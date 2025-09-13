Premium| Study Room| ऑगस्ट २०२५ मधल्या देशातल्या महत्त्वाच्या घडामोडी कोणत्या ?

१) Registrar General of India (RGI) मुख्य कार्य : जनगणना (Census of India), जन्म-मृत्यू नोंदणी नियंत्रण : गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) स्थापना : १९६१ २) NITI आयोगाचा अहवाल - Rethinking Homestays: Navigating Policy Pathways पर्यटन क्षेत्रातील होमस्टे व्यवसायासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे उद्दिष्ट : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना, स्थानिक रोजगार निर्मिती. ३) सुंदरबन टायगर रिजर्व (West Bengal)भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे टायगर रिजर्व म्हणून विस्तारयूनेस्को जागतिक वारसा स्थळ (World Heritage Site) ४) Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD)स्थापना : १९७७ (UNESCO च्या सहाय्याने)मुख्यालय : कुआलालंपूर, मलेशिया२०२५ मध्ये Executive Board चे अध्यक्षपद भारताकडे ५) Rampage Missileविकसित : इस्रायलप्रकार : Air-to-Surface Missileवैशिष्ट्य : उच्च-वेगाने लांब पल्ल्याचा प्रहार ६) Exercise Maitree (भारत–थायलंड)द्विपक्षीय सैन्य सरावउद्दिष्ट : दहशतवादविरोधी लढाईतील सहकार्य, प्रशिक्षण ७) Matua समुदाय (West Bengal)मूळ : बांगलादेशातील (पूर्वीचा ईस्ट बंगाल) नामशूद्र समाजभारतात मुख्यत्वे : पश्चिम बंगाल (उत्तर २४ परगणा, नदिया) ८) INS Kadmattप्रकार : Stealth Anti-Submarine Corvetteवर्ग : कमोर्टा-क्लास (Project 28)भारतीय नौदलाचा महत्त्वाचा भाग ९) Daruma Doll (जपान)पंतप्रधान मोदींना भेट दिलेले प्रतीकप्रेरणा : बोद्धिधर्म (भारतीय संत) यांच्यापासूनजपानी संस्कृतीत प्रतीक : चिकाटी, यशस्वी प्रयत्न . १०) भारताचा Exclusive Economic Zone (EEZ)वार्षिक मासेमारी क्षमता : ५.३१ दशलक्ष टनEEZ म्हणजे किनाऱ्यापासून २०० नॉटिकल मैल क्षेत्रभारताचे सागरी क्षेत्र : २.०२ दशलक्ष चौ.कि.मी. ११) 'गगनयान' मोहिमेसाठी 'एअर ड्रॉप' चाचणी (आयएडीटी ०१)गगनयान भारताची महत्वाकांक्षी मोहिम आहे. यात भारतीय अंतराळवीराला स्वदेशी बनावटीच्या यानातूनच अवकाशात पाठवून परत आणण्यात येणार आहे.२४ ऑगस्ट २०२५ रोजी, ISRO ने श्रीहरीकोटा येथील सतिश धवन स्पेस सेंटर मधून IADT-०१ यशस्वीरित्या पार पडली.इस्रो, हवाई दल, डीआरडीओ, नौदल आणि तटरक्षक दल यांनी संयुक्तपणे ही चाचणी घेतली.या मोहिमेतील गगनयात्रीगगनयात्रीचे नाव - हुद्दा (भारतीय वायुदल) - विशेष माहिती / कामगिरी· प्रशांत बालकृष्ण नायर - ग्रुप कॅप्टन - NASA प्रशिक्षणात सहभागी; Axiom-४ मिशनसाठी बॅकअप· अजित कृष्णन - ग्रुप कॅप्टन - टेस्ट पायलट, भारतीय वायुदल· अंगद प्रताप - ग्रुप कॅप्टन - फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर, वायुदल· शुभांशु शुक्ला - विंग कमांडर (ग्रुप कॅप्टन) - Axiom-४ मोहिमेद्वारे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) प्रवास .Premium| Study Room: भारतामध्ये १९५६ साली सुरू झालेले आशियातील पहिले अणुसंशोधन केंद्र कोणते?.१२) काही प्रमुख पदे (सध्याचे ऑगस्ट २०२५)· मुख्य संरक्षण प्रमुख (CDS) : जनरल अनिल चौहानचीन व पाकिस्तान सीमेवरील धोरणात्मक कामगिरीसाठी ओळखले जातात; संरक्षण दलांचे एकत्रीकरण व थिएटर कमांड रचनेवर भर· वायुदल प्रमुख : एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंहअनुभवी फायटर पायलट; सुखोई-३० व मिराज-२००० वरील तज्ज्ञ; स्वदेशी तंत्रज्ञान व एअर पॉवर आधुनिकीकरणावर लक्ष· भूदल प्रमुख : जनरल उपेंद्र द्विवेदीउच्च पर्वतीय युद्ध व सीमारेषा व्यवस्थापनात तज्ज्ञ; जम्मू-कश्मीर व ईशान्य भारतातील दहशतवादविरोधी ऑपरेशन्सचे नेतृत्व· नौदल प्रमुख : अॅडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठीपाणबुडी युद्ध व हिंद महासागरातील धोरणात्मक उपस्थितीबद्दल योगदान; ‘AatmaNirbhar Bharat’ अंतर्गत स्वदेशी नौदल क्षमतांवर भर· ISRO प्रमुख (अध्यक्ष) : डॉ. व्ही. नारायणनसुप्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक; GSLV Mk-III आणि क्रायोजेनिक इंजिन विकासात मोलाची भूमिका; गगनयान, चंद्र मोहिमे व भविष्यातील मंगळ अन्वेषण या उद्दिष्टांसाठी कार्यरत· DRDO प्रमुख (अध्यक्ष) : डॉ. समीर V. कामतविविध संरक्षण तंत्रज्ञान (ब्रह्मोस, हायपरसोनिक मिसाइल, Akashteer, Pralay इ.) यांचे नेतृत्व व विकास; ‘Operation Sindoor’ मधील धोरणात्मक योगदान १३) चेतेश्वर पुजारा यांची निवृत्तीची घोषणा२४ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून चेतेश्वर पूजारा यांनी निवृत्तीची घोषणा केलीखेळाडू म्हणून सुरुवात· २००५ मध्ये U-१९ वर्ल्ड कपमध्ये प्रमुख फलंदाज म्हणून निवड· १ शतक व ३ अर्धशतकांसह सरासरी ११७.००; Man of the Tournamentराष्ट्रीय करिअर (Test क्रिकेट)· २०१० मध्ये कसोटी पदार्पण· १०३ कसोटी सामने, १७६ इनिंग्ज, ७,१९५ धावा· सरासरी ४३.६०; १९ शतके आणि ३५ अर्धशतके .Premium| Study Room: भ्रष्टाचार आणि जीवितधोका असताना तपास अधिकाऱ्यांनी कोणती नैतिक भूमिका घ्यावी?.१४) नागपूर जिल्ह्यातील सातनवरी गावभारतातील पहिले स्मार्ट इंटेलिजंट गाव म्हणून सातनवरी गाव घोषितमहाराष्ट्र सरकारचा पायलट प्रोजेक्ट; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली १५) IMF कार्यकारी संचालक – भारत प्रतिनिधी : Dr. Urjit Patel· नाव : डॉ. उर्जित पटेल· भूमिका : IMF मध्ये भारत (बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान समवेत) चे प्रतिनिधी· नियुक्ती : केंद्रीय मंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीने मंजूर· कालावधी : तीन वर्षांचा कार्यकाल· पदग्रहण : २०२५ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.