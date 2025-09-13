Premium| Study Room| ऑगस्ट २०२५ मधल्या देशातल्या महत्त्वाच्या घडामोडी कोणत्या ?

प्रीमियम आर्टिकल

ऑगस्ट २०२५ मध्ये देशात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. यामध्ये गगनयान मोहिमेची चाचणी आणि प्रमुख संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा समावेश
August 2025 India news

१) Registrar General of India (RGI)
मुख्य कार्य : जनगणना (Census of India), जन्म-मृत्यू नोंदणी
नियंत्रण : गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)
स्थापना : १९६१

२) NITI आयोगाचा अहवाल - Rethinking Homestays: Navigating Policy Pathways
पर्यटन क्षेत्रातील होमस्टे व्यवसायासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे
उद्दिष्ट : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना, स्थानिक रोजगार निर्मिती

