळून संघटनेचा विस्तार मोजताच येऊ शकत नाही. कधी कधी वाटतं, इजिप्तमध्ये ज्येष्ठ पुत्रांना मारणं या दहाव्या पीडेवेळी देव इजिप्तमधल्या इस्रायलींच्या घरांना ओलांडून जाताना, त्यांच्यावर मायेची शाल पांघरीत गेला असावा, त्याच्याच उबेतून ऊर्जा घेत इस्रायलींना स्वतंत्र होण्याचं बळ तेव्हा मिळालं असावं... माझ्या आयुष्यात संघटनेच्या आजवरच्या प्रवासात कॅथी ही इजिप्तमधल्या दहाव्या पीडेवेळी इस्रायलींच्या घरावरून मायेची शाल पांघरणाऱ्या देवासारखी आहे. कॅथी म्हणजे माझ्यातल्या आणि संघटनेच्या संघर्षासाठीच्या अव्याहत ऊर्जेचा स्रोत असणारी 'मायेची शाल' आहे, जिला ओलांडून मला संघटनेचा विचारच करता येऊ शकत नाही. कॅथीच्या माझ्या आणि संघटनेच्या आयुष्यातील योगदानाबद्दल विचार करताना मला हजारो वर्षांपूर्वीचं हिब्रू भाषेतील डायेनू (Dayyenu) म्हणजेच सेडरच्या रात्री देवाचे आभार मानायला गायलं जाणारं गाणं आठवतं... देवाने इजिप्तमधून निर्गमनावेळी इस्रायलींना गुलामीतून स्वतंत्र करायला केलेले सर्व चमत्कार आणि त्यासाठी देवाचे ज्यूंवरील ऋण सांगणारी ही एकप्रकारे प्रार्थनाच आहे...If He had brought us out from Egyptand had not carried out judgments against them- it would have sufficed!आम्हाला तू इजिप्तमधून बाहेर आणलं असतंआणि त्यांचा निवाडा केला नसता,तरी तेवढं पुरेसं होतं...माझ्यावरील आणि संघटनेवरील कॅथीचं ऋण शब्दातीत आहे.(क्रमशः). 